FT buitenland 22/04: geblesseerde Defour schat WK-kansen in - De Bruyne scoort héérlijk in 5-0-zege - ex-vedette Anderlecht mist mogelijk Rusland

22 april 2018

Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de binnenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

Defour: "Waterkans dat ik fit raak voor WK"

Steven Defour was vanavond te gast bij Play Sports en hij heeft het daar ook eventjes gehad over zijn blessure. "Het gaat goed met mij, alles loopt volgens schema", zei de middenvelder van Burnley. "Maar of ik fit geraak voor het WK? Er is een kans, een waterkans zeg maar. Momenteel mag ik enkel al wandelen, dus ik doe het heel rustig aan. Of ik optimistisch ben? Eerder realistisch, want ik kan er toch niet veel aan veranderen. Alles gaat heel goed, maar ik kan nu niet zeggen of ik binnen acht weken fit zal zijn."

Biglia mist mogelijk WK

Slecht nieuws voor ex-Anderlechtspeler Lucas Biglia. De middenvelder van AC Milan verloor gisteren verrassend van hekkensluiter Benevento, maar kreeg na de nederlaag nog slechter nieuws op zijn bord. De Argentijn heeft twee ruggenwervels gebroken en mist mogelijk het WK. Hij heeft 57 caps op de teller.

PSG en invaller Meunier winnen bij Bordeaux

PSG, dat vorige week de titel al op zak kon steken, heeft op speeldag 34 van de Franse Ligue 1 met 0-1 van Bordeaux gewonnen. Thomas Meunier mocht invallen na 81 minuten.

Het enige doelpunt in Bordeaux was afkomstig van Giovani Lo Celso (76.). Dani Alves kreeg opnieuw de voorkeur op Meunier, en dus moest de Rode Duivel op de bank beginnen. In het slot mocht hij Kylian Mbappé vervangen. PSG bouwt zijn voorsprong in het klassement op Monaco, dat met 3-1 van Guingamp verloor, uit tot liefst 20 punten.

Kalidou Koulibaly houdt titelkansen Napoli gaaf met doelpunt in laatste minuut

Napoli heeft de topper in de Italiaanse Serie A tegen Juventus gewonnen. Op speeldag 34 gingen de Napolitanen, met Dries Mertens in de basis, in extremis met 0-1 winnen in Turijn.

Een intense wedstrijd met kansen aan beide kanten leek lang op een 0-0 gelijkspel af te stevenen, maar daar stak Kalidou Koulibaly (ex-Genk, 90.) een stokje voor. Hij kopte het winnende doelpunt binnen op hoekschop. Dries Mertens zat niet lekker in de wedstrijd en moest na 61 minuten al naar de kant voor Arek Milik.

Door de zege nadert Napoli met nog vier speeldagen te gaan tot één punt van leider Juventus. De titelstrijd ligt weer helemaal open.

AEK Athene is voor het eerst in 24 jaar kampioen

AEK Athene heeft zich voor het eerst in 24 jaar tot kampioen van Griekenland gekroond. AEK won met 2-0 van Levadiakos, hetgeen volstond voor haar twaalfde titel. Concurrent Olympiakos, met Silvio Proto, Bjorn Engels en Kevin Mirallas in de basis, verloor met 2-0 van het klein Smyrnis.

Met 66 punten uit 28 speeldagen telt AEK Athene, met nog twee duels te gaan, acht punten meer dan eerste achtervolger PAOK Saloniki, en twaalf eenheden meer dan Olympiakos, dat sinds 2011 telkens de landstitel veroverde.

Het Griekse voetbal kende een desastreus seizoen, met als dieptepunt het optreden van PAOK-voorzitter Ivan Savvidis, die met een wapen het veld opkwam. De Super League werd vervolgens voor drie weken opgeschort.

ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΤΩΡΑ!!! pic.twitter.com/Hs6fkGgx7O AEK F.C.(@ AEK_FC_OFFICIAL) link

Kampioen Manchester City walst over Swansea heen

Manchester City heeft zondag op speeldag 35 van de Premier League met 5-0 van Swansea gewonnen. Dat de troepen van Pep Guardiola al kampioen zijn, weerhoudt hen er blijkbaar niet van op hun elan door te gaan. Kevin De Bruyne, die tot man van de match werd uitgeroepen, stond net als Vincent Kompany aan de aftrap.

Wat een knal van KDB! 😯🤤 pic.twitter.com/z0dqF8c0Of Play Sports(@ playsports) link

David Silva (12.) opende al vroeg de score, en amper vier minuten later maakte Raheem Sterling er al 2-0 van. Daarna was het de beurt aan Kevin De Bruyne (54.). Met een streep vanop zo'n 25 meter hing hij de bordjes op 3-0. Bernardo Silva (64.) maakte er 4-0 van, Gabriel Jesus (88.) legde in het slot de 5-0 eindstand vast. De Bruyne mocht 25 minuten voor tijd al gaan rusten, Kompany speelde de wedstrijd uit.

Wolfsburg en Tessa Wullaert kloppen Chelsea in heenwedstrijd halve finales

Wolfsburg heeft vandaag een 1-3 zege behaald bij Chelsea in de heenwedstrijd van de halve finales van de Champions League bij de vrouwen. Bij Wolfsburg kwam Red Flame Tessa Wullaert twee minuten voor tijd in het veld.

Chelsea kwam al vroeg op voorsprong via Ji So-Yun (3.). Maar Wolfsburg toonde zich sterker en won met 1-3 dankzij doelpunten van Gunnarsdottir (18.), Bright (43, own-goal) en Dickenmann (66.). De Duitse vrouwen staan zo al met één been in de finale.

In de andere halve finale speelden Manchester City en Olympique Lyon 0-0 gelijk.

De terugwedstrijden staan volgende week zondag op het programma. Las Palmas degradeert in Spanje

UD Las Palmas komt volgend seizoen niet meer uit in de hoogste Spaanse voetbalklasse. Na de nederlaag voor eigen publiek tegen Deportivo Alavés (0-4) kan het team niet meer aan degradatie ontsnappen. Las Palmas heeft dertien punten minder dan nummer zeventien Levante, met nog vier duels te spelen. De club is de tweede degradant, na het Málaga van Maxime Lestienne. Levante verdedigt in het slot van de competitie een voorsprong van zes punten op het Deportivo La Coruna van Zakaria Bakkali, dat ook op weg lijkt naar het tweede niveau van Spanje. Las Palmas promoveerde in 2015 naar La Liga.

Feyenoord wint honderdste KNVB-beker

Feyenoord heeft de honderdste editie van het toernooi om de KNVB-beker gewonnen. De ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst versloeg AZ in de finale met 3-0. Bij AZ werd Stijn Wuytens twaalf minuten voor tijd gewisseld.

Nicolai Jørgensen opende in de 28e minuut de score, Robin van Persie verdubbelde ruim tien minuten na rust de voorsprong en Jens Toornstra legde de partij drie minuten in blessuretijd in zijn definitieve plooi.

Als bekerwinnaar ontvangt Feyenoord een ticket voor de derde voorronde van de Europa League, al bestaat de kans dat de Rotterdamse ploeg zelfs rechtstreeks de groepsfase in gaat. AZ moet in principe in de tweede voorronde van het Europese bekertoernooi beginnen.

Voor Feyenoord betekende het de tweede prijs van het seizoen. Als kampioen van vorig jaar had de ploeg van Van Bronckhorst ook al de Johan Cruijff Schaal gewonnen. Van Bronckhorst heeft in zijn drie jaar als trainer nu al vier prijzen gepakt.

Lestienne klopt Januzaj in Spanje

Malaga heeft op speeldag 34 in de Spaanse Primera Division met 2-0 gewonnen van Real Sociedad. Maxime Lestienne startte in de basis bij de thuisploeg, Adnan Januzaj bij de bezoekers.

