FT buitenland 8/05: Iniesta naar Japan, waar hij jaarlijks 25 miljoen euro zal opstrijken - West Brom en Chadli degraderen uit Premier League

Iniesta naar Japan, waar hij jaarlijks 25 miljoen euro zal opstrijken - West Brom en Chadli degraderen uit Premier League

08 mei 2018

09u58 38 Buitenlands Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over onze voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk binnenland.

Het West Bromwich van Nacer Chadli kan zich niet meer redden

West Bromwich verdwijnt na acht seizoenen uit de Premier League. De club van Rode Duivel Nacer Chadli kwam dinsdag zelf niet in actie, maar is zeker van de degradatie omdat Southampton won op het veld van Swansea. De kansen op behoud waren sowieso al miniem. Alleen als het inhaalduel van de 31e speeldag tussen Swansea en Southampton op een gelijkspel eindigde, kon West Brom zich mathematisch nog redden.

Southampton deed een gouden zaak en is zo goed als zeker van het behoud. Het kan wel nog bijgehaald worden door Swansea, maar heeft een veel beter doelsaldo. Swansea heeft dan wel weer een beter doelsaldo dan Huddersfield, dat ook maar drie punten voor de Welshe club staat. Huddersfield heeft wel nog twee matchen te goed, maar niet tegen de minste tegenstanders: woensdag op verplaatsing bij Chelsea en zondag thuis tegen Arenal. Swansea neemt het zondag op de laatste speeldag in eigen stadion tegen hekkensluiter Stoke City op.

FIFA legt Russische bond boete van 25.000 euro op na oerwoudgeluiden

De Russische voetbalbond heeft van de Wereldvoetbalbond FIFA een boete van net iets meer dan 25.000 euro (30.000 Zwitserse frank) gekregen voor de oerwoudgeluiden die eind maart te horen waren tijdens de oefeninterland Rusland-Frankrijk in Sint-Petersburg. Rusland, dat binnenkort het WK organiseert, verloor de match met 1-3.

Tijdens de vriendschappelijke interland waren in het WK-stadion racistische geluiden te horen aan het adres van de zwarte spelers. De oerwoudgeluiden waren zelfs hoorbaar op tv toen Paul Pogba in de 73e minuut de bal raakte.

Rusland tracht het racismeprobleem bij de voetbalfans aan te pakken, maar volgens waarnemers moet er veel meer gedaan worden. In maart opende de Europese Voetbalbond (UEFA) een disciplinaire procedure tegen Zenit Sint-Petersburg na racistische geluiden gericht aan Leipzig-middenvelder Naby Keita in de Europa League. De Russische Voetbalbond opende dan weer een onderzoek naar de oerwoudgeluiden die fans van topclub Spartak Moskou vorige maand maakten aan het adres van de Kaapverdiër Nuno Rocha van FK Tosno in de halve finales van de Russische Beker. Nuno Rocha kreeg de oerwoudgeluiden naar zijn hoofd geslingerd vlak nadat hij de beslissende strafschop had gescoord. Op het WK van komende zomer spelen de Rode Duivels hun tweede groepswedstrijd tegen Tunesië in het stadion van Spartak.

Het Russische voetbal sleept al jaren een bijzonder kwalijke reputatie van geweld en racisme met zich mee en lijkt daar met het WK in het verschiet geen greep op te krijgen. Volgens Fare, een ngo die strijdt tegen discriminatie in het voetbal, werden vorig seizoen niet minder dan 89 gevallen van racisme geregistreerd tijdens voetbalwedstrijden in de Russische competities.

Witsel en co houden terugwedstrijd achtste finale in Aziatische Champions League spannend

Tianjin Quanjian is vandaag in eigen huis niet verder geraakt dan een 0-0 gelijkspel tegen Guangzhou Evergrande in haar heenwedstrijd van de achtste finales van de Aziatische Champions League. Rode Duivel Axel Witsel stond de hele partij tussen de lijnen bij de thuisploeg.

