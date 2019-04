FT buitenland (9/4). Spurs-trainer vreest einde seizoen Kane - Gladbach bevestigt vertrek Thorgan Hazard Redactie

10 april 2019

00u02

Bron: Belga/ANP 2

Spurs-trainer vreest einde seizoen Kane

Manager Mauricio Pochettino van Tottenham Hotspur vreest dat hij de rest van het seizoen geen beroep meer kan doen op Harry Kane. De spits van de Engelse club liep in het gewonnen duel met Manchester City in de kwartfinales van de Champions League (1-0) een blessure aan zijn linkerenkel op. In januari raakte Kane ook al geblesseerd aan dezelfde enkel. Hij stond toen een maand aan de kant.

“Het ziet er niet goed uit”, zei Pochettino, die Kane vlak voor zich aan de zijlijn geblesseerd zag raken bij een duel met Fabian Delph. De vleugelverdediger van City trapte de bal weg, maar zette zijn voet bij het neerkomen precies op de enkel van Kane die daarbij dubbelklapte. De topschutter van de Spurs, dit seizoen goed voor 24 doelpunten in alle competities, kon daarna niet meer op zijn linkervoet staan. Hij moest door twee verzorgers naar de kleedkamer worden geholpen.

“We zijn verdrietig en teleurgesteld”, aldus Pochettino. “We gaan hem missen, misschien wel de rest van het seizoen. Harry heeft niet veel tijd om te herstellen. “Over de zege op City was de Argentijn wel tevreden. “Maar er zijn nog 90 minuten te gaan en City is nog altijd de favoriet.”

Mönchengladbach bevestigt vertrek Thorgan Hazard

De manager van Borussia Mönchengladbach heeft bevestigd dat Thorgan Hazard volgend seizoen niet meer voor zijn club zal spelen. “Thorgan heeft ons laten weten dat hij zijn contract niet wil verlengen. Hij wil de club verlaten om een volgende stap te zetten”, verklaarde Max Eberl aan televisiezender Sky.

Volgens het Duitse voetbalblad Kicker heeft de 26-jarige offensieve middenvelder zijn woord gegeven aan Borussia Dortmund, waar hij een teammaat zou worden van Axel Witsel. “Naar welke club hij gaat, weet ik niet”, zei Eberl daarover. “Bij ons heeft hij een mooie progressie gemaakt en tot de laatste dag zal hij alles geven om ons naar Europees voetbal te loodsen. Dat heeft hij ons beloofd.”

“Of hij daarna naar Dortmund, Atlético, Liverpool of nog een andere club gaat, weet ik niet. Sowieso zal die club eerst bij ons moeten komen aankloppen. We wachten rustig af en zullen onderhandelen met wie zich aandient.”

Mönchengladbach wil zo’n 40 miljoen euro vangen voor Hazard, die nog tot midden 2020 onder contract ligt. In 2015 legde het zelf 8 miljoen euro op tafel om de Rode Duivel bij Chelsea los te weken.

Savic (Atlético Madrid) sukkelt met dijblessure

Atlético Madrid kan voorlopig geen beroep doen op Stefan Savic. De Montenegrijnse centrale verdediger heeft een contractuur in de dij opgelopen, zo bleek vandaag uit een mri. Wanneer Savic opnieuw fit zal zijn, laat Atlético in het midden.

De 28-jarige Savic is in het elftal van Diego Simeone geen vaste waarde. Centraal achterin moet hij aanvoerder Diego Godin en José Gimenez voor zich dulden.

Dit seizoen kwam de Montenegrijn niettemin al negentien keer in actie.

📋 | PARTE MÉDICO

Stefan Savic sufre una contractura en la musculatura isquiosural del muslo. El montenegrino queda pendiente de evolución.

➡ https://t.co/h1KQYf55tW Atlético de Madrid(@ Atleti) link

Trainer Stefano Pioli stapt op bij Fiorentina

Stefano Pioli heeft ontslag genomen als trainer van Fiorentina. Dat deelde de Serie A-club mee. Assistent Giacomo Murelli neemt het voorlopig over.

“Ik stap op omdat mijn professionele en menselijke vaardigheden in vraag gesteld worden”, verklaarde de 53-jarige Pioli. De Italiaan stond sinds juni 2017 aan het roer bij de club uit Firenze. Eerder had hij onder meer Parma, Bologna, Lazio Rome en Inter Milaan onder zijn hoede.

Zondag leed Fiorentina een 0-1-nederlaag tegen Frosinone, de voorlaatste in de stand. Van de zeven jongste wedstrijden werd er niet één gewonnen. Vier keer werd er gelijkgespeeld, drie keer verloren. In de stand is Fiorentina nu tiende, op twaalf punten van Europees voetbal. De club doet wel nog mee voor de Coppa Italia. Eind deze maand speelt Fiorentina voor een plaats in de finale op het veld van Atalanta. De heenwedstrijd van de halve finale eindigde op 3-3.

