FT buitenland 29/04: Fellaini kroont zich tot matchwinnaar tegen Arsenal - Man City op recordkoers - Vreven stapt op bij NAC - Wullaert speelt CL-finale Redactie

29 april 2018

19u56 15 Buitenlands Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

Mertens en Napoli laten tegen Fiorentina dure punten liggen in titelstrijd

Op de 35e speeldag in de Italiaanse Serie A moest Napoli vanavond winnen tegen middenmotor Fiorentina om op één punt van koploper Juventus te komen. Dries Mertens en co kwamen na 6 minuten al met tien te staan en konden nadien nooit een vuist maken. Giovanni Simeone drukte met een hattrick de Napolitaanse titelhoop de kop in. Met nog drie speeldagen te gaan bedraagt de kloof met Juventus nu 4 punten.

Zaterdag kroop titelconcurrent Juventus nog door het oog van de naald tegen Inter, toen de Oude Dame op het veld van de Milanezen in extremis 2-3 winst uit de brand wist te slepen. Op de vorige speeldag versloeg Napoli Juventus nog met het kleinste verschil en wakkerde de Napolitaanse hoop op een derde landstitel weer op.

Die hoop werd zondagavond genadeloos de kop ingedrukt. Na amper 6 minuten kreeg Kalidou Koulibaly (ex-Racing Genk), de held van vorige week voor Napoli, al een rode kaart onder de neus geschoven op aangeven van de videoscheidsrechter nadat hij de doorgebroken Giovanni Simeone onderuit schoffelde in een poging om de stuitende bal weg te trappen. Man van de match Simeone, zoon van Atletico Madrid-trainer Diego Simeone, haalde vervolgens zijn gram met drie treffers en zette zo heel Napels weer met beide voetjes op de grond. Een bleke Mertens vuurde in de 51e minuut zijn gevaarlijkste schot af richting linkerbenedenhoek, maar de Fiorentina-doelman lag in de weg. Vijf minuten later werd de Rode Duivel gewisseld.

Het eerste belangrijke moment van de match! De scheidsrechter fluit penalty en geeft geel aan Koulibaly, maar de VAR grijpt in: geen strafschop maar rood voor Koulibaly!#FiorentinaNapoli 🇮🇹 0️⃣-0️⃣ pic.twitter.com/UosNIQdBnN Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Met negen schoten op doel versus één hield een gretig Fiorentina verdiend de drie punten thuis. Napoli heeft met middenmotors Torino, Sampdoria en Crotone een gemakkelijker programma voor de boeg dan Juventus, dat onder meer AS Roma nog moet bekampen, maar deze nederlaag smaakt heel zuur in Napels, waar de titeldroom stilaan opgeborgen wordt.

Hattrick voor Simeone! 3️⃣-0️⃣ 😱 #FiorentinaNapoli 🇮🇹 pic.twitter.com/GBPQY5DN1S Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Oude rivalen eren Wenger op Old Trafford, waar Fellaini scoort

Alex Ferguson en José Mourinho hebben Arsène Wenger voorafgaand aan de wedstrijd tussen Manchester United en Arsenal gehuldigd. De Franse manager vertrekt na 22 jaar bij de club uit Londen. Uitgerekend twee collega's waarmee hij vaak verbaal in de clinch lag, gaven hem op Old Trafford een eervol afscheid.

Mourinho duwde Wenger met lichte dwang het veld op, waar Ferguson hem namens Man United een cadeautje overhandigde. De 68-jarige Fransman nam de box met daarin een zilveren beker zichtbaar beduusd aan. Wenger wenkte vervolgens zelf Mourinho en ging met zijn twee rivalen op de foto. Ferguson botste in zijn tijd als manager bij Manchester United regelmatig met Wenger. Mourinho, de huidige baas op Old Trafford, vocht ook al heel wat verbale oorlogen uit met de Fransman.

De wedstrijd zelf eindigde op 2-1. Op voorzet van Lukaku kopte Alexis Sanchéz tegen de paal, waarna Pogba de rebound binnenwerkte (1-0). Via Mkhitaryan, op assist van Xhaka, werd het na balverlies bij de 'Red Devils' nog gelijk voor het veredelde B-elftal van de Gunners. Zoete wraak voor de Armeniër, die eerder dit seizoen door José Mourinho afgeserveerd werd. Slechts drie Arsenal-spelers die donderdag 1-1 speelden tegen Atlético Madrid stonden aan de aftrap. Wenger zet alles op de terugmatch in de Europa League, waar in het Wanda Metropolitana kwalificatie voor finale moet afgedwongen worden. Toch ging de zege nog naar Man United. Fellaini, die even na het uur was ingevallen, kopte een voorzet van Young voorbij Ospina achterwaarts binnen. Lukaku moest even na de pauze al hinkend naar de kant - hij zou een lichte enkelblessure hebben opgelopen.

