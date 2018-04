FT buitenland 25/04: Van Gaal: "Ik heb een aanbieding gehad die ik niet kan weigeren" - Kevin Mirallas keert straks terug naar Everton De voetbalredactie

25 april 2018

20u47 0 Buitenlands Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

Louis van Gaal: "Ik kan nog niet zeggen dat ik met pensioen ben"

Zien we Louis van Gaal straks terug in de dug-out? Het zou zomaar eens kunnen. De Nederlandse toptrainer liet een balonnetje op in de studio van Ziggo Sport waar hij te gast was voor de halve finale van de Champions League. "Er ligt nu een aanbieding klaar die ik niet kan weigeren", vertelde hij. "Ik krijg nog steeds veel aanbiedingen, al zullen sommige mensen dat niet leuk vinden. Nu kan ik dus nog niet zeggen dat ik met pensioen ben. Wat misschien wel het geval is als ik in juli nog niets heb."

Zou Louis van Gaal dan toch nog ergens aan de slag gaan? 🤔



💬 'Ik heb een aanbieding gehad die ik niet kan weigeren'#VanGaal #BAYRMA #BAYREA #ZiggoSport pic.twitter.com/gLRyM7dgf2 Ziggo Sport(@ ZiggoSport) link

Mirallas keert straks gewoon terug naar Everton

Terug naar de afzender. Olympiakos is niet zinnens de afkoopsom in het huurcontract met Everton te lichten. Kevin Mirallas (30) keert aan het eind van het seizoen gewoon terug naar Engeland. De Griekse topclub haalde zijn ex-topschutter in januari met grote trom terug. Duizenden fans wachten hem op aan de luchthaven, maar Mirallas loste de verwachtingen nooit in. Olympiakos vindt dat de aankoopoptie van ruim 7 miljoen euro niet in verhouding staat tot de kwaliteit. Mirallas scoorde in Griekenland in 11 matchen amper twee keer en zorgde ook voor controverse. Hij spuugde naar de doelman van AEK en provoceerde ook de fans van PAOK. Mirallas ligt bij Everton nog tot 2020 onder contract. De club wil al een tijdje van hem af. (KTH)

Tom Saintfiet krijgt de bons als bondscoach van Malta

Tom Saintfiet is niet langer de bondscoach van Malta. De Kempenzoon werd er vandaag ontslagen, nadat geruchten opdoken dat hij flirt met Kameroen. De 45-jarige Saintfiet was sinds 11 oktober aan de slag in Malta.

Woensdag kwam de top van de Maltese voetbalbond bijeen om het over Saintfiet te hebben, en "na een grondige analyse" werd besloten om hem per direct aan de deur te zetten. Saintfiet onkent de geruchten dat hij met Kameroen zou praten. "Ik noch een manager van mij heeft gesolliciteerd voor die positie. Dat zou onrespectvol zijn als je nog onder contract ligt bij een ander land", liet de Belg optekenen in The Times of Malta.

Saintfiet verloor zijn drie wedstrijden met Malta. Eerst tegen Estland (0-3), dan tegen Luxemburg (0-1) en tegen Finland (5-0). In het verleden was hij bondscoach van onder meer Namibië, Zimbabwe, Ethiopië, Jemen, Malawi, Togo, Bangladesh en Trinidad & Tobago.

Adrie Koster gaat Willem II trainen

Adrie Koster gaat komend seizoen aan de slag als hoofdtrainer van Willem II. De voormalige trainer van Club Brugge tekent een contract voor drie jaar, zo laat de eredivisionist uit Tilburg weten.

De 63-jarige Koster is de opvolger van Erwin van de Looi, die begin vorig maand opstapte. Willem II maakt het seizoen af onder Reinier Robbemond. Onder die interim-trainer stelde de club van de Belgische spitsen Jordy Croux en Ismail Azzaoui handhaving in de eredivisie veilig, onder meer door een spectaculaire zege op de latere kampioen PSV (5-0). Robbemond wilde graag aanblijven als hoofdtrainer, maar de leiding van Willem II heeft voor Koster gekozen.