Guangzhou Evergrande, dat de voorbije zeven jaar telkens Chinees kampioen werd, heeft sinds dit seizoen de Italiaan Fabio Cannavaro als coach, vorig seizoen nog coach van Witsel en co bij Tianjin Quanjian.

De terugwedstrijd staat voor volgende week dinsdag (om 14u00) op het programma. In de groepsfase werd Tianjin Quanjian tweede in groep E, na het Zuid-Koreaanse Jeonbuk. Guangzhou Evergrande won groep G.

Rode Duivels hoeven Joe Gomez (Liverpool) niet te vrezen in Rusland

Liverpool-verdediger Joe Gomez mag een kruis maken over de rest van het seizoen. De 20-jarige Engelsman heeft een operatie ondergaan aan zijn enkel en mist zo de finale van de Champions League met Liverpool en het WK in Rusland met Engeland. Dat maakten de Reds vandaag bekend op hun website. Gomez moet volgens de club opnieuw klaar zijn om in juli de voorbereiding op het nieuwe seizoen fit te starten.

Er staan Liverpool dit seizoen nog twee wedstrijden voor de boeg. In de Premier League moeten de Reds hun derde plaats nog verzekeren, zondag op bezoek bij Brighton. En twee weken later, op zaterdag 26 mei, staat in Kiev de Champions League-finale op het programma tegen Real Madrid.

Gomez maakte in november vorig jaar ook zijn interlanddebuut voor Engeland. Hij speelde sindsdien mee in drie vriendschappelijke partijen en had een goede kans op een plekje in selectie van bondscoach Gareth Southgate voor de Wereldbeker komende maand in Rusland (14 juni-15 juli).

Engeland zit in de poulefase in groep G, samen met Tunesië, Panama en de Rode Duivels. Op 28 juni nemen onze landgenoten het in hun laatste groepswedstrijd op tegen Engeland.

Ronaldo kampt met lichte verstuiking, maar is "150 procent" klaar voor finale

Cristiano Ronaldo heeft zondag in de Clasico bij FC Barcelona (2-2) een "lichte verstuiking" opgelopen aan de rechterenkel. Zoals coach Zinedine Zidane na de match al verklaarde, komt de Champions League-finale tegen Liverpool (op 26 mei) niet in het gedrang. Hij zal woensdag (bij Sevilla) en zaterdag (thuis tegen Celta) wel zeker nog niet in actie komen. Zidane hoopt Ronaldo te recupereren voor de verplaatsing naar Villarreal (op 19 mei) op de slotspeeldag.

"Cristiano kampt met een verstuiking", opende Zidane zijn persconferentie een dag voor de wedstrijd bij Sevilla. "Maar er is geen schade aan het bot. Het is een lichte verstuiking en zijn enkel is stabiel." Ronaldo blesseerde zich zondag tijdens het maken van het eerste doelpunt van de Madrilenen. Tijdens de pauze bleef hij in de kleedkamer.

De Portugees kan intussen wel alweer steunen op zijn enkel en stapte zelfs al even rond op het veld. "Ongelooflijk toch, hé?", aldus Zidane. "Nauwelijks 48 uur na zijn blessure en terwijl we nog niet weten wanneer hij de groepstrainingen kan hervatten, stapte hij al het veld op. Cristiano wil altijd voetballen. In de finale zal hij 150 procent fit zijn."

Dat laatste geldt ook voor Isco (schouder) en Dani Carvajal (dij), die beiden kampen met lichte kwaaltjes.

Iniesta naar Vissel Kobe in plaats van Chongqing Lifan

Andrés Iniesta, die twee weken geleden bekendmaakte na dit seizoen afscheid te zullen nemen van FC Barcelona, zal niet naar Chongqing Lifan maar wel naar het Japanse Vissel Kobe trekken. Daar wacht hem een driejarig contract van jaarlijks 30 miljoen Amerikaanse dollar (omgerekend een forse 25 miljoen euro). Eigenaar van Vissel Kobe is Hiroshi Mikitani, die ook de CEO is van Rakuten, de hoofdsponsor van Barcelona. De man zou een cruciale rol in de onderhandelingen hebben gespeeld, zo melden verschillende Spaanse media. Kobe is het huidige nummer tien in de Japanse J-League en heeft ook de Duitse aanvaller Lukas Podolski onder contract.