Wanneer koppen een kunst wordt… 😍⚽ pic.twitter.com/Vy6kFHZgbk — Play Sports (@playsports) 29 april 2018

Tessa Wullaert naar finale Champions League

De voetbalvrouwen van Wolfsburg hebben hun ticket voor de finale van de Champions League beet. Het Duitse team klopte in de return van de halve finales Chelsea met 2-0, nadat het ook al de heenwedstrijd in Londen met 3-1 gewonnen had. Tessa Wullaert viel bij Wolfsburg tien minuten voor tijd in.

Wolfsburg treft in de finale titelverdediger Olympique Lyon. De Franse vrouwen schakelden in de halve finales Manchester City uit. Wolfsburg en Lyon namen het in de finale al tweemaal tegen elkaar op. In 2013 trokken de 'Wolvinnen' aan het langste eind, twee jaar geleden was Lyon aan het feest. De finale staat op 24 mei in de Oekraïense hoofdstad Kiev op de agenda.

Firmino verlengt contract bij Liverpool

Liverpool heeft Roberto Firmino langer aan zich weten te binden. De Braziliaanse aanvaller, bezig aan zijn derde seizoen in Anfield, zette zondag zijn handtekening onder een nieuw contract. Zoals gebruikelijk gaven The Reds geen details over de duur van dat contract, alleen dat het gaat om een langjarige verbintenis. Het oude contract van Firminho liep af in 2020.

"Dit was een makkelijke beslissing", dixit de 26-jarige spits. "Ik ben hier enorm gegroeid en voel me op mijn plek." De Engelse club betaalde drie jaar geleden zo'n 40 miljoen euro om de Braziliaan over te nemen van TSG 1899 Hoffenheim. Firmino had in de Bundesliga naam gemaakt als een vlot scorende aanvaller. In het shirt van Liverpool bevestigde de Braziliaanse international die reputatie: tot nu toe maakte hij vijftig doelpunten in 140 duels, waarvan 27 dit seizoen.

Firmino staat met Liverpool op de drempel van de finale in de Champions League. De ploeg van trainer Jürgen Klopp verdedigt woensdag tijdens de return tegen AS Roma een voorsprong van 5-2.

Kampioen City wint eenvoudig en evenaart record

Manchester City heeft op de 36ste speeldag van de Premier League zijn wedstrijd op bezoek bij West Ham United met 1-4 gewonnen. Kevin De Bruyne speelde bij de kampioen de hele match, Vincent Kompany werd met een blessure gespaard en ontbrak op het wedstrijdblad.

Via een doelpunt van Sané en een owngoal van Zabaleta liep City rap uit tot 0-2. Cresswell milderde voor de pauze voor de thuisploeg, maar Jesus stelde met de 1-3 snel orde op zaken. Fernandinho zette nadien de 1-4-eindstand op het bord. City is al een tijdje zeker van de Premier League-titel en werd ontvangen met een erehaag (zie video hieronder). West Ham, vijftiende met 35 punten, is nog niet zeker van het behoud.

"I'm forever blowing bubbles" 😆🌬️ pic.twitter.com/zJYrvtoWH8 — Play Sports (@playsports) 29 april 2018

De Citizens evenaren zo het zegerecord in de Premier League. Vorig seizoen boekte uittredend kampioen Chelsea, net als ManCity dit seizoen, 30 overwinningen. Kevin De Bruyne en co hebben nog drie matchen om dat record te breken. Met de triomf in het London Stadium tegen de slechtste verdediging van Engeland plaatsten de Citizens zich naast Chelsea in de recordboeken. Maar daar stopt het niet: een ander record, dat van meeste doelpunten in één seizoen, ligt ook voor het grijpen. Chelsea scoorde 103 keer in het seizoen 2009-2010, en tot op heden legde City er 102 in het mandje.