Thibaut Courtois is tevreden weer op het trainingsveld te staan

De dijblessure van Thibaut Courtois lijkt bijna verleden tijd. De 26-jarige doelman van de Rode Duivels en Real Madrid laat in een tweet weten dat hij de veldtrainingen heeft hervat.

“Het voelt goed weer op het veld te trainen”, meldt Courtois, die na afloop van de oefensessie tijd maakte voor een fan met een beperking. “Ik hou van ontmoetingen met supporters. Hij was in de wolken met zijn nieuwe handschoenen”, schrijft de Limburger bij een foto waarop hij met de supporter poseert.

Thibaut Courtois miste door de blessure de laatste drie competitieduels van Real Madrid tegen Huesca, Valencia en Eibar. Ook de wedstrijd daarvoor, tegen Celta Vigo, stond hij niet tussen de palen. Zinédine Zidane, terug op de bank bij de Koninklijke, gaf immers de voorkeur aan Keylor Navas.

Feels good to be training on the pitch again #HalaMadrid

Love meeting fans afterwards. He really loved his new pair of gloves ⚽️

Se siente bien estar entrenando en el campo otra vez. #HalaMadrid

Y me encanta conocer a los fans después. Realmente amaba su nuevo par de guantes ⚽️ pic.twitter.com/hSDlL7Dgh3 Thibaut Courtois(@ thibautcourtois) link

Handgranaat gevonden bij supportershome ADO Den Haag

Bij het stadion van ADO Den Haag is vanochtend een handgranaat gevonden. Het explosief werd bevestigd aan het gebouw van het supportershome van de voetbalclub.

Het is nog niet duidelijk of het daadwerkelijk om een werkend explosief gaat. Daarnaast zit de pin nog in de granaat waardoor er geen direct ontploffingsgevaar is, meldt de politie. Medewerkers van de Explosieven Opruimingsdienst hebben de handgranaat meegenomen. De forensische opsporing verricht verder onderzoek.Er zijn nog geen aanhoudingen verricht.

Een medewerker van het supportershome ontdekte het explosief vanochtend rond 10.40 uur en alarmeerde daarna de politie. Bij ADO Den Haag zijn ze geschrokken van het incident. ,,Dit maken we gelukkig niet elke dag mee. Hoe het nu verder gaat ligt in handen van de politie”, laat een zegsman van de club weten. De selectie van ADO Den Haag ging vanochtend ‘gewoon’ het veld op voor een training, terwijl in het hoofdgebouw ook het kantoorpersoneel aan de slag ging.

Burgemeester Pauline Krikke zegt geschrokken te zijn. Ze noemt de situatie complete waanzin en onacceptabel.

Het is nog niet bekend wie het explosief heeft achtergelaten. Naast de granaat, die was bevestigd aan de muur van het clubhuis voor supporters, werden drie rode kruizen getekend, het stadswapen van Amsterdam. ADO hooligans richtten eerder dit jaar meerdere vernielingen aan in de stad van hun rivaal Ajax, Amsterdam. Daar werden ‘s nachts meerdere gebouwen besmeurd met leuzen en hakenkruizen. Ook het standbeeld De Dokwerker werd beklad met groengele verf, de clubkleuren van ADO.

Volop politie onderzoek bij ADO stadion. #ADO pic.twitter.com/laxuibr6Yj Maaike Kraaijeveld(@ KraaijeveldM) link

Ajax heeft aangeboden om mee te werken aan het onderzoek naar de handgranaat. “Mocht de politie ons nodig hebben bij het onderzoek naar de dader of daders, dan werken wij daar natuurlijk aan mee”, reageert een woordvoerder van de club uit Amsterdam.

De directie van Ajax heeft meteen contact opgenomen met hun collega’s van ADO Den Haag, nadat het nieuws over de granaat bekend was geworden. “Dit is een levensgevaarlijke situatie die we uiteraard afkeuren”, stelt de zegsman.

“Dit is een nieuw dieptepunt in het betaald voetbal”, zegt Jacco van Leeuwen, voorzitter van supportersvereniging Haagsche Bluf. ,,Je moet er niet aan denken dat dat ding afgaat als je erlangs loopt. De drie kruisen wijzen wel naar een bepaalde richting, maar het is gissen waarom. Het zou met De Dokwerker te maken kunnen hebben, maar ook met de komst van Juventus.”