Gisteravond meldde Chonginq Lifan, club uit de Chinese Super League, dat ze afhaakten voor Iniesta. De 34-jarige Barcelona-kapitein liet in zijn afscheidstoespraak weten zijn carrière te vervolgen buiten Europa. "We zijn vastbesloten ons steentje bij te dragen aan de ontwikkeling van het Chinese voetbal. De komst van Iniesta is niet aan de orde", klonk het bij de Chinese club. De middenvelder kwam de voorbije jaren al enkele keren in de metropool Chongqing, voor promotie-events, en werkte nauw samen met marketingagentschap Desports, gesticht door Chongqing Lifan-voorzitter Jiang Lizhang. De club bevestigde ook dat in de toekomst de samenwerking met Iniesta "op het gebied van sportmarketing en jeugdopleiding" zal worden verdergezet en uitgediept. "Maar hij zal onze club niet vervoegen als speler", besloot het Chinese team.

Leganés-coach Asier Garitano kondigt zijn vertrek aan

Asier Garitano heeft zijn afscheid als coach van de Spaanse eersteklasser Leganés aangekondigd. De 48-jarige Garitano stond vijf seizoenen aan het roer van de club uit de buitenwijken van Madrid en leidde het team vanuit derde klasse naar de Primera Division.

Na een promotie naar tweede klasse in zijn eerste seizoen (in 2014), volgde twee seizoenen later de promotie naar de Spaanse hoogste divisie. Vorige jaargang konden Garitano en co het behoud bewerkstelligen met een zeventiende plaats, de eerste veilige plaats, en ook dit seizoen werd degradatie vermeden. Leganés staat, op twee speeldagen van het einde, opnieuw zeventiende en is al zeker van nog een extra seizoen op het hoogste niveau.

Straffer dan het behoud nog is zeker het parcours van de club in de Copa del Rey dit seizoen. In de kwartfinales schakelde Leganés grote broer Real Madrid uit over twee wedstrijden. Een stunt van formaat, die werd gevolgd door de uitschakeling in halve finales tegen Sevilla.

Leganés huurt dit seizoen (met aankoopoptie) José Naranjo van Racing Genk. De Spaanse aanvaller mocht er 21 keer opdraven en kwam daarin geen enkele keer tot scoren.

Bayer Leverkusen plukt rechtsachter Weiser weg bij Hertha

Bayer Leverkusen heeft de transfer Mitchell Weiser afgerond. De rechtsachter komt over van reeksgenoot Hertha Berlijn en tekende in de Bayer Arena een overeenkomst tot juni 2023. Duitse media meldden dat er met de overgang een bedrag van twaalf miljoen euro gemoeid zou zijn.

De 24-jarige Weiser is een jeugdproduct van FC Keulen. Daar werd hij in de zomer van 2012 - na amper één wedstrijd in het eerste elftal - al weggeplukt door Bayern München. Weiser won met Bayern in drie seizoenen twee landstitels, een Duitse Beker en de Wereldbeker voor clubteams, maar kwam er nauwelijks in actie. Na een uitleenbeurt aan tweedeklasser Kaiserslautern, nam Hertha Berlijn de verdediger in de zomer van 2015 over. Bij de blauwhemden kwam Weiser de voorbije seizoenen tot 85 officiële duels (en acht goals).

Weiser behaalde nog geen caps voor de Mannschaft, maar was vorige zomer wel uiterst belangrijk voor het Duitse beloftenteam. In de finale van het EK onder 21 jaar scoorde Weiser de winnende treffer tegen Spanje (1-0).

