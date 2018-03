FT buitenland: acht jaar cel voor Xabi Alonso? - Stuivenberg aangesteld als assistent Giggs bij Wales - Wordt Iniesta ploegmaat van Axel Witsel? De voetbalredactie

15u40 0 Buitenlands Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

Spaanse fiscus vraagt meer dan acht jaar cel voor Xabi Alonso

De Spaanse fiscus vraagt achtenhalf jaar cel voor de 36-jarige Xabi Alonso, ex-voetballer van Real Madrid en Bayern München. Dat weet een gerechtelijke bron in Madrid. De voormalige international wordt beschuldigd van fiscale fraude tussen 2010 en 2012.

De advocaat van de Spaanse staat beschuldigt Alonso, 114-voudig Spaans international, van drievoudige fraude met inkomsten verbonden aan de exploitatie van zijn portretrechten. Alonso zou met een constructie op het Portugese eiland Madeira hebben gewerkt.

Het gerecht in Madrid had de zaak eerst al eens geklasseerd, maar het parket en de fiscus heropenden het onderzoek eind 2017. Eerder werden al andere stervoetballers voor gelijkaardige feiten veroordeeld. Lionel Messi moest een boete van 2,1 miljoen euro betalen, ook Alexis Sanchez en Javier Mascherano werden veroordeeld. Naar Cristiano Ronaldo loopt eveneens een onderzoek.

Geen Cahill bij Engeland

Ook Engels bondscoach Gareth Soutgate maakte zijn selectie bekend voor de oefeninterlands van eind maart. Engeland neemt het dan vriendschappelijk op tegen Nederland (23 maart), in de Amsterdam Arena, en Italië (27 maart), op Wembley.

Southgate had in zijn 27-koppige selectie plaats voor nieuwelingen Alfie Mawson (Swansea City), Nick Pope en James Tarkowski (beiden Burnley). Pope is een doelman, Mawson en Tarkowski zijn verdedigers. Zij krijgen de voorkeur op Gary Cahill, die bij Chelsea amper aan spelen toekomt. Ook middenvelder Lewis Cook (Bournemouth), die al eerder in de kern van Southgate zat, kan zijn debuut maken tegen Nederland. De Engelse bondscoach zal het verder zonder zijn geblesseerde topschutter Harry Kane (enkel) moeten doen, maar ziet wel Adam Lallana en Jack Wilshere terugkeren na langdurig blessureleed.

In deze truitjes stuurt Frankrijk ‘Les Bleus’ naar Rusland

Frankrijk heeft zijn outfit voor het WK in Rusland bekendgemaakt. “De kleuren blauw, wit en rood brengen mensen samen en dat wilden we benadrukken", zegt Pete Hoppins, Senior Design Director van Nike Football Apparel. "Tempo en flair zijn alles. En dit nieuwe thuistenue heeft het allebei", bevestigt Kylian Mbappé.

Waar de vlag in het thuistenue een absolute hoofdrol speelt, is het uittenue de tegenhanger. Op het eerste gezicht lijkt het shirt effen wit, maar in het tenue zit echter een subtiel rood en blauw spikkelpatroon. "We hebben de grenzen van de weeftechnologie verlegd en onthullen de unieke mogelijkheden van garens, kleuren en stoffen. Het resultaat is prachtig", aldus Hoppins.

Centraal in het trainingstenue staat het opwarmingsshirt met iconische blauw-witte marinièrestreep, een van de meest kenmerkende designs uit het Franse modebeeld. Een ander opvallend kenmerk van de collectie is de aandacht voor het Franse volkslied, de Marseillaise. Het team zal het veld opkomen in rode, witte en blauwe anthem jackets. Als ze zich opstellen om het volkslied te zingen, zullen de kleuren zo verdeeld zijn dat ze de Franse vlag vormen.

Voici les maillots que porteront les Bleus en Russie !

