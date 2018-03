FT buitenland 23/03: Nations League winnen levert KBVB 7,5 miljoen euro op - Leekens lijdt pijnlijke nederlaag met Hongarije De voetbalredactie

23 maart 2018

Georges Leekens lijdt pijnlijke nederlaag met Hongarije

Hongarije (FIFA-50) heeft vanavond voor eigen publiek een pijnlijke nederlaag geleden. In een oefeninterland in de Groupama Arena in Boedapest gingen de manschappen van bondscoach Georges Leekens met 2-3 onderuit tegen Kazachstan (FIFA-136).

Na een desastreuze start stond de thuisploeg al na 10 minuten 0-2 in het krijt. Szakai (21.) scoorde de aansluitingstreffer, maar de Hongaren gingen wel met een 1-3 achterstand de rust in. Na de pauze gooide Leekens meteen drie frisse krachten voor de leeuwen. Invaller Nemeth (68.) scoorde, maar verder kwam Hongarije niet meer. De Hongaren zijn er straks op het WK in Rusland niet bij, de Kazachen evenmin.

Gisteren verloor het Malta van Tom Saintfiet met 0-1 tegen Luxemburg. Laurent Jans (Waasland-Beveren) maakte bij de bezoekers de match vol.

Nations League winnen levert KBVB 7,5 miljoen euro op

Als de Rode Duivels in 2019 de eerste editie van de UEFA Nations League winnen, levert dat de Belgische voetbalbond 7,5 miljoen euro op. De UEFA kondigde vandaag een totale prijzenpot van 76,25 miljoen euro aan voor de 55 deelnemende landen. België strijkt als land in de A-divisie meteen 1,5 miljoen euro startgeld op. Dat bedrag verdubbelt als de Rode Duivels in het najaar van 2018 hun groep winnen. Er ligt immers 1,5 miljoen euro klaar voor de vier groepswinnaars in divisie A. Dat kwartet strijdt in juni 2019 om de titel en premie van 4,5 miljoen euro. Het maximale prijzengeld voor de eindwinnaar bedraagt zo 7,5 miljoen euro.

België (FIFA-5) neemt het in groep 2 van de A-divisie op tegen Zwitserland (FIFA-8) en IJsland (FIFA-18). De poulematchen staan in september, oktober en november van dit jaar op de agenda. De UEFA Nations League moet voor een groot deel de vriendschappelijke interlands vervangen.

LA Times kondigt aan: Ibrahimovic trekt naar LA Galaxy

Zoals gisteren al werd aangekondigd, heeft vandaag de Los Angeles Times de primeur gekregen om de transfer van Zlatan Ibrahimovic naar LA Galaxy aan te kondigen. De Zweed liet een paginagrote advertentie afdrukken. Gisteren maakte Manchester United al publiek dat het contract van de 36-jarige Zweed, dat nog doorliep tot eind juni, met onmiddellijke ingang werd ontbonden.

Gisteren bracht Sports Illustrated het verhaal rond de transfer van Ibrahimovic naar Los Angeles al naar buiten. "Ibra" zou volgende week toekomen in Los Angeles en al op 31 maart zijn debuut kunnen maken, wanneer Galaxy het opneemt tegen de buren van Los Angeles FC, het team van Rode Duivel Laurent Ciman.

Zlatan Ibrahimovic has taken out a full page advert in the @latimes announcing his arrival at LA Galaxy. Classic Zlatan. pic.twitter.com/TeFXM2De7e Dale Johnson(@ DaleJohnsonESPN) link

Ibrahimovic kwam dit seizoen slechts zeven keer in actie bij de Mancunians door een knieblessure. De Zweed versleet de voorbije twee decennia een rits aan topclubs. Hij maakte achtereenvolgens de dienst uit bij Malmö, Ajax, Juventus, Internazionale, FC Barcelona, AC Milan en Paris Saint-Germain, alvorens in de zomer van 2016 op Old Trafford aan te spoelen.

