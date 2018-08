FT buitenland (21/8). Messi & co protesteren tegen beslissingen Spaanse voetbalbond - Ceferin wil zichzelf opvolgen als UEFA-voorzitter Redactie

21 augustus 2018

18u50

Bron: Daily Mail 2 Buitenlands Voetbal Ook over de grens is het nieuwe seizoen afgetrapt. Nog snel even poolshoogte nemen bij jouw favoriete club? Hoelang ligt die bepaalde middenvelder in de lappenmand? En welke zomeraankoop moet het waarmaken? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

Ceferin wil zichzelf opvolgen

De Sloveen Aleksander Ceferin is kandidaat voor een tweede ambtstermijn als UEFA-voorzitter. Dat heeft de Sloveense voetbalbond aangekondigd. Acht Europese federaties onderschreven de kandidatuur van de 50-jarige Ceferin, die in 2016 de Fransman Michel Platini opvolgde aan het hoofd van de UEFA. De voetbalbonden van Noorwegen, Zweden, Finland, Denemarken, de Faeröer, IJsland, Italië en Ierland spraken hun steun uit voor de voormalige Sloveense bondsvoorzitter. De UEFA-voorzitter wordt op 7 februari 2019 verkozen op een congres in Rome. Kandidaturen kunnen nog tot 7 november middernacht ingediend worden. De enige voorwaarde is de officiële steun van minstens drie UEFA-landen.

Eerste training voor Björn Engels bij Reims

Björn Engels was vandaag aan zijn eerste training toe bij Stade Reims. De centrale verdediger wordt door het Griekse Olympiakos voor een jaar uitgeleend aan de Franse eersteklasser. Stade Reims begon met een 6 op 6 uitstekend aan het seizoen in de Ligue 1. Volgende zaterdag trekt het naar het nog puntenloze Amiens.

📸 Première séance au centre de vie Raymond Kopa pour @BjornEngels 💪 #TeamSDR pic.twitter.com/RFAgWFvJVI Stade de Reims(@ StadeDeReims) link

Vitesse huurt Ødegaard van Real Madrid

Martin Ødegaard gaat weer in de Nederlandse eredivisie voetballen. Vitesse is erin geslaagd de Noorse middenvelder voor een jaar te huren van Real Madrid. De 19-jarige Ødegaard speelde het afgelopen anderhalf jaar al op huurbasis bij Heerenveen. "Ik ben gedurende die periode onder de indruk geraakt van Vitesse", zegt Ødegaard, die al op 15-jarige leeftijd debuteerde in de nationale ploeg van Noorwegen. "Ik heb Vitesse leren kennen als een goed voetballende ploeg, met een aanvallende en dominante spelopvatting. Ik denk dat die manier van spelen mij goed ligt. Ook heeft Vitesse laten zien jonge spelers een kans te durven geven."

Bij Real Madrid was het uitzicht op speelminuten van de Noor nihil. Hij gaat in Arnhem met rugnummer 18 spelen.

Italiaanse voetbalbond onderzoekt vrouwonvriendelijke oproep harde kern Lazio

De Italiaanse voetbalbond (FIGC) heeft een onderzoek geopend naar een flyer die door de Ultra's van Lazio Rome werd verspreid, met daarin de oproep om geen vrouwen toe te laten in een gedeelte van het Olympisch Stadion. Dat heeft de FIGC bevestigd aan de BBC.

Voor de eerste wedstrijd van het seizoen, zaterdag tegen Napoli (1-2), ging een pamflet rond met daarin de boodschap dat het voorste gedeelte van de Curva Nord een "heilige plek" is waarin vrouwen niet gewenst zijn. De eerste tien rijen dienen volgens de Ultra's voorbehouden te zijn aan mannen.

Lazio nam afstand van de flyer en stelde gekant te zijn "tegen elke vorm van discriminatie". "We wisten hier niets van, het was een initiatief van enkele Curva Nord-fans", verklaarde Lazio-woordvoerder Arturo Diaconale aan Italiaanse media. "We kunnen niet altijd tussenbeide komen om politiek incorrecte acties zoals deze te voorkomen."

Onderaan de flyer staat "Il Direttivo Diabolik Pluto". Diabolik is één van de leiders van de Irriducibili, een harde supporterskern van Lazio.

Maandag meldde het Italiaanse nieuwsagentschap ANSA dat de personen verantwoordelijk voor het pamflet door de politie geïdentificeerd zijn en vervolgd kunnen worden voor seksuele discriminatie.

