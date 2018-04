FT buitenland 28/04: Knappe assist Hazard helpt Chelsea aan zege - Benteke weet weer wat scoren is - Januzaj pakt uit in Baskische derby De voetbalredactie

28 april 2018

20u55

Young Boys na 32 jaar nog eens kampioen

Young Boys heeft na 32 jaar nog eens de Zwitserse titel veroverd. De club uit Bern won vanavond met 2-1 van FC Luzern (2-1) en maakte een einde aan de dominantie van FC Basel, dat de laatste acht jaar kampioen was. Het winnende doelpunt kwam in de 89ste minuut op naam van Jean-Pierre Nsame. Voor dat doelpunt had Luzern een strafschop gemist. Honderden fans van Young Boys renden na het laatste fluitsignaal het veld op om de titel te vieren.

Fortuna Sittard na 16 jaar weer op hoogste niveau

Fortuna Sittard keert na zestien jaar afwezigheid terug naar de Eredivisie. De Limburgse club dwong vandaag op de slotspeeldag in de Nederlandse tweede klasse de promotie af door met 1-0 te winnen van Jong PSV. De titel was wel voor Jong Ajax, maar die ploeg mag niet promoveren.

Op de slotspeeldag werd er behalve om de titel, ook nog gebikkeld om het enige rechtstreekse promotieticket. Jong Ajax, dat niet in de Eredivisie mag uitkomen wegens belangenconflict met A-ploeg Ajax, voerde de stand aan met 76 punten. Daarachter volgden Fortuna Sittard (75 ptn) en NEC Nijmegen (73), die onderling zouden uitmaken wie volgend seizoen in de Eredivise aantrad.

De Ajacieden gaven tegen het Belgisch getinte MVV de titel niet meer uit handen. Jong Ajax won met 2-1 van MVV, dat zo in extremis naast de play-offs grijpt. Fortuna Sittard had zijn lot in eigen handen tegen Jong PSV. Met een 1-0-zege verzekerden de Limburgers, met de ingevallen Belgische verdediger Marco Ospitalieri, zich van de tweede plaats en een seizoen in de Eredivisie. Een zege bleek uiteindelijk niet noodzakelijk, want NEC geraakte niet voorbij Dordrecht (3-3).

Voor het eerst sinds 2002 zal Fortuna zo terug te zien zijn op het hoogste niveau in Nederland. De Limburgse club begint in augustus aan zijn twintigste campagne in de Eredivisie. Een zevende plaats in 1985, 1991 en 1999 is voorlopig het beste resultaat van de Sittarders. De verrassende promotie volgt nadat de club met hulp van de Turkse mecenas Isitan Gün de financiële zorgen achter zich had gelaten. In 2009, na een mislukte fusiepoging met Roda JC, moest de rechter er nog aan te pas komen om de Limburgse club aan een licentie te helpen.

Knappe assist Hazard helpt Chelsea aan zege

Chelsea is op de 36ste speeldag in de Premier League met 0-1 gaan winnen op het veld van staartploeg Swansea. Een vroeg doelpunt van Cesc Fabregas op aangeven van Eden Hazard maakte het verschil. De Rode Duivel zette eerst Swansea-middenvelder Ki Sung-Yong opzij, rukte vervolgens op met het leer en bediende Fabregas met een subtiele tik met de buitenkant van de voet. De Spanjaard rondde de knappe actie af met een schot in de winkelhaak. Naast Hazard, die tien minuten voor tijd mocht gaan rusten, stond ook Thibaut Courtois op het veld. De doelman kreeg amper werk van een matig Swansea.

In de stand nadert Chelsea tot op twee punten van de vierde plaats van Tottenham, dat maandag nog Watford ontvangt. Swansea staat net boven de degradatiestreep.

.@hazardeden10 laat @cesc4official na 27 wedstrijden eindelijk nog eens scoren! ⚽🙌 pic.twitter.com/NcNCep4C1s Play Sports(@ playsports) link

Assist van Januzaj helpt Sociedad aan zege tegen Athletic Bilbao

Real Sociedad heeft in de Baskische derby een 3-1 thuisoverwinning geboekt tegen Athletic Bilbao. Adnan Januzaj hielp zijn team met een assist voor de 2-0 aan de driepunter.

