FT buitenland 20/02: Paul Put na twee maanden al weg bij Kenia - Nainggolan speelt ook na gemene tik gewoon weer verder

FT buitenland 20/02: Paul Put na twee maanden al weg bij Kenia - Nainggolan speelt ook na gemene tik gewoon verder

19 februari 2018

Hoelang ligt de middenvelder van je favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

Casteels, Origi en Dimata zien coach Martin Schmidt vertrekken bij Wolfsburg

Martin Schmidt is niet langer de coach van Wolfsburg, zo maakte de club uit de Bundesliga vanavond bekend. De Zwitserse trainer stapt na een teleurstellende 5 op 18 "met onmiddelijke ingang" op bij de Wolven.

De 50-jarige Schmidt nam zelf de beslissing om "plaats te ruimen voor een trainer die deze ploeg nieuwe impulsen kan geven", schrijft Wolfsburg op zijn website. "Na een verhitte discussie ging de club akkoord met zijn beslissing om op te stappen."

"De club was ervan overtuigd dat we samen, met Schmidt, het tij konden keren. Maar Schmidt pakte ons op de verrassing en kondigde zijn ontslag aan", legde algemeen directeur Tim Schumacher uit.

"Wolfsburg moet nu met een nieuwe coach het behoud zo snel mogelijk veiligstellen. We hadden dat doel graag bereikt met Schmidt zelf, maar we konden hem niet ompraten. Dit is teleurstellend, want we geloofden dat hij de juiste man op de juiste plaats was", vulde sportief directeur Olaf Rebbe aan.

Wolfsburg probeert al enkele weken zonder resultaat het degradatiespook in de Bundesliga af te wenden. Na 23 speeldagen heeft de club van Divock Origi, Koen Casteels en Landry Dimata amper één punt meer dan het onveilige Mainz.

Het is voorlopig niet duidelijk wie het roer overneemt. Daarover communiceert Wolfsburg morgen.

Fout versieren? Niets voor Nainggolan: Rode Duivel speelt na gemene tik gewoon verder

Er was een glansrol weggelegd voor Radja Nainggolan in de partij tussen Udinese en AS Roma (0-2 voor de Romeinen). De Belgische middenvelder was, met opvallende rode hanenkam, alomtegenwoordig en deelde zelfs een assist uit. In een compilatievideo die Eleven Sports op Facebook deelde, passeerde ook een opvallende actie van Nainggolan. De middenvelder van de Romeinen werd met de noppen van de tegenstander vol op de rechtervoet geraakt, maar dacht er geen seconde aan om te gaan liggen. Onze landgenoot speelde gewoon weer verder. Alsof er niets aan de hand was.

Rechter veroordeelt Barry Bennell tot 31 jaar gevangenisstraf

De Engelse oud-jeugdtrainer Barry Bennell heeft vandaag een gevangenisstraf van 31 jaar opgelegd gekregen wegens kindermisbruik. De rechter achtte het bewezen dat de 64-jarige ex-scout van Manchester City zich schuldig heeft gemaakt aan vijftig vergrijpen.

De voormalige coach van Crewe Alexandra is een van de hoofdverdachten in het schandaal, dat in de openbaarheid kwam toen meerdere spelers met beschuldigingen naar buiten kwamen. De bekentenissen hebben betrekking op de periode tussen 1988 en 1991. Er werden in totaal 55 aanklachten tegen Bennell ingediend.

Het pedofilieschandaal in het Engelse voetbal brak in november 2016 uit toen een oud-voetballer van vierdeklasser Crewe Alexandra zijn lijdensweg opbiechtte aan de krant The Guardian.

Schaars verlengt contract bij Heerenveen

Stijn Schaars heeft zijn contract bij het Nederlandse Heerenveen verlengd tot het einde van volgend seizoen. De 34-jarige middenvelder speelt sinds de zomer van 2016 voor de club uit Friesland. Daarvoor speelde hij drie seizoenen voor PSV, tegen wie hij afgelopen weekend nog scoorde.

"We zijn erg trots dat we nog een seizoen langer op de diensten van Schaars kunnen rekenen", verklaarde technisch directeur Gerry Hamstra. "Hij is een belangrijk onderdeel van onze club. We zijn dan ook erg blij dat hij blijft."

Paul Put stapt op als bondscoach van Kenia

Paul Put heeft na twee maanden zijn ontslag ingediend als bondscoach van Kenia, zo maakte de Keniaanse Voetbalbond (FKF) vandaag bekend. Assistent-bondscoach Stanley Okumbi neemt voorlopig over. Onze 61-jarige landgenoot was nog maar sinds medio november aan de slag in Kenia. De Keniaanse bond haalt "persoonlijke redenen" aan als reden voor het ontslag.

Put, in België enigszins verbrand door de gokaffaire rond Zheyun Ye, was er aan zijn vierde uitdaging als bondscoach bezig. Naast Gambia (2008-2011) en Burkina Faso (2012-2015) coachte hij ook korte tijd Jordanië (2015-2016). Met Burkina Faso bereikte Put de grootste triomf in zijn carrière. Put leidde het land in 2013 naar de finale van de Africa Cup, die met 1-0 verloren werd van Nigeria.

In België was Put onder meer coach van Verbroedering Geel (1998-2000), Ingelmunster (2000-2001), Sporting Lokeren (2001-2003), Lierse (2004-2005) en Moeskroen (2006).

Joris Kayembe maakt na half jaar blessureleed debuut bij Nantes

Joris Kayembe heeft gisteren zijn competitiedebuut gemaakt bij FC Nantes. Na een revalidatie van 6,5 maand maakte de Brusselse middenvelder op bezoek bij Nice het slotkwartier vol. "Het gevoel is echt goed", reageerde Kayembe.