LA Galaxy trok in het verleden al sterren als David Beckham, Steven Gerrard en Robbie Keane naar Amerika. Tussen januari 2016 en augustus 2017 verdedigde Jelle Van Damme eveneens de kleuren van LA Galaxy. Het team is vijfvoudig kampioen van de Verenigde Staten en Canada, voor het laatst in 2014.

Diaby scoort, maar speelt met Mali wel gelijk tegen Japan

Mali en Japan hebben vanmiddag 1-1 gelijkgespeeld in het stadion van Standard. Abdoulay Diaby (Club Brugge) leek met een penaltytreffer in de 44e minuut voor een Malinese zege te zorgen, maar diep in de blessuretijd lukte Shoya Nakajima (90.+4) de gelijkmaker.

Yuya Kubo (AA Gent) en Ryota Morioka (Anderlecht) speelden voor Japan, dat erbij is op het komende WK in Rusland. De Malinees Moussa Djenepo mocht met zijn land in het stadion van zijn Standard aantreden. Voor Mali kwam verder ook Abdoul Dante (Anderlecht) in actie.

In het kader van de China Cup versloeg WK-ganger Uruguay Tsjechië met 2-0. In Nanning opende Luis Suarez in de tiende minuut de score vanaf de strafschopstip. Edinson Cavani (37.) zorgde voor de 2-0. In de finale van de China Cup neemt Uruguay het op tegen Wales, dat eerder China met 6-0 versloeg.

Squadra Azzurra eert Astori met opschrift op shirt

De Italiaanse nationale voetbalploeg eert vanavond Davide Astori tijdens de oefeninterland tegen Argentinië in Manchester. Op het shirt van de Squadra Azzurra zal onder het blazoen met vier sterren het opschrift "Davide altijd met ons. 13" staan, zo heeft de Italiaanse voetbalbond bekendgemaakt. De voormalige international en Fiorentina-aanvoerder werd drie weken geleden dood aangetroffen.

Astori overleed in de nacht van 3 op 4 maart op 31-jarige leeftijd. Hij werd dood teruggevonden in zijn hotelkamer in Udine, waar Fiorentina een competitiematch zou afwerken. De centrale verdediger verzamelde 14 caps bij de Italiaanse nationale ploeg. Het shirt met nummer 13 wordt niet gedragen tijdens de interlands van Italië tegen Argentinië en Engeland (dinsdag). Dat was Astori's rugnummer bij zijn club en - soms - bij de nationale ploeg.

Southgate: "Zelf racisme aanpakken voordat we Rusland beschuldigen"

"We blijven Rusland met de vinger wijzen, maar we hebben dit probleem nog altijd niet opgelost in ons eigen land." Dat heeft de Engelse bondscoach Gareth Southgate verklaard over racisme in het Verenigd Koninkrijk. Later vandaag spelen de Engelsen in Amsterdam een oefeninterland tegen Nederland. Eind juni zijn de Three Lions de derde tegenstander van België op het WK in Rusland.

"Ik denk niet dat we moeten praten over racisme in Rusland", verklaarde Southgate. "Laten we eerst de eigen stoep schoonvegen. Er blijven zich zaken in ons land voordoen die niet horen. Zolang we niet zijn waar we moeten zijn, denk ik niet dat we elders brandjes moeten stichten over deze onderwerpen."

Southgate verwees volgens de BBC naar de "walgelijke" reacties op sociale media nadat de Engelse U17-ploeg vorig jaar de wereldtitel behaalde. "Die commentaren over onze U17 waren weerzinwekkend. Zij behoren tot onze Engelse familie. De meeste van die jonge spelers ken ik erg goed. Het is absoluut vreselijk om hen op die manier beledigd te zien worden. Wanneer we praten over andere landen, vind ik het moeilijk om het niet te hebben over wat we hier gezien hebben."

Engeland en België treffen elkaar op 28 juni in Kaliningrad op de derde speeldag in groep G.