FT buitenland 21/03. Ronaldo krijgt geen schorsing voor obscene gebaren - Icardi duikt weer op - Khedira krijgt groen licht na hartoperatie

21 maart 2019

Khedira mag na hartoperatie weer voluit gaan

De Duitse middenvelder Sami Khedira van Juventus heeft van zijn artsen toestemming gekregen om weer voluit te gaan. De 31-jarige Khedira slaagde voor alle cardiologische tests, wat betekent dat hij mag toewerken naar zijn rentree.

De Duitser moest zich vorige maand laten opereren aan zijn hart, omdat hij last had van hartritmestoornissen. Khedira mocht twee weken geleden weer voorzichtig beginnen met trainen en heeft nu, na uitgebreid onderzoek, te horen gekregen dat hij zonder zorgen weer voluit zijn sport mag beoefenen.

FIFA schorst oud-voetbalbaas Ecuador levenslang

De Ethische Commissie van de Wereldvoetbalbond FIFA heeft weer een levenslange schorsing opgelegd. Luis Chiriboga, oud-voorzitter van de nationale bond van Ecuador, mag de rest van zijn leven geen voetbalgerelateerde activiteiten meer vervullen. Hij moet ook een boete betalen van 1 miljoen Zwitserse frank, omgerekend bijna 900.000 euro. De 72-jarige Ecuadoraan heeft steekpenningen aangenomen bij de verkoop van tv-rechten voor grote toernooien als de Copa América en Copa Libertadores.

Chiriboga werd eind jaren 90 gekozen tot bondsvoorzitter in Ecuador. Hij nam met die functie ook zitting in het bestuur van de Zuid-Amerikaanse bond Conmebol en kreeg ook een rol bij de FIFA. Eind 2015 werd hij op verzoek van de Amerikaanse justitie aangehouden en onder huisarrest geplaatst in het wereldwijde onderzoek naar een grootschalige corruptieaffaire binnen de mondiale bond. Tientallen voetbalbobo’s werden dat jaar aangeklaagd en inmiddels zijn enkele van hen levenslang geschorst. In Ecuador kreeg Chiriboga in 2016 al een celstraf van 10 jaar vanwege zijn corrupte praktijken.

Cristiano Ronaldo krijgt geen schorsing voor obscene gebaren

Juventus-sterspeler Cristiano Ronaldo kan op 10 april in Amsterdam gewoon meedoen tegen Ajax in de heenwedstrijd in de kwartfinales van de Champions League. De Disciplinaire Commissie van de UEFA heeft hem geen schorsing opgelegd voor het maken van obscene gebaren in het gewonnen duel met Atlético Madrid (3-0) in de achtste finales. De Portugese stervoetballer moet wel een boete van 20.000 euro betalen.

Ronaldo was de grote man in de return. Nadat Atlético op eigen veld met 2-0 had gewonnen, was een ruime zege nodig voor Juventus. Ronaldo scoorde drie keer en gaf na zijn derde treffer een imitatie van het gebaar waarmee Atlético-coach Diego Simeone de zege in het eerste duel had gevierd. De Argentijn deed dat met zijn handen voor zijn kruis, naar eigen zeggen om te symboliseren dat zijn eigen team ‘cojones’ oftewel ballen had getoond. Simeone ontliep eveneens een schorsing en kreeg ook een boete van 20.000 euro.

Verkrachtingszaak rond Cristiano Ronaldo doet Juventus uitwijken naar Azië

Juventus zakt komende zomer niet af naar de Verenigde Staten, maar kiest in de plaats daarvan voor een tour in Azië omdat sterspeler Cristiano Ronaldo het onderwerp is van een in de VS geopend onderzoek naar verkrachting, zo beweert de krant The New York Times.

Juve neemt al jaren deel aan de International Champions Cup, een seizoensvoorbereidend toernooi waarvan bijna alle wedstrijden in de Verenigde Staten gespeeld worden. Volgens de Amerikaanse krant zijn de organisatoren van het toernooi er nu mee akkoord gegaan de wedstrijden van de Italiaanse club te verplaatsen naar Azië, meer dan waarschijnlijk naar China en Singapore. Op die manier loopt de Portugese international geen gevaar om gearresteerd te worden, eenmaal hij voet op Amerikaanse bodem zet. Het definitieve programma van de International Champions Cup wordt op 27 maart bekendgemaakt.