Bij de bezoekers was Mikel San José de pechvogel van de namiddag. De centrale verdediger verschalkte zijn doelman tot twee keer toe met een ongelukkige baltoets. Tussendoor scoorde Mikel Oyarzabal de 2-0 na een knappe actie van Januzaj, die met een knappe schijnbeweging ruimte maakte voor de lage voorzet. Oyarzabal had het leer maar binnen te duwen. Vanaf de penaltystip legde Raul Garcia de 3-1 eindstand vast. Januzaj stond zelf ook bijna op het scorebord, maar de Bilbao-doelman pakte uit met een fantastische reflex op zijn schot. Sociedad moest na rood voor Ruben Pardo de slotfase met tien volmaken. Januzaj werd in de blessuretijd gewisseld. In de stand rukt Sociedad op naar de tiende plaats, Bilbao is veertiende.

In de Franse Ligue 1 verloor Yassine El Ghanassy met Nantes op het veld van Olympique Lyon. Het werd 2-0 dankzij Memphis Depay en Bertrand Traoré. El Ghanassy kwam in de 69e minuut tussen de lijnen bij Nantes, dat negende staat in het klassement. Lyon springt voorlopig over Monaco naar de tweede plaats.

Empoli promoveert na één seizoen terug naar hoogste klasse

Na een jaar afwezigheid keert Empoli terug in de Italiaanse Serie A. De ploeg van trainer Aurelio Andreazzoli dwong op de 38e speeldag in de Serie B de promotie af door met 1-1 gelijk te spelen tegen Novara.

Op hetzelfde moment gingen eerste achtervolgers Parma en Palermo onderuit. Daardoor eindigt Empoli met nog vier speeldagen te gaan sowieso in de top twee, die rechtstreeks promoveert. De Toscanen verzamelden 77 punten, 14 meer dan Parma en Palermo, en zijn dus ook al zeker van de titel in de Serie B. Voor de tweede plaats komen nog zeven ploegen in aanmerking. Een derde promotieticket wordt via play-offs verdeeld.

De "Azzurri" staan voor hun dertiende campagne in de hoogste divisie in Italië. Empoli wordt ook voor het eerst op sportieve wijze kampioen in de Serie B. Ook in 2005 eindigde de Toscaanse club op de eerste plaats, maar dat gebeurde toen voor de groene tafel.

Grazie ragazzi! pic.twitter.com/Pgv5YBcBFM Empoli Fc Official(@ EmpoliCalcio) link

Sevilla zet coach Montella op straat en kiest oudgediende Caparros als opvolger

Sevilla heeft een einde gemaakt aan de samenwerking met trainer Vincenzo Montella. Dat heeft de Spaanse club vandaag bekendgemaakt. Met de ervaren Joaquin Caparros heeft Sevilla al een opvolger beet.

Sevilla imponeerde medio maart nog door Manchester United in de achtste finales van de Champions League uit te schakelen, maar nadien ging het bergaf. Het team uit Andalusië bleef negen matchen zonder winst, waarvan het er vijf verloor. Vrijdag ging Sevilla, dat zevende staat in de Primera Division, nog met 2-1 ten onder tegen staartploeg Levante. Montella volgde eind december de ontslagen Eduardo Berizzo op. Onder de 43-jarige Italiaan was het niet altijd kommer en kwel, want Sevilla haalde de finale van de Copa del Rey. Daarin kreeg het wel een 5-0 om de oren van Barcelona. Montella kan een rapport voorleggen van elf zeges, zeven draws en tien nederlagen in 28 partijen.

Opvolger Joaquin Caparros krijgt de vier resterende wedstrijden de opdracht om Sevilla een Europees ticket te bezorgen. De 62-jarige Spanjaard trainde het team al tussen 2000 en 2005. Het is de bedoeling dat Caparros ook volgend seizoen bij de club blijft, maar in een functie die nog te bepalen valt.

Sevilla ontslaat Vincenzo Montella en wordt vervangen door Joauin Caparros. Voor Montella is het al de tweede keer dit seizoen dat hij moet vertrekken bij een club. pic.twitter.com/HBTzJxcoqy Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Crystal Palace quasi zeker van behoud na 5-0 zege tegen Leicester

Crystal Palace is zo goed als zeker van een verlengd verblijf in de Premier League. Op de 36e speeldag wonnen de "Eagles" vlotjes met 5-0 van Leicester City. Invaller Christian Benteke legde vanaf de penaltystip de eindstand vast. Palace verzamelde met nog twee speeldagen te gaan zes punten meer dan Southampton, de eerste ploeg onder de degradatiestreep.

