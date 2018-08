FT buitenland (8/8). Belg scoort in mythisch Celtic Park en bezorgt AEK prima uitgangspositie - Gigot en Hanni onderuit Sportredactie

08 augustus 2018

Belg zorgt voor prima uitgangspositie tegen Celtic

Celtic is er niet in geslaagd de eerste wedstrijd in de derde voorronde van de Champions League tegen AEK Athene te winnen. De Schotse kampioen bleef voor eigen publiek steken op 1-1. Celtic speelde een half uur met een man meer, na een rode kaart voor Kostas Galanopoulos. Uitgerekend onze landgenoot Viktor Klonaridis wiste kort voor rust de openingstreffer van Callum McGregor uit.

Volgende week is de return in Griekenland. De winnaar speelt in de beslissende kwalificatieronde van de Champions League tegen Malmö of Videoton.

Salzburg uit Oostenrijk won thuis met 3-0 van Shkendija uit Macedonië terwijl PAOK Thessaloniki met een 3-2-stand nipt de maat nam van Spartak Moskou. Ex-Gentenaar Samuel Gigot speelde bij de bezoekers de hele partij, Sofiane Hanni (ex-Anderlecht) keek 90 minuten lang toe vanop de bank.

Rio Ferdinand vol lof over Alderweireld

De transfer van Tottenham-verdediger Toby Alderweireld naar Manchester United zit nog altijd muurvast. Spurs-voorzitter Daniel Levy wil de Rode Duivel niet laten gaan en bij de 'Mancunians' bekijken ze ook andere pistes. Harry Maguire bijvoorbeeld, de bonk centraal achterin bij Leicester City die kan terugblikken op een prima WK met zijn land. Maar als je't United-legende Rio Ferdinand vraagt, is er maar één juiste keuze. "Maguire speelde heel sterk in Rusland, maar van alle spelers die eventueel beschikbaar zijn, is hij niet mijn eerste keuze. Ik zou sowieso altijd voor Alderweireld gaan, die past perfect bij de manier waarop United speelt."

Real Madrid sluit seizoensvoorbereiding af met een 2-1 zege tegen AS Roma dankzij een schitterende Bale

In hun slotwedstrijd op de International Champions Cup in het Amerikaanse New Jersey opende Real in het MetLife Stadium al na twee minuten de score via Marco Asensio op aangeven van een fraaie assist van Gareth Bale.

Gareth Bale with a sensational assist pic.twitter.com/RTzRBxWfpl In Added Time(@ inaddedtime1) link

Op het kwartier verdubbelde de Welshman de voorsprong. Na een versnelling op de rechterflank, sneed Bale naar binnen en trapte hij proper de 2-0 binnen.

Another goal for Gareth Bale just now to make it 2-0 after an incredible assist for Madrid's first ... Ronaldo who? #BaleMadrid pic.twitter.com/x3JgyepIdI 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Welsh Fan Zone TV 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿(@ WelshFanZoneTV) link

In de slotfase milderde de ingevallen Kevin Strootman nog tot 2-1, maar verder kwamen de Romeinen niet meer.

ayyylmaorm: Kevin Strootman (Roma) goal vs. Real Madrid (2-[1]) ESPN SportsCenter https://t.co/nKX9bMCQLH pic.twitter.com/OCNFWjhNGO FanSportsClips(@ FanSportsClips) link

Real keert nu terug naar Europa, waar het op 15 augustus zijn eerste officiële wedstrijd afwerkt. In de Europese Supercup staat voor de Champions League-winnaar dan de confrontatie met stadsgenoot Atlético op het programma.

Iniesta staat ook negen jaar later stil bij dood van jeugdvriend

Dag op dag negen jaar geleden stortte de wereld van Andrés Iniesta in. Zijn jeugdvriend Dani Jarque liet dan namelijk het leven na een hartstilstand. Dat de Spaanse middenvelder zijn maatje nog steeds niet vergeten is, blijkt uit de boodschap die hij op Instagram plaatste. “9 jaar zonder jou, maar je zal altijd bij ons zijn. We missen je Dani”, klonk het. Iniesta kon zijn makker niet beter eren dan in de WK-finale van 2010 tegen Nederland. Na zijn beslissende treffer stond er op zijn ondershirt ‘Dani Jarque, siempre con nosotros’ te lezen. Dani Jarque, voor altijd bij ons.

9 años sin ti pero siempre estarás con nosotros. Te echamos de menos, Dani. 9 years without you, but you will always be with us. We miss you, Dani. Een foto die is geplaatst door null (@andresiniesta8) op 08 aug 2018 om 07:36 CEST

Records immortals, emocions a flor de pell. De futbolista a llegenda. Dani Jarque guarda un lloc al cor de tots els pericos, cuidant des del cel al seu Espanyol. Etern 21. 💙#RCDE pic.twitter.com/xkzSyRjxbu RCD Espanyol(@ RCDEspanyol) link