Adrián González opende na 11 minuten de score, Youssef En-Nesyri (35.) verdubbelde nog voor het einde van de eerste helft. Lestienne ging twaalf minuten voor tijd naar de kant, Januzaj speelde de wedstrijd uit. In het klassement in La Liga doet rode lantaarn Malaga een goeie zaak met zijn nog maar vijfde overwinning van het seizoen, maar het is nog altijd laatste. Las Palmas heeft één punt meer, Deportivo acht. Sociedad is elfde.

Benevento zakt na één jaar terug naar de Serie B

Amper een jaar na haar promotie naar de Serie A zakt Benevento opnieuw naar de Italiaanse tweede klasse. De staartploeg won gisteren nog met 0-1 bij AC Milan, maar kreeg vandaag het definitieve verdict te horen na de zege van Crotone bij Udinese (1-2).

Door die zege kan Benevento Crotone niet meer bijhalen in de rangschikking. Crotone is zeventiende met 31 punten, Benevento twintigste en laatste met 17 eenheden. Er staan nog vier speeldagen op het programma in de Serie A.

Benevento begon het seizoen met veertien nederlagen op rij. Na Nieuwjaar kon het haar ritme in de Italiaanse hoogste klasse vinden, maar dat bleek te laat om het behoud te verzekeren.

Chelsea plaatst zich voor finale FA Cup

Chelsea heeft zich vandaag, met Eden Hazard maar zonder Thibaut Courtois, geplaatst voor de finale van de Engelse FA Cup. Het won met 2-0 van Southampton.

Hazard was van in de eerste minuten van de wedstrijd erg bedrijvig en een gesel voor de Southampton-defensie, maar scoren zat er voor de Rode Duivel niet in. Hij bediende net na de rust wel Olivier Giroud (46.), die een grote slalom opzette en Chelsea op voorsprong zette. Invaller Álvaro Morata maakte er, nog geen twee minuten nadat hij op het veld was gekomen, met de kop 2-0 van.

In de finale op 19 mei treft Chelsea Manchester United, dat zaterdag Tottenham uitschakelde.

Castagne zorgt voor assist bij Atalanta, Jordan Lukaku klopt Praet

Timothy Castagne heeft vandaag met een assist bijgedragen aan de 2-1 zege van Atalanta tegen Torino. De rechtsachter kwam tijdens de rust in het veld en bediende even voorbij het uur Gosens (64.) die de Bergamasken de zege schonk. Freuler (53.) had Atalanta eerder op voorsprong gebracht, waarna Ljajic (56.) voor Torino gelijkmaakte. Atalanta klimt in de tussenstand naar de zesde plaats met 55 punten, eentje meer dan AC Milan.

Lazio Roma deed een goede zaak in de strijd voor een Europees ticket met een 4-0 zege tegen Sampdoria. Milinkovic-Savic (32.), De Vrij (43.) en Immobile (85. en 88.) zorgden voor de doelpunten. Jordan Lukaku viel in de negentiende minuut in voor Parolo. Aan de overkant speelde Dennis Praet de hele wedstrijd. Lazio blijft vierde, met evenveel punten als nummer drie, stadsrivaal AS Roma. Sampdoria staat achtste met 51 punten.

In de Ligue 1 stond Isaac Mbenza in de basis bij Montpellier, dat een 1-0 nederlaag leed bij Nice. De aanvaller werd na 71 minuten gewisseld. Lees Melou (59.) zorgde voor het winnende doelpunt. In de stand klimt Nice naar de vijfde plaats met 50 punten. Montpellier is zevende met 46 punten.

Bondscoach Zweden heeft nog niets gehoord van Zlatan

Bondscoach Janne Andersson van het Zweedse voetbalelftal weet niets van een rentree van topspits Zlatan Ibrahimovic. "Ik hoef op dit moment ook niet na te denken over zijn comeback, want tegen mij heeft hij nog niets gezegd'', liet Andersson optekenen in de Duitse krant Bild.

"Als hij een besluit heeft genomen, kan hij me opbellen en erover praten. Ik ben tenslotte degene die de beslissing neemt.''

