FT buitenland (20/02). Proto en Jordan Lukaku uit Europa League gekegeld - PSG heeft Meunier niet nodig - Relletje tussen Ajax en PSV De voetbalredactie

20 februari 2019

Nederlandse bond gunt Ajax rust, PSV tekent bezwaar aan

De Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) heeft het competitieduel tussen Ajax en PEC Zwolle verplaatst van 2 naar 13 maart om de Ajacieden zo meer rust te gunnen met het oog op de terugwedstrijd in de achtste finales van de Champions League tegen Real Madrid. Titelconcurrent PSV is niet opgezet met de beslissing en tekende intussen al bezwaar aan.

“In het belang van het Nederlandse voetbal hebben we voorafgaand aan dit seizoen met alle clubs afgesproken om zoveel mogelijk rekening te houden met de Europese verplichtingen van de Nederlandse clubs”, legt manager competitiezaken Jan Bluyssen uit. “Ajax is dit seizoen nog de enige club die namens het Nederlandse voetbal de punten voor de coëfficiëntenlijst van de UEFA kan binnenhalen, dus daar houden we zoals afgesproken rekening mee.”

Een woordvoerder van PSV laat weten dat de koploper uit Eindhoven met verbazing op het besluit van de KNVB heeft gereageerd. “We hebben ook officieel bezwaar aangetekend”, zegt hij. “In het begin van het seizoen hebben Ajax, PSV en de KNVB afgesproken dat het mooi zou zijn als er tijdens de Europese campagne een dag rust kan worden gecreëerd. Maar dat zou voor beide clubs gelden. Dan krijg je nooit scheve gezichten. Een maand geleden hebben we met Ajax, PSV, Feyenoord, de KNVB en FOX Sports gesproken over volgend seizoen. Maar over Ajax en Real is met geen woord gerept. Dit is vreemd, we zijn totaal en onaangenaam verrast.”

PSV overweegt vooralsnog geen rechtszaak aan te spannen. PEC Zwolle onderzoekt al wel of dat zin heeft, zo vertelt technisch directeur Gerard Nijkamp. “De KNVB is namelijk een organisatie die aan de belangen van alle clubs moet denken”, zegt hij. “Wij staan nu een weekeinde stil, daar balen wij van maar daar zullen onze concurrenten ook niet blij mee zijn. Zoals PSV niet blij is dat Ajax later speelt. Wij zijn verbaasd en zeer teleurgesteld in de KNVB.”

PSG walst zonder Meunier over Montpellier

Paris Saint-Germain heeft een inhaalwedstrijd van de zeventiende speeldag in de Franse Ligue 1 met 5-1 gewonnen van Montpellier. Thomas Meunier ontbrak. De Rode Duivel is nog altijd niet hersteld van een hersenschudding die hij twee weken geleden opliep.

Layvin Kurzawa (13.) opende al snel de score voor de Parijzenaars, Florent Mollet (31.) maakte vervolgens gelijk. Nog voor de rust bracht Angel Di Maria (45+1.) PSG opnieuw op voorsprong, Petar Skuletic (73.) maakte er in de tweede helft met een owngoal 3-1 van. Twaalf minuten voor tijd volgde zowaar nog een owngoal, deze keer van Hilton. Amper een minuut later legde Kylian Mbappé de 5-1 eindstand vast.

De voorsprong van PSG op nummer twee Lille loopt op tot vijftien punten, en de mannen van coach Thomas Tuchel hebben nog een inhaalwedstrijd te goed. Montpellier is zesde.

FC Sevilla mag als eerste naar achtste finales Europa League

FC Sevilla heeft zich als eerste geplaatst voor de achtste finales van de Europa League. In de vooruitgeschoven terugwedstrijd van de zestiende finales haalden ze het in eigen huis met 2-0 van Lazio, na doelpunten van Wissam Ben Yedder (20.) en Pablo Sarabia (78.). De heenwedstrijd in Rome hadden ze vorige week al met 0-1 gewonnen.

Beide teams beëindigden het duel met tien: bij Sevilla werd Franco Vazquez op het uur uitgesloten na twee keer geel, elf minuten later mocht ook voormalig KV Oostende-middenvelder Adam Marusic de kleedkamers opzoeken. Ex-Genkenaar Sergei Milinkovic-Savic was toen al gewisseld, Silvio Proto bleef de hele wedstrijd op de bank bij de bezoekers uit de Italiaanse hoofdstad. Jordan Lukaku herstelt nog van een knieblessure.

De overige wedstrijden in de zestiende finales worden morgenavond gespeeld. Racing Genk ontvangt na het scoreloos gelijkspel in de heenwedstrijd dan Slavia Praag, terwijl Club Brugge met een 2-1 zege op zak naar het Oostenrijkse RB Salzburg is afgezakt

Franse parket stelt fraudeonderzoek in naar Nantes-eigenaar Kita

Het Franse nationaal financieel parket (PNF) heeft een onderzoek geopend naar Waldemar Kita, de voorzitter van FC Nantes, op verdenking van fiscale fraude, zo bevestigde het parket vandaag.

Sportkrant l’Équipe meent te weten dat er gisteren huiszoekingen zijn geweest in de gebouwen van FC Nantes. De club zag haar naam in 2016 al opduiken in Football Leaks. FC Nantes bleek toen voor meer dan 99 procent in handen te zijn van Flava Groupe, een onderneming gevestigd in België, die eigendom is van Waldemar Kita en zijn zoon. Bedoeling van die constructie zou zijn om belastingen te vermijden op de meerwaarde bij de verkoop van aandelen.

Kita, een Frans-Poolse zakenman, nam Nantes over in 2007. Hij dook eerder al op in Panama Papers als aandeelhouder in offshorebedrijven.

Inter weerlegt blessureverhaal van Icardi

De rel tussen Inter Milaan en zijn Argentijnse sterspeler Mauro Icardi blijft voortduren. Afgelopen weekend gaf de topschutter verstek voor het competitieduel tussen Sampdoria, omdat naar eigen zeggen een knieblessure hem belette te spelen. Na uitgebreid onderzoek weerlegt de club dat. “De MRI-scan van zijn rechterknie vertoont geen significant verschil met de onderzoeken die voorafgaand aan het seizoen zijn gebeurd”, liet Inter vandaag weten.

De onderhandelingen omtrent een contractverlenging tussen Icardi en de Milanese club slepen al een tijdje aan en de Argentijn schermt met heel wat interesse. Om de druk wat op te voeren nam Inter vorige week al zijn aanvoerdersband af en zat hij niet in de kern voor het Europa League-duel tegen Rapid Wenen. Afgelopen weekend werd er dan weer een steen gegooid naar de wagen waarin zijn vrouw en zaakwaarnemer Wanda Nara achter het stuur zat. Het incident gebeurde in Milaan en in het voertuig zaten naast Wanda ook de drie kinderen van het koppel.

Memphis krijgt tijdens Lyon-Barça inbrekers over de vloer

Inbrekers hebben gisteravond toegeslagen in de woonst van Lyon-spits Memphis Depay. De Nederlander speelde op het moment van de feiten met zijn club tegen Barcelona in de Champions League.

Depay merkte de inbraak toen hij na het 0-0-gelijkspel in het Groupamastadion van Lyon thuiskwam. Hij sloeg alarm omstreeks 00u45. Inbrekers hadden zich via een kapotgeslagen ruit toegang verschaft tot de woonst van de Nederlandse international. Hoe groot de buit bedraagt, is niet duidelijk. Er zouden onder meer modeartikelen gestolen zijn.

Volgens de lokale pers zouden ook spelers Lucas Tousart en Pape Cheikh Diop Gueye tijdens de match ongewenst bezoek over de vloer hebben gekregen.

Voor Depay, ploegmaat van Jason Denayer, was het de tweede inbraak in korte tijd. In september 2018 gingen dieven er tijdens een match tegen Nice met meer dan een miljoen euro aan buit vandoor.

Khedira minstens een maand out

Sami Khedira staat zeker een maand aan de kant. De middenvelder van Juventus heeft een hartoperatie ondergaan, meldt de club uit Turijn. Een dag eerder lieten Italiaanse media al weten dat Khedira kampte met hartritmestoornissen en daarom ontbrak in de selectie voor de heenwedstrijd in de achtste finales van de Champions League tegen Atletico Madrid. Khedira is bezig aan zijn vierde seizoen bij Juventus.

Idrissi kiest voor Marokko

Oussama Idrissi verkiest de nationale ploeg van Marokko boven die van Nederland. Dat heeft de 22-jarige spits van AZ aan KNVB-directeur Nico-Jan Hoogma laten weten. “Wij respecteren die beslissing. Bondscoach Ronald Koeman heeft laten weten dat Idrissi (nog) niet in beeld is bij Oranje. Klaarblijkelijk ziet hij meer toekomst bij Marokko”, zegt Hoogma in De Telegraaf. Idrissi voegde zich in november voor het eerst bij de Marokkaanse selectie. “Ik ga ernaartoe om te proeven, gesprekken te voeren en te kijken hoe het eraan toegaat”, zei hij toen. “Ik heb natuurlijk niet echt een heel goed beeld van hoe het is bij de Marokkaanse selectie. Op dit moment heb ik nog geen keuze gemaakt.”

Idrissi speelde meerdere interlands voor Jong Oranje. Nu hij voor Marokko heeft gekozen, zou hij (als hij wordt geselecteerd) eind maart kunnen debuteren in de kwalificatiewedstrijd voor de Africa Cup tegen Malawi. Bij AZ, vierde in de eredivisie, is de aanvaller dit seizoen in 28 duels goed voor 13 doelpunten en 7 assists.

City-eigenaars nemen Chinese derdeklasser over

De eigenaars van Manchester City hebben een nieuwe club toegevoegd aan hun portefeuille. De City Football Group (CFG) uit Abu Dhabi heeft de Chinese derdeklasser FC Sichuan Jiuniu overgenomen. “China is een extreem belangrijke voetbalmarkt waar we ons al langer op concentreren”, legt CFG-topman Ferran Soriano uit. “We gaan een langdurig en duurzaam engagement aan om FC Sichuan Jiuniu te ontwikkelen en Chinese voetbaltalenten op te leiden.”

Sichuan Jiuniu is de zevende club die door de groep wordt overgenomen. CFG is ook eigenaar van New York City, Melbourne City, Girona, Yokohama F. Marinos en het Uruguayaanse Atletico Torque.