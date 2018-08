FT buitenland (20/8). Batshuayi laat zich meteen opmerken in invalbeurt - Benteke ten onder tegen Liverpool Voetbalredactie

20 augustus 2018

23u25

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 3 Buitenlands Voetbal Ook over de grens is het nieuwe seizoen afgetrapt. Nog snel even poolshoogte nemen bij jouw favoriete club? Hoelang ligt die bepaalde middenvelder in de lappenmand? En welke zomeraankoop moet het waarmaken? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

Benteke lijdt met Crystal Palace 0-2-nederlaag tegen Liverpool

Christian Benteke heeft op de tweede speeldag in de Premier League met Crystal Palace een 0-2-nederlaag geleden tegen Liverpool. De Rode Duivel startte in de basis, maar werd twintig minuten voor tijd, bij 0-1, gewisseld. Bij Liverpool zat Simon Mignolet als tweede doelman op de bank.

Op de eerste speeldag in de Italiaanse Serie A mocht Timothy Castagne met Atalanta een 4-0-zege vieren tegen Frosinone. Castagne mocht een kwartier voor tijd, bij 3-0, komen opdraven. Kapitein Alejandro Gomez was met twee doelpunten en twee assists de architect van de ruime zege.

Batshuayi maakt eerste minuten bij Valencia

Na een prima duel tussen twee ploegen die de aanval niet schuwden hebben Valencia en Atlético Madrid 1-1-gelijk gespeeld. Michy Batshuayi viel veertien minuten voor tijd in en liet zich meteen opmerken met enkele goede acties.

Angel Correa bracht Atlético, dat vorige week met winst op stadgenoot Real de Europese Supercup veroverde, na 25 minuten op voorsprong. De Argentijn rondde een fraaie steekbal van Antoine Griezmann beheerst af. De thuisclub was niet van slag en trok naar voor, Rodrigo schoot in de 56ste minuut de stand in evenwicht. De Spaanse aanvaller nam de bal fraai aan na mistasten van de Madrileense aanvoerder Diego Godin en passeerde doelman Jan Oblak. 1-1.

In het laatste half uur waren de beste kansen voor Valencia. Een kopbal belandde op de paal en twee keer speelde de thuisclub een kansrijke situatie slecht uit. Ook Batshuayi rukte enkele keren gevaarlijk op, maar zonder succes.

Happy with the first minutes @valenciacf ❤️🦇 A great game to start with a good point against a tough team ... & this guy 😏💪🏾 @diego.costa safadinhooo ❤️ Een foto die is geplaatst door null (@mbatshuayi) op 20 aug 2018 om 22:22 CEST

De Bruyne en Hazard bikkelen niet om titel van beste speler

Cristiano Ronaldo (Real Madrid, Juventus en Portugal), Luka Modric (Real en Kroatië) en Mo Salah (Liverpool en Egypte) zijn de drie overgebleven kandidaten die nog kans maken op de prijs voor UEFA Speler van het Jaar, zo maakte de Europese Voetbalconfederatie bekend. Met Kevin De Bruyne (zevende) en Eden Hazard (negende) eindigden er twee Belgen in de top tien.

CR7 veroverde eind vorig seizoen met Real Madrid voor de derde keer op rij de Champions League, zijn vijfde beker met de grote oren in totaal. Daarnaast werd de Portugees ook voor de zesde keer topschutter op het kampioenenbal. Nadien vond hij in de groepsfase op het WK vier keer de weg naar doel: met drie treffers sleepte hij tegen Spanje eigenhandig een 3-3-gelijkspel uit de brand en tegen Marokko zorgde hij voor de enige treffer van de wedstrijd. Voor de Portugezen kwam het WK in de achtste finales vroegtijdig ten einde tegen Uruguay, nadien liet hij de Madrileense kassa rinkelen met een veelbesproken transfer naar Juventus. CR7 kan de trofee voor de derde keer op rij winnen en zijn totaal op vier brengen, na 2014, 2016 en 2017.

De absolute ster van de WK-eindronde werd zijn vroegere Real-ploegmaat Luka Modric, die met Kroatië verrassend de finale haalde. Na de nederlaag tegen Frankrijk werd de aanvallende middenvelder verkozen tot Speler van het toernooi, voor Eden Hazard. Mohamed Salah was vorig seizoen dan weer de speler van de terugronde met een onwaarschijnlijk aantal doelpunten voor Liverpool. Op het WK was de pas uit blessure teruggekeerde Salah toch nog goed voor twee doelpunten voor Egypte, dat het toernooi puntenloos moest verlaten.

De winnaar wordt tijdens de loting van de groepsfase van de Champions League op 30 augustus in Monaco bekendgemaakt. De laureaat wordt aangeduid door 80 coaches van clubs die vorig seizoen deelnamen aan de groepsfases van de Champions League (32) en de Europa League (48), en 55 journalisten. De rest van de top tien is nu al bekend, met pas een vijfde stek voor Lionel Messi (Arg/FC Barcelona), die de award al twee keer won. De Argentijn moet ook Antoine Griezmann (Fra/Atlético) voor zich dulden.

Voor het tweede keer zal de UEFA - naast de Beste Speler en Beste Speelster - ook de Beste Doelman, Beste Verdediger, Beste Middenvelder en Beste Aanvaller van het afgelopen Champions League-seizoen bekronen. Bij de middenvelders is De Bruyne een van de drie overgebleven spelers, naast Luka Modric en Toni Kroos, die met Real Madrid het kampioenenbal voor de derde keer op rij wisten te winnen. Bij de doelmannen eindigde Thibaut Courtois op de vijfde plaats. Daar gaat het tussen Alisson Becker (Liverpool, vorig seizoen AS Roma), Gianluigi Buffon (PSG, vorig seizoen Juventus) en Keylor Navas, dit seizoen concurrent van Courtois bij Real.

Cayman steelt de show

Alvorens Janice Cayman in het cruciale tweeluik met de Red Flames barragematchen wil afdwingen voor het WK 2019, schittert de vrouwelijke Gouden Schoen tijdens de voorbereiding met Montpellier. Dit weekend stond er een oefenduel tegen Barcelona op het programma en het minste wat je kan zeggen is dat de Belgische de show stal. Haar eerste goal was nog een intikker, maar de 0-2 was van enig mooie makelij. Op de rand van de zestien poeierde ze het leer in één tijd heerlijk binnen. De aansluitingstreffer van Barça baatte niet.

Samen met de andere speelsters die in het buitenland actief zijn, sluit Cayman op 27 augustus aan bij de Red Flames in het oefencomplex in Tubeke. Van 23 tot 25 augustus is er al een eerste oefenstage, waar de speelsters uit de Belgische competitie aanwezig zijn. 31 augustus spelen ons nationale voetbaldames in Roemenië, op 4 september volgt de thuismatch tegen Italië. Een zes op zes is broodnodig om als één van de vier beste tweedes WK-barrages af te dwingen.

Waarom zijn de stadions van Real en Barça maar voor de helft gevuld?

Het vertrek van Cristiano Ronaldo dreunt na bij Real Madrid. Gisteravond zaten er tegen Getafe (2-0) maar 48.466 fans op de tribune - het laagste aantal in La Liga in bijna tien jaar.

De laatste keer dat er minder mensen de weg naar het Bernabéu wisten te vinden, was op 24 mei 2009. Iets meer dan 44 duizend fans bezochten toen het competitieduel met Real Mallorca. Het was de laatste wedstrijd die Real speelde vóór de komst van Ronaldo. De Portugese superster wist een klein decennium lang een vol huis te trekken in de Madrileense voetbaltempel, die plaats biedt aan 81.044 toeschouwers.

Een dag eerder kende Barcelona met 52.356 fans (op een capaciteit van 99.354) ook al een van de laagste opkomsten van deze eeuw. De regerend landskampioen kampt al sinds oktober vorig jaar met wegblijvende fans. 'El Confidencial' weet dat eerder in een analyse aan de gespannen politieke situatie in Catalonië en de klap die het toerisme als gevolg daarvan opliep. Normaal gesproken worden er bij competitiewedstrijden in Camp Nou tussen de 20 en 25 duizend stoeltjes bezet door toeristen.

Een normaal kaartje voor een competitiewedstrijd kost bij Barcelona tussen de 69 en 174 euro. Bij Real Madrid ben je tussen de 76 en 213 euro kwijt (een VIP-ticket kost bij beide clubs soms honderden euro's meer).

Tottenham moet kampioenenbal beginnen op Wembley

Tottenham Hotspur zal ook zijn Europese seizoen aanvatten op Wembley. De eerste thuiswedstrijd in de Champions League (17/18 september of 1/2 oktober) komt te vroeg voor de inhuldiging van het nagelnieuwe White Hart Lane.

Eerder raakte al bekend dat de thuisduels in de competitie tegen Liverpool (15 september) en Cardiff City (6 oktober) nog in het Wembleystadion zullen worden gespeeld. Ook afgelopen zaterdag tegen Fulham (3-1-zege) speelden de Spurs al op Wembley.

Tottenham werkte tijdens het volledige vorige seizoen zijn thuiswedstrijden af op Wembley, in afwachting dat het nieuwe White Hart Lanestadion af zou zijn.

Ciman en LA FC blijven bovenaan meedraaien na zege tegen Colorado

Los Angeles FC heeft in de Major League of Soccer (MLS) een 2-0-zege geboekt tegen Colorado Rapids. Bij de thuisploeg stond Rode Duivel Laurent Ciman negentig minuten tussen de lijnen.

Nguyen (49.) en Rossi (80.) zorgden na rust voor de goals voor de thuisploeg.

Ciman en co blijven door de zege bovenin meedraaien in de Western Conference van de MLS. LA FC telt na 25 speeldagen 42 punten, drie minder dan leider FC Dallas. Het team van Roland Lamah won zaterdag met 2-0 van Minnesota. Colorado Rapids is elfde en voorlaatste in de Western Conference.