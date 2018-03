FT buitenland 28/03: Tessa Wullaert met Wolfsburg naar halve finale Champions League - Jubileum voor Roma-legende Totti De voetbalredactie

28 maart 2018

20u04 0 Buitenlands Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlands voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

AS Roma eert Francesco Totti

We schrijven 28 maart 1993. Tegen Brescia maakt Francesco Totti zijn debuut in het shirt van AS Roma. Vandaag, exact 25 jaar jaar later, wordt de 'Keizer van Rome' met een fraaie video geëerd door zijn favoriete club. Ter gelegenheid knutselden de Romeinen nog een extra video in mekaar met tien opvallende dingen die nog niét bestonden toen Totti voor het eerst zijn opwachting maakte in de hoofdmacht. De voetballegende beëindigde eind vorig seizoen zijn carrière als prof. Zijn volledige loopbaan speelde hij voor AS Roma.

25 years ago today, the future King of Rome made his debut and the first page of one of the greatest stories in the history of football was written.



It turned out the boy was a bit special 👑#ASRoma #Totti pic.twitter.com/estgiP0W4b AS Roma English(@ ASRomaEN) link

25 years on, the world has changed a lot... 😱#ASRoma #Totti #onthisday pic.twitter.com/VtR19p0jcN AS Roma English(@ ASRomaEN) link

Tessa Wullaert bereikt halve finale in Champions League

Tessa Wullaert heeft zich met haar Duitse club Wolfsburg geplaatst voor de halve finale van de Champions League. In de terugwedstrijd van de kwartfinale speelde Wolfsburg 1-1 gelijk bij het Tsjechische Slavia Praag. De Duitse vrouwen hadden de heenmatch vorige week met 5-0 gewonnen. Red Flame Wullaert startte in de basis in de Eden Arena en maakte de hele wedstrijd vol.

Janice Cayman is er met haar Franse ploeg Montpellier niet in geslaagd zich te plaatsen voor de halve finales van de Champions League voor vrouwenteams. In de terugwedstrijd van de kwartfinales ging Montpellier woensdagavond met 3-1 onderuit tegen Chelsea. De Engelsen hadden de heenwedstrijd ook al met 0-2 gewonnen. Red Flame Cayman startte bij de bezoekers rechts op het middenveld en speelde de hele wedstrijd.

Chelsea neemt het in de halve finales (op 21/22 en 28/29 april) op tegen Wolfsburg, de ploeg van Tessa Wullaert. De tweede halve finale gaat tussen Manchester City en titelverdediger Lyon.

Doelman Bram Castro verlaat Heracles in de zomer

Doelman Bram Castro, die sinds 2014 bij het Nederlandse Heracles Almelo actief is, verlaat zijn club na dit seizoen. Het contract van de 35-jarige Limburger wordt niet verlengd, zo liet Heracles vandaag weten.

In vier seizoenen Eredivisie kwam Castro al 121 keer in actie voor Heracles, en ook dit seizoen is hij er nog eerste doelman. Eerder was hij in Nederland ook actief voor PSV, Roda en MVV. In België speelde Castro drie seizoenen voor Sint-Truiden en één seizoen voor Racing Genk. In totaal keepte hij al 207 wedstrijden in de Nederlandse Eredivisie en 39 in de Belgische Jupiler Pro League.

Met Dries Wuytens en Dario van den Buijs zijn nog twee andere Belgen actief voor Heracles. Na 28 van de 34 speeldagen staat de club uit Almelo negende.

Engelse bondscoach Gareth Southgate heeft al "19 à 20 namen" in zijn hoofd

De Engelse bondscoach Gareth Southgate heeft al negentien à twintig namen voor zijn 23-koppige WK-selectie in zijn hoofd zitten, zo verklaarde hij gisteren na het 1-1 gelijkspel tegen Italië.

"Ik denk dat het intussen wel duidelijk is dat zij er in Rusland bij zullen zijn. Ik heb de voorbije wedstrijden enkele sterke individuele prestaties gezien", vertelde Southgate, die zijn team eerder met 0-1 zag gaan winnen in Nederland. "Het deed me vooral deugd dat de spelers zelf op het veld problemen oplosten. Ik heb uit deze wedstrijden veel kunnen leren." Voor de Engelsen was het de laatste oefenwedstrijd vooraleer de definitieve WK-selectie samengesteld wordt. Op 2 juni oefenen The Three Lions nog tegen Nigeria, op 7 juni volgt het treffen met Costa Rica. Op het WK zitten ze samen met België in groep H, naast Tunesië en Panama.

