FT buitenland 26/04: "Géén Ibrahimovic in Rusland" - Besiktas weigert bekerreturn uit te spelen Redactie

26 april 2018

21u21

Bron: Belga 0 Buitenlands Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

Besiktas weigert restant bekerreturn uit te spelen

Besiktas weigert om het restant van de bekerreturn tegen Fenerbahçe uit te spelen. De scheidsrechter moest de wedstrijd na bijna een uur bij 0-0 staken wegens rellen op de tribunes. Besiktas-trainer Senol Günes kreeg een voorwerp op het hoofd gegooid en moest verzorgd worden. Zijn spelers vluchtten naar de catacomben.

De heenwedstrijd was op 2-2 geëindigd. De Turkse voetbalbond besloot de resterende 32 minuten op 3 mei achter gesloten deuren uit te spelen. "We hebben met ontzetting en droefenis kennis genomen van deze maatregel", liet Besiktas weten. "We voetballen al 115 jaar, we hebben gewonnen, gelijkgespeeld en verloren. Omdat we niet willen accepteren dat we verliezers zijn, zullen we op 3 mei niet komen opdagen."

Het is nog onduidelijk hoe de Turkse bond zal reageren op de weigering van Besiktas. Waarschijnlijk wordt Fenerbahçe tot winnaar uitgeroepen. De eerste bekerfinalist is Akhisarspor, dat Galatasaray uitschakelde.

PSV legt Belgische jeugdinternational vast tot 2021

Emmanuel Matuta heeft zijn eerste profcontract ondertekend bij PSV, zo maakte de Nederlandse landskampioen bekend. De talentrijke verdediger maakt de overstap van de U16 naar de A-kern. Matuta ligt bij de Eindhovenaren vast tot 2021.

De Belgische jeugdinternational koos op zijn twaalfde voor de jeugdopleiding van PSV. Hoewel ook RSC Anderlecht zich meldde, koos hij voor een avontuur in Nederland. "Natuurlijk wist ik dat PSV een grote club was, maar ik vond vooral het voetbal hier veel beter. Bij PSV word ik begeleid door heel veel goede trainers. André Ooijer en Wilfred Bouma bijvoorbeeld. Ook het stadion hier is prachtig, daar wil ik later heel graag in spelen", legde de Belgische jeugdinternational uit. Voordien voetbalde Matuta bij KV Mechelen.

Matuta wordt door PSV geprezen voor zijn teamgeest. "Hij draagt daarom ook de aanvoerdersband bij PSV O16", klinkt het. "Ik ben een agressieve verdediger, fel in het duel en opbouwend en positioneel sterk", omschreef de Belg met Congolese roots zichzelf.

Batshuayi werkt aan terugkeer

Rode Duivel Michy Batshuayi werkt hard aan zijn terugkeer. Dat toont de spits op zijn Instagram-pagina. Batshuayi beult zich af in het zwembad en zijn geteisterde enkel houdt prima stand. 'Batsman' liep de blessure op in een competitiematch met Borussia Dortmund op bezoek bij Schalke 04.

Rehab 💪🏾🏋🏾‍♂️💦 #Water Een foto die is geplaatst door null (@mbatshuayi) op 26 apr 2018 om 16:34 CEST

Liverpool-speler over hoe het is om op training tegen Salah te spelen: “Een nachtmerrie”

Mohamed Salah zit dit seizoen aan 43 goals, alle competities inbegrepen. Daarmee doet de Egyptische goalgetter beter dan eender welke speler uit de vijf Europese topcompetities. Outstanding. En dat is Salah ook op training, zo blijkt.

“Hoe het is om op training tégen Salah te spelen? Een nachtmerrie”, vertelt ploegmakker Trent Alexander-Arnold. “Tijdens de week vind ik hem echt niet leuk. Salah is gewoon zo moeilijk te bespelen. Zo is hij nu eenmaal. Dagelijks schittert hij. We zijn echt gelukkig dat hij tijdens matchen wél in ons team zit”, lacht de 19-jarige Engelse rechtsback.

Ook Trent Alexander-Arnold is aan een meer dan degelijk seizoen bezig. Zo speelde hij de volledige negentig minuten tegen AS Roma en mag hij mogelijk rekenen op een WK-selectie.

Seizoen voorbij voor Boateng

Bayern München-verdediger Jérôme Boateng heeft een zware spierblessure aan de adductoren in zijn linkerdij opgelopen. Dat meldt de Duitse club op zijn website. Boateng blesseerde zich tegen Real Madrid in de heenwedstrijd van de halve finale van de Champions League (1-2). Ook de Nederlander Arjen Robben geraakte gisteren geblesseerd en werd na acht minuten vervangen. Hij liep een licht spierletsel aan zijn linkerbovenbeen op. Onderzoek bij teamarts Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt bracht geen grote schade aan het licht.

Hoe lang Robben en Boateng afwezig zullen zijn, is onbekend. Boateng komt dit seizoen wel niet meer in actie voor Bayern, maar hoopt op tijd klaar te zijn om met Duitsland te kunnen deelnemen aan het WK in Rusland.

Ook verdedigende middenvelder Javi Martinez verliet gisteren vroegtijdig het veld met een hoofdblessure. Hij kan twee dagen niet trainen, maar mag dan weer hervatten.

Zweedse voetbalbond helpt onwaarheden de wereld uit: "Geen Ibrahimovic in Rusland"

De Zweedse voetbalbond (SvFF) heeft de speculatie omtrent een eventuele deelname van Zlatan Ibrahimovic aan het WK voetbal in Rusland de wereld uit geholpen. "Zlatan heeft eerder geweigerd nog voor het nationale team te spelen, hij is daar niet op teruggekomen", liet Lars Richt, sportief directeur van de voetbalbond, geen twijfel bestaan.

De 36-jarige Ibrahimovic, die in maart de overstap van Manchester United naar LA Galaxy maakte, liet vorige week in de populaire tv-show Jimmy Kimmel Live op de Amerikaanse zender ABC nog weten wel te zullen deelnemen aan het WK. "Ik moet voorzichtig zijn met wat ik vertel, want anders word ik opgehangen. Maar een WK zonder mij zou geen WK zijn", liet hij optekenen.

Ook bij zijn voorstelling in LA leek Ibrahimovic op deelname aan het WK te zinspelen. Hij zei toen: "Als ik wil, ga ik naar het WK. Daar hoeft niemand voor te bellen."

Ibrahimovic droeg voor het laatst het nationale shirt op het EK van 2016 in de groepswedstrijd tegen de Rode Duivels (0-1 verlies). Hij speelde 116 interlands en scoorde daarin 62 goals.

Zweden eindigde in zijn kwalificatiegroep als tweede na Frankrijk en net voor Nederland. Daardoor plaatsten de Scandinaviërs zich voor de play-offs waarin ze (verrassend) Italië uitschakelden. Op het WK is Zweden ingedeeld in poule F met Zuid-Korea (18 juni), titelverdediger Duitsland (23 juni) en Mexico (27 juni).

Engelse voetbalbond FA bevestigt bod op Wembley

De Engelse voetbalbond FA heeft vandaag bekendgemaakt dat het een bod heeft ontvangen voor de aankoop van Wembley, het stadion waar onder meer de Engelse nationale ploeg en Tottenham hun wedstrijden afwerken. Engelse media melden dat de Amerikaan Shahid Khan de kandidaat-koper zou zijn.

Volgens de Engelse krant London Evening Standard zou Shahid Khan, de Amerikaanse eigenaar van de Engelse tweedeklasser Fulham en het American football-team Jacksonville Jaguars, de koper zijn. Khan, die miljardair werd door de bouw en verkoop van auto-onderdelen, zou meer dan 500 miljoen pond geboden hebben voor het stadion.

Nog volgens de krant zou er al een akkoord zijn met FA-voorzitter Martin Glenn. Het bod is vandaag voorgesteld op de vergadering van de raad van bestuur van de FA.

Wembley heeft een capaciteit van 90.000 toeschouwers en is tijdelijk de thuisbasis van Tottenham, de club van Rode Duivels Toby Alderweireld, Jan Vertonghen en Mousa Dembélé.

Turkije gaat voor EK 2024

Na eerdere mislukte pogingen moet het nu voor Turkije gebeuren. Het land leverde vandaag bij de UEFA de plannen in voor de organisatie van het EK voetbal van 2024. "Dit is onze vierde poging en dit is absoluut ons beste bid", aldus Yildirim Demirören, voorzitter van de Turkse voetbalbond.

Twee dagen eerder overhandigde de Duitse voetbalbond het bidbook aan de UEFA. Meer landen stelden zich niet kandidaat voor de organisatie. Duitsland wordt, mede door de succesvolle organisatie van het WK 2006, gezien als favoriet.

Servet Yardimci, vice-voorzitter van de Turkse bond en lid van het Uitvoerend Comité van de UEFA, sprak over een historische dag voor het Turkse voetbal. "Turkije staat bekend om zijn vastberadenheid en toewijding. Het is tijd dat Turkije het EK voetbal voor de eerste keer organiseert."

De UEFA beslist eind september wie het EK 2024 krijgt toegewezen.

Ook Duits international Max Meyer weg bij Schalke 04

Duits international Max Meyer heeft aangegeven dat hij Schalke 04 na dit seizoen transfervrij verlaat. Hij gaat niet in op een nieuw contractvoorstel van de Duitse club. Dat maakt technisch directeur Christian Heidel vandaag bekend.

Schalke 04 raakt opnieuw een belangrijke middenvelder kwijt, want in januari maakte Leon Goretzka bekend dat hij na dit seizoen Schalke zal verlaten voor Bayern München. De 22-jarige Meyer kreeg in februari een verbeterd contract aangeboden en kon zo'n 5,5 miljoen euro per jaar gaan verdienen. Maar Meyer kiest dus voor een nieuw avontuur. Waar hij naartoe trekt is nog onbekend. "We gaan professioneel met de situatie om. Van beide kanten zal er geen slecht woord worden gesproken," zegt Christian Heidel, technisch directeur van Schalke 04.

Schalke 04 staat drie wedstrijden voor het einde van de competitie op de tweede plaats in de Bundesliga en is nagenoeg zeker van deelname aan de groepsfase van de Champions League volgend seizoen.

Sergio Ramos weet waarom Andrés Iniesta de Ballon d'Or nog niet kon winnen

Andrés Iniesta lijkt aan zijn afscheidstournée bezig bij FC Barcelona. Morgen geeft 'El Blanquito' een persconferentie om duidelijkheid te scheppen over zijn toekomst. Wellicht trekt de Spaanse balkunstenaar naar China. En dat nadat hij de jeugdreeksen in La Masia doorliep om dan furore te maken bij het eerste elftal van Barcelona.

Ondanks zijn schitterende carrière wist Iniesta de Ballon d'Or nog niet in de wacht te slepen. Ook niet in zijn gezegende jaar 2010. Sergio Ramos, ploegmakker bij Spanje maar ook rivaal bij Real Madrid, denkt te weten hoe dat komt. "Als Andrés nu Andresinho had geheten, had hij de Ballon d'Or al twee keer gewonnen", vertelde de verdediger na de 1-2-zege tegen Bayern München. Daarmee wil Ramos zeggen dat als Iniesta een Braziliaan was, hij die prestigieuze prijs al in de wacht had gesleept.

Enkele dagen terug excuseerde Pascal Ferré, de hoofdredacteur van France Football, zich bij Andrés Iniesta in zijn hoofdredactioneel commentaar. "Iniesta is de grootste afwezige in de lijst van winnaars", vindt de hoofdredacteur. "En dat doet pijn. We kunnen alleen maar hopen dat Iniesta een fenomenaal WK speelt en we deze fout kunnen repareren."

Het Mexicaanse Chivas heeft de eindzege in de CONCACAF Champions League op zijn naam gebracht. Chivas klopte in de terugwedstrijd van de finale het Canadese Toronto FC na strafschoppen. Na 90 minuten stond er - net als in de heenwedstrijd in Toronto - 1-2 op het scorebord. Er moesten dus penalty's getrapt worden en daarin toonde de Mexicaanse thuisploeg zich foutloos. Toronto miste twee keer, hetgeen hen zuur opbrak (4-2).

Na de openingstreffer van Pineda (19.) leek de thuisploeg al snel haar schaapjes op het droge te hebben. Maar het sterrenensemble van Toronto gaf zich niet gewonnen en draaide de wedstrijd nog voor rust helemaal om dankzij goals van Altidore (25.) en Giovinco (44.). De Canadezen, die de titel wonnen in de Major League Soccer, hadden ook onder meer de Spanjaard Victor Vazquez (ex-Club Brugge), de Nederlander Gregory van der Wiel en de Amerikaan Michael Bradley op het wedstrijdblad staan. Die laatste bezweek tijdens de strafschoppenreeks onder de druk en miste de laatste elfmeter.

De voorbije twaalf edities van de CONCACAF Champions League gingen telkens naar een Mexicaanse club. Pachuca was de titelhouder. Chivas won de trofee een keer eerder, in 1962 bij de eerste organisatie. Toronto stond nog niet op de erelijst.

Als kampioen van de CONCACAF mag Chivas in december meedoen aan het WK voor clubs in de Verenigde Arabische Emiraten.