De ervaren Koster debuteerde in 1990 bij Willem II als hoofdtrainer in het betaalde voetbal. Hij werkte daarna bij Roda JC, Helmond Sport, TOP Oss, Excelsior, VVV-Venlo, RKC Waalwijk, Ajax, Club Brugge (2009-2011), Beerschot (2012-2013), Club Africain en Jong Oranje. De oud-voetballer van Roda JC en PSV was de jongste jaren assistent van Huub Stevens en Bert van Marwijk, bij respectievelijk VfB Stuttgart en de nationale ploeg van Saudi-Arabië.

Logo Johan Cruijff ArenA onthuld

Met een druk op de knop is vandaag, op de 71e geboortedag van Johan Cruijff, het logo van de Johan Cruijff ArenA onthuld. De officiële handeling werd verricht op de middenstip van de ArenA door drie van de kinderen van de vorig jaar oktober overleden Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan en door Frank Rijkaard, die de familie van Cruijff vertegenwoordigde.

Jordi Cruijff, de zoon van de in maart 2016 overleden legendarische nummer 14, bedankte in een videoboodschap iedereen die zich hard heeft gemaakt voor de naamswijziging, die vanaf het komende voetbalseizoen officieel ingaat. "We zijn super trots."

De Amsterdamse sportwethouder Eric van der Burg zei in een toespraak dat "het feit dat we hier nu allemaal staan te danken is aan Van der Laan". "Als die zich niet had ingezet, dan had het tot in lengte van dagen de Amsterdam ArenA geheten."

Begin april werd bekend dat de betrokken partijen na lang discussiëren eindelijk overeenstemming hadden bereikt over de naamswijziging. Ajax-directeur Edwin van der Sar zei woensdag dat de ArenA het huis is van Ajax. "En dat verdient het om te worden vernoemd naar de grootste voetballer die de club heeft voortgebracht."

Gestaakte kraker in Turkije wordt uitgespeeld in leeg stadion

Het restant van de gestaakte bekerwedstrijd tussen Fenerbahce en Besiktas wordt uitgespeeld. De derby wordt op 3 mei in een leeg stadion hervat. Dat heeft de Turkse voetbalbond vandaag besloten.

De return wedstrijd in de halve finale van de beker werd vorige week donderdag na 57 minuten gestaakt vanwege ongeregeldheden. Scheidsrechter Mete Kalkavan besloot het duel, bij een tussenstand van 0-0, te staken nadat de fans van de thuisclub en de reservespelers van Besiktas in discussie gingen. Ook werd Besiktas-trainer Senol Günes geraakt door een voorwerp vanuit het publiek, waarop de gehele Besiktas-selectie de kleedkamers opzocht.

De gestaakte derby van vorige week ging er verhit aan toe. Voormalig Real Madrid-speler Pepe kreeg na een halfuur spelen direct rood nadat hij de doorgebroken Josef de Souza neerhaalde. Besiktas begint hierdoor met een man minder aan het laatste deel van de wedstrijd. Het eerste duel eindigde in 2-2. Akhisarspor plaatste zich vorige week al voor de bekerfinale door verrassend Galatasaray uit te schakelen.

Wenger: "Timing van vertrek niet echt mijn keuze"

De afscheidnemende Arsène Wenger maakt zich met Arsenal op voor de dubbele confrontatie met Atlético Madrid. Eerste afspraak: morgen in het eigen Emirates Stadium. In een persbabbel daags voor de halve finales in de Europa League komt de Fransman nog eens terug op zijn vertrek. "De timing van mijn afscheid, was niet mijn keuze", zo vertelt Wenger. "Ik werk nu zoals ik altijd heb gewerkt." Intussen draait de geruchtenmolen omtrent zijn opvolger op volle toeren. Een naam die steeds luider klinkt, is die van Luis Enrique. De Spanjaard won met Barcelona de Champions League, twee titels in La Liga en drie keer de Copa del Rey. "Ik wil de keuze niet beïnvloeden, maar natuurlijk heb ik een positieve kijk op Luis Enrique als coach. Zelf wil ik dit seizoen graag nog succesvol zijn met mijn spelers. Deze groep verdient iets speciaal en ik wil het dan ook voor hen doen."

