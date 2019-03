FT buitenland (4/3). Pochettino op zijn hoede: “Starten duel tegen Dortmund alsof het 0-0 is”- Barcelona ontbindt contract Samper Redactie

Pochettino: “Starten duel alsof het 0-0 is”

Tottenham staat, na een ruime 3-0 winst in de heenwedstrijd van de achtste finales van de Champions League tegen Borussia Dortmund, met anderhalf been in de kwartfinales. Toch is Spurs-coach Mauricio Pochettino nog op zijn hoede voor de Duitsers. “We moeten de partij starten alsof het 0-0 staat”, verklaarde de Argentijn vandaag.

“Natuurlijk wordt het een moeilijke partij”, voorspelt Pochettino. “Mijn team zal vanaf de eerste minuut gefocust en geconcentreerd moeten zijn. We hebben als doel ook deze match te winnen maar dan zullen we echt top moeten zijn.”

Tottenham won de heenwedstrijd met 3-0, met een glansrol voor Jan Vertonghen. De Rode Duivel scoorde een knappe goal en deelde een assist uit. “We waren tevreden met het resultaat van dat duel en willen nu op dezelfde manier voetballen”, sprak de Argentijn. “We moeten klaar zijn, want het wordt een andere match dan op Wembley.”

Coach Solari heeft met Real duidelijk doel tegen Ajax: “Winnen en doorstoten”

Real Madrid mag morgen in de return van de achtste finales van de Champions League tegen Ajax geen misstap begaan. De titelverdediger kan in Spanje de strijd om de Primera Division en Copa del Rey vergeten, en moet in het Kampioenenbal zijn seizoen redden. Coach Santiago Solari twijfelt tegen de Amsterdammers niet aan een goede afloop. “Mijn team heeft karakter te over en daar ben ik heel trots op”, verklaarde de Argentijn vandaag. “We willen winnen en doorstoten.”

Real beleeft andermaal een erg wisselvallig seizoen. Tot overmaat van ramp ging de Koninklijke afgelopen week tweemaal, in de beker (0-3) en competitie (0-1), thuis ten onder tegen aartsrivaal Barcelona. Thibaut Courtois en co mikken dus resoluut op de Champions League om hun seizoen te redden.

“Uiteraard zijn we ongelukkig als we niet winnen”, vertelde de coach. “Maar morgen volgt er een nieuwe partij. We zijn er zeker klaar voor. Mijn team heeft veel karakter en is het gewoon om te strijden als er veel op het spel staat. Dat we de laatste weken moeilijk de weg naar doel vinden? Een mix van verklaringen. We moeten efficiënter zijn. De laatste partijen dwongen we meerdere kansen af maar we moeten ze afwerken zoals we dat in vroegere wedstrijden deden. Zo werkt nu eenmaal voetbal.”

Solari volgde in de herfst bij Real Julen Lopetegui op. De Argentijn kreeg het vertrouwen van het bestuur, maar de laatste weken klinkt de naam van José Mourinho opnieuw in wandelgangen van Santiago Bernabéu. Al vreest Solari niet voor zijn job. “Deze club heeft altijd al meer belangstelling gehad dan Julia Roberts”, knipoogde hij. “Het lijkt me dus normaal dat er geruchten zijn.”

Ook Luka Modric beseft dat het dinsdag voor Real niet fout mag lopen. “Morgen wordt echt een sleutelwedstrijd voor ons seizoen”, verklaarde de Kroaat. “We willen de kwartfinales halen, al zal het verre van makkelijk zijn tegen een jong en ambitieus Ajax. We moeten vertrouwen hebben in ons team. We gaan ons truitje helemaal nat maken voor de club.”

Barcelona ontbindt contract Sergi Samper

FC Barcelona heeft vandaag het contract van jeugdproduct Sergi Samper (24) ontbonden. Dat maakte de Spaanse kampioen bekend. Samper, een verdedigende middenvelder, doorliep de hele jeugdopleiding van Barça. Hij debuteerde op 17 september 2014 als tiener in de eerste ploeg tijdens de Champions Leaguewedstrijd tegen APOEL in Nou Camp, maar hij kon nooit doorbreken. In totaal speelde Samper dertien officiële wedstrijden voor het eerste elftal van Barcelona, dat hem ook uitleende aan Granada (2016-2017) en Las Palmas (2017-2018). Dit seizoen kwam hij alleen in de bekermatch tegen Leonesa in actie.

Favre gelooft in stunt tegen Tottenham: “Moeten topprestatie leveren”

Borussia Dortmund wacht morgen, in de return van de achtste finales van de Champions League, een loodzware taak tegen Tottenham. De Spurs lijken met anderhalf been in de kwartfinales te staan na een 3-0 winst in de heenwedstrijd op Wembley. “Maar die partij in Londen is verleden tijd”, vertelde Dortmund-trainer Lucien Favre vandaag. “We weten dat ook wij meerdere doelpunten kunnen scoren.”

Dortmund was dit seizoen sterk op dreef, maar steekt de laatste weken in een dipje. Axel Witsel en co verloren niet alleen zwaar op Tottenham, maar gaven ook in de Bundesliga een voorsprong aan kop van de stand weg. Na een nederlaag bij staartploeg Augsburg (2-1) afgelopen weekend, moeten de Borussen de eerste plaats delen met Bayern München. Een Europese exit zou nu een nieuwe klap zijn.

“Elke wedstrijd is anders”, gaf coach Favre de hoop nog niet op. “We weten dat het zwaar gaat worden, maar in het voetbal weet je nooit. We zullen erg clever moeten voetballen, en een topprestatie op de mat moeten brengen. En we zullen geen foutjes mogen maken.”

Ook kapitein Marco Reus wil de moed nog niet opgeven, al is eveneens hij realistisch. “We weten dat we als team in staat zijn tot het onmogelijke”, verklaarde de middenvelder. “Maar ik geef toe: als Tottenham een goal scoort, wordt het wel heel moeilijk voor ons. Al herhaal ik dat we erin blijven geloven. We zijn niet tevreden met onze laatste resultaten en willen het tij keren. We moeten als ploeg sterker uit deze periode komen.”