De Italiaanse topclub speelt morgen in Amsterdam de kwartfinale van de Champions League tegen Ajax. Juventus-supporters onderhouden al jaren een warme band met ADO-fans. Toch begrijpt Van Leeuwen niet wat er nu gebeurd is. ,,Dit is iets heel raars, een nieuwe gradatie in supportersproblematiek.”

Van Leeuwen merkte de laatste jaren juist dat de sfeer in de stadions verbeterd is. “Er gebeurt nagenoeg niks meer. Als er dan iets is, gaat het over vuurwerk of spreekkoren.” Toch worden wedstrijden tussen ADO en Ajax nog altijd zonder uit-supporters gespeeld. Van Leeuwen: ,,En als straks blijkt dat dit echt uit Amsterdamse hoek komt, zal burgemeester Krikke niet genegen zijn dit te veranderen.”

De handgranaat is weg. Nu de 3 rode kruisjes nog. Alberto van het ADO Journaal: 'Zonde, we hadden het supporters home net helemaal opgeknapt. Moet die rode verf weer weg'. #ADO pic.twitter.com/BswJoLr3Gm Maaike Kraaijeveld(@ KraaijeveldM) link

Augsburg zet coach Manuel Baum en T2 Jens Lehman op straat

FC Augsburg, dat in degradatienood verkeert, heeft zijn trainer Manuel Baum en diens assistent, voormalig topkeeper Jens Lehmann, bedankt voor bewezen diensten. Ook technisch directeur Stephen Schwarz werd de deur gewezen.

Augsburg staat na 28 speeldagen op de vijftiende plaats in de Bundesliga, net boven de degradatiezone. Stuttgart, dat als zestiende play-offs om het behoud moet spelen, heeft vier punten minder.

Vorige zondag verloor Augsburg met 0-4 van Hoffenheim. “We hebben de voorbije weken en maanden alles geprobeerd om de situatie om te keren, maar de erg zwakke prestatie tegen Hoffenheim heeft ons overtuigd dat het zo niet verder kan”, zegt Augburgs topman Stefan Reuter. “Daarom hebben we gekozen voor een duidelijke breuk om zo een succesvolle eindsprint te kunnen inzetten en de toekomst van de club veilig te stellen.”

De Zwitser Martin Schmidt is aangeduid als nieuwe hoofdcoach. Hij deed ervaring op in de Bundesliga bij Mainz en Wolfsburg.

Geschäftsführer Sport Stefan #Reuter sowie Präsident Klaus #Hofmann äußern sich in einer Pressekonferenz zu den Personalentscheidungen Manuel #Baum, Jens #Lehmann und Stephan #Schwarz. Das #FCA Fan-TV überträgt ab 18.00 Uhr live. ➡ https://t.co/TJ4jhKrhzT pic.twitter.com/2o7yKdElsw FC Augsburg(@ FCAugsburg) link

PSV slaat slag door jong talent Piroe vast te leggen tot 2022

PSV gaat ondanks flinke concurrentie van buitenlandse clubs spits Joël Piroe (19) in Eindhoven houden. De jeugdinternational zet op korte termijn zijn handtekening onder een nieuw contract. De aanvalsleider zal zich tot midden 2022 aan de club verbinden.

Piroe sloeg aanbiedingen van tal van buitenlandse clubs af, waarbij het Italiaanse Juventus de meest serieuze gegadigde was. De Italiaanse club zag in hem een spits voor de toekomst en heeft Piroe tot zeer recent tal van keren benaderd, ook nadat hij al een paar keer ‘nee’ had gezegd. De 19-jarige aanvaller en zijn familie zien zijn toekomst bij PSV en Piroe wil graag in Nederland doorbreken. Technisch manager John de Jong van PSV is erin geslaagd om hem voor de club te behouden. Partijen zullen de samenwerking op korte termijn bekrachtigen.

Naast Juventus waren ook andere binnen - en buitenlandse clubs geïnteresseerd, waaronder Mainz 05 uit de Bundesliga. Piroe wil zich op een carrière in Nederland richten en ziet PSV na een aantal mooie jaren in de jeugdopleiding als een club waar hij zich goed kan ontwikkelen en kansen kan krijgen.

Rode lantaarn Hannover 96 zet manager Horst Heldt aan de deur

De Duitse eersteklasser Hannover 96 heeft vandaag zijn manager Horst Heldt ontslagen. Hij betaalt de prijs voor de tegenvallende resultaten. Met 14 punten uit 28 wedstrijden bengelt Hannover helemaal onderaan het klassement van de Bundesliga.

Op zijn website meldt Hannover dat voor aanvang van het seizoen op een plaats in de middenmoot werd gemikt: “De sportieve leiding had verzekerd dat dit, met de transfers die waren uitgevoerd, mogelijk zou zijn. Dit is niet waargemaakt. Hannover 96 bedankt Horst Heldt voor zijn werk en betreurt dat de verhoopte resultaten niet zijn gehaald.”

Een nieuwe sportief directeur duidde de club nog niet aan. De positie van trainer Thomas Doll staat (vooralsnog) niet ter discussie. Hij verving eind januari de ontslagen André Breitenreiter.

Argentijnse bondscoach Scaloni gewond

Lionel Scaloni, de bondscoach van Argentinië, is vanmorgen aangereden door een auto tijdens een fietsrit op het Spaanse eiland Mallorca. De 40-jarige ligt in het ziekenhuis.

Scaloni maakte vanochtend in Portals, op het Spaanse eiland Mallorca, een ritje op de fiets toen hij rond tien uur werd geschept door een auto. Dat meldt El Mundo Deportivo. De Argentijnse bondscoach is vervolgens afgevoerd naar het Hospital de Son Espases.

Scaloni belandde met zijn gezicht op het wegdek en heeft letsel in het gezicht opgelopen. Zijn toestand is volgens Spaanse media niet kritiek. Vermoedelijk kan hij later vandaag het ziekenhuis alweer verlaten. De bestuurder van de auto is na het ongeluk doorgereden.

Drinkwater veroorzaakt onder invloed een ongeval en mag zich aan straf verwachten

Chelsea-middenvelder Danny Drinkwater heeft zijn naam in de nacht van zondag op maandag geen eer aan gedaan. Drinkwater veroorzaakte onder invloed van alcohol een ongeval en wordt daarvoor aangeklaagd. Hij verschijnt op 13 mei voor de rechter. Dat meldden diverse Engelse media. De 29-jarige Drinkwater zou om half één ‘s nachts na een feestje in Manchester op een andere auto gereden zijn. De betrokkenen hielden slechts lichte verwondingen over aan het ongeval. Indien de rechter hem schuldig acht, riskeert hij een gevangenisstraf van maximum zes maanden en een rijverbod.

Chelsea, dat gisteravond onder leiding van een weergaloze Eden Hazard West Ham versloeg met 2-0, weigert voorlopig te reageren. Drinkwater zat voor die wedstrijd niet bij de selectie. De middenvelder, die in 2016 met Leicester City totaal onverwacht landskampioen werd, maakt al een tijdje geen deel meer uit van de plannen van coach Maurizio Sarri. Sinds zijn overstap naar de Blues op de slotdag van de zomermercato in 2017 - voor liefst veertig miljoen euro - speelde hij nog maar 23 officiële duels. Dit seizoen kwam hij zelfs nog niet één keer in actie in een Premier League-duel.

“Juve-aanvoerder Chiellini groot vraagteken voor Ajax”

Giorgio Chiellini moet het Champions League-duel tussen van Juventus bij Ajax mogelijk laten schieten. Volgens sportkrant Gazzetta dello Sport heeft hij gisteren een kuitblessure opgelopen. Het medium meldt dat de aanvoerder van ‘de Oude Dame’ aan het eind van de training geblesseerd raakte en nu “een serieus twijfelgeval” is. Hij zou in Amsterdam vervangen gaan worden door Daniele Rugani, aangezien Martin Caceres en Andrea Barzagli óók al ontbreken.

Ook rondom het meespelen van Cristiano Ronaldo is veel te doen. De Portugees liep onlangs een hamstringblessure op, maar lijkt het duel in Amsterdam te gaan halen.

Weer blessure Vermaelen

Het houdt niet op voor Thomas Vermaelen (33). Door hinder aan de hamstring reist de Barça-verdediger niet naar Manchester United voor het Champions League-duel van morgen. Sinds 16 februari kwam hij niet meer in actie voor de Blaugrana door een letsel aan het bovenbeen. Tegen Cyprus speelde Vermaelen wel negentig minuten voor de nationale ploeg. De opeenstapeling van blessures zorgt ervoor dat de verdediger geen toekomst meer heeft in Camp Nou. Sinds 2014 was hij meer dan 600 dagen out. Vermaelen speurt sinds januari naar een nieuwe club. (VDVJ)

“Pelé heeft ziekenhuis verlaten”

De Braziliaanse voetballegende Pelé heeft het ziekenhuis in Parijs verlaten. De 78-jarige Braziliaan werd maandagavond uit het ziekenhuis ontslagen, nadat hij eerder was behandeld voor een urineweginfectie, zo meldden Franse media. Woordvoerders van Pelé zelf hebben het nieuws nog niet bevestigd.

Pelé werd afgelopen woensdag opgenomen met hoge koorts nadat hij een evenement in de stad had bezocht samen met Frans international Kylian Mbappé van Paris Saint-Germain. Hij werd behandeld met antibiotica en liet vrijdag al weten dat het beter met hem ging.