In juli 2017 verliet de 23-jarige Kayembe de Portugese topclub Porto en streek hij neer in Nantes. De "Kanaries" beleefden echter nog niet veel plezier aan de voormalige Belgische jeugdinternational. Nog voor de competitie van start was gegaan, lag Kayembe met gescheurde kruisbanden in de lappenmand.

Na een revalidatie van 213 dagen behoorde Kayembe voor de partij van de 26e speeldag in de Ligue 1 voor het eerst tot de selectie van coach Claudio Ranieri. In de 78e minuut werd hij voor de leeuwen gegooid. "Het deed echt plezier om weer op het veld te staan. Ik heb mijn uiterste best gedaan. Ik ben nog niet helemaal op mijn beste niveau, maar dat komt nog wel", reageerde de middenvelder. "Ik heb een goed kwartier gespeeld. Het gevoel zat echt goed."

Volgende week neemt Nantes het in eigen huis op tegen Amiens. "Ik hou van het Stade de la Beaujoire, maar kon er nog niet in spelen. Ik kijk enorm uit naar mijn debuut voor eigen publiek", aldus Kayembe.

Na 26 speeldagen bezet Nantes de vijfde plek met 39 punten. De kloof met nummer vier Lyon bedraagt al tien punten. Behalve Kayembe dragen ook Yassine El Ghanassi en Kalifa Coulibaly (ex-Gent en -Charleroi) het shirt van de "Kanaries".

Negentien personen aangehouden in omkoopschandaal Spaans voetbal

Bij een grote politieactie in Spanje zijn vandaag negentien personen aangehouden die in verband worden gebracht met matchfixing in de Spaanse derde en vierde klasse van het voetbal.

Een organisatie wordt ervan verdacht spelers onder druk gezet te hebben om bepaalde situaties in de competities 'Segunda B' en 'Tercera' te forceren. Chinese gokkers verdienden vervolgens riante bedragen door in te zetten op hoekschoppen en strafschoppen. Volgens politiebronnen is er wellicht een gokchinees in het spel.

Het onderzoek naar afpersing en fraude wordt gevoerd door een rechter in Zafra in het westen van Spanje. De politie kwam de organisatie op het spoor en voerde huiszoekingen uit in verschillende steden, gaande van Barcelona tot Albacete.

Donnarumma meest belovende speler

Het gerenommeerde onderzoeksbureau CIES Football Observatory heeft aan de hand van een doorgedreven analyse van de voorbije twee seizoenen een lijst van de 50 meest veelbelovende voetballers uit alle Europese competities gepubliceerd. Hoe hoger de ranking, hoe groter de kans dat de speler in de (nabije) toekomst gedurende een lange periode furore zal maken in een Europese topcompetitie.

Helemaal bovenaan prijkt AC Milan-keeper Gianluigi Donnarumma. De 18-jarige Italiaan steekt Toulouse-doelman Alban Lafont en PSG-aanvaller Kylian Mbappe de loef af. Christian Pulisic (Dortmund) en Malang Sarr (Nice) vervolledigen de top 5.

In de top 50 pronken geen Belgen, maar wel twee voetballers die in onze vaderlandse competitie actief zijn. Samuel Kalu vertegenwoordigt AA Gent op de 17de stek, Genk-middenvelder Sander Berge bezet de 24ste plaats.

Galatasaray-spits Gomis valt flauw tijdens wedstrijd

Bafetimbi Gomis is tijdens de wedstrijd van Galatasaray op het veld van Kasimpasa in de Turkse voetbalcompetitie flauwgevallen. De Franse spits van Gala verloor enkele minuten het bewustzijn, maar kon nadien de wedstrijd volmaken.

"Dat overkomt me wel vaker", reageerde de 32-jarige Gomis, die stress aanduidt als de oorzaak. "Maar ik blijf vechten als een leeuw. Sorry voor de paniek."

Bij een hoekschop in de zevende minuut van het duel stuikte Gomis in elkaar. Hulpverleners kwamen op aangeven van spelers van beide ploegen snel tussen. De Fransman stond snel terug op zijn benen en na een medische controle aan de zijlijn, kon hij de partij in Istanboel volmaken. Galatasaray verloor het duel van de 22e speeldag uiteindelijk met 2-1.

Gomis verloor al meermaals het bewustzijn op een voetbalveld. Bij Olympique Lyon overkwam het hem drie keer en ook bij Swansea ging hij in een duel met Tottenham plots neer. Gomis viel ook eens flauw op een training met het Franse nationale elftal.

Bafetimbi Gomis maçın 6. dakikasında bir anda yere yığıldı.



Geçmiş olsun Koca Oğlan pic.twitter.com/MXh8hEojwe SON AFRİN BÜKÜCÜ 🇹🇷🌿 #KızılElma(@ TheLaikYobaz) link

Unutulmaz depar ... @8Selcukinan

Geçmiş olsun Bafem bizi korkuttun . @BafGomis pic.twitter.com/KWPJ7H11Qe Collina(@ pcoliinna) link

Arsenal en Emirates tekenen "recordovereenkomst"

Premier League-club Arsenal heeft het contract met shirtsponsor Emirates tot medio 2024 verlengd, zo maakte de club bekend.

Emirates prijkt al sinds 2006 op de rood-witte truitjes van de Londense club en ook het stadion is vernoemd naar de luchtvaartmaatschappij uit Dubai. Arsenal heeft het over een "recordovereenkomst voor de club", Britse media berekenden dat de deal de Gunners in totaal 280 miljoen euro oplevert.

Gibraltar moet op zoek naar nieuwe bondscoach

De Brit Jeff Wood is niet langer bondscoach bij voetbaldwerg Gibraltar. Zijn contract werd "