Leverkusen, het team van Leon Bailey (ex-Racing Genk), staat op één speeldag van het einde van de competitie vijfde in Duitsland. Het telt evenveel punten als nummer vier Hoffenheim, dat voorlopig het laatste Champions League-ticket binnenhaalt. Op slotdag ontvangt Hoffenheim thuis Dortmund en speelt Leverkusen gastheer voor Hannover. Hertha Berlijn staat tiende en maakt geen kans meer op Europees voetbal.

Laurent Koscielny staat een half jaar aan de kant met afgescheurde achillespees

Afscheidnemend Arsenal-coach Arsène Wenger heeft vandaag op de persconferentie, een dag voor de competitiewedstrijd van de Gunners bij Leicester City, bekendgemaakt dat verdediger Laurent Koscielny zeker tot december out is. De Fransman scheurde zijn achillespees af in de terugwedstrijd van de halve finales van de Europa League bij Atlético Madrid (1-0). Het was toen al meteen duidelijk dat hij het WK van volgende maand in Rusland aan zich voorbij zou moeten laten gaan.

De 32-jarige Koscielny werd intussen geopereerd en "is er kapot van", aldus Wenger. "Je zal hem niet terugzien op het veld voor eind december. Hij is minstens een half jaar out."

De Franse verdediger, met 51 caps bij Les Bleus, had eerder al aangekondigd dat hij na het WK zou stoppen als international. Twee jaar geleden verloor Koscielny met Frankrijk de EK-finale in eigen land van Portugal (0-1).

Raul Garcia staat tijdje aan de kant na hartoperatie

Athletic Bilbao kan voorlopig niet rekenen op Raul Garcia. De aanvallende middenvelder onderging gisteren een operatie aan zijn hart, nadat een tijdje geleden hartritmestoornissen aan het licht waren gekomen.

De 31-jarige Garcia moest de nacht doorbrengen in het ziekenhuis. Hij zal sowieso de laatste twee speeldagen van het Baskisch team in de Primera Division, bij Alaves en thuis tegen Espanyol, aan zich voorbij moeten laten gaan. Garcia was dit seizoen clubtopscorer voor Bilbao met tien treffers in de competitie.

Raul Garcia, tweevoudig Spaans international, was eerder actief bij Osasuna (2004-2007 en 2011-2012) en Atlético Madrid (2007-2011 en 2012-2015). Sinds de zomer van 2015 voetbalde hij bij Athletic Bilbao. Bij Atlético Madrid was hij ploegmakker van Rode Duivels Thibaut Courtois en Toby Alderweireld en won hij de Spaanse titel (2014), Copa del Rey (2013) en Europa League (2010). De finale van de Champions League werd in 2014 na verlengingen verloren van stadsrivaal Real Madrid.

Athletic Bilbao kent een tegenvallend seizoen in de Primera Division, met een veertiende plaats tot gevolg.

Gelijk salaris voor mannelijke en vrouwelijke internationals in Nieuw-Zeeland

De Nieuw-Zeelandse voetbalbond heeft vandaag bekendgemaakt akkoord te zijn gegaan haar mannelijke en vrouwelijke internationals een gelijk salaris te betalen. De federatie spreekt van "een sleutelmoment in het nationale voetbal".

Concreet zullen zowel de mannenselectie (All Whites) als de vrouwenselectie (Football Ferns) een zelfde wedstrijdpremie en een zelfde bedrag voor hun portretrechten ontvangen. De vrouwen zullen voortaan ook in business class mogen vliegen.

Nieuw-Zeeland volgt zo het voorbeeld van Noorwegen dat vorig jaar de salariscondities van hun mannen- en vrouwenteam al gelijkstelde. In België liet Red Flame Tessa Wullaert al eens een ballonetje op in die richting, maar daar werd vanuit bondsmiddens afkeurd op gereageerd.

Het Nieuw-Zeelandse mannenteam kon zich niet plaatsen voor het WK van volgende maand in Rusland. De All Whites wonnen de kwalificaties in de OFC-zone, maar verloren hun intercontinentale play-off tegen Peru.