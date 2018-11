FT buitenland (8/11). Witsel kijkt uit naar clash met Bayern: “Ik ben een leider” - Moussa Dembélé tot Nieuwjaar aan de kant Redactie

08 november 2018

Lucas Biglia (AC Milan) is vier maanden out na kuitoperatie

AC Milan-middenvelder Lucas Biglia, die zich vorige week op training blesseerde aan de rechterkuit, is met succes geopereerd en zal vier maanden buiten strijd zijn. Dat heeft de Serie A-club bekendgemaakt.

De 32-jarige Argentijn, ex-Anderlecht, ging in Finland onder het mes. Volgens AC Milan is de ingreep goed verlopen.

Biglia speelde dit seizoen tot dusver elf wedstrijden voor AC Milan, na elf speeldagen vierde in de Serie A. De Argentijn treedt sinds 2017 aan voor de Rossoneri, na vier seizoenen in het shirt van Lazio Roma. In 2006 haalde Anderlecht hem naar Europa.

Axel Witsel blikt vooruit op eerste “Klassiker” tegen Bayern: “Ik ben een leider”

Rode Duivel Axel Witsel speelt zaterdag om 18u30 met Borussia Dortmund zijn eerste Duitse “Klassiker” tegen Bayern München. Dortmund begint vanuit een eerder zeldzame positie aan die topper, want de Borussen tellen als leider vier punten meer dan Bayern.

“Ik ben benieuwd wat het zal geven op vlak van sfeer”, blikt Witsel vooruit. “Elke thuiswedstrijd is bij ons al een gekkenhuis, maar tegen Bayern zal het nog wel iets extra zijn. Ik verwacht mij aan een agressieve wedstrijd, in de positieve zin van het woord. Ze zijn al enkele weken niet goed bezig, en het is aan ons om daarvan te profiteren. Maar het is ook in dit soort wedstrijden dat Bayern weer wakker kan schieten. We moeten dus opletten.”

Over een eventuele landstitel wil Witsel nog niet speculeren. “Het doel is om ons te kwalificeren voor de Champions League. We bevinden ons in een uitstekende uitgangspositie, maar niemand in onze kleedkamer praat over de titel.”

In die kleedkamer is de 29-jarige middenvelder op korte tijd een belangrijk figuur geworden. “Ik ben inderdaad een leider. Mijn leeftijd laat dat ook toe. Onze groep is heel jong, met vooral spelers tussen 18 en 25, en het is aan de ouderen om hen te gidsen. Ik spreek veel voor de wedstrijd, en motiveer de jongeren. Maar iemand die begint te roepen, ben ik niet. Ik doe het op mijn eigen, kalme manier.”

Bij Dortmund bekleedt Witsel een meer offensieve rol dan bij de Rode Duivels, en dat is naar eigen zeggen puur op vraag van de coach. “Het is de stijl van Lucien Favre. Hij heeft veel verdienste in het parcours dat we momenteel aan het afleggen zijn. Bij de nationale ploeg moet ik meer controleren, maar ik hou van beide rollen. Al geniet ik er wel van om hier af en toe mee op te rukken. Een echte nummer tien wordt ik nooit, ik blijf een box-to-box-speler.”

Heeft Witsel, nu hij weer schittert in West-Europa, geen spijt van zijn keuzes voor Rusland en China? “Helemaal niet. Ik zou opnieuw dezelfde keuzes maken als ik de tijd kon terugdraaien. Mijn transfer naar Dortmund en het parcours dat we nu afleggen, bewijzen dat ik niet alleen in China was om mijn zakken te vullen en vakantie te nemen.”

Rode lantaarn Guingamp haalt Gourvennec terug als coach

Jocelyn Gourvennec volgt bij Ligue 1-club EA Guingamp Antoine Kombouaré op als coach. De 46-jarige Fransman trainde EAG al van 2010 tot 2016. Gourvennec en Guingamp sloten een principeakkoord. Maandag gaat de voormalige middenvelder officieel van start als T1. Kombouaré was sinds de zomer van 2016 in functie bij Guingamp, waar hij Gourvennec opvolgde. Die ging aan de slag bij Bordeaux, begin dit jaar eindigde zijn avontuur er na tegenvallende resultaten. Guingamp verloor afgelopen weekend met 5-0 van Nantes en is met 7 op 36 gedeeld laatste met AS Monaco.

Turkse bond schorst Ryan Donk (ex-Club Brugge) voor zes duels

Galatasaray-verdediger Ryan Donk is door de Turkse voetbalbond voor zes duels geschorst wegens zijn aandeel in ongeregeldheden die afgelopen vrijdag uitbraken na het duel met Fenerbahçe (2-2). Meerdere spelers, trainers en officials werden flink gestraft naar aanleiding van hun betrokkenheid bij de rellen.

Zo mag coach Fatih Terim van Galatasaray zeven duels zijn werk niet doen, omdat hij de scheidsrechter op het veld nog beledigde en nadien op de persconferentie nog eens stevig uithaalde. Assistent-coach Hasan Sas kreeg zelfs een schorsing van acht duels. Hij ging meerdere tegenstanders te lijf. Om dezelfde reden kreeg Jailson, speler van Fenerbahçe, een straf van acht duels. Beide clubs kregen bovendien een boete.

Cristiano Ronaldo ontbreekt opnieuw bij Portugal

Portugal sluit het interlandjaar af zonder Cristiano Ronaldo. De aanvoerder, recordinternational en topschutter aller tijden van de nationale ploeg ontbreekt opnieuw in de selectie van bondscoach Fernando Santos. Die maakte zijn groep bekend voor de Nations Leaguewedstrijden tegen Italië (17 november in Milaan) en Polen (20 november in Guimaraes).

Sinds het WK, dat voor Portugal in de achtste finale tegen Uruguay eindigde, is Ronaldo niet meer opgeroepen, al dan niet op eigen verzoek. “Het enige wat ik over Ronaldo denk, is dat hij de Gouden Bal moet winnen”, zei Santos.

In de eerste interlands na het WK ontbrak Ronaldo omdat hij toen net was overgestapt van Real Madrid naar Juventus en wilde wennen aan zijn nieuwe omgeving. Vorige maand deed de 33-jarige aanvaller weer niet mee bij Portugal. Hij lag op dat moment zwaar onder vuur vanwege een oude verkrachtingszaak die werd opgerakeld door een Amerikaanse vrouw. Op basis van nieuwe informatie werd die zaak uit 2009 heropend. Ronaldo ontkent in alle toonaarden dat hij de vrouw heeft gedwongen tot seks.

Zonder de doelpuntenmachine, in 154 interlands goed voor 85 doelpunten, won Portugal in de Nations League thuis van Italië (1-0) en in Polen (0-1). De regerend Europees kampioen heeft in San Siro tegen Italië aan een punt genoeg om zich te verzekeren van de eerste plaats in de groep en deelname aan de finaleronde van de Nations League. Daarna volgt nog een thuismatch tegen Polen, dat tegen Italië 1 op 6 haalde (1-1 en 0-1).

Santos ontkent stellig dat Ronaldo ontbreekt omdat hij van de bond niet mag spelen voor de nationale ploeg. “Niemand is uitgesloten. Ik weet ook niet wat er tussen nu en maart gaat gebeuren. We zien dan wel weer verder.”

Deschamps gunt Anthony Martial eerste selectie sinds maart

Anthony Martial mag zich na ruim zeven maanden in de wachtkamer opnieuw Frans international noemen. Bondscoach Didier Deschamps nam de 22-jarige spits van Manchester United op in zijn groep voor de Nations Leaguematch tegen Nederland (16 november in Rotterdam) en het oefenduel tegen Uruguay (20 november in Parijs).

Martial werd door Deschamps gepasseerd voor het WK in Rusland, waar Frankrijk de titel won. Zijn laatste optreden in het shirt van Les Bleus dateert van eind maart in een oefenduel tegen de Russen. Martial scoorde tot dusver één keer in achttien interlands. Bij Manchester United vond hij dit seizoen al zes keer de weg naar de netten in dertien duels.

Verder bevat de selectie geen verrassingen. Centrale verdediger Samuel Umtiti, die in de halve finale op WK tegen de Rode Duivels de beslissende 1-0 scoorde, is out met een knieblessure. Frankrijk begon de Nations League met een 0-0 in en tegen Duitsland. Daarna volgden 2-1 zeges thuis tegen Nederland en Duitsland.

Callum Wilson krijgt eerste oproepingsbrief voor Engeland, Rooney neemt afscheid

Callum Wilson heeft zicht op een eerste cap voor de Engelse nationale ploeg. De 26-jarige spits van Bournemouth, dit seizoen al goed voor zes goals in de Premier League, werd voor de eerste keer opgeroepen door bondscoach Gareth Southgate.

Wayne Rooney kreeg een allerlaatste selectie. De Engelse topschutter aller tijden (53 caps) zwaaide de nationale ploeg in november 2016 vaarwel. Maar op 15 november zal de spits van DC United in de oefenmatch tegen de Verenigde Staten nog een 120e en laatste keer opdraven voor zijn land. De opbrengst van die match is bestemd voor de Wayne Rooney Foundation.

Op 18 november speelt Engeland zijn laatste match in de Nations League tegen Kroatië, in een duel tussen de nummers vier en twee van het WK. Beide wedstrijden worden in Wembley gespeeld. Engeland begon de Nations League met een 1-2 nederlaag tegen Spanje. Daarna volgde een 4 op 6 met uitwedstrijden in Kroatië (0-0) en Spanje (2-3).

Moussa Dembélé minstens out tot Nieuwjaar

Tottenham moet het een tijd zonder Moussa Dembélé stellen. De Spurs lieten vanmiddag weten dat de ligamenten van de rechterenkel geraakt zijn. Dat bleek uit een scan. “Hij zal waarschijnlijk niet beschikbaar zijn tot Nieuwjaar”, klinkt het op het Twitteraccount van Tottenham. Dembélé blesseerde zich afgelopen zaterdag in het competitietreffen tegen Wolverhampton. De 31-jarige middenvelder moest toen al na enkele minuten worden gewisseld. De Londense club wist ook nog te vertellen dat Jan Vertonghen nog steeds revalideert van zijn hamstringblessure. Bondscoach Roberto Martinez kan Dembélé dus ook niet oproepen voor de laatste twee groepsduels in de UEFA Nations League, tegen IJsland (op 15 november in Brussel) en Zwitserland (op 18 november in Luzern).

TEAM NEWS: @mousadembele (ankle) - scans have confirmed ligament damage to right ankle and is unlikely to be available until the New Year. pic.twitter.com/twfAUTMoKh Tottenham Hotspur(@ SpursOfficial) link

Jordi Alba krijgt eerste selectie onder Luis Enrique

Jordi Alba mag zich opnieuw Spaans international noemen. De flankverdediger van FC Barcelona werd vandaag voor het eerst opgeroepen door Luis Enrique, die La Roja in de zomer onder zijn hoede kreeg. Alba en Enrique werkten tussen 2014 en 2017 succesvol samen in Barcelona maar bij de Spaanse nationale ploeg werd de 29-jarige verdediger door Enrique sinds het teleurstellende WK (Spanje ging er in de achtste finales uit tegen gastland Rusland) over het hoofd gezien. De 66-voudig international (8 goals) zit nu wel in de selectie voor de Nations Leaguematch tegen vicewereldkampioen Kroatië (15 november in Zagreb) en het oefenduel tegen Bosnië (18 november in Las Palmas).

Celtamiddenvelder Brais Mendez en Espanyolverdediger Mario Hermoso zijn nieuwe gezichten.

- selectie -

Keepers: David De Gea (Manchester United), Kepa Arrizabalaga (Chelsea), Pau Lopez (Betis)

Verdedigers: César Azpilicueta (Chelsea), Diego Llorente (Real Sociedad), Sergio Ramos (Real Madrid), Inigo Martinez (Athletic Bilbao), Mario Hermoso (Espanyol), José Luis Gaya (Valencia), Jordi Alba (FC Barcelona), Jonny Otto (Wolverhampton)

Middenvelders: Sergio Busquets, Sergi Roberto (FC Barcelona), Pablo Fornals (Villarreal), Rodrigo, Saul (Atlético Madrid), Dani Ceballos (Real Madrid), Brais Mendez (Celta Vigo), Isco (Real Madrid)

Aanvallers: Marco Asensio (Real Madrid), Alvaro Morata (Chelsea), Suso (AC Milan), Rodrigo Moreno (Valencia), Iago Aspas (Celta Vigo)

UEFA-voorzitter Ceferin zal zichzelf volgend jaar opvolgen

Aleksander Ceferin is de enige kandidaat bij de komende voorzittersverkiezing van de Europese voetbalbond UEFA. De 51-jarige Sloveen volgde twee jaar geleden de Fransman Michel Platini op. De voormalige Gouden Bal moest opkrassen na enkele schandalen.

Ceferin liet in augustus al weten dat hij graag door wil als preses van de UEFA. Tot 8 november hadden tegenkandidaten de tijd zich te melden, maar niemand wil het op 7 februari bij het verkiezingscongres in Rome opnemen tegen Ceferin. Het lijkt dan ook zeker dat de Sloveense advocaat ook de komende vier jaar de UEFA gaat leiden.

In september 2016 versloeg Ceferin de Nederlandse bondsvoorzitter Michael van Praag (42-13).

Barcelona is Philippe Coutinho enkele weken kwijt

FC Barcelona zal het twee tot drie weken zonder Philippe Coutinho moeten stellen. De Braziliaanse aanvallende middenvelder heeft een spierblessure in het linkerbeen, zo laat Barça na een medisch onderzoek vandaag weten.

De 26-jarige Coutinho speelde dinsdag nog een volledige wedstrijd in de Champions League tegen Inter in Milaan. Hij gaf in de 83ste minuut de assist voor de 0-1 van Malcom. Vier minuten later maakte Icardi gelijk.

Door de blessure moest Coutinho al zeker een kruis maken over de competitiematch van zondag in Camp Nou tegen Betis. Daarna staat een interlandbreak op het programma. Op 24 november trekt leider Barcelona op speeldag dertien in La Liga naar Atlético Madrid.

Mertens mogelijk dit weekend al terug

Klein maar sterk. De schouderblessure van Dries Mertens (31) valt goed mee. Napoli plant nog enkele verdere onderzoeken, maar omdat het slechts om een verstuiking zou gaan, kan de Rode Duivel mogelijk zaterdag tegen Genoa al opnieuw spelen. Goed nieuws dus voor Roberto Martínez, want de bondscoach zag de voorbije weken al een pak internationals geblesseerd uitvallen. Verwacht wordt dat Mertens - die dinsdagavond tegen Paris Saint-Germain tien minuten voor tijd met een pijnlijke grimas naar de kant moest - zich maandag gewoon zal aanmelden in Tubeke voor het tweeluik IJsland en Zwitserland. (NP)

Carrasco op rand van Chinese tweede klasse

Code rood voor Yannick Carrasco. De kans is namelijk reëel dat de 25-jarige Rode Duivel volgend seizoen in de Chinese tweede klasse aan de slag moet. Eén speeldag voor het einde prijkt hij met Dalian Yifang namelijk op de voorlaatste plaats, die leidt tot rechtstreekse degradatie. Het gevolg van een kwalijke 3-1-nederlaag gisteren tegen concurrent Tianjin Teda. Nochtans waren Carrasco en co. na een ellendige competitiestart onder Bernd Schuster opgeklommen naar een veilige positie in het klassement. Tot de Chinese voetbalbond begin oktober drie basisspelers opvorderde voor een militair trainingskamp. Nadien leed de promovendus vier opeenvolgende nederlagen. Er is evenwel ook hoop voor Carrasco: nog vijf andere teams kunnen degraderen. Drie van hen tellen net als Dalian 32 punten, maar de club van de flankaanvaller deed tegen allen slechter in de onderlinge duels én heeft het zwakste doelsaldo. Een nederlaag in de thuiswedstrijd van zondag tegen Changchun Yatai - nummer 14 in de stand - zou wellicht catastrofaal zijn. Niet het minst voor Carrasco. De zwakke tegenstand in de Super League weerspiegelde zich al geregeld in zijn prestaties voor de nationale ploeg, wat moet dat dan niet zijn als ze nóg een niveau zakken... Oscar en Hulk kozen hun Chinese werkgever beter uit: met Shanghai SIPG pakte het Braziliaanse duo de landstitel in China. De eerste andere kampioen sinds Guangzhou Evergrande in 2011 aan een indrukwekkende hegemonie begon. (VDVJ)