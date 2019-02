FT buitenland. Aanslepende blessure drijft Robben haast tot wanhoop Redactie

15 februari 2019

08u44

Bron: Belga 0

Arjen Robben blijft ook dit seizoen niet gespaard van blessures. De 35-jarige Nederlander ligt al van begin december vorig jaar in de lappenmand met pijn aan het bovenbeen, waar hij maar niet van verlost geraakt. “Ik probeer van alles”, vertelt de aanvaller van Bayern München in Bild. “Maar het levert allemaal niets op.”

Robben speelde zijn laatste partij op 27 november, in de Champions League tegen Benfica. Bayern won thuis met 5-1 na twee goals van de Nederlander. Robben klaagde nadien eerst over een dijbeenblessure. Later leek een zenuw in een heup klachten te veroorzaken. “Het probleem is dat we nog steeds niet precies weten wat er aan de hand is”, legt Robben uit. “Het is echt lastig. Ik leek tweemaal heel dicht bij een terugkeer en trainde weer met de ploeg, maar toen kreeg ik toch weer last. Ik heb allerlei plannen in mijn hoofd. Dat is het probleem ook niet. Maar alles moet wel een beetje meewerken.”

Bayern speelt komende dinsdag in Liverpool de heenwedstrijd van de achtste finales van de Champions League. Die mist Robben zo goed als zeker. De Nederlander hoopt de return op 13 maart in Duitsland wel te halen.