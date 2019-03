FT buitenland (9/3). Seizoen Defour voorbij - De Bruyne nog niet op trainingsveld - Ajax mogelijk zonder fans naar CL-uitduel - Tottenham verhuist begin april naar nieuwe stadion De voetbalredactie

08 maart 2019

22u50

Bron: Belga en La Stampa 1

Portugees Paulo Sousa volgt Ricardo op bij Bordeaux

De Portugees Paulo Sousa is de opvolger van de eind vorige maand ontslagen Braziliaan Ricardo bij de Franse eersteklasser Girondins Bordeaux, zo maakte de club bekend. De 48-jarige voormalige international ondertekende er een contract voor vier seizoenen.

Paulo Sousa won als speler twee keer de Champions League met Juventus en Borussia Dortmund. Als coach was de voormalige middenvelder eerder al aan de slag bij Swansea, Videoton, Maccabi Tel Aviv, Bazel en Fiorentina. Sinds zijn vertrek in oktober bij het Chinese Tianjin Tianhai zat hij zonder club. Na 27 speeldagen staat Bordeaux op een teleurstellende dertiende plaats in de Franse Ligue 1.

Bem-vindo Paulo Sousa !

👉 https://t.co/6fTJxSygOX pic.twitter.com/djbAuWOG1M FC Girondins de Bordeaux(@ girondins) link

PSG moet geblesseerde Julian Draxler enkele weken missen

PSG-middenvelder Julian Draxler staat enkele weken aan de kant met een peesblessure, zo maakte de Duitse international bekend op Instagram.

Draxler liep de blessure woensdagavond op in de met 1-3 verloren terugwedstrijd van de achtste finales van de Champions League tegen Manchester United. De Engelsen maakten daarmee hun 0-2 thuisnederlaag goed en plaatsten zich alsnog voor de kwartfinales. “De teleurstelling van die uitschakeling is nog groter”, schreef de Duitser.

Tottenham verhuist begin april naar nieuwe stadion

Het Tottenham Hotspur van Toby Alderweireld en Jan Vertonghen plant begin volgende maand zijn verhuis naar het nieuwe stadion, zo maakte de club bekend.

Tottenham speelt sinds het begin van het seizoen 2016-2017 al zijn Europese wedstrijden op Wembley. Sinds vorig seizoen verhuisde het - in afwachting van van het nieuwe Tottenham Hotspur Stadium, dat op de plaats van het afgebroken White Hart Lane gebouwd is - volledig naar het nationale stadion in Londen. De Spurs hoopten in eerste instantie in september al in het nieuwe White Harte Lane te kunnen spelen, maar veiligheidsproblemen zorgden voor enkele maanden vertraging. Begin maart werd vooropgesteld als verhuisdatum, uiteindelijk werd het dus een maand later.

In afwachting organiseren de Spurs twee oefenwedstrijden om het stadion te testen en de nodige vergunningen te bemachtigen. Die testwedstrijden vinden op 24 en 30 maart plaats. De eerste officiële wedstrijd staat gepland op 3 of 6/7 april, afhankelijk van het resultaat van Brighton & Hove Albion in de FA Cup. Als Brighton zich daarin plaatst voor de halve finales, wordt het Premier League-duel tussen de club en de Spurs verplaatst van 6 of 7 april naar 23 of 24 april. Op woensdag 3 april wordt er dan tegen Crystal Palace voor het eerst in het nieuwe stadion gespeeld.

New Stadium: Test Event Matches and Opening Game Update 😊 #SpursNewStadium ⚪️ #COYS Tottenham Hotspur(@ SpursOfficial) link

Ajax mogelijk zonder fans naar CL-uitduel

Ajax moet de uitwedstrijd in de kwartfinales van de Champions League mogelijk zonder eigen supporters afwerken. De Europese voetbalbond UEFA is een onderzoek gestart na misdragingen van Ajax-fans rond en tijdens het gewonnen uitduel tegen Real Madrid (4-1).