Crystal Palace klaar voor nieuw bod op Dendoncker

De interesse is niet afgenomen. Crystal Palace is bereid om komende zomer een nieuw bod uit te brengen op Leander Dendoncker (23), zo valt in makelaarskringen te horen. Afgelopen winter al trok de Premier Leagueclub aan de mouw van de middenvelder/ verdediger, maar toen stuitte het op een njet van Roger Vanden Stock en Herman Van Holsbeeck. Als de Londenaars nu het behoud kunnen verzekeren - het ziet er goed uit voor het team van Christian Benteke - willen ze straks een nieuwe poging wagen. Dendoncker wil sowieso vertrekken bij Anderlecht. Het zal afhangen van een eventueel WK hoe hoog de Rode Duivel mag mikken. De verwachting is dat paars-wit minstens vijftien miljoen euro zal willen. (KTH/MJR/PJC)

Burnley wil Defour langer houden

Burnley gaat de optie in het contract van Steven Defour lichten. De Rode Duivel (30) heeft bij de verrassing in de Premier League nog een overeenkomst voor een jaar, maar die wordt opengebroken met minstens een jaar. Na het seizoen gaat zijn makelaar om de tafel met het Burnleybestuur om te praten over een nieuw contract, los van de optie. Bij 'The Clarets' zijn ze erg tevreden over zijn seizoen, dat abrupt werd afgebroken door een zware knieblessure. Defour hoopt in juni weer topfit te zijn, maar het WK in Rusland komt zo goed als zeker te vroeg. Ook hij staat open voor een verlengd verblijf, ondanks vage interesse van andere clubs uit de Engelse topklasse. Burnley plaatst zich straks als zevende voor de Europa League. (KTH)

Sevilla neemt afscheid van sportief directeur Oscar Arias

Sevilla zal het volgende seizoen aanvatten zonder sportief directeur Oscar Arias. Dat maakte de Andalusische club bekend op haar website. Arias zal nog tot 20 mei op post blijven om de lopende zaken rondom het eerste elftal af te werken, maar moet nadien plaats ruimen.

"Er zijn dit jaar fouten gebeurd en we hebben het gevoel dat er naar volgend seizoen zaken moeten veranderen", klonk het bij voorzitter José Castro. "Het bestuur heeft dan ook de beslissing genomen niet verder te gaan met sportief directeur Oscar Arias. Arias werkt de lopende zaken rondom het eerste elftal af, maar zal geen beslissingen meer nemen naar de volgende campagne toe. Binnen de maand willen we een nieuwe sportief directeur hebben. Er moeten zaken veranderen en die zullen veranderen. Daarom zijn wij hier en hebben we deze verantwoordelijkheid."

De 52-jarige Arias volgde in april vorig jaar de uiterst succesvolle Ramon Rodriguez 'Monchi' op. Die vertrok na een dienstverband van zeventien jaar naar AS Roma. Monchi wordt gezien als de sterke man achter het succes van Sevilla de voorbije twee decennia, met vijf maal eindwinst in de Europa League en twee maal in de Copa del Rey.

James tegen eigenaar

De Colombiaan James Rodríguez, die vanavond aan de aftrap wordt verwacht, is gebrand op revanche. James is nog steeds eigendom van... Real Madrid, dat hem afgelopen zomer voor 8 miljoen uitleende aan Bayern München. De Duitsers hebben een aankoopoptie van 32 miljoen euro - meer dan waarschijnlijk wordt die gelicht. James leefde in Madrid in onmin met Zinédine Zidane.

"James is een uitstekende voetballer", bleef Zidane gisteravond respectvol. "Maar in een club als Real Madrid moet een trainer kiezen uit meerdere goede voetballers. James wilde meer speelminuten en dat begrijp ik. Hij heeft mij niks te bewijzen." Daar zal James ongetwijfeld anders over denken. (SK)

Twijfel over Alaba

Jupp Heynckes houdt nog een slag om de arm voor zijn basiselftal tegen Real Madrid. De Bayerncoach beslist pas vandaag over de inzetbaarheid van David Alaba op de linksback. De Oostenrijker trainde gisteren niet mee omdat hij nog te veel last ondervond van een dijblessure. Als Alaba niet fit raakt, start de Braziliaan Rafinha. Middenvelder Corentin Tolisso is na een scheenbeenblessure opnieuw beschikbaar, maar vermoedelijk krijgt Javi Martinez de voorkeur als verdedigende middenvelder. (BF)