Wilfried Zaha (17.) en James McArthur (38.) zetten Crystal Palace al in de eerste helft op rozen. Na de pauze kreeg de thuisploeg nog wat hulp van Marc Albrighton, die aan de noodrem trok en met rood van het veld werd gestuurd. Leicester City, dat zich duidelijk niet wist op te laden voor de partij, moest nog meer dan een halfuur met tien voort. Daar profiteerde Crystal Palace optimaal van. Ruben Loftus-Cheeck (81.), Patrick van Aanholt (84.) en zelfs de pas ingevallen Benteke (90.) pikten hun doelpuntje mee. De spits, die voor de laatste oefeninterland met de Rode Duivels niet geselecteerd werd, trapte de strafschop die hij zelf uitlokte staalhard door het midden. Voor Benteke is het nog maar zijn derde doelpunt van het seizoen.

Huddersfield Town volgde voor eigen publiek het voorbeeld van Crystal Palace niet. Everton sleepte er de drie punten in de wacht dankzij Cenk Tosun (39.) en Idrissa Gueye (77.). Laurent Depoitre mocht het slotkwartier volmaken, maar kon het tij niet meer keren.

Crystal Palace staat op een gedeelde elfde plaats met 38 punten, dat zijn er zes meer dan de voorlopige eerste degradant Southampton. Mathematisch is het behoud nog niet helemaal zeker, maar er moet al veel verkeerd gegaan zijn als de Eagles alsnog zouden degraderen. Huddersfield Town kon mits een thuisoverwinning de elfde plaats delen met onder meer Palace, maar blijft met 35 punten achter op de vijftiende stek. Met nog een verplaatsing naar Manchester City en een thuismach tegen Arsenal te spelen, blijft het voor Depoitre en co. bibberen tot de slotspeeldag. Everton is achtste, Leicester City negende.

FC Keulen degradeert na nederlaag in Freiburg

FC Keulen speelt volgend seizoen in de Duitse tweede klasse. De "Geitenbokken" verloren vandaag op de 32e speeldag in de Duitse Bundesliga met 3-2 op het veld van Freiburg. Met nog twee competitiewedstrijden te gaan, is de degradatie onafwendbaar.

Enkel een zege in Freiburg kon Keulen nog een waterkans op het behoud bieden. De thuisploeg vocht zelf echter ook nog tegen de degradatie en deelde geen cadeautjes uit. Nils Petersen (14. en 52.) zette Freiburg op 2-0. Leonardo Bittencourt (82. en 87) bezorgde de supporters uit Keulen nog een sprankeltje hoop, maar in de slotminuten gaf Lucas Hoeler (90.) de "Geitenbokken" de genadeslag.

Köln eindigde vorig jaar nog als vijfde en plaatste zich voor het eerst sinds 25 jaar voor Europees voetbal. Met 22 punten uit 32 wedstrijden ging het Keulen dit seizoen niet voor de wind. De kloof op nummer 16 Mainz 05 bedraagt 8 punten en is met nog twee speeldagen te gaan niet meer te dichten. Na vier seizoenen in de Bundesliga, speelt de traditieclub volgend seizoen opnieuw in de tweede divisie van Duitsland.

De strijd onderaan het klassement blijft ongemeen spannend. Na de 1-3 zege op bezoek bij Wolfsburg blijft Hamburg in de running voor het behoud. De voorlaatste in de stand telt twee punten minder dan Mainz 05, dat zondag nog Leipzig ontvangt, en Wolfsburg. In tegenstelling tot de club van Origi, Casteels en Dimata deed Freiburg wel een uitstekende zaak. De voorlaatste in de eindstand degradeert samen met rode lantaarn Keulen, de zestiende speelt nog barrages tegen de nummer drie uit 2.Bundesliga.

Wolfsburg verliest dure punten tegen Hamburg

Wolfsburg heeft vandaag op de 32e speeldag van de Duitse Bundesliga een bijzonder slechte zaak gedaan. De Wolven verloren in eigen huis met 1-3 van Hamburg, een directe concurrent voor het behoud.

Woord (43.), op strafschop, en Holtby (45.+1) bezorgden Wolfsburg op slag van rust een koude douche. De thuisploeg ging na de pauze op zoek naar doelpunten, maar kwam niet verder dan de 1-2 van Brekalo (78.). Waldschmidt (90.+3) zette in de toegevoegde tijd de 1-3 eindstand op het bord. Doelman Koen Casteels en Divock Origi maakten de negentig minuten vol voor Wolfsburg, hun ploegmaat Landry Dimata bleef op de bank.

Thorgan Hazard pakte met Borussia Mönchengladbach een punt bij de nummer twee uit de stand, Schalke 04. Raffael (32.) nam de 0-1 voor zijn rekening, maar Caligiuri (45.+3) tekende op slag van rust, via een penalty, voor de gelijkmaker. Hazard speelde de hele match.

