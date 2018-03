FT buitenland 24/03: Gezien, Hein? Stanciu lukt met verwoestende knal pareltje voor Roemenië - Youngsters Gent en Genk trefzeker voor hun land bij debuut Redactie

24 maart 2018

21u35 0 Buitenlands Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

Paul Put verliest eerste wedstrijd als bondscoach van Guinee

Paul Put heeft vanavond zijn debuut als bondscoach van Guinee (FIFA-70) volledig gemist. In een vriendschappelijke wedstrijd in en tegen Mauritanië (FIFA-104) gingen de Guinezen met 2-0 onderuit.

De 61-jarige Put nam op 2 maart het roer over bij Guinee. Hij tekende er een contract voor drie seizoenen. Twee weken voordien had de Antwerpenaar na amper twee maanden ontslag genomen als bondscoach bij Kenia.

In zijn debuutwedstrijd als T1 van het Guinees voetbalelftal tegen Mauritanië kreeg Put al meteen een stevige opdoffer te verwerken. Nog voor het einde van de eerste helft moesten de Guinezen met tien voort na rood voor Sadio Diallo. Bij de start van de tweede helft gooide Put zijn ploeg helemaal door elkaar, maar dat zette geen zoden meer aan de dijk. Mauritanië won met 2-0.

Genk-winger scoort voor Kosovo

Edon Zhegrova heeft zijn debuut voor de nationale ploeg van Kosovo allerminst gemist. De winger van Racing Genk scoorde in een oefenpot tegen Madagaskar de enige goal van de match. Ze zullen het in Limburg graag zien gebeuren. In loondienst van RC Genk kwam de amper 18-jarige Zhegrova tot dusver 14 keer in actie.

Stanciu laat opnieuw van zich horen

Vorig weekend met twee goals en een assist grote man in de Praagse derby, vandaag met een pareltje doeltreffend voor Roemenië. Nicolae Stanciu vindt stilaan zijn vorm van weleer - we denken dan voornamelijk aan zijn periode bij Steaua Boekarest - terug. Tegen Israël tekende de ex-Anderlecht-middenvelder met een verwoestende uithaal voor de 1-1 in minuut 64. Hij stond op dat moment amper drie minuten op het veld. Staaltje pure klasse.



Bij de Roemenen werd Razvan Marin (Standard) na 83 minuten naar de kant gehaald. Alexandru Chipciu (Anderlecht) mocht het laatste halfuur opdraven. Dorin Rotariu (door Club uitgeleend aan Moeskroen) bleef aan de bank gekluisterd.

Gent-youngster scoort meteen bij debuut Georgië

Het zijn leuke dagen voor Giorgi Chakvetadze. De aanvallend ingestelde middenvelder kan bekoren bij AA Gent en ook bij de nationale ploeg van Georgië gaf hij vandaag zijn visitekaartje af. In zijn debuutwedstrijd tegen Litouwen tekende de 18-jarige Chakvetadze in minuut 40 voor de 4-0, meteen ook de eindstand. Bij de Buffalo's zit het Georgisch toptalent momenteel aan tien matchen, waarvan twee als basispion. Daarin was hij goed voor één goal en één assist.

Ndidi scheert hoge toppen

Wilfred Ndidi maakt indruk in de Premier League. De gewezen middenvelder van Racing Genk is een vaste waarde bij Leicester City en statistieken tonen nu ook aan waarom. De Nigeriaan is amper 21, maar nu al de speler met de meest succesvolle tackles van dit seizoen in de Engelse hoogste voetbalafdeling. 80 keer lukte Ndidi een geslaagde ingreep, eentje meer dan Idrissa Gueye (Everton) en twintig stuks meer dan N'Golo Kanté (Chelsea) - de speler waar hij het vaakst mee wordt vergeleken. Daarmee is hij verantwoordelijk voor maar liefst 25 percent van alle tackles van 'The Foxes.' En of hij furore maakt.

Most tackles won this season:



80 - Wilfred Ndidi

79 - Idrissa Gueye

60 - N'Golo Kante#PL pic.twitter.com/OUX0Creh31 Premier League(@ premierleague) link

David Silva verlaat Spaanse selectie om "persoonlijke redenen"

Na het gelijkspel tegen Duitsland (1-1) heeft David Silva de Spaanse selectie vandaag verlaten. Dat liet de Spaanse voetbalbond weten via Twitter. Vanwege "persoonlijke redenen", klinkt het. In december moest de ploegmakker van Kevin De Bruyne en Vincent Kompany ook al verstek geven voor drie wedstrijden van Manchester City omdat zijn zoontje Mateo "extreem prematuur geboren" was. Dat vertelde hij begin januari in een boodschap op Twitter.

OFICIAL | El jugador David Silva (@21LVA) ha sido liberado de la concentración por razones personales pic.twitter.com/RjqWbj5Cq5 Selección Española de Fútbol(@ SeFutbol) link

COMUNICADO OFICIAL: pic.twitter.com/8Ooaef92ro David Silva(@ 21LVA) link

Duitsland zonder Müller en Özil tegen Brazilië

Duitsland kan dinsdag in de oefeninterland in Berlijn tegen Brazilië niet rekenen op Thomas Müller en Mesut Özil. De twee verlieten in de nacht van vrijdag op zaterdag na het 1-1-gelijkspel tegen Spanje de selectie. In dat oefenduel scoorde Müller het Duitse doelpunt. Er was op voorhand afgesproken dat beide spelers enkel tegen 'La Roja' in actie zouden komen.

Voor het duel tussen de regerende wereldkampioen en Brazilië zou Duits bondscoach Joachim Löw liefst vijf wijzigingen doorvoeren in zijn basiself. Ook Sami Khedira komt dinsdag uit voorzorg niet in actie. Zijn plaats wordt ingenomen door Ilkay Gündogan. Marvin Plattenhardt (Hertha Berlijn) komt in de plaats van Jonas Hector (FC Keulen), voorin mag Leroy Sane (Manchester City) zich opmaken voor een basisplaats. Hij vervangt Julian Draxler (PSG).