Vooral WK-debutant Panama lijkt in die groepsfase een hapje te worden. Los Canaleros gingen dinsdag met zware 6-0 cijfers onderuit in en tegen Zwitserland. Bondscoach Hernan Dario Gomez wil die bladzijde zo snel mogelijk omdraaien, "om de euforie na de WK-kwalificatie niet te verliezen". "Ik wil daarmee niet zeggen dat we ons tevreden moeten stellen met enkel en alleen maar de kwalificatie. We willen in Rusland een waardige tegenstander zijn en daarvoor moeten we onze beste vorm zo snel mogelijk vinden", vertelde hij na de wedstrijd, waarin Panama bij de rust al 4-0 in het krijt stond. "Onze tegenstanders waren sneller, technisch sterker en steviger in de duels: op alle vlakken troefden ze ons af. Voor ons is het beter dat het hier gebeurd is dan op het WK, maar het blijft een afschuwelijke nederlaag." Hun eerstvolgende oefeninterland spelen de Panamezen op 29 mei, dan kijken ze Noord-Ierland in de ogen.

Russische bond onderzoekt "indien nodig" apengeluiden aan adres van Fransman Dembélé

De Russische voetbalbond (RFS) toont zich bereid om een onderzoek in te stellen naar de apengeluiden die fans gemaakt zouden hebben aan het adres van Ousmane Dembélé tijdens de vriendschappelijke interland van dinsdag in Sint-Petersburg tegen Frankrijk (1-3). Dat heeft de RFS woensdag bekendgemaakt.

"Onze diensten hebben geen racistische geluiden gehoord uit de tribune, maar zullen indien nodig een onderzoek instellen", verklaarde Alexeï Tolkatchiov, de veiligheidsverantwoordelijke van de RFS, aan de lokale krant Sport Express.

Dembélé zou tijdens de partij slachtoffer geworden zijn van apengeluiden, vooral bij het trappen van corners. Ook zijn ploeggenoot Paul Pogba zou met soortgelijke geluiden af te rekenen gehad hebben. Bij de Franse ploeg was na afloop niemand beschikbaar voor commentaar.

Rusland opent als organisator het WK op 14 juni tegen Saoedie-Arabië. Nadien volgen duels tegen Egypte (19/06) en Uruguay (25/06). Frankrijk zit op het WK in een poule met Australië (16/06), Peru (21/06) en Denemarken (26/06).

Gevierde Isco: "Krijg geen vertrouwen bij Real"

Isco was de grote man gisteren in de klinkende 6-1-overwinning van Spanje tegen Argentinië. Hij scoorde voor het eerst in zijn loopbaan een hattrick en stond nadien dan ook graag de vaderlandse pers te woord: "Ondanks het resultaat, was het geen gemakkelijke wedstrijd. Ze hebben het ons moeilijk gemaakt met hun agressieve spel. Maar we zijn op de goede weg", klonk het onder meer bij de aanvallende middenvelder, die bij Real Madrid een mindere periode kent. "Als je bij je club geen continuïteit hebt, zijn de wedstrijden bij de nationale ploeg een godsgeschenk. Hier krijg ik vertrouwen van de coach, bij Real is dat momenteel niet het geval. Ik heb veel zin om te tonen dat ik een goede speler ben."

"De bondscoach laat zijn vertrouwen in mij blijken door me speelminuten te geven. Bij Real krijg ik niet het vertrouwen dat een voetballer nodig heeft. Misschien ben ik het probleem, omdat ik het vertrouwen van de trainer nog niet heb kunnen winnen? In elk geval moet ik hard blijven werken om ook daar het vertrouwen te krijgen."

Moeskroen-middenvelder Govea krijgt eerste basisplaats bij Mexico

De door Moeskroen van Porto gehuurde middenvelder Omar Govea heeft dinsdag zijn eerste basisplaats gekregen bij Mexico, dat in het Amerikaanse Arlington (Texas) met het kleinste verschil (0-1) onderuitging tegen Kroatië. Ivan Rakitic scoorde op het uur op strafschop het enige doelpunt van de wedstrijd.

De 22-jarige Govea mocht bij de rust in de kleedkamer blijven voor Jesus Molina. Standard-goalie Guillermo Ochoa stond in doel bij de Mexicanen, die vorig jaar de Rode Duivels nog op 3-3 hielden in Brussel. Bij de Kroaten was er een basisplaats weggelegd voor Gent-doelman Lovre Kalinic, Standard-spits Duje Cop was invaller.