In de herfst van vorig jaar werd het onderzoek naar een mogelijke verkrachtingszaak in 2009, waarbij topvoetballer Cristiano Ronaldo betrokken zou zijn geweest, heropend door de politie van Las Vegas, na berichtgeving in Der Spiegel. In het Duitse magazine kwam de 34-jarige Kathryn Mayorga voor het eerst met haar verhaal naar buiten. Nadat de Portugese stervoetballer haar in 2009 had verkracht, betaalde hij haar naar verluidt 375.000 dollar (ongeveer 324.000 euro) opdat ze zou zwijgen over de bewuste nacht. De superster ontkent de aantijgingen en stelt dat de seks met wederzijdse instemming gebeurde.

Icardi duikt weer op bij Inter

Opvallende verschijning op training bij het Italiaanse Inter Milaan: Mauro Icardi. De Argentijnse spits trainde voor de eerste keer mee na net iets meer dan een maand afwezigheid wegens een conflict omtrent een contractverlenging.

De 26-jarige international was sinds 13 februari afwezig nadat hij zijn aanvoerdersband had moeten inleveren. Naar eigen zeggen sukkelde hij met een knieblessure, maar de club weerlegde dat. Volgens Inter had een MRI-scan geen significant letsel aan het licht gebracht.

De onderhandelingen omtrent een contractverlenging tussen Icardi en de Milanese club sleepten op dat moment al een tijdje aan en de Argentijn schermde met heel wat interesse. Om de druk wat op te voeren nam Inter zijn aanvoerdersband af en zat hij niet in de kern voor het Europa League-duel tegen Rapid Wenen. Enkele dagen later werd er dan weer een steen gegooid naar de wagen waarin zijn vrouw en zaakwaarnemer Wanda Nara achter het stuur zat. Het incident gebeurde in Milaan en in het voertuig zaten naast Wanda ook de drie kinderen van het koppel.

Intussen is er nog steeds geen nieuw contract getekend, de huidige overeenkomst loopt tot medio 2021. Vorig seizoen werd Icardi met 29 treffers cotopschutter in de Italiaanse Serie A. Dit seizoen staat de teller op vijftien stuks, maar het laatste doelpunt dateert wel al van 15 december. Sinds 9 februari kwam hij niet meer in actie.

Spelers Leicester City en Thaise koning wonen crematie overleden voorzitter bij

Een delegatie van spelers en technische staff van Leicester City en de Thaise koning Maha Vajiralongkorn hebben donderdag in de hoofdstad Bangkok de crematie bijgewoond van Vichai Srivaddhanaprabha, de voormalige voorzitter en eigenaar van Leicester City en Oud-Heverlee Leuven die eind oktober om het leven kwam bij een helikoptercrash.

Onder meer de spelers Jamie Vardy en Shinji Okazaki, en coach Brendan Rodgers maakten de verplaatsing naar Bangkok, waar ze de boeddhistische plechtigheid bijwoonden. Volgens de tradities moet het lichaam minstens honderd dagen rusten vooraleer het gecremeerd mag worden.

Vichai Srivaddhanaprabha was de op vier na rijkste man van Thailand. Als eigenaar van King Power werd zijn vermogen in 2016 geschat op bijna drie miljard dollar. In 2010 kocht hij toenmalig tweedeklasser Leicester City voor veertig miljoen pond, intussen is de club, die in 2016 zelfs landskampioen werd, een veelvoud van dat bedrag waard. Helaas bleek de overname van Leicester City ook noodlottig te zijn voor hem. De Thaise sterke man en vier anderen kwamen immers om het leven bij de crash in de buurt van het stadion, na de Premier League-wedstrijd tegen West Ham.

Trent Alexander-Arnold haakt af bij Engeland

Trent Alexander-Arnold speelt niet mee met Engeland in de kwalificatiewedstrijden tegen Tsjechië en Montenegro. De vleugelverdediger van Liverpool heeft last van zijn rug. Vooralsnog heeft bondscoach Gareth Southgate geen vervanger opgeroepen. Hij heeft nog 22 spelers over.

Alexander-Arnold meldde zich enkele dagen geleden al geblesseerd bij de selectie. “We hadden gehoopt op snel herstel”, meldde een woordvoerder van de bond aan de BBC. “Het gaat inderdaad wel beter, maar niet goed genoeg om de komende dagen te spelen.”

Of Marcus Rashford vrijdag inzetbaar is, wordt zeer betwijfeld. De aanvaller van Manchester United kon donderdag niet aan de groepstraining meedoen omdat hij evenmin fit is. Hij ondervindt hinder van een enkel. Het is wel de bedoeling dat hij in elk geval de komende dagen bij de selectie blijft, met het oog op de tweede wedstrijd. Een vergelijkbare situatie dus met die van zijn United-collega Romelu Lukaku. Big Rom haakte al definitief af voor de interland van donderdagavond tegen Rusland en meer dan waarschijnlijk zal hij de verplaatsing naar Cyprus eveneens niet maken.