Met 93 punten en nog drie matchen te spelen is Manchester City bovendien op koers om het puntenrecord van Chelsea uit het seizoen 2004-2005 te breken: The Blues legden de lat toen op 95. De ploeg van Pep Guardiola kan daarbij de kroon zetten op een fantastisch seizoen door de magische kaap van 100 punten te bereiken of te overschrijden, en zich zo opnieuw in de geschiedenisboeken te nestelen.

Vreven weg bij NAC

Stijn Vreven gaat weg als trainer bij NAC Breda. Dat maakte onze landgenoot zopas bekend nadat hij met 3-0 won van Heerenveen. Zijn contract loopt af en na anderhalf jaar heeft hij in overleg beslist om andere oorden op te zoeken.

Vreven werd vorig jaar in januari aangesteld bij de Bredase club. Hij promoveerde naar de Eredivisie waardoor hij nog een jaartje extra mocht blijven. NAC staat op dit moment vijftiende in de Nederlandse hoogste klasse. Volgende week zit hij voor de uitmatch tegen Twente voor een laatste keer in de dug-out.

"Toen ik kwam, kreeg ik anderhalf jaar de tijd om de promotie te realiseren. We hebben dat sneller gedaan en zijn er nu ook in gebleven. De club kan nu de volgende stap nemen", reageerde Vreven bij FOX Sports.

Het zong al langer rond dat NAC op zoek is naar een andere trainer. De naam Ernest Faber, die vertrekt bij FC Groningen, valt vaak. Vreven was de afgelopen anderhalf jaar een brok dynamiek langs de lijn. Zijn emotionele optredens leidden tot kritiek en tal van schorsingen. "Sommige dingen lopen zoals ze lopen. Dit besluit is in onderling overleg genomen, we zaten niet 100 procent op één lijn. Ik heb een fantastische tijd gehad hier en goed gepresteerd. Ik ga via de grote poort naar buiten."

Neymar binnen enkele dagen in Parijs

De geruchten mogen de prullenmand in. Verscheidene media berichtten vorige week dat Neymar maar weinig zin heeft om terug te keren naar werkgever Paris Saint-Germain. De Parijzenaars zouden volgens de roddelpraatjes zelfs van een kale reis zijn teruggekeerd toen PSG een delegatie naar Brazilië stuurde om de revaliderende Neymar terug te halen naar de lichtstad. "’s Werelds duurste voetballer wil er niet van weten zijn thuisland al te verlaten", zo klonk het.

In een mededeling maakte de kampioen uit Frankrijk nu een einde aan de praatjes. De komende dagen wordt de Braziliaan terugverwacht bij PSG nadat zijn laatste medische check-up een succes bleek. Daar zet hij de laatste sprint in naar het WK, dat binnen 47 dagen aanvat.

Celtic pakt zevende Schotse titel op rij na demonstratie tegen rivaal Rangers

Celtic is voor de zevende opeenvolgende maal de kampioen van Schotland. Het team uit Glasgow vernederde vandaag op de tweede speeldag van de nacompetitie in de Schotse Premiership in een stadsderby rivaal Rangers. De 'Old Firm' in het Celtic Park eindigde op 5-0.

Celtic had bij de rust Rangers al tegen het canvas gemept. Tweemaal Edouard (14. en 41.) en Forrest (45.) zorgden voor 3-0 bij de pauze. In de tweede periode diepte Celtic snel de kloof uit. Rogic (47.) en McGregor (53.) zetten de 5-0 eindstand op het bord. Dedryck Boyata speelde bij de thuisploeg de hele partij en gaf de assist voor de 3-0 van Forrest. Zijn ploegmaat Charly Musonda jr. ontbrak op het wedstrijdblad.

In de stand telt Celtic 78 punten. Eerste achtervolger Aberdeen heeft er 68, en kan 'The Bhoys' met nog drie speeldagen voor de boeg dus niet meer bijbenen. Rangers staat derde met 65 punten.

Voor Celtic is het de zevende landstitel op rij, de 49e uit de clubgeschiedenis. Rangers zette in 2011 voor het laatst het kampioenschap op zijn naam. Celtic en Rangers domineren al decennia het Schotse voetbal. Het is al van 1985 geleden dat geen van beide teams de titel pakten. Aberdeen kroonde zich toen tot de beste ploeg.

Duitsland kan straks op het WK geen beroep doen op Lars Stindl

De Duitse international Lars Stindl moet een kruis maken over het WK in Rusland. De 29-jarige spits van Borussia Mönchengladbach viel gisteren in de competitiewedstrijd tegen Schalke (1-1) uit met een enkelblessure.