RDV lors de France / Colombie le 23 mars pour les voir en action 🔵⚪🔴 #FiersdetreBleus @nikefootball

➡ https://t.co/t8JgXCsxUO pic.twitter.com/xZj96Vv7vt Equipe de France(@ equipedefrance) link

Twee debutanten in selectie

Frans bondscoach Didier Deschamps heeft twee debutanten opgeroepen voor de oefenwedstrijden tegen Colombia (23 maart) in het Stade de France en Rusland (27 maart) in Sint-Petersburg. Lucas Hernandez (Atlético Madrid) en aanvaller Wissam Ben Yedder (Sevilla) zijn er voor het eerst bij.. Die laatste knikkerde dinsdag nog Manchester United uit de Champions League, door twee keer te scoren op Old Trafford. In totaal staat zijn teller deze jaargang al op acht treffers in het kampioenenbal. De oproeping van de 22-jarige Hernandez is een kleine verrassing. De verdediger zei enkele dagen geleden nog aan een Spaans tv-station "zich meer Spanjaard dan Fransman te voelen". Lucas Hernandez kreeg zijn jeugdopleiding bij Atlético Madrid en beleefde zijn hele jeugd op Spaans grondgebied. Hij is de oudere broer van Real Madrid-verdediger Théo Hernandez (20).

En route pour la Russie ! https://t.co/vKR6p01DEJ pic.twitter.com/rbxFgPLZZ4 Equipe de France(@ equipedefrance) link

Wesley Sneijder: "Afscheid zoals Robben is ook voor mij op zijn plaats"

Wesley Sneijder vindt het niet prettig dat hij van de Nederlandse voetbalbond (KNVB) geen afscheid mag nemen van het Nederlandse publiek in de interland tegen Engeland of Portugal. "Het moment was fantastisch geweest", zegt Sneijder in gesprek met de NOS.

Sneijder besloot te stoppen met zijn interlandcarrière na een gesprek met de nieuwe bondscoach Ronald Koeman. De recordinternational (133 wedstrijden) had graag afscheid genomen op een manier zoals bij Arjen Robben, die na het WK-kwalificatieduel met Zweden werd uitgezwaaid. "Het gaat niet om mij, het gaat erom dat ik samen met de fans een moment wil om afscheid te nemen. Ik ben er vijftien jaar onafgebroken bij geweest. Ik denk dat een afscheid zoals Robben heeft gekregen, ook voor mij op zijn plaats is", zegt een ietwat gekrenkte Sneijder.

De 33-jarige middenvelder kan het ergens ook wel begrijpen. "Een nieuwe bondscoach wil zijn nieuwe groep bij elkaar hebben. Geen wedstrijd die in het teken staat van mij. Het is wat het is, ik ga er ook niet moeilijk om doen."

Albert Stuivenberg aangesteld als assistent Giggs bij Wales

Voormalig Racing Genk-coach Albert Stuivenberg (47) is aangesteld als één van de assistenten van de Welshe bondscoach Ryan Giggs. Dat heeft Giggs vandaag aangekondigd op een persconferentie, zo meldt de BBC.

Giggs, begin dit jaar aangeduid als bondscoach van Wales, maakte zijn eerste selectie bekend. Hij selecteerde 26 spelers voor de China Cup, waar de Welshmen het opnemen tegen het gastland en nadien tegen ofwel Uruguay ofwel Tsjechië. Naast Stuivenberg rekent Giggs op de expertise van keeperstrainer Tony Roberts, Osian Roberts en Tony Strudwick. Wales, halvefinalist op het EK 2016, wist zich niet te plaatsen voor het komende WK in Rusland.

Stuivenberg werkte van 2014 tot 2016 al samen met Giggs bij Manchester United, onder hoofdcoach Louis van Gaal. De Nederlander ging in december 2016 aan de slag als coach van Racing Genk, waar hij een jaar later werd ontslagen. Eerder coachte Stuivenberg onder meer de Nederlandse U17 (2006-13) en Jong Oranje (2013-14).

Diego Costa veegt voormalige trainer weg

Diego Costa deelde gisterenavond de opstelling van zijn oude ploeg Chelsea op zijn verhaal op Instagram. Op het eerste gezicht niets bijzonders, maar de Spanjaard met Braziliaanse roots maakte de naam van coach Antonio Conte wel onzichtbaar. Diego Costa botste begin dit seizoen met de Italiaanse trainer.

Diego Costa kwam niet in de plannen van Antonio Conte voor. Volgens de spits kreeg hij dat in een sms-bericht te horen. Hij speelt nu sinds januari voor zijn oude club Atlético Madrid.