De Verenigde Staten waren voor eigen publiek in Cary (North Carolina) met 1-0 te sterk voor de bezoekers uit Paraguay. Aanvaller Bobby Wood scoorde op slag van rusten van op de stip de enige treffer van de wedstrijd. Kenny Saief (Anderlecht) startte in de basis bij de VS.

In Harrison was Peru dan weer met 3-1 te sterk voor IJsland, tegenstander van de Rode Duivels in groep 2 van de A-divisie in de Nations League. Charleroi-middenvelder Cristian Benavente mocht na 66 minuten invallen. Bij WK-debutant IJsland stonden FjoluAri Skulason (Lokeren) en Olafur Skulason (ex-Zulte Waregem) aan de aftrap.

Mbappé scoort voor Frankrijk net zoals Zidane dat deed op WK 2006

Kylian Mbappé scoorde gisterenavond twee doelpunten in de oefeninterland tussen Rusland en Frankrijk (1-3). Vooral zijn eerste goal deed bij de Franse supporters een belletje rinkelen. Zinedine Zidane scoorde op het WK van 2006 op exact dezelfde wijze. Toen won Frankrijk van Spanje in de tweede ronde, ook met 1-3. Les Blues zouden later in de finale verliezen van Italië.

27 June 2006: France's third against Spain (Zidane - 34 years old)

27 March 2018: France's first against Russia (Mbappe - 19 years old) #LesBleusRemember pic.twitter.com/LC0ZDA09sB Mahmoud Mahdy(@ MahmoudMahdy) link

Jordi Cruijff vertrekt na dit seizoen bij Maccabi

Jordi Cruijff vertrekt na dit seizoen als hoofdcoach bij Maccabi Tel Aviv. De Nederlander ging zes jaar geleden aan de slag in Israël. Cruijff begon als technisch directeur bij de club, waar hij onder meer samenwerkte met zijn landgenoot Peter Bosz.

Na het ontslag van trainer Shota Arveladze werd hij interim-coach. In de zomer van 2017 stelde de club hem aan als hoofdcoach. Volgens Cruijff is het tijd voor verandering bij Maccabi Tel Aviv. "Ik dacht dat ik hier nog wel een paar jaar zou blijven, maar het eindigt na zes jaar. Het is goed voor de club dat er iemand met nieuwe ideeën komt. Ik ga het hier zeker missen. Mijn tijd bij Maccabi is een heel belangrijk hoofdstuk in mijn leven geweest", zei de zoon van Johan Cruijff dinsdag op een persconferentie van zijn club, waar onder meer de Israëlische verdediger Ofir Davidzala van AA Gent op de loonlijst staat. Ook Tal Ben Haim (ex-Standard) en Barak Itzhaki (ex-Genk) verdienen er de kost.

Capello houdt het voor bekeken bij Jiangsu Suning

De Italiaan Fabio Capello heeft ontslag genomen als coach van de Chinese eersteklasser Jiangsu Suning, zo maakte de club uit de Chinese Super League (CSL) bekend. De Roemeen Cosmin Olaroiu is zijn opvolger.

De 71-jarige Capello was nog maar negen maanden aan de slag bij Jiangsu Suning, een van de rijkste Chinese clubs, die geleid wordt door Suning Group, een Chinese gigant in de retailindustrie en sinds 2016 ook hoofdeigenaar van het Italiaanse Inter Milaan.

"Na overleg tussen beide partijen werd het contract vroegtijdig stopgezet", klonk het in een korte mededeling. De Italiaanse oefenmeester lag er nog iets minder dan een jaar onder contract, met een jaarloon van tien miljoen euro. Het doel was eenvoudig: de club uit de lagere regionen van het klassement wegloodsen. Vorig seizoen kwam het team uit Nanjing echter niet verder dan een twaalfde plaats op een totaal van zestien, dit seizoen beloofde de start met één zege en twee nederlagen niet veel beterschap.

Capello stond eerder al aan het roer van onder andere AC Milan, AS Roma, Juventus en Real Madrid. Bij die clubs was hij goed voor vijf Italiaanse landstitels (vier bij AC Milan en een bij AS Roma), twee Spaanse landstitels (bij Real Madrid) en één keer de Champions League (in 1994 met AC Milan). Als bondscoach leidde hij Engeland (2008-2012) en Rusland (2012-2015). Capello ontkende alvast interesse te hebben in de job van bondscoach van Italië.