Zlatan zelf riep al enkele keren dat hij komende zomer toch aanwezig is op het wereldkampioenschap voetbal. "Een WK zonder mij is geen echt WK'', aldus de 36-jarige Ibrahimovic in een talkshow op de Amerikaanse zender ABC. De Zweedse aanvaller stopte na het Europees kampioenschap van 2016 als international. Hij speelt momenteel in de Verenigde Staten voor LA Galaxy. Ibrahimovic tekende wel al een deal als ambassadeur voor WK-sponsor VISA. Hij zal deze zomer dus sowieso wel opduiken in Rusland.

Ibrahimovic is met 62 doelpunten in 116 interlands de topscorer aller tijden van Zweden, dat bij het WK is ingedeeld in een groep met regerend wereldkampioen Duitsland, Mexico en Zuid-Korea.

Scorende Carrasco en Witsel houden elkaar in evenwicht

Het Dalian Yifang van Yannick Carrasco en het Tianjin Quanjian van Axel Witsel hebben zondag 1-1-gelijkgespeeld op de zevende speeldag van de Chinese Super League. Carrasco trof raak vanaf de strafschopstip.

De Fransman Anthony Modeste bracht Tianjin Quanjian in de zesde minuut op voorsprong, ook al met een penaltytreffer. Carrasco zorgde vlak voor rust voor de gelijkmaker. De twee Rode Duivels stonden de hele wedstrijd op het veld.

Na zeven wedstrijden is Tianjin Quanjian voorlopig negende in de stand met acht punten, Dalian Yifang behoudt de rode lantaarn met drie punten. Carrasco en co. wachten nog steeds op een eerste overwinning.

Júlio César bergt handschoenen op

Júlio César heeft op 38-jarige leeftijd een punt achter zijn carrière gezet. Gisteren won hij zijn laatste wedstrijd met zijn club Flamengo in het Maracaná-stadion in Rio de Janeiro (2-0 tegen América MG). Na het laatste fluitsignaal nam César, door zijn ploegmaats op de schouders gedragen, afscheid van de fans.

Begin 2018 tekende César een contract bij Flamengo, de Braziliaanse club waarvoor hij in 1997 zijn profdebuut maakt. Verder verdedigde hij in zijn carrière de kleuren van onder meer Inter Milaan, Queens Park Rangers, Toronto FC en Benfica Lissabon. Vooral met Inter schitterde de Braziliaan. Hij veroverde met de Nerazzurri vijf titels, drie bekers en de Champions League (in 2010).

Julio Cesar stond ook 87 keer tussen de palen bij het Braziliaans nationaal team, waarmee hij aan drie WK's deelnam. Hij won met de Seleçao de Copa America (2004) en twee keer de Confederations Cup (2009 en 2013), maar beëindigde zijn interlandcarrière op het WK 2014 in eigen land in mineur. De Brazilianen verloren de halve finale met 1-7 van Duitsland.

Dallas wint van Philadelphia, Roland Lamah lukt assist

Roland Lamah heeft gisteren met Dallas een 2-0-zege geboekt tegen Philadelphia in de Major League Soccer (MLS). De linksbuiten was goed voor een assist.

Dallas kwam in de 64ste minuut op voorsprong via Mauro Díaz, die een strafschop omzette. Tien minuten later legde Maximiliano Urruti de eindstand vast, na een doorsteekbal van Lamah. De vijfvoudige Rode Duivel stond de hele wedstrijd op het veld.

Na drie zeges en drie gelijke spelen is Dallas nog ongeslagen, New York City is de enige andere MLS-club waarvoor dit opgaat. Dallas staat voorlopig op de derde plaats in de Western Conference.

FULLTIME: With goals from Maxi Urruti and Mauro Diaz, FC Dallas beat Philly 2-0 on a cold and rainy night.#FCDvPHI | #ChallengeAll pic.twitter.com/ZbhVwcJiru FC Dallas(@ FCDallas) link