In de stand staat Wolfsburg (30 ptn) met nog twee speeldagen voor de boeg op de vijftiende en laagste veilige plaats. Het telt evenveel punten als Mainz, dat een plaats lager staat en nog in actie moet komen. Hamburg, dat ten dode leek opgeschreven, volgt als zeventiende met 28 punten. De traditieploeg, de enige club die sinds de oprichting in 1963 altijd in de Bundesliga gespeeld heeft, kan de komende twee partijen zijn behoud dus nog afdwingen. Mönchengladbach (44 ptn) staat achtste.

Ook Neymar zwaait Andrés Iniesta uit

Neymar deelde enkele jaren de kleedkamer met Andrés Iniesta bij Barcelona en dat is de Braziliaanse vedette nog niet vergeten. De speler van Paris Saint-Germain plaatste een boodschap op Instagram nadat Iniesta zijn afscheid bij de Catalaanse grootmacht had aangekondigd. "Iniesta maestro, het was een eer om deel uit te maken van je traject bij Barcelona. Ik bewonderde je al voordat ik aankwam en na mijn komst werd ik nog meer verliefd op je manier van voetballen en nog veel meer op de persoon die je bent naast het veld. Ik zal telkens aan mijn vrienden, familie en kinderen blijven vertellen dat ik het plezier heb gehad om aan je zijde doelpunten en titels te mogen vieren. Barcelona dankt je, ik dank je en de voetballiefhebbers waarderen wat je allemaal gedaan hebt. Veel geluk in je verdere carrière", schreef Neymar neer.

Maestro, que honra fazer parte da sua trajetória no Barcelona, já te admirava de longe e depois que passei a estar mais perto me apaixonei ainda mais pelo seu futebol e muito mais pela pessoa que você é fora de campo... Sempre vou contar aos meus amigos, filhos e família que tive o prazer de celebrar gols e títulos ao seu lado. Barcelona te agradece, eu te agradeço e os amantes de futebol agradecem por tudo que fez !!! Muita sorte na sua caminhada sempre, abraço CAPI !! @andresiniesta8 Een foto die is geplaatst door null (@neymarjr) op 27 apr 2018 om 19:36 CEST

Meer dan 5.000 fans van Napoli troepen samen aan het treinstation

Na de broodnodige zege tegen Juventus is het geloof bij Napoli om de Scudetto te pakken alleen maar gegroeid. Vorige week ontvingen duizenden fans hun helden al op de luchthaven in Napels en vandaag zwaaiden ze de spelers van Napoli uit. Aan het treinstation staken ze Dries Mertens en co nog een hart onder de riem. Morgen speelt Napoli namelijk tegen Fiorentina. Juventus moet het vanavond dan weer opnemen tegen Inter.

That's a proper sending off. Brividi. 😲💙👏🏻 #FiorentinaNapoli #ForzaNapoliSempre



📽 IG / @iaiacurly pic.twitter.com/YVDFut9ava Everything Napoli(@ NaplesAndNapoli) link

🚂 una città, una squadra 😱



⚽️ #FiorentinaNapoli

💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/jzW07vYJ5F Official SSC Napoli(@ sscnapoli) link

Napoli fans already gathering at the Central Station in Naples to encourage the team before they head to Florence. 💙😍💪🏻 #ForzaNapoliSempre



📸 @tuttonapoli pic.twitter.com/HXeIjbzXOv Everything Napoli(@ NaplesAndNapoli) link

Liverpool geraakt niet voorbij staartploeg Stoke

Liverpool is er vandaag op de 36e speeldag in de Premier League niet in geslaagd om afstand te nemen van staartploeg Stoke City. De wedstrijd op Anfield eindigde op 0-0.

Liverpool beet negentig minuten zijn tanden stuk op de bezoekers. Ook Mohamed Salah, afgelopen week verkozen tot speler van het jaar in Engeland, vond geen gaatje in de afweer van Stoke. De Egyptenaar blijft wel topschutter in de Premier League met 31 treffers, en deelt dit record met Alan Shearer, Cristiano Ronaldo en Luis Suarez. Salah heeft nog twee wedstrijden om het aantal scherper te stellen. Simon Mignolet bleef bij de thuisploeg op de bank.

In de stand staat Liverpool derde met 72 punten, achter kampioen Manchester City (90 ptn) en Manchester United (74 ptn). Stoke (30 ptn) staat op de achttiende en hoogste degradatieplaats. Swansea, dat op een veilige zeventiende stek staat, heeft 33 punten, maar telt twee wedstrijden minder.