UEFA eert David Beckham met President's Award

De Europese voetbalbond UEFA heeft voormalig Engels topvoetballer David Beckham geëerd met de President's Award van 2018, een prijs voor buitengewone prestaties, uitmuntende professionaliteit en bijzondere persoonlijke kwaliteiten. Beckham volgt Francesco Totti op, die de prijs vorig jaar kreeg.

"Ik heb voor David Beckham gekozen als winnaar, omdat hij een echte mondiale ambassadeur van het voetbal is", opende UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin in een persbericht van de UEFA. "Hij promoot het voetbal en al haar waarden tot in elke hoek van de planeet. Met zijn onvermoeibare inzet voor humanitaire projecten over heel de wereld, heeft hij de levens van vele kinderen verbeterd. Beckham is een waar voetbalicoon."

De voormalige kapitein van het Engels nationaal team zal zijn prijs later dit jaar in Monaco ontvangen. Beckham maakte in totaal 762 optredens (130 goals) voor zijn diverse club(s) en de Three Lions. Hij won onder meer de Champions League in 1999 met Manchester United.

"Het is een eer voor mij om deze prijs te ontvangen", reageerde de intussen 43-jarige Beckham. "Tijdens mijn carrière heb ik altijd alles gegeven. Teamwork en fairplay waren altijd belangrijke waarden voor mij. Ik ben blij de illustere lijst van spelers die deze prijs wonnen, te vervoegen."

Aanvoerders Primera Division protesteren tegen wedstrijden in Amerika

De twintig aanvoerders van de clubs in de Spaanse Primera Division komen vandaag bij elkaar om protest aan te teken tegen het besluit van de Spaanse voetbalcompetities (LFP) om nog dit seizoen wedstrijden in de Verenigde Staten te spelen. Javier Tabas, de president van de LFP, tekende vorige week een contract met een Amerikaans bedrijf om meerdere duels uit de Primera Division in Amerika te spelen. De Spaanse spelersvakbond en de Spaanse voetbalbond werden verrast door het besluit en spreken zich ook uit tegen deze opzet.

Daarnaast wil de Spaanse spelersvakbond een protest aantekenen tegen de nieuwe opzet van het speelschema, waarbij duels pas om 22.15 uur beginnen en dus op de volgende dag klaar zijn. Ook de wedstrijden op de vrijdag en maandag kunnen niet op de sympathie van de vakbond rekenen.

Manchester City ziet ook reservedoelman Bravo voor lange tijd uitvallen

Een week nadat Kevin De Bruyne op training bij Manchester City een zware knieblessure opliep, heeft ook doelman Claudio Bravo zich zwaar geblesseerd tijdens een oefenpartijtje. De 35-jarige Chileen liep een scheur op in zijn linkerachillespees. Hij zal donderdag in Barcelona verder onderzocht worden, maar staat lange tijd aan de kant.

Bravo vervoegde Manchester City in de zomer van 2016 op voorspraak van coach Pep Guardiola. De Chileen was in zijn eerste seizoen basisspeler, maar liet zich meerdere malen betrappen op foutjes, waardoor hij vorig seizoen gepasseerd werd door nieuwkomer Ederson.

Bravo speelde de voorbije twee seizoenen in totaal 44 officiële duels voor de Citizens. Voordien was hij in eigen land actief bij Colo-Colo (2002-2006) en in Spanje bij Real Sociedad (2006-2014) en FC Barcelona (2014-2016).

Bolt gemotiveerd na eerste training Mariners

Usain Bolt heeft onder grote belangstelling voor het eerst meegetraind bij de Australische voetbalclub Central Coast Mariners. De voormalige topsprinter wil in Australië een contract als profvoetballer afdwingen. De achtvoudig olympisch kampioen weet dat er nog veel werk te doen is, maar zijn eerste training heeft hem veel motivatie gegeven.

"Ik moet het stap voor stap doen. Ik benader het net zoals op de atletiekbaan. De eerste training is altijd zwaar. Je weet dan hoeveel werk je nog moet verzetten. Ik voelde mij goed vandaag. Ik weet dat het tijd nodig heeft, maar ik ben er klaar voor om er keihard voor te werken", zei Bolt, die eerder ook meetrainde bij Borussia Dortmund, Mamelodi Sundowns en Strømsgodset.

Bolt weet dat er kritiek is op zijn pogingen om door te breken als voetballer. "Ook toen ik nog atleet was werd er van alles over mij geroepen, maar ik heb altijd bewezen dat mensen ongelijk hadden en dat wil ik nu weer doen."

