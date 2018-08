FT buitenland (9/08). "Nainggolan fit voor competitiestart" - Heeft De Bruyne er straks individuele prijs bij? - Kroatische succescoach verlengt De voetbalredactie

Parma begint seizoen gewoon op nul punten

Parma begint het nieuwe seizoen net als alle andere teams in de Serie A dan toch op nul punten. De vijf punten aftrek die de club wegens beschuldigingen van spelmanipulaties had gekregen, is in hoger beroep ingetrokken. De club uit het noorden van Italië moet alleen nog een boete van 20.000 euro betalen.

Parma promoveerde van de Serie B naar de Serie A, maar er kwamen vragen opzetten of dat wel helemaal volgens de regels was gegaan. Aanvaller Emanuele Calaio zou voorafgaand aan het laatste duel van het seizoen tegen Spezia een spelers van de tegenstander via WhatsApp gevraagd hebben zich in te houden tegen Parma. Alberto Gilardino, een ex-speler van Parma, trapte een penalty huizenhoog over. Calaio kreeg twee jaar schorsing opgelegd. Die straf is nu ingekort tot eind 2018 en een boete van 30.000 euro.

De afgelopen jaren waren voor Parma op zijn zachtst gezegd turbulent. De club ging in de zomer van 2015 failliet. De drievoudig winnaar van de Italiaanse beker zat diep in de schulden en dat leidde tot puntenaftrek en degradatie uit de Serie A. De club maakte onder een nieuwe naam, Parma Calcio 1913, een doorstart in de Serie D. Een ongekende opmars volgde. Na drie promoties op rij is Parma terug in de Serie A.

Zlatko Dalic blijft aan bij vicewereldkampioen Kroatië

Bondscoach Zlatko Dalic blijft aan de slag bij Kroatië. De vicewereldkampioen kondigde vandaag aan dat het het contract van zijn succescoach heeft opengebroken.

Een kleine maand na de verloren WK-finale tegen Frankrijk hebben Dalic en bondsvoorzitter Davor Suker er een goed gesprek opzitten. "Ik vond het belangrijk om met de bondsvoorzitter openlijk over enkele onderwerpen te kunnen praten. Ik heb enkele thema's aangekaart waar ik wat moeite mee had, Davor heeft daar begrip voor getoond. Daar ben ik hem dankbaar voor", aldus Dalic. "We hebben voor de meeste oneffenheden een oplossing gevonden. Ik zie dus geen enkele reden om te vertrekken".

Dalic, die na het WK genoemd werd als kandidaat bondscoach bij Zuid-Korea, nam in oktober 2017 het roer over bij Kroatië, drie wedstrijden voor het einde van de WK-kwalificatiereeks.

Individuele prijs voor De Bruyne na sterke CL-campagne?

Kevin De Bruyne is genomineerd voor de prijs van middenvelder van het Champions League-seizoen 2017/2018. Onze landgenoot sneuvelde met Manchester City in de kwartfinales tegen Liverpool, maar wordt nu erkend voor zijn sterke prestaties op het kampioenenbal. Naast 'KDB' behoren ook Luka Modric (Real Madrid) en Toni Kroos (Real Madrid) tot de drie kanshebbers.

Voor het tweede keer zal de UEFA - naast de Beste Speler en Beste Speelster - ook de Beste Doelman, Beste Verdediger, Beste Middenvelder en Beste Aanvaller van het afgelopen Champions League-seizoen bekronen. De winnaars worden bekendgemaakt op donderdag 30 augustus in Monaco, tijdens de loting voor de groepsfase van de Champions League. Een jury met de coaches van de 32 deelnemende teams aan de groepsfase van de Champions League vorig jaar en 55 journalisten uit de aangesloten federaties waren stemgerechtigd. De coaches mochten bovendien niet stemmen op spelers van hun eigen team.