Engeland begint de campagne richting Europees kampioenschap vrijdag op Wembley met de wedstrijd tegen Tsjechië. Maandag speelt het land in Montenegro.

Einde contract voor Sophie Jones (Sheffield United) na apengeluiden

Sophie Jones heeft in overeenstemming met Sheffield United haar contract vroegtijdig beëindigd dat pas op het eind van het seizoen zou worden geëvalueerd. De 27-jarige aanvalster kreeg aanvankelijk een schorsing van vijf wedstrijden wegens apengeluiden richting een tegenstander van Tottenham Hotspur. Daarbovenop kreeg Jones een boete van omgerekend 230 euro en moet ze een educatieve cursus volgen.

Het incident speelde zich af tijdens een competitiematch van Tottenham tegen Sheffield United in januari. Verdedigster Renée Hector van The Spurs deelde na die wedstrijd een tweet waarin ze zegt dat een tegenspeelster naar haar gericht apengeluiden maakte. De Engelse voetbalbond FA opende een onderzoek waarna Jones in staat van beschuldiging werd gesteld.

Maar de geschorste Jones ontkent de racistische uitingen aan het adres van Hector. In verschillende Engelse kranten vertelt ze haar vertrouwen in sommige instanties kwijt te zijn, waardoor ze haar schorsing niet uitzit en meteen een einde maakt aan haar carrière als voetbalster.

De volgende zes resterende wedstrijden zal The Blades het dus zonder Jones moeten stellen. Te beginnen zondag tegen... Tottenham Hotspur.

Igor Tudor volgt Davide Nicola op bij Udinese

Bij de Italiaanse eersteklasser Udinese volgt Igor Tudor de woensdag ontslagen Davide Nicola op, zo maakte de club gisteravond bekend. De veertigjarige voormalige Kroatische international was op het einde van vorig seizoen reeds in Udine aan de slag. In de laatste vier wedstrijden voor het einde van de competitie wist hij de club van de degradatie te redden, maar nadien zat er geen contractverlenging in. De club koos verrassend voor Julio Velazquez, die in november op zijn beurt vervangen werd door Nicola. Vier maanden later zijn de degradatiezorgen er nog steeds en is ook zijn verhaal reeds ten einde. Op elf wedstrijden voor het einde van het seizoen staat de club met 25 punten maar één punt boven de degradatiezone.

Bij Udinese staan er met William Troost-Ekong (ex-AA Gent), Bram Nuytinck, Sebastien de Maio, Stefano Okaka en Lukasz Teodorczyk (allen ex-Anderlecht) vijf spelers met een verleden in de Jupiler Pro League op de loonlijst.

Argentinië, Chili, Paraguay en Uruguay stellen kandidatuur voor voor WK 2030

De Zuid-Amerikaanse buurlanden Argentinië, Chili, Paraguay en Uruguay hebben in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires hun project voor een gezamenlijke kandidatuur voor het WK voetbal in 2030 voorgesteld. Met Mauricio Macri (Argentinië), Sebastian Piñera (Chili), Mario Abo (Paraguay) en Tabaré Vazquez (Uruguay) verzamelden in Buenos Aires de presidenten van de vier landen. Zij beslisten dat er een organisatiecomité zal opgericht worden met daarin een vertegenwoordiger uit elk land, in overleg met de Zuid-Amerikaanse Voetbalconfederatie Conmebol. De eerste vergadering moet reeds op 8 april plaatsvinden. Daarnaast werd Buenos Aires naar voren geschoven als mogelijke speelstad voor de finale en worden de twee halve finales en de openingswedstrijd verdeeld over de overige drie landen. Door de economische crisis in Argentinië liep het project reeds één jaar vertraging op.

Het eerste WK ooit werd in 1930 in Uruguay georganiseerd, nadien waren in Zuid-Amerika nog Chili (1962), Argentinië (1978) en Brazilië (1950 en 2014) aan de beurt. Het Zuid-Amerikaanse project krijgt echter concurrentie van Marokko, dat nog eens zijn kans wil wagen, maar deze keer dan met Spanje en Marokko in een gezamenlijk project. Ook Griekenland, Bulgarije, Roemenië en Servië werken aan een gezamenlijk bid, net als het Verenigd Koninkrijk en Ierland. In China wordt er momenteel nog getwijfeld, maar in principe rest er hen nog wat tijd: de toewijzing zal pas in 2022 gebeuren.

In dat jaar wordt het eerstvolgende WK in Qatar gehouden, in 2026 zijn Canada, Mexico en de Verenigde Staten aan de beurt.