Usain Bolt is here! And straight to a ball. The trial begins @nbnnews pic.twitter.com/Vw82h3ifVg Sam Djodan(@ samdjodan) link

Duchâtelet onder vuur

Charlton Athletic FC-eigenaar Roland Duchâtelet ligt nog maar een keertje onder vuur. Zo weet Daily Mail dat de flamboyante zakenman de leden van de technische staf een bonus van tien procent had beloofd, maar dat die daar nu toch kunnen naar fluiten. Er wordt dan ook overwogen om juridische stappen te ondernemen tegen onze landgenoot.

De Britse tabloid schrijft dat Duchâtelet de stafleden die bonus had beloofd als bepaalde doelstellingen werden behaald. Zij werkten dan ook de klok rond om alles rond te krijgen en uiteindelijk slaagden ze in hun opzet. Of ze dan hun premie kregen? Welnee, want onze landgenoot zag af van de belofte, waardoor er muiterij dreigt bij de Engelse traditieclub. Er worden zelfs juridische stappen overwogen, zo schrijft de krant ook nog.

Duchâtelet nam Charlton Athletic vier jaar geleden over en sindsdien is het altijd wel wat geweest. Zo zouden de ‘Addicks’ jaarlijks zo’n tien miljoen pond verlies lijden en de maatregelen die Duchâtelet trof om de vinger op de knip te houden, waren niet minnetjes. Zo stelt Daily Mail dat diegene die de club verlaten, niet worden vervangen en dat jeugdspelers niet eens gratis water ter beschikking gesteld kregen.

Overname in het slop

Onze landgenoot bereikte goed een maand geleden wel een deal met een Australische investeringsgroep over de overname van de club, maar die overeenkomst sleept aan. De Limburgse ondernemer had de Britse derdeklasser vorig jaar in de etalage gezet. Met de verkoop zou Duchâtelet zijn portefeuille aan voetbalclubs verder afbouwen. Eerder deed hij Standard Luik en STVV al van de hand. Zo zou hij enkel nog eigenaar blijven van de Spaanse tweedeklasser Alcorcon en de Duitse derdeklasser Carl Zeiss Jena.

Son Heung-min kan Koreaanse dienstplicht nog ontlopen

Het scheelde niet veel, maar de Zuid-Koreaanse topvoetballer Son Heung-min kan de dienstplicht nog steeds ontlopen. De aanvaller van Tottenham Hotspur bezorgde zijn land op de Aziatische Spelen een zwaarbevochten zege op Kyrgizië: 1-0. Son schoot na een uur spelen op fraaie wijze de enige treffer binnen in de Indonesische speelstad Soreang.

Dankzij het doelpunt van de 26-jarige vedette bereikte Zuid-Korea de volgende ronde van de Aziatische Spelen. In de achtste finales staan de Koreanen tegenover Iran.

Son heeft een zware opdracht in Indonesië. De bekendste voetballer van Zuid-Korea moet zijn land de titel bezorgen. Als dat niet lukt, moet hij volgens de wet twee jaar in militaire dienst. Dat zou betekenen dat Son zijn voetbalcarrière voorlopig moet staken. Zuid-Koreaanse mannen zijn verplicht om voor hun 28ste verjaardag in dienst te gaan.

Alleen voor atleten die een medaille winnen op de Olympische Spelen of goud pakken op de Aziatische Spelen wordt een uitzondering gemaakt. Het was voor Tottenham Hotspur reden om Son toch toestemming te geven mee te doen aan dat toernooi, hoewel hij nu wel een aantal wedstrijden in de Premier League mist.

Klopp vol lof over Van Dijk

Jürgen Klopp was vol lof over het optreden van Virgil van Dijk na de gewonnen competitiewedstrijd tegen Crystal Palace. Volgens de manager van de Engelse club is Van Dijk de hoge investering meer dan waard geweest. "Het was echt heel goed", aldus Klopp. "Het is duidelijk. Kwaliteit heeft een specifieke prijs. Dat geldt ook voor dergelijke auto's en ook voor veel andere dingen en spelers. Daarom hebben wij ook de transfersom voor Van Dijk betaald. Niemand denkt daar nu meer aan en dat is goed, want hij is een speler in deze markt en op dit moment is hij het op zijn minst waard. We weten niet wat de toekomst brengt, maar dat is nu niet belangrijk. Hij vindt het ook heerlijk met deze jongens te spelen en dat is het belangrijkste voor mij."

Liverpool betaalde ruim 84 miljoen euro voor Van Dijk. Hij werd daarmee de duurste Nederlandse voetballer ooit.