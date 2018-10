FT buitenland 26/10. Tottenham nog tot eind 2018 in Wembley - Chinees van 26 wordt voorzitter bij Nainggolan - Man United ook tegen Everton zonder Fellaini Redactie

26 oktober 2018

20u56

Bron: Belga 0

Baptiste Guillaume en Nîmes delen punten met Saint-Etienne

Op de elfde speeldag van de Franse Ligue 1 hebben Nîmes en Saint-Etienne vanavond 1-1 gelijkgespeeld.

Saint-Etienne-middenvelder Remy Cabella had amper 37 seconden nodig om de score te openen op bezoek bij Nîmes. Onze landgenoot Baptiste Guillaume werd in de 70ste minuut naar de kant gehaald voor Rachid Alioui, die na vier minuten de gelijkmaker voor zijn rekening nam.

In de stand kampeert Nîmes op de 13e plek. De Zuid-Fransen hebben 11 punten.

#NOASSE 1-1 90e+5 : 🏁 FIN DU MATCH. Les Verts, avec le point du match nul, quittent le Stade des Costières qu'ils retrouveront mercredi dans le cadre de la @CoupeLigueBKT. pic.twitter.com/krFCTV9soi AS Saint-Étienne(@ ASSEofficiel) link

Tottenham nog tot eind 2018 in Wembley

Tottenham zal zijn thuiswedstrijden nog zeker tot het einde van dit jaar in Wembley moeten afwerken. De terugkeer naar het volledig vernieuwde White Hart Lane, de traditionele thuishaven van de Londense club, is omwille van veiligheidsredenen uitgesteld. Dat maakte voorzitter Daniel Levy bekend in een perscommuniqué.

De Spurs hopen om de partij met Manchester United van 13 januari te kunnen beslechten in het gloednieuwe White Hart Lane dat werd uitgebreid tot een capaciteit van 62.000 toeschouwers. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat de Tottenham al op 15 september zou terugkeren voor het duel met Liverpool. Door problemen met het veiligheidssysteem moest die inhuldiging uitgesteld worden.

“Ik had graag een exacte datum kunnen geven voor onze eerste wedstrijd in White Hart Lane, maar omwille van factoren die buiten onze macht vallen, moeten we voorzichtig zijn met voorspellingen over de inhuldigingswedstrijd”, verklaarde Daniel Levy.

Braziliaanse bondscoach Tite roept Allan (Napoli) eerste maal op

De Braziliaanse bondscoach Tite heeft Napoli-middenvelder Allan opgeroepen voor de oefeninterlands tegen Uruguay en Kameroen in november. Het is voor de 27-jarige Allan de eerste selectie bij de hoofdmacht.

Allan, voluit Allan Marques Loureiro, is een vaste pion in het Napoli van Carlo Ancelotti. Het team van Dries Mertens staat in de Serie A momenteel op de tweede stek, achter het haast ongenaakbare Juventus.

Voor het overige rekent Tite op de vertrouwde gezichten, zoals Philippe Coutinho, Roberto Firmino en uiteraard Neymar. De Seleção maakt momenteel een doorstart na het mislukte WK afgelopen zomer in Rusland. De Rode Duivels maakten zoals bekend in de kwartfinales na een zinderend duel een einde aan de WK-dromen van de Zuid-Amerikanen.

FIFA gaat deelnemende landen aan WK voor vrouwen financieel beter steunen

Wereldvoetbalbond FIFA gaat zijn budget voor de 24 deelnemende landen aan het WK voor vrouwenteams van volgend jaar in Frankrijk stevig verhogen. Dat maakte de instantie vandaag bekend. Het gaat in totaal om een bedrag van 50 miljoen dollar (bijna 44 miljoen euro). Voor het vorige WK in 2015 schommelde het budget rond 15 miljoen dollar.

Het prijzengeld zal met 100 procent stijgen tot 30 miljoen dollar (26,4 miljoen euro). Daarnaast heeft de FIFA nog 11,5 miljoen dollar (10,1 miljoen euro) veil om de voorbereiding van de deelnemende landen in goede banen te leiden. Tot slot gaat nog bijna 8,5 miljoen dollar (7,5 miljoen euro) naar de clubs die spelers aan het WK afstaan.

De Red Flames konden zich niet plaatsen voor de eindfase. Het team van bondscoach Ives Serneels sneuvelde in de barrages tegen Zwitserland.

Radja Nainggolan krijgt bij Inter 26-jarige Chinees als voorzitter

De Chinees Steven Zhang is door Inter Milaan aangesteld als nieuwe voorzitter. Hij is de pas 26-jarige zoon van hoofdaandeelhouder Zhang Jindong. Zhang volgt bij de club van Radja Nainggolan de Indonesiër Erick Thohir op. Die verkocht in 2016 Inter aan de Chinese groep Suning, een electrogigant met een jaarlijks zakencijfer van 30 miljard euro. Zhang Jindong deelt er de lakens uit.

Bij de verkoop werd overeengekomen dat Thorir 30 procent van de aandelen zou behouden en nog (tijdelijk) voorzitter zou blijven. Die termijn is nu afgelopen. Met de nieuwe Chinese geldschieters eindigde Inter vorig seizoen als vierde in de Serie A, net goed voor een Champions Leagueticket. In de huidige competitie staan de blauw-zwarten op de derde.

FIFA verzet zich tegen Spaans competitieduel in Miami

De FIFA wil niet weten van het plan om de Spaanse competitiewedstrijd tussen FC Barcelona en Girona in Miami te laten doorgaan. De Spaanse Liga wil de twee teams om commerciële en promotionele redenen op 26 januari in de VS tegen elkaar laten spelen, maar volgens de FIFA is zo’n verhuis niet voorzien in de reglementen. “Wij willen benadrukken dat officiële competitiewedstrijden moeten worden gespeeld op het grondgebied van de betrokken federatie”, luidde het. Volgens lokale media stapt de Spaanse voetbalbond mogelijk naar het TAS om de beslissing van de FIFA aan te vechten.

Africa Cup vanaf 2023 in de zomer

De Africa Cup wordt vanaf 2023 in de zomer georganiseerd. De FIFA Council zette daarvoor vandaag tijdens een bijeenkomst in het Rwandese Kigali het licht op groen. Tot op heden werd de Africa Cup tweejaarlijks in januari en februari gespeeld. Dat is veel Europese clubs een doorn in het oog omdat zij hun Afrikaanse spelers dan vaak in volle competitie een hele poos kwijt zijn. De Afrikaanse landen kwamen al eerder overeen om de landencompetitie naar de zomerperiode te verhuizen en uit te breiden van 16 naar 24 deelnemers. Kameroen won vorig jaar, met Hugo Broos op de bank, de Afrikaanse titel in Gabon.

Fellaini blijft op de sukkel

Marouane Fellaini raakt niet fit voor de competitiematch van Manchester United, zondag op eigen veld tegen Everton. Dat bevestigde zijn coach José Mourinho. Fellaini staat al enkele weken geblesseerd aan de kant. De 30-jarige middenvelder werd door bondscoach Roberto Martínez weliswaar opgeroepen voor de duels tegen Zwitserland (12 oktober) en Nederland (16 oktober), maar kwam daarin niet in actie. Daarna miste Fellaini ook het competitieduel tegen Chelsea (2-2) en de Champions League-match tegen Juventus (0-1 verlies).

Mourinho kreeg vandaag op zijn persbabbel ook vragen over Romelu Lukaku. De 25-jarige spits staat al een tijdje droog bij de Mancunians, maar hij blijft het vertrouwen genieten van zijn trainer. Mourinho: "Er komt een dag dat hij opnieuw zal scoren en zijn vertrouwen weer normaal zal zijn. Het is duidelijk dat dit er momenteel niet is."

Lukaku trof in de eerste vijf competitieduels vier keer raak, maar sindsdien zwijgt zijn kanon. Hij kon nu al acht matchen niet meer scoren in het shirt van ManU. Zijn ploeg kan de doelpunten van de Rode Duivel nochtans gebruiken, want met 14 op 27 en een voorlopige tiende plaats presteert United bleek in de competitie.

Spurs kunnen op Dele rekenen in clash tegen City

Dele Alli heeft de trainingen bij Tottenham hervat en is beschikbaar voor de topper van maandagavond thuis tegen Manchester City. Dat laten de Spurs vandaag weten. De 22-jarige Dele stond de voorbije maand aan de kant met een hamstringblessure.

Op Jan Vertonghen kan coach Mauricio Pochettino nog geen beroep doen. De verdediger en Belgisch recordinternational revalideert nog van een hamstringblessure die hem sinds eind september aan de kant houdt. “Hij boekt vooruitgang in zijn revalidatie”, luidt het. De Spurs hopen Vertonghen in december te recupereren.

Tottenham staat met 21 op 27 vijfde in de Premier League. Manchester City voert de ranking aan met 23 punten, evenveel als Liverpool.

Proto: “Beetje chauvinistischer zijn. Zoals de Fransen”

Maandag staat in Italië de hoogst interessante confrontatie tussen Lazio en Internazionale op het menu. Bij de Romeinen moet Silvio Proto het stellen met een rol als invallersdoelman, maar dat weerhield de collega’s van Eleven Sports er niet van de gewezen Rode Duivel even te gaan opzoeken. De sluitpost had het ook over de nationale ploeg.