Liverpool speelt woensdag de return van de halve finales van de Champions League op bezoek bij AS Roma. 'The Reds' wonnen de heenwedstrijd met ruime 5-2 cijfers. Het team van coach Jürgen Klopp is wel gewaarschuwd. In de kwartfinales zette Roma al een sensationale comeback neer. Radja Nainggolan gingen in de heenmatch met 4-1 de boot in bij Barcelona, maar dwongen na een 3-0 zege in Italië alsnog de kwalificatie af.

Wanneer @MoSalah alleen op doel af gaat... Is heel Anfield zeker van een goal! 🤨 pic.twitter.com/7JwR4AUAuS Play Sports(@ playsports) link

Benito Raman en Fortuna Düsseldorf promoveren naar Bundesliga

Fortuna Düsseldorf, het team van Benito Raman, voetbalt volgend seizoen opnieuw in de Duitse hoogste klasse. Dankzij een 1-2-zege bij SG Dynamo Dresden eindigt de club van coach Friedhelm Funkel zeker bij de eerste twee, wat recht geeft op promotie.

Rouwen Hennings bezorgde zijn team met een treffer in de 90e minuut de overwinning. Raman, door de Duitsers overgenomen van Standard, viel twaalf minuten voor tijd in.

Met 59 punten kan de leider drie speeldagen voor het einde niet meer worden bijgehaald door de nummer drie Holstein Kiel, dat 10 punten minder telt. Nürnberg staat voorlopig tweede met 54 punten (en een match minder dan Düsseldorf).

Fortuna Düsseldorf speelde in seizoen 2012-2013 voor het laatst in de Bundesliga.

No comment !!! Bundesligaaa here we come pic.twitter.com/xqTbfmOWzz Benito Raman(@ RamanBenito) link

Neymar zit op schema voor WK, zegt Braziliaanse bondsdokter

Neymar herstelt goed van de voetoperatie die hij begin maart onderging. De 26-jarige topspits zit op schema om fit te raken voor het WK in Rusland, zo verzekert de arts van de Braziliaanse nationale ploeg, die hem ook opereerde.

"Neymar is goed aan het trainen. Hij revalideert op de best mogelijke manier, binnen het schema dat we voor hem hebben opgesteld", zo verklaarde Rodrigo Lasmar aan de Braziliaanse tv-zender GloboEsporte. "Neymar werkt hard opdat hij in ideale omstandigheden de voorbereiding op het WK kan aansnijden."

Neymar liep op 25 februari een breukje in de rechtervoet op tijdens de competitiematch van PSG tegen Olympique Marseille. Enkele dagen later, op 3 maart, ging de duurste voetballer aller tijden onder het mes in Rio de Janeiro.

De Braziliaanse selectie blaast op 21 mei verzamelen voor het WK. De Goddelijke Kanaries spelen hun eerste wedstrijd op 17 juni tegen Zwitserland. Daarna wachten duels met Costa Rica (22 juni) en Servië (27 juni).

Levante duwt Seedorf richting de afgrond

Clarence Seedorf kan degradatie uit La Liga met Deportivo la Coruña nauwelijks meer ontlopen. Levante, concurrent van Deportivo in de strijd tegen degradatie, boekte vrijdagavond tegen Sevilla de derde zege op rij: 2-1. Aanvoerder Morales maakte een kwartier voor tijd het winnende doelpunt. De ploeg van Seedorf zag de achterstand op Levante daardoor oplopen tot twaalf punten, Espanyol zit daar nog tussen met elf punten meer dan Deportivo.

Seedorf en zijn manschappen ontvangen zondagavond koploper FC Barcelona, dat in stadion Riazor de landstitel kan binnenhalen. Deportivo moet de ongeslagen ploeg uit Catalonië de eerste competitienederlaag van dit seizoen toebrengen om het laatste sprankje hoop op lijfsbehoud in leven te houden. Bij verlies is de Spaanse kampioen van 2000 gedegradeerd. Na dit weekeinde staan nog drie speelrondes op het programma.

Seedorf pakte met zijn ploeg acht punten uit de laatste vier wedstrijden, maar zag Levante de laatste weken ook heel veel winnen. Málaga en Las Palmas zijn al gedegradeerd.

Sevilla heeft hele andere problemen. De ploeg van trainer Vincenzo Montella werd vorige week in de Spaanse bekerfinale overklast door Barcelona (5-0) en dreigt nu ook naast Europees voetbal te gaan grijpen. Sevilla staat nog wel op de zevende plaats, maar kan gepasseerd worden door Getafe en Girona. Technisch directeur Oscar Arias kreeg deze week te horen dat hij na dit seizoen moet vertrekken.