Stindl liep geen breuk op maar de kwetsuur is wel voldoende ernstig om forfait te moeten geven voor de wereldbeker. "Het is heel hard om op dit moment in het seizoen uit te vallen", zegt hij vandaag. "Enerzijds kan ik mijn ploeg niet meer helpen in het slot van het seizoen. Anderzijds valt mijn WK-droom in duigen."

Bondscoach Joachim Löw nam de aanvaller vorig jaar verrassend op in zijn selectie voor de Confederations Cup. Daarin drukte hij zijn stempel door in de finale tegen Chili het enige doelpunt te maken. Stindl verzamelde inmiddels elf caps en scoorde daarin vier keer.

Bittere Nachricht für @stindl28: Borussias Kapitän hat eine schwere Kapsel- und Bandverletzung mit Verletzung des Syndesmosebandes im linken Sprunggelenk erlitten und fällt damit mehrere Wochen aus. ☹️ Gute Besserung und Kopf hoch, Käpt'n! ➡️ https://t.co/tKoWKtEGoq pic.twitter.com/rBFXVlm6b8 Borussia(@ borussia) link

Chievo zet coach Rolando Maran op straat

Chievo Verona heeft vandaag zijn coach Rolando Maran ontslagen. Hij kreeg het nieuws daags na de 4-1-nederlaag op het veld van AS Roma.

Chievo, de club van Samuel Bastien, staat met nog drie speeldagen te gaan als nummer 16 slechts twee punten boven de degradatiezone.

Maran (54) kwam in oktober 2014 aan het roer bij Chievo. Hij verving toen Eugenio Corini, die ook werd ontslagen na verlies tegen Roma.

De club stelde inmiddels al een vervanger aan. Lorenzo D'Anna, trainer van de beloften en ex-speler van het team, moet Chievo in de Serie A trachten te houden.

Britse pers: "Gerrard coach van Rangers"

De Britse pers weet het zeker: Steven Gerrard (37) wordt de nieuwe coach van de Schotse traditieclub Rangers. Volgens onder meer The Telegraph en The Daily Mail moeten er slechts nog enkele details worden afgerond alvorens de legende van Liverpool de hoofdtaken overneemt. Er ligt een driejarig contract klaar. Gerrard traint op dit moment de U18 van Liverpool en moet de hegemonie van Celtic in de Schotse eerste klasse zien te verbreken. Wellicht wordt zijn aanstelling vandaag nog officieel bekendgemaakt.

Heeft Ronaldo zijn geliefde ten huwelijk gevraagd?

Stapt Cristiano Ronaldo in het huwelijksbootje? Portugese media draaien overuren sinds zijn metgezel Georgina Rodríguez op Instagram een foto heeft gepost waarop ze pronkt met een diamanten ring. De goalgetter van Real Madrid zou met andere woorden zijn grote liefde ten huwelijk hebben gevraagd. "Naast mijn favoriete persoon", staat er nog te lezen bij het plaatje. Ronaldo is al ruim een jaar samen met het Spaanse model, samen hebben ze een dochtertje Alana Martina - intussen vijf maanden oud.

Treffer met veel gevoel van Victor Vazquez

Victor Vazquez is het voetballen nog niet verleerd. De Spaanse middenvelder pakte gisteren in de MLS uit met een bijzonder fraaie treffer. Met bijzonder veel gevoel legde de voormalige speler van Club Brugge het leer piekfijn in de verste hoek. Door die treffer kwam Toronto FC op een 2-0-voorsprong tegen Chicago, maar door onder meer een doelpunt van Bastian Schweinsteiger werd het alsnog 2-2.

22' - Victor Vazquez chips one up and over to give @torontofc a two-goal lead.#TFCLive | #TORvCHI | 2-0 pic.twitter.com/2I0pPTdcLd TSN(@ TSN_Sports) link

"Ancelotti weigerde job van Italiaans bondscoach"

Italië is nog naarstig op zoek naar een nieuwe bondscoach, maar Carlo Ancelotti zal het alvast niet worden. Volgens Italiaanse media benaderde de bond de succescoach en legde die het aanbod naast zich neer. Ancelotti is momenteel aan het genieten van vakantie in Canada.

Italië zit zonder bondscoach sinds het vertrek van Giampiero Ventura in november na het mislopen van de WK-kwalificatie in de barrages tegen Zweden. In afwachting van een opvolger is Luigi Di Bagio, oud-speler van Inter en AS Roma, ad interim aangesteld.

