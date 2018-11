FT buitenland (24/11). De Jong pakt bij PSV uit met heerlijke omhaal - Meunier zegeviert opnieuw met PSG - Thierry Henry boekt eerste zege met Monaco Redactie

24 november 2018

23u15 0

Luuk De Jong pakt voor PSV uit met heerlijke omhaal

Er staat voorlopig geen maat op PSV in de Eredivisie. De club uit Eindhoven boekte vanavond hun dertiende zege op rij. 3-0 werd het tegen Heerenveen en het was vooral Luuk De Jong die de show stal. De 28-jarige Nederlander pakte namelijk in de 52ste minuut uit met een heerlijke omhaal. Hirving Lozano nam de andere twee doelpunten voor zijn rekening. In de 37ste minuut pakte Morten Thorsby nog een rode kaart.

Its about time we started paying attention to the Dutch Eridivisie league!

What a terrific bicycle kick by Luuk De Jong! pic.twitter.com/KnUNKZLZrn burnT dodo⚫(@ bentdaniels) link

Thierry Henry boekt eerste zege met Monaco

Thierry Henry heeft zijn eerste overwinning als hoofdtrainer binnen. De Fransman, die bij AS Monaco een moeizame start kende, zag zijn team met 0-1 winnen bij Caen. Radamel Falcao maakte in de 55ste minuut het enige doelpunt van de avond. De Colombiaanse spits schoot uit een vrije trap fraai raak. Youri Tielemans speelde de hele wedstrijd, Nacer Chadli werd een kwartier voor tijd vervangen. AS Monaco had sinds 11 augustus niet meer gewonnen, in welke competitie dan ook. Sindsdien leverden liefst zestien duels geen zege op. Sinds Henry het roer overnam, eind oktober, werd er zes keer op rij niet gewonnen.

Nainggolan boekt vlotte zege met Inter

Inter Milaan heeft vanavond op de dertiende speeldag in de Serie A een 3-0-overwinning geboekt tegen staartploeg Frosinone. Radja Nainggolan voetbalde 70 minuten mee bij de thuisploeg. De held op San Siro was Keita Baldé, die de score opende en in de slotfase de eindstand vastlegde. Tussendoor gaf de Senegalese spits ook nog de perfecte assist voor Lautaro Martinez, die de 2-0 tegen de netten kopte. Inter neemt opnieuw zijn tweede plaats in. Met 28 punten bedraagt de kloof op leider Juventus wel al negen punten. Frosinone blijft voorlaatste.

Zuinige zege voor PSG

Paris Saint-Germain heeft op de veertiende speeldag in de Franse Ligue 1 een zuinige 1-0 overwinning geboekt tegen Toulouse. Een vroeg doelpunt van Edinson Cavani (9') maakte het verschil in het Parc des Princes. Thomas Meunier werd twintig minuten voor tijd naar de kant gehaald voor Dani Alves. PSG moet het na de interlandbreak stellen zonder goudhaantjes Mbappé en Neymar, maar kon wel rekenen op Thomas Meunier en Cavani om de show te verzorgen. De Uruguayaanse spits brak al vroeg in de partij de ban. Hij hield het leer in de zestien hoog en knalde droog de 1-0 tegen de netten. Toulouse rechtte de rug, maar Aaron Leya Iseka en co. slaagden er niet in te scoren. Meunier werd 20 minuten voor het einde vervangen door Dani Alves. Ook Iseka maakte de match niet vol. Met nog een kwartier te gaan viel de belofteninternational geblesseerd uit.

PSG won al zijn veertien wedstrijden en voert de stand aan met 42 punten. Eerste achtervolger Lyon werd al op 15 punten gezet. Toulouse (14 ptn) is vijftiende.