FT buitenland (25/9). Tielemans en Chadli onderuit met Monaco dat dramatische seizoensstart kent - Nainggolan haalt het van Mirallas

25 september 2018

Nainggolan wint met Inter van Mirallas en Fiorentina

Inter Milan heeft de openingswedstrijd van de zesde speeldag van de Italiaanse Serie A met 2-1 gewonnen van Fiorentina. Het duel was er een tussen landgenoten Radja Nainggolan en Kevin Mirallas, beiden 90 minuten op het veld.

De Argentijn Mauro Icardi had een voet in beide doelpunten voor Inter. Zo legde de aanvaller in de 45e minuut een discutabele strafschop binnen en gaf hij in de 77ste minuut de beslissende pass aan Danilo D'Ambrosio. Aan de overkant scoorde Federico Chiesa in de 53e minuut voor de bezoekers. Kevin Mirallas, die vorige week nog maar zijn debuut maakte voor Fiorentina, lijkt met een basisplaats tegen Inter het vertrouwen van coach Stefano Pioli gewonnen te hebben en trof ook de paal.

In de stand is Fiorentina 3e met 10 punten. Inter heeft evenveel punten maar is 5e. Leider Juventus (15 punten) speelt vrijdag tegen Bologna.

Atlético Madrid neemt afstand van Huesca

Atlético Madrid had vanavond geen enkele moeite met SD Huesca. Al na 33 minuten voetballen stond de 3-0-eindscore op het bord. Griezmann, Thomas en Koke zorgden voor de doelpunten bij de Madrilenen. Door de zege sluipen Los Colchoneros wel dichter bij Barcelona en Real Madrid. De twee leiders in La Liga, die twee punten meer tellen, spelen morgen hun zesde wedstrijd in de Primera Division.

Eerste puntenverlies voor Bayern München

Bayern München heeft voor het eerst puntenverlies geleden in de Bundesliga. In eigen huis kwam het niet verder dan een 1-1-gelijkspel tegen Augsburg. Arjen Robben zorgde voor de 1-0, Felix Gotze zorgde net voor tijd voor de gelijkmaker. Leider Bayern telt wel nog twee punten meer dan eerste achtervolger Werder Bremen.

Tielemans en Chadli, beiden gewisseld, met Monaco onderuit tegen Butelle

Zes schamele punten uit zeven wedstrijden. Bij Monaco, straks tegenstander van Club Brugge in de Champions League, begint het zo stilaan te nijpen na een gemiste seizoensstart. Enkel Amiens en Guingamp tellen voorlopig minder punten in de Ligue 1. Ook tegen Angers gingen de Monegasken, met Youri Tielemans en Nacer Chadli in de basis, de boot in. Nota bene in eigen huis. Iets voor het halfuur knalde Stephane Bahoken de bal staalhard tegen de netten. Monaco had daar niet meteen een reactie op. Radamel Falcao probeerde dan maar op een lepe manier iets uit de brand te slepen. Zijn overduidelijke schwalbe kwam hem echter op een gele kaart te staan. Aan de rust moest Nacer Chadli plaats ruimen voor Pietro Pellegri en ook Youri Tielemans ging in de 62ste minuut naar de kant. De middenvelder werd vervangen door Jordi Mboula. Ook die wissels brachten geen zoden meer aan de dijk, want ex-Bruggeling Ludovic Butelle hield met Angers zijn netten schoon.

Limbombe met Nantes onderuit tegen Nice

Anthony Limbombe mocht tegen Nice in de basis beginnen bij Nantes. Zijn ploegmaat Joris Kayembe, geblesseerd aan de knie, keek vanuit de tribune toe hoe de Noord-Fransen in de 31e minuut op achterstand kwamen door een doelpunt van Christophe Jallet. De Argentijn Emiliano Sala bracht Nantes in de 57e minuut op gelijke hoogte. Het was Jean Victor Makengo die de thuisploeg in de 69e minuut de nederlaag aansmeerde. Zo bengelt de club uit de Loirestreek met 5 punten onderaan op de 18e plek in het klassement.

Voormalig Braziliaans international Luisão hangt schoenen aan de haak

De 37-jarige Braziliaanse ex-international Luisão heeft vandaag een punt gezet achter zijn spelerscarrière. De centrale verdediger bracht maar liefst vijftien jaar door bij het Portugese Benfica en werd er de speler met het meeste titels ooit.

"Ik zie hier spandoeken waarop 'bedankt, kapitein' geschreven staat, maar eigenlijk ben ik het die Benfica moet bedanken," verklaarde Luisão tijdens zijn afscheidsceremonie in het Estadio da Luz.

De 1.95m lange Braziliaan begon in 2003 bij Benfica en speelde er 537 wedstrijden. Hij won maar liefst 20 titels (6x Portugees kampioen, 3x Portugees bekerwinnaar, 4x Supercupwinnaar en 7x winnaar van de Taça de Portugal) met de 'Adelaars', hetgeen hem de speler met het meeste titels uit de clubgeschiedenis maakt.

Met Brazilië won Luisão in 2004 de Copa América en in 2005 en 2009 de Confederations Cup. 'A Girafa' verzamelde in totaal 46 caps voor zijn geboorteland.

In de derde ronde van de Nederlandse beker heeft tweedeklasser RKC Waalwijk vanavond voor een verrassing gezorgd tegen Eredivisieclub NAC Breda (2-0). Mede dankzij een doelpunt van de Belgische aanvaller Dylan Seys kegelden de Waalwijkenaren Breda uit de beker. Waalwijk, met Dylan Seys en Gigli Ndefe op de basis en Anas Tahiri op de bank, kwam in de 42e minuut op voorsprong via Nikki Baggerman. Seys (ex-Club Brugge) bracht de thuisploeg in de 46e minuut op rozen.

"Mourinho vertelt spelersgroep dat Pogba nóóit nog aanvoerdersband zal dragen"

’t Is hommeles bij Manchester United. Een povere zevende plek in de Premier League. En vooral tussen José Mourinho en Paul Pogba lopen de spanningen hoog op. Zo melden diverse Engelse media.

Mourinho was niet te spreken over de prestatie van Pogba tegen Wolverhampton (1-1-eindstand) vorig weekend. Die laatste stelde dan ook nog eens de tactiek van de Portugees in vraag. En dat slikte Mourinho niet, waarna die laatste zijn autoriteit liet gelden. De United-coach vertelde vervolgens zijn spelersgroep dat de Fransman nóóit nog de aanvoerdersband bij de club zal dragen.

Pogba was de tweede aanvoerder van Manchester United, achter Antonio Valencia die de afgelopen tijd veel blessureleed kende.

FIFA wil sterkere regulering transfermarkt en limiet op uitleenbeurten

De wereldvoetbalbond (FIFA) heeft vandaag bekendgemaakt de regels van de transfermarkt te willen verstrengen. Zo zou er een limiet komen op het aantal uitleenbeurten.

"We hebben iedereen rond de tafel gebracht en de belangrijke spelers van de voetbalindustrie hebben begrepen dat we in actie moeten komen," verklaarde voorzitter Gianni Infantino. "Dit is een belangrijke stap richting een transparantere voetbalmarkt."

Het aantal uitleenbeurten is zowel op nationaal als internationaal in stijgende lijn. De FIFA wil "jeugdontwikkeling promoten" en "commerciële uitbuiting tegengaan". Zo wil de wereldvoetbalbond het aantal uitleenbeurten bij elke club worden gelimiteerd. Daarnaast zal de FIFA brugtransfers en onderverhuur verbieden.

De FIFA hield gisteren een stakeholders-vergadering. Andere voorstellen waren onder meer de verplichte elektronische transfersystemen op nationaal niveau, strengere reguleringen voor spelersmakelaars, hogere vergoedingen voor trainingclubs en het oprichten van het zogenaamde "Clearing House" dat fraude bij transfers moet tegengaan.

De Raad van Bestuur buigt zich op 26 oktober over de voorstellen en keurt deze dan al dan niet goed.

Real Madrid is Isco even kwijt

Real Madrid zal het een poos zonder spelmaker Isco moeten stellen. De ploegmaat van Thibaut Courtois is geveld door een acute blindedarmontsteking en gaat vandaag nog onder het mes, zo laat 'de Koninklijke' verstaan. Volgens sportkrant As houdt Real best rekening met een maand afwezigheid. Marco houdt het op "enkele weken".

Julen Lopetegui, coach van de Merengue, legde tijdens een persmoment uit dat Isco met pijn in de onderbuik toekwam op training. "Ik hoop dat hij het intussen goed stelt en wens hem een spoedig herstel. We hebben elkaar nog niet gesproken want hij stond op het punt de operatiezaal te worden binnengebracht. Maar ik hoop dat hij snel zijn vorm, die uitstekend was, terugvindt", aldus de opvolger van Zinedine Zidane.

Real staat in de competitie voor zware duels tegen Sevilla (woensdag) en stadsgenoot Atletico (zaterdag) en trekt daarna voor de Champions League naar CSKA Moskou. In afwezigheid van Isco krijgt Dani Ceballos mogelijk het vertrouwen centraal op het middenveld.

Voormalig Italiaans international Giuseppe Rossi test positief

De Italiaanse aanvaller Giuseppe Rossi is vorig seizoen na een competitiewedstrijd van Genoa betrapt op het gebruik van een verboden product. Hij riskeert een schorsing van een jaar. Rossi, 31, legde de positieve plas af na het duel tegen Benevento op 12 mei. In zijn urine werden toen sporen van dorzolamide gevonden. Dat middel wordt gebruikt in oogdruppels en is alleen toegelaten met een medisch voorschrift.

Volgens Gazzetta dello Sport zal het Italiaanse antidopingagentschap zijn zaak op 1 oktober behandelen. Rossi, die in zijn carrière al flink wat blessureleed kende, heeft momenteel geen club. Hij telt 29 caps achter zijn naam (zeven goals) maar is al vier jaar uit beeld bij de nationale ploeg.