Volgens de Italiaanse sportkranten heeft Ancelotti gisteren de verantwoordelijken van de Italiaanse voetbalbond FIGC op de hoogte gebracht van zijn beslissing. De oud-verdediger heeft de handen vrij sinds hij in september bij Bayern München werd ontslagen. Sommige media linken hem aan Arsenal, waar Arsène Wenger na 22 jaar de handdoek gooit. Naast Ancelotti zouden ook Roberto Mancini (Zenit), Antonio Conte (Chelsea) en Claudio Ranieri (Nantes) op de shortlist van de FIGC staan.

Wenger wil na vertrek bij Arsenal geen overhaaste beslissingen nemen

Arsène Wenger zal na het seizoen rustig de tijd nemen om over zijn toekomst na te denken. De Fransman stopt binnenkort na 22 jaar als manager van Arsenal. Wat hij daarna gaat doen, is nog een open vraag.

"Eerlijk gezegd heb ik nog geen idee wat er zal gebeuren eens het erop zit", zegt de 68-jarige Wenger in verscheidene Britse media. "Momenteel ben ik wat verward en daarom heb ik beslist dat ik vier tot vijf weken de tijd zal nemen alvorens een knoop door te hakken. Ook al is het niet eenvoudig, ik moet wat afstand nemen om alles op een objectieve manier te kunnen analyseren. Daarna zal ik beslissen waar ik naartoe zal gaan."

Wenger maakte op 20 april bekend dat dit zijn laatste seizoen bij Arsenal is. "Le Professeur" kwam in oktober 1996 aan het roer bij de Gunners. Hij won onder meer drie keer de Premier League (1998, 2002 en 2004) en zeven keer de FA Cup maar bij de fans lag hij de laatste jaren steeds meer onder vuur wegens het uitblijven van een nieuwe landstitel.

Vandaag gaat Wenger met Arsenal, zesde in de stand, een laatste keer op bezoek bij Manchester United (tweede) op Old Trafford. Volgende week donderdag (3 mei) volgt de return in de halve finales van de Europa League tegen Atletico Madrid. De heenmatch in Londen eindigde op 1-1. Als Wenger zijn opvolger Champions League-voetbal wil schenken, moeten de Gunners de Europa League winnen.

Heiko Westermann, 27-voudig Duits international, zet punt achter carrière

De voormalige Duitse international Heiko Westermann bergt zijn voetbalschoenen op 34-jarige leeftijd definitief op. De centrale verdediger van Austria Wenen sukkelt al maanden met een kraakbeenletsel in de knie en ziet een comeback niet meer zitten.

"Er komt een moment waarop je lichaam duidelijk maakt dat je beter stopt met voetballen. Ik ben nu op dit punt aanbeland. Mijn reis in het profvoetbal is afgelopen", zegt de Duitser, die door de blessure sinds november geen wedstrijd meer speelde.

Westermann droeg in zijn carrière het shirt van Greuther Fürth, Arminia Bielefeld, Schalke 04, Hamburg, Betis Sevilla, Ajax en Austria Wenen. Tussen 2008 en 2014 verzamelde hij 27 caps voor de nationale ploeg en maakte daarin vier goals.

LA Galaxy lijdt, ondanks twee assists van Ibrahimovic, nieuwe thuisnederlaag

Los Angeles Galaxy heeft in de Amerikaanse MLS-competitie een derde thuisverlies op rij geleden. Ondanks twee assists van steraanwinst Zlatan Ibrahimovic ging het Californische team met 2-3 onderuit tegen New York Red Bulls.

De bezoekers kwamen 0-2 voor via Daniel Royer (7.) en Florian Valot (49.) maar Galaxy knokte terug en na treffers van Ola Kamara (59.) en Giovani dos Santos (66.), twee keer op aangeven van Ibrahimovic, werd het 2-2. Zes minuten voor tijd ging de bal na handspel van David Romney op de stip voor New York en Alejandro Romero Gamarra faalde niet (2-3).

Sinds de komst van Ibrahimovic eind maart speelde Galaxy vijf wedstrijden en daarvan gingen er drie verloren, allemaal in eigen stadion. De Zweed scoorde al drie keer, twee in zijn debuutmatch tegen het Los Angeles FC van Laurent Ciman (4-3) en een tegen Chicago (0-1). In de stand is Galaxy vijfde in de Western Conference met 10 punten uit acht duels.