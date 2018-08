FT buitenland (30/08). Boete voor Zlatan - Match in Copa Libertadores ontspoort: leger ingezet om gemoederen te bedaren bij heetgebakerde fans Redactie

30 augustus 2018

16u43

Bron: VTM Nieuws, Belga 2

E ngels bondscoach Southgate wisselt vijf keer ten opzichte van WK-selectie

Gareth Southgate heeft zijn 23-koppige kern bekendgemaakt voor de interlands van Engeland tegen Spanje (8 september, Nations League) en Zwitserland (11 september, vriendschappelijk). Southgate voerde vijf wijzigingen door in vergelijking met zijn WK-selectie. Engeland behaalde op de Wereldbeker in Rusland een knappe vierde plaats, het beste resultaat in 28 jaar.

Doelman Alex McCarthy (Southampton), verdedigers Joe Gomez (Liverpool), James Tarkowski (Burnley) en Luke Shaw (Manchester United) en middenvelder Adam Lallana (Liverpool) zijn de nieuwkomers. Ashley Young (Manchester United) viel uit de boot, net als de als international gestopten Jamie Vardy (Leicester City) en Gary Cahill (Chelsea) en de geblesseerden Nick Pope (Burnley) en Phil Jones (Manchester United).

"Er kon niet zoveel veranderd zijn na zo'n succesvol WK en slechts drie competitiewedstrijden", legde Southgate uit op de persconferentie. Joe Gomez miste de Wereldbeker door een blessure en keert terug. Lallana en Tarkowski waren reserves voor het toernooi en mogen opnieuw hun opwachting maken. Voor Shaw is het zijn eerste oproepingsbrief in meer dan een jaar. Voor Alex McCarthy is het zijn debuut bij de Engelse selectie.

. Selectie:

Doelmannen: Jack Butland (Stoke City), Alex McCarthy (Southampton), Jordan Pickford (Everton)

Verdedigers : Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Joe Gomez (Liverpool), Harry Maguire (Leicester City), Danny Rose (Tottenham Hotspur), Luke Shaw (Manchester United), John Stones (Manchester City) James Tarkowski (Burnley), Kieran Trippier (Tottenham Hotspur), Kyle Walker (Manchester City)

Middenvelders: Dele Alli, (Tottenham Hotspur), Fabian Delph (Manchester City), Eric Dier (Tottenham Hotspur), Jordan Henderson (Liverpool), Adam Lallana (Liverpool), Jesse Lingard (Manchester United), Ruben Loftus-Cheek (Chelsea), Raheem Sterling (Manchester City)

Aanvallers: Harry Kane (Tottenham Hotspur), Marcus Rashford (Manchester United), Danny Welbeck (Arsenal)

Deschamps houdt vast aan Franse wereldkampioenenselectie

Frans bondscoach Didier Deschamps heeft vandaag zijn 23-koppige kern voor de Nations League-duels tegen Duitsland (6 september) en Nederland (9 september) bekendgemaakt. Deschamps voerde in vergelijking met zijn WK-selectie slechts één wissel door. De geblesseerde reservedoelman Steve Mandanda (Marseille) werd vervangen door Benoît Costil (Bordeaux).

De aanwezigheid van Marseilleverdediger Adil Rami is licht verrassend. Rami kondigde op 15 juli na het behalen van de wereldtitel namelijk zijn afscheid aan.

Selectie:

Doelmannen: Hugo Lloris (Tottenham/Eng), Benoît Costil (Bordeaux/Fra), Alphonse Areola (PSG/Fra)

Verdedigers: Lucas Hernandez (Atlético Madrid/Spa), Presnel Kimpembe (PSG/Fra), Benjamin Mendy (Manchester City/Eng), Benjamin Pavard (Stuttgart/Dui), Adil Rami (Marseille/Fra), Djibril Sidibé (Monaco/Fra), Samuel Umtiti (FC Barcelona/Spa), Raphaël Varane (Real Madrid/Spa)

Middenvelders: N'Golo Kanté (Chelsea/Eng), Blaise Matuidi (Juventus/Ita), Steven N'Zonzi (AS Roma/Ita), Paul Pogba (Manchester United/Eng), Corentin Tolisso (Bayern München/Dui)

Aanvallers: Ousmane Dembélé (FC Barcelona/Spa), Nabil Fekir (Lyon/Fra), Olivier Giroud (Chelsea/Eng), Antoine Griezmann (Atlético Madrid/Spa), Thomas Lemar (Atlético Madrid/Spa), Kylian Mbappé (PSG/Fra), Florian Thauvin (Marseille/Fra)

Positieve alcoholtest Lloris is geen hinderpaal voor Deschamps

De Franse bondscoach Didier Deschamps is op een persconferentie naar aanleiding van het Nations League-tweeluik tegen Duitsland en Nederland teruggekomen op de positieve alcoholtest die Hugo Lloris vorige week in Londen aflegde. "Dit verandert mijn beeld over Hugo absoluut niet", verklaarde de tweevoudige wereldkampioen.

"We hebben er wel over gepraat, ja. Maar nu ook geen uren. Hugo heeft zijn fout toegegeven, heeft zich geëxcuseerd en beseft dat hij deze fout niet had mogen maken", aldus Deschamps. "Dat Hugo nu wereldkampioen is, heeft er natuurlijk voor gezorgd dat de media deze zaak extra in de verf hebben gezet."

"Ik kan mijn jongens wel raad en instructies geven, maar ik ben hun vader niet. Dit is evenmin de speelplaats van de lagere school. Zij moeten weten wat goed en slecht voor hen is", aldus Deschamps.

Lloris, die veroordeeld werd voor dronken rijden, werd op borgtocht vrijgelaten. Hij verschijnt op dinsdag 11 september voor de rechtbank van Westminster.

Boete voor Zlatan

De disciplinaire commissie van de Major League of Soccer (MLS) heeft aanvaller Zlatan Ibrahimovic (LA Galaxy) een boete opgelegd na een slag(je) in het gezicht van middenvelder Eduard Atista (Los Angeles FC). Tijdens de wedstrijd kreeg hij slechts geel. Het bedrag van de boete werd niet bekendgemaakt.

De Zweed legde zijn hand op het gezicht van Atista tijdens een opstootje. In mei kreeg Ibrahimovic ook al eens rood in de MLS voor het slaan van Montréal Impact-speler Michael Petrasso. Hij kreeg toen één speeldag schorsing.

Sinds zijn aantreden in de MLS, eind maart, scoorde "Ibra" zestien goals in twintig duels. Behalve zijn uitsluiting in mei ontving hij nog eens vier gele kaarten.

Leger ingezet om gemoederen te bedaren bij heetgebakerde fans

Voetbal een feest? Niet in de Copa Libertadores, de Zuid-Amerikaanse Champions League. De wedstrijd tussen Santos en Independiente moest vroegtijdig worden gestaakt door rellen op de tribunes. Zelfs het leger moest worden ingezet om de gemoederen te bedaren. De wedstrijd zelf eindigde op 0-0, maar Independiente gaat uiteindelijk naar de kwartfinales. Santos had in de heenwedstrijd immers een speler opgesteld die niet speelgerechtigd was, waardoor de ploeg een 3-0-nederlaag kreeg aangesmeerd.