Bij de doelmannen eindigde Thibaut Courtois op de vijfde plaats. Daar gaat het tussen Alisson Becker (Liverpool, vorig seizoen AS Roma), Gianluigi Buffon (PSG, vorig seizoen Juventus) en Keylor Navas, komend seizoen concurrent van Courtois bij Real. Achterin zijn Real-verdedigers Marcelo, Sergio Ramos en Raphaël Varane de overblijvers. Voorin maken Lionel Messi (FC Barcelona), Cristiano Ronaldo (Juventus, vorig seizoen Real) en Mo Salah (Liverpool) nog kans op de onderscheiding. Vorig seizoen gingen de trofeeën naar Buffon, Ramos, Modric en Ronaldo.

Voor de prijs voor Beste Speler in de Europa League staan er met Diego Godin (Atlético), Antoine Griezmann (Atlético) en Dimitri Payet (Olympique Marseille) nog drie spelers op de shortlist. Op vrijdag 31 augustus wordt bij de loting in Monaco bekendgemaakt wie de opvolger van Paul Pogba wordt. Sergej Milinkovic-Savic (Lazio, ex-Genk) eindigde in de verkiezing op de tiende plaats.

"Nainggolan fit voor competitiestart"

Ook de laatste oefenpartij tegen Atlético Madrid haalt hij niet. Radja Nainggolan (30) miste de hele voorbereiding bij Inter Milaan door een spierblessure - hij speelde amper honderd minuten -, maar er lijkt bijna een einde te komen aan zijn lijdensweg. Volgens Italiaanse media geraakt Nainggolan immers fit voor de competitieopener tegen Sassuolo op 19 augustus. (PJC)

Excuses van Ciman

Laurent Ciman heeft zich op Instagram geëxcuseerd bij de fans van zijn team, Los Angeles FC, voor het missen van een strafschop in de halve finale van de US Open Cup, de Amerikaanse bekercompetitie. Na 120 minuten spelen stond de stand in de halve finale tussen Houston Dynamo en Los Angeles FC 3-3. Er moesten strafschoppen genomen worden en daarin was Houston net iets beter dan LA FC (4-3). Voor de bezoekers was Ciman één van de twee spelers die zijn elfmeter misten.

De Rode Duivel bood na afloop op sociale media zijn excuses aan. "Vandaag was een heel moeilijk moment voor mij", aldus Ciman. "Ik wil me excuseren bij mijn ploegmakkers en supporters. Wel enkel aan de echte supporters, niet degenen die je uitschelden in de moeilijkste momenten. Ik kom sterker terug uit zo'n momenten."

Tonight is a very difficult time for me, I want to apologize to my teammates, supporters, real supporters not those who insult you in the most difficult times. what does not kill you, make you stronger !!! 🖤💛 @lafc @lafc3252 @lafc_lady_ultras @lafccenter @lafccuervos Een foto die is geplaatst door null (@laurentciman23) op 09 aug 2018 om 06:30 CEST

Nederlander Maduro stopt met voetballen

De Nederlandse middenvelder Hedwiges Maduro heeft vandaag op Twitter aangekondigd zijn voetbalcarrière te beëindigen. De 33-jarige Maduro zat sinds deze zomer zonder club sinds nadat zijn contract bij het Cypriotische Omonia Nicosia afliep.

Maduro kreeg zijn jeugdopleiding bij FC Omniworld en Ajax alvorens bij de Amsterdammers in februari 2005 in het eerste elftal te debuteren. Hij bleef in Amsterdam tot januari 2008, waarna avonturen bij Valencia (2008-2012), Sevilla (2012-2014), PAOK Saloniki (2014-2015), FC Groningen (2015-2017) en Omonia Nicosia (2017-2018) volgden.

Maduro verzamelde tussen 2005 en 2011 achttien caps voor Oranje en was erbij op het WK van 2006 in Duitsland. In 2007 werd hij met de Nederlandse beloftenploeg Europees kampioen in eigen land.