SPOTTED: @DiegoCosta showing his support for @ChelseaFC...but making sure to cross-out Antonio Conte’s name. 😂🔥 pic.twitter.com/owmBzkBsnX SPORF(@ Sporf) link

Iniesta overweegt transfer naar China

Aanvoerder Andrés Iniesta van Barcelona overweegt een transfer naar China. "Ik moet voor eind april beslissen wat ik ga doen'', liet de 33-jarige spelmaker na de zege tegen Chelsea in Camp Nou (3-0) voor de Champions League weten. Iniesta ondertekende in oktober nog een contract 'voor het leven' bij Barça. Hij zou nu een lucratief bod ontvangen hebben van de Chinese club Tianjin Quanjian, waar ook Rode Duivel Axel Witsel actief is. "Ik zal moeten afwegen wat het beste is voor mij en voor Barcelona."

Coach Ernesto Valverde wil nog niet denken aan een mogelijk vertrek van de Barcelonese clubman. "Hij zit nu nog bij ons, daar houd ik mij aan vast. Ik weet niet van hij van plan is. Het is een zeer persoonlijke beslissing. Hij heeft zijn redenen en zal kiezen wat voor hem het beste is. Dit besluit kan Andrés alleen zelf nemen." Iniesta won met Barcelona en de Spaanse ploeg alle grote prijzen in het internationale voetbal.

Busquets drietal weken out met gebroken teen

FC Barcelona-middenvelder Sergio Busquets heeft zich gisteravond tegen Chelsea geblesseerd aan de rechterteen. Busquets zal drie weken out zijn met een breukje in de vijfde teen van zijn rechtervoet, zo meldde zijn Catalaanse club. Aanvankelijk werd enkel aan een kneuzing gedacht. Busquets, normaal een vaste basisklant, werd na een uur uit voorzorg vervangen door de Portugees André Gomes. De Blaugrana kwamen vlak na zijn wissel op 3-0, wat ook de eindstand zou worden.

De middenvelder is door het breukje onzeker voor de heenwedstrijd van de kwartfinales van de Champions League, op 3 of 4 april. De terugwedstrijd is een week later, op 10 of 11 april. Vrijdag wordt geloot voor de kwartfinales van het kampioenenbal en kennen de Catalanen hun tegenstander. De competitiewedstrijden tegen Athletic Bilbao (18 maart) en Sevilla (31 maart) lijkt Busquets zeker te missen. Ook de oefeninterlands met Spanje, tegen Duitsland (23 maart) en Argentinië (27 maart), gaan waarschijnlijk aan de middenvelder voorbij.

Hughes volgt Pellegrino op bij Southampton

De Welshman Mark Hughes is de nieuwe coach van Southampton. De onderhandelingen tussen de club uit de Premier League en de voormalige international zijn gisteravond afgerond. Vooralsnog duurt het contract slechts tot het einde van dit seizoen. Eerder deze week ontsloeg Southampton, dat in degradatiegevaar verkeert, de Argentijn Mauricio Pellegrino.

De 54-jarige Hughes is een oud-speler van de Saints. Begin dit jaar werd hij ontslagen bij Stoke City, de club waar hij 4,5 jaar werkzaam was. Southampton won in de laatste zeventien competitieduels één keer. Met nog acht wedstrijden te spelen staat het één punt en één plek boven de degradatiestreep.

Heracles stelt nieuwe coach voor volgend seizoen voor

Heracles Almelo heeft zijn coach voor volgend seizoen voorgesteld. De Duitser Frank Wormuth neemt vanaf 1 juli over van John Stegeman, die na dit seizoen naar tweedeklasser Go Ahead Eagles trekt. De 57-jarige Wormuth tekende een contract voor twee seizoenen, met een optie op nog een extra seizoen.

Wormuth was sinds 2008 het hoofd van de trainersopleiding van de Duitse voetbalbond DFB. Ook trainde hij sinds 2010 het Duitse elftal onder 20 jaar. "Ik kijk er naar uit om weer iedere dag op het veld te staan", stak Wormuth van wal bij zijn voorstelling. "Ik voelde door de gesprekken met Heracles dat er nog altijd een trainer in mij zit. In de gesprekken met Heracles Almelo werd dat bevestigd. De kennis die ik in de laatste tien jaar in de aansturing van de opleiding heb opgedaan, wil ik graag in de praktijk tot uiting brengen. Heracles Almelo is een club die goed bij mij past."

Heracles staat momenteel op de negende plaats in de Eredivisie, met 36 punten na 27 wedstrijden. Het team telt met doelman Bram Castro en verdedigers Dries Wuytens en Dario Van den Buijs drie Belgen in zijn selectie.