FT Buitenland (27/03). Bayern München verpulvert eigen transferrecord met komst Hernandez

27 maart 2019

17u45

Bron: Belga/AD 0

Bayern verpulvert eigen transferrecord met komst Hernandez

Bayern München heeft de komst van Lucas Hernandez bevestigd. De Duitse recordkampioen meldde vanmiddag dat de 23-jarige verdediger voor liefst tachtig miljoen euro overkomt van Atlético Madrid. De Fransman, die ook Spaanse roots heeft, tekende voor vijf seizoenen bij de Rekordmeister.

Met de komst van Hernandez breekt Bayern zijn transferrecord. Corentin Tolisso was tot vandaag de duurste Bayern-speler ooit. Hij kwam in 2017 voor 41,5 miljoen euro over van Olympique Lyon.

“Ik ben blij dat een van de beste verdedigers ter wereld bij ons komt voetballen”, aldus sportdirecteur Hasan Salihamidzic van Bayern. “Hij kan op meerdere plekken achterin uit de voeten. Bovendien zet hij de traditie voort dat Bayern heel vaak topspelers uit Frankrijk onder contract heeft.’’

Bij de medische keuring ontdekte Bayern wel een probleem aan een knie van de Fransman. Hij wordt nu zo snel mogelijk in Spanje geopereerd, zodat hij aan het begin van het seizoen fit aan de start verschijnt bij zijn nieuwe club.

Huurling KV Mechelen Kolovos is trefzeker voor Griekenland en voorkomt zo verlies

Griekenland werkte gisterenavond een EK-kwalificatiewedstrijd af op het veld van Bosnië Herzegovina, een belangrijke concurrent voor de tweede plaats. Door een laat doelpunt van Dimitris Kolovos, die KV Mechelen verhuurt aan Ominia Nicosia, staat Griekenland gedeeld tweede met Bosnië. ‘To Piratiko’ heeft wel een beter doelpuntensaldo (+2) dan de Bosniërs. Koploper in Groep J is Italië met zes op zes.

Na een kwartier spelen leek Bosnië op weg naar een makkelijke zege. Edin Višća en Miralem Pjanić (Juventus) zorgden ervoor dat het al snel 2-0 stond. Pas twintig minuten na de rust kon Griekenland de aansluitingstreffer maken via een omgezette strafschop van Fortounis. De rode kaart voor Pjanić kort daarna bracht terug leven in het spel van de Grieken. Bondsoach Angelos Anastasiadis greep daarop in een liet Kolovos zijn kans wagen. Dat zal Anastasiadis geen windeieren hebben gelegd, want de centrale middenvelder scoorde in de 85e minuut de 2-2-gelijkmaker in zijn derde cap.

KV Mechelen nam Kolovos in 2016 over van Olympiacos voor 700.000 euro, maar de 25-jarige Griek speelde tussen dan en 2018 slechts 39 wedstrijden voor Malinwa. Na de degradatie vorig seizoen leende KV hem eerst uit aan Willem II, waar hij 62 minuten meespeelde en geen enkele goal maakte. Rond de jaarwisseling werd Kolovos opnieuw uitgeleend, aan Omonia Nicosia deze keer. Bij de Cypriotische eersteklasser lijkt de Griek wel zijn draai te vinden met drie goals in elf matchen. Nicosia heeft een aankoopoptie op de speler.

VS met Horvath in doel spelen gelijk tegen Chili, Ochoa kijkt toe hoe Mexico wint van Paraguay

Slechts één van de twee doelmannen uit de Jupiler Pro League kwam in actie. Ethan Horvath van Club Brugge mocht het doel verdedigen bij de Verenigde Staten in een oefenduel tegen Chili dinsdagnacht (1-1). Bij Mexico zag Standard-doelman Guillermo Ochoa zijn land winnen met 4-2 van Paraguay.

In de eerste tien minuten vielen de enige twee goals in Houston. De Amerikanen klommen na vier minuten op voorsprong via goudhaantje Pulisic, die even voorbij het halfuur zou uitvallen met een blessure aan de quadriceps. Chili kon na negen minuten gelijkmaken via Opazo Lara. Bij de Chilenen stond oude bekende Nicolas Castillo, ex-Club Brugge, aan de aftrap.

Mexico had in Santa Clara (Californië) tegen Paraguay al snel zijn schaapjes op het droge. Het elftal van bondscoach Gerardo Martino stond halverwege de eerste helft al op een driedubbele voorsprong, dankzij treffers van Jonathan Dos Santos, Gustavo Gomez en de onvermijdelijke Chicharito. Paraguay kon na rust, en ondanks rood voor sterspeler Almiron, milderen tot 3-2. Maar in de toegevoegde tijd legde Luis Montes de 4-2 eindstand vast. Standard-doelman Ochoa bleef op de bank bij de Mexicanen.