Supporters van Ajax vernielden in Estadio Santiago Bernabéu een veiligheidsnet en zouden voorwerpen op het veld hebben gegooid. Ajax kreeg eind vorig jaar na de uitwedstrijd tegen Benfica al een voorwaardelijke straf van een uitduel zonder eigen publiek opgelegd.

De UEFA laat op 28 maart weten of en hoe Ajax wordt bestraft. De nummer twee van de Eredivisie begint pas na die datum met de verkoop van kaarten voor het uitduel in de kwartfinale. De loting voor de kwartfinales is komende vrijdag, de duels worden op 9 of 10 en 16 of 17 april afgewerkt.

Ajax is door de KNVB beboet voor het vuurwerk dat tijdens het bekerduel met sc Heerenveen werd afgestoken op de Zuid-tribune van de Johan Cruijff ArenA. De club uit Amsterdam moet een boete van 15.000 euro betalen en kreeg ook een voorwaardelijke straf met een looptijd van een jaar. Een deel van de Zuid-tribune moet een wedstrijd leeg blijven als fans van Ajax daar nogmaals vuurwerk afsteken.

Amerikaanse voetbalsters dienen klacht in tegen federatie wegens discriminatie

De speelsters van de Amerikaanse nationale vrouwenvoetbalploeg hebben een klacht ingediend tegen de Amerikaanse Voetbalbond USSF wegens discriminatie.

Volgens de speelsters is de bond schuldig aan salarisdiscriminatie: ondanks hun betere sportieve resultaten, verdienen ze toch minder dan hun mannelijke collega’s. De klacht werd ingediend bij een rechtbank in Los Angeles, net op de Internationale Vrouwendag.

Claudio Ranieri volgt Eusebio Di Francesco op bij AS Roma

Claudio Ranieri is bij AS Roma de opvolger van de gisteren ontslagen Eusebio Di Francesco, zo maakte de club bekend. De 67-jarige Ranieri, eerder al coach van Roma tussen 2009 en 2011, ondertekende in de Italiaanse hoofdstad een contract tot het einde van het seizoen, met als doel de kwalificatie voor de Champions League.

De 3-1-nederlaag (na verlengingen) bij FC Porto en de daaropvolgende uitschakeling in de achtste finales van de Champions League kostten Di Francesco de kop. Vorig seizoen verrasten de Giallorossi nog in Europa door de halve finales te halen. In de kwartfinales zorgde Roma, toen nog met Radja Nainggolan, voor een stunt vanjewelste door - na een 2-0-nederlaag in de heenmatch - in de terugwedstrijd met 3-0 te winnen van FC Barcelona en de Catalanen zo uit te schakelen. In de competitie loodste Di Francesco Roma naar een derde plaats.

Dit seizoen liep het iets moeizamer voor de Romeinen. In de competitie staat Roma na 26 speeldagen vijfde, een plek die op het einde van het seizoen slechts recht geeft op een ticket voor de Europa League. Vorig weekend smeerde stadsrivaal Lazio Di Francesco en co nog een 3-0-nederlaag aan. De nieuwe ontgoocheling in Porto bleek de druppel voor het clubbestuur, dat even later ook de samenwerking met sportief directeur Monchi stopzette. De vijftigjarige Spanjaard was nog maar sinds april 2017 in Rome, na vele successen bij Sevilla.

Ranieri werd op zijn beurt onlangs ontslagen bij het Fulham van Denis Odoi, waarvoor de degradatie lonkt in de Premier League. De Italiaan was er nog maar sinds november aan de slag. In de Premier League zorgde hij in 2016 voor een stunt door met Leicester City de titel te pakken.

Beroepscommissie FIFA geeft Chelsea geen tijdelijke opschorting transferverbod

De Beroepscommissie van de Wereldvoetbalbond FIFA heft het transferverbod van Chelsea in afwachting van een definitieve uitspraak niet op, zo maakte de club bekend.

“We zijn verbijsterd. De club heeft gehandeld in overeenstemming met de regels en heeft de FIFA reeds op de hoogte gebracht van zijn intentie om in beroep te gaan tegen de beslissing van de Disciplinaire Commissie. Volgens het Zwitserse recht en het principe van gelijkheid van behandeling heeft de club recht op een beroep, vooraleer een definitieve sanctie opgelegd wordt”, zo klinkt het in een mededeling.

“Voor zover wij weten, heeft de FIFA in voorgaande zaken telkens de sanctie opgeschort in afwachting van de uitspraak in beroep. Bij Chelsea stellen wij nu vast dat wij in vergelijking met andere Europese clubs anders behandeld worden. We zullen ons beraadslagen over de volgende stappen eens we de schriftelijke beslissing van de FIFA ontvangen hebben. We noteren alvast de mogelijkheid om in beroep te gaan bij het Internationaal Sporttribunaal TAS.”

De FIFA maakte op 22 februari bekend dat Chelsea wegens inbreuken bij de transfers van 29 minderjarigen de volgende twee transferperiodes (tot eind januari 2020) geen spelers mag aantrekken. De Blues kregen tevens een boete van 600.000 Zwitserse frank (530.000 euro) opgelegd. Nog diezelfde dag liet Chelsea weten de beslissing van de FIFA te zullen aanvechten en in afwachting van dat beroep een opschorting te vragen. Naast Chelsea werd ook de Engelse voetbalbond (FA) bestraft met een boete van 510.000 Zwitserse frank.

Seizoen Defour voorbij

Eerst de knie, nu de kuit. Blessureleed blijft Steven Defour achtervolgen. Nadat hij in 2018 negen maanden out was met een kraakbeenletsel en zo het WK miste, staat hij nu opnieuw tot het eind van het seizoen aan de kant. Defour werd geopereerd aan de kuit die hem al weken parten speelde. Dit seizoen speelde hij slechts een handvol wedstrijden voor Burnley. “Het ging zo goed met Steven tot hij die knieproblemen kreeg”, vertelt coach Sean Dyche. “Het gevolg daarvan waren verscheidene kleine blessures. De kuitkwetsuur was de druppel. Volgens specialisten was een operatie het best voor zijn gezondheid op lange termijn.” (KTH)

De Bruyne out voor Watford

Geen Kevin De Bruyne (27) dit weekend bij Manchester City tegen Watford. Dat bevestigde Pep Guardiola. Hij staat nog niet op het trainingsveld. De Rode Duivel viel vorig weekend op Bournemouth uit met een lichte hamstringblessure, maar de medische staf heeft geen ernstig letsel vastgesteld. Zijn situatie wordt om de paar dagen geëvalueerd. Of hij speelklaar raakt voor de interlands tegen Rusland en Cyprus moet nog blijken, maar er is voorzichtig optimisme. Kompany traint wel voluit mee.

AS Roma schuift na coach ook sportief directeur Monchi aan de kant

AS Roma zet de samenwerking met sportief directeur Monchi stop. Dat heeft de Italiaanse topclub laten weten. Gisteren zette Roma al trainer Eusebio Di Francesco op straat.

Monchi voerde de functie bij Roma sinds april 2017 uit. Voordien was de 50-jarige Spanjaard zeventien jaar als sportief directeur bij Sevilla in zijn thuisland aan de slag. Frederic Massara neemt zijn taken over.

Roma kent een seizoen met hoogtes en laagtes en staat in de Serie A pas vijfde. Vorig weekend smeerde stadsrivaal Lazio AS nog een 3-0-nederlaag aan. Deze week sneuvelde het team uit de Italiaanse hoofdstad ook in de achtste finales van de Champions League tegen Porto. Deze nieuwe ontgoocheling bleek de druppel voor het clubbestuur, en coach Di Francesco werd aan de kant geschoven. Diverse Italiaanse media schuiven Claudio Ranieri naar voren als zijn opvolger.

Ajax-webshop draait na demonstratie bij Real op volle toeren, vooral interesse uit Spanje

De webshop van Ajax draait sinds de stunt van afgelopen dinsdag in de return van de achtste finales van de Champions League op Real Madrid (1-4) op volle toeren. De Amsterdamse club laat weten dat nooit meer fans van buiten Nederland een aankoop deden. Opvallend, al is het na de sterke wedstrijd in Madrid misschien geen toeval: vooral Spanjaarden willen een item uit de webshop aanschaffen.

De omzet van de Ajax-webshop brak woensdag, daags na de partij, bijna een record. In het 8-jarig bestaan haalde alleen de dag van de shirtlancering een hogere omzet. Het meest verkochte stuk op de topdag was het uitshirt, waarin de club dinsdag in Santiago Bernabéu zo succesvol was.

Iets meer dan de helft van de aankopen kwam uit het buitenland, terwijl dat anders gemiddeld achttien procent is. Ajax veroverde vooral harten in Spanje en de Verenigde Staten, want uit die landen kwamen de meeste aanvragen.

Taxichauffeur kan PSG-nederlaag niet verkroppen en steekt Engelse fan neer

Een taxichauffeur heeft woensdag, na het duel in de Champions League tussen Paris Saint-Germain en Manchester United, in Parijs een Engelse fan neergestoken. Dat schreef Sky Sports en is bevestigd door persbureau AFP. Het slachtoffer is niet in levensgevaar.

Het sterrenensemble uit Parijs beleefde woensdag andermaal een pijnlijke Europese avond. PSG ging thuis in de return van de achtste finales met 1-3 ten onder tegen Manchester United, na een riante 0-2-voorsprong uit de heenwedstrijd. Het Europese seizoen van PSG kwam zo bruusk ten eind, wat voor de nodige frustratie zorgde.

Een taxichauffeur, die enkele Engelse fans naar het centrum van Parijs bracht, kon de overwinningsgezangen van zijn passagiers niet langer verdragen en zette zijn wagen aan de kant. Hij liet zijn klanten uitstappen en bedreigde hen. Een man van 44 kreeg in een schermutseling een messteek in de borst, maar verkeert niet in levensgevaar.

“Wij zijn in shock om te vernemen dat een van onze fans bij een voornaam incident in Parijs betrokken was”, liet United in een mededeling weten. “Iedereen bij de club wenst hem het beste bij zijn herstel.”

“Marcelo naar Juventus”

Het Italiaanse La Stampa weet het zeker: Cristiano Ronaldo en Marcelo worden volgend seizoen herenigd. De Braziliaan zit al even op een zijspoor bij Real Madrid en Juventus wil de linksback naar Turijn halen. La Stampa kent zelfs al de details van de overgang. De 30-jarige Marcelo zou een contract voor vier jaar tekenen en zo’n 12 miljoen euro per seizoen verdienen. Marcelo zit sinds 2007 in Madrid.

Lukaku maakt indruk op Solskjaer

Manchester United zorgde in de achtste finales van de Champions League voor een stevige stunt. Het Engelse team van coach Ole Gunnar Solskjær verzekerde zich met een 1-3-zege bij Paris Saint-Germain van een plek in de kwartfinales, nadat het in eigen stadion de heenwedstrijd met 0-2 had verloren. Romelu Lukaku toonde in het Parc des Princes zijn bloedvorm met twee treffers. “Ik zou geen verdediger willen zijn als hij op mij afstormt”, loofde Solskjær de spits vandaag op z'n persconferentie.

United krijgt weinig tijd om te genieten van de stunt, want zondag wacht in de Premier League al de kraker bij Arsenal. “We hebben ons geplaatst voor de kwartfinales, maar dat is eigenlijk wat men verwacht van een team als ManU”, vertelde Solskjær. “We vierden het zoals je een zege met goal in de laatste minuut viert. Maar nu krijgen we Arsenal voor de kiezen. Het wordt een fantastisch duel waarvoor we ons klaar moeten stomen.”

Solskjær opteert tegen Arsenal mogelijk opnieuw voor Marcus Rashford als tweede spits naast Lukaku. Dat duo speelde PSG in Parijs in de vernieling, met naast de twee treffers van de Rode Duivel de beslissende penaltygoal van Rashford in de extra tijd. “Rom en Rashy kunnen inderdaad een sterke tandem vormen”, aldus de Noor. “Ik zou absoluut geen verdediger willen zijn als zij op mij afstormen.” In de Premier League staat United vierde met 58 punten. Arsenal volgt een stek lager met een punt minder.