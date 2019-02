FT buitenland (25/2). Eden Hazard volgens studie derde beste dribbelaar op Europese velden - UEFA opent procedures tegen Simeone en Allegri







25 februari 2019

UEFA opent disciplinaire procedures tegen Simeone en Allegri

De Europese Voetbalbond UEFA heeft disciplinaire procedures geopend tegen Atlético Madrid-coach Diego Simeone en Juventus-coach Massimiliano Allegri wegens “ongepast gedrag”. Dat heeft de UEFA vandaag bekendgemaakt.

In de heenmatch van de achtste finales van de Champions League tussen beide teams (2-0 zege voor Atlético) greep Simeone na het openingsdoelpunt van Jose Gimenez met twee handen zijn edele delen vast. Zaterdag verontschuldigde de Argentijn zich voor het obsceen gebaar. De UEFA beschuldigt Allegri er dan weer van dat hij ervoor gezorgd heeft dat de tweede helft niet op tijd afgetrapt kon worden. Atlético Madrid wordt verder ook vervolgd wegens “geblokkeerde trappen” en “het gooien van voorwerpen”.

De datum van de hoorzittingen werd nog niet vastgelegd. De terugmatch van de achtste finale staat op 12 maart op het programma in Turijn.

Marco Reus (Dortmund) viert terugkeer op training

Dortmund-kapitein Marco Reus heeft de trainingen hernomen bij Borussia Dortmund. Reus lag de voorbije drie weken in de lappenmand met een spierblessure. De 29-jarige aanvallende middenvelder - in de competitie al goed voor dertien doelpunten - zou vrijdag al kunnen meespelen met de Borussen, op bezoek bij Augsburg, op de 24e speeldag van de Bundesliga. Volgende week dinsdag zal hij in principe zeker paraat staan voor de terugwedstrijd van de achtste finales van de Champions League tegen Tottenham.

Zonder Reus kende Borussia Dortmund de voorbije weken een reeks van vijf wedstrijden zonder zege. In de competitie werd drie maal gelijkgespeeld, in de beker was Werder Bremen te sterk na strafschoppen en in de heenwedstrijd van de achtste finales van de Champions League versloeg Tottenham de Duitse competitieleider met 3-0. Zondag werd de negatieve reeks tenietgedaan met een 3-2-zege tegen Leverkusen. Dortmund telt in de Bundesliga nog drie punten voorsprong op concurrent Bayern München.

Meunier staat na “heel goede trainingen” voor comeback bij PSG

Thomas Meunier keert morgen in de Franse bekermatch tegen Dijon vermoedelijk terug in het team van PSG. Volgens zijn coach Thomas Tuchel is hij na een hersenschudding opnieuw speelklaar. De 27-jarige Rode Duivel liep de blessure op tijdens de competitiematch tegen Bordeaux op 9 februari. Daardoor moest de rechterflankverdediger onder meer de Champions Leaguewedstrijd bij Manchester United (0-2) aan zich laten voorbijgaan. Tuchel hoopte Meunier afgelopen weekend tegen Nîmes (3-0) te recupereren, maar die competitiematch kwam nog iets te vroeg. De kwartfinale in de Coup de France, morgenavond in het Parc des Princes tegen Dijon, moet hij wel halen volgens Tuchel.

“Later vandaag zitten we samen om te bekijken wie er voor morgen beschikbaar is. Ik denk dat Thomas Meunier klaar zal zijn om te spelen”, vertelde de Duitse coach maandag tijdens een perspraatje. “Hij heeft de voorbije dagen heel goed meegetraind. Nîmes kwam nog een beetje te vroeg.”

Eden Hazard volgens studie derde beste dribbelaar op Europese velden

Het Internationaal Centrum voor Sportstudies (CIES) heeft Eden Hazard vandaag als derde gerangschikt in haar lijst met beste dribbelaars van Europa. De kapitein van de Rode Duivels moest met één geslaagde dribbel om de 21 minuten enkel Lionel Messi (om de 19,2 minuten) en de Franse buitenspeler van Nice, Allan Saint-Maximin (19,8 minuten), voorlaten.

De studie omvat enkel de vijf grootste kampioenschappen van Europa (Spanje, Engeland, Italië, Duitsland en Frankrijk). De studie van het CIES omvat een volledig jaar (18 februari 2018-17 februari 2019). Hazard liet het hoogste percentage optekenen onder de spelers die meer dan honderd dribbels inzetten. 73 procent van de dribbels van de sterspeler van Chelsea waren een succes. Drie andere spelers haalden de grens van zeventig procent: de Tunesiër Naïm Sliti (Dijon), de Fransman Marcus Thuram (Guingamp) en de Argentijn Ever Banega (Sevilla).

De enige andere Belg die voorkomt in de studie van het CIES is Thorgan Hazard. De jongere broer van Eden eindigde als 41e met één geslaagde dribbel om de 39,1 minuten. In de analyse werden enkel spelers opgenomen die op z'n minst 1.800 minuten speelden in de competitie. Daarom is Kevin De Bruyne, die in de heenronde heel wat wedstrijden miste door blessureleed, niet in de lijst terug te vinden.

Spelers van Chinese eersteklasser drie dagen aangehouden na caféruzie

Zes spelers van de Chinese eersteklasser Tianjin Teda zijn gedurende drie dagen aangehouden door de Chinese politie na een gevecht in een café. Dat maakte de club, een week voor de start van de nieuwe competitie, bekend.

“De spelers hebben de regels van het team overtreden en zijn uitgegaan zonder toestemming”, liet de club weten in een persbericht. “Ze zijn bij de ingang van een bar in een gevecht verwikkeld. De politie kwam vervolgens ter plaatse en heeft de spelers voor drie dagen administratief aangehouden.” Zo’n administratieve aanhouding is de gewoonte in China en kan uitgebreid worden tot vijftien dagen.

Het incident vond vorige week donderdag plaats in het zuid-westen van China, in Kunming, waar het team op trainingskamp was voor het nieuwe seizoen. De club maakte de namen van de betrokken spelers niet bekend, maar gaf wel mee dat het ging om spelers van het tweede elftal. Ze moeten van de club “grondig hun gedrag in vraag stellen” en dat neerschrijven. Ze kregen een boete en worden tijdelijk uitgesloten van clubactiviteiten.

Tianjin Teda beëindigde de Chinese Super League vorig seizoen als veertiende. De Duitser Uli Stielike is coach van het eerste elftal, de Ghanese linksbuiten Frank Acheampong (ex-Anderlecht) en de Duitse aanvaller Sandro Wagner (ex-Bayern München) staan er eveneens onder contract.

Wedstrijd tussen Nantes en PSG wordt uitgesteld

De wedstrijd tussen FC Nantes en PSG op de 28e speeldag van de Ligue 1, voorzien voor het weekend van 9 en 10 maart, is uitgesteld op vraag van het bestuursdepartement van de Loire-Atlantique. Dat maakte de Franse profliga (LFP) bekend. Er werd geen reden voor het uitstel toegevoegd. Een nieuwe datum is er ook nog niet.

De kalender in de Ligue 1 werd dit seizoen al zwaar verstoord door manifestaties van de ‘gele hesjes’, die eind vorig jaar de paraatheid van alle ordediensten vereisten. Zo kon er voor onvoldoende veiligheidstroepen tijdens voetbalwedstrijden worden gezorgd. Nantes, het elftal van Anthony Limbombe, kent een tegenvallend seizoen en staat veertiende (30 ptn). PSG, met Thomas Meunier in de rangen, is de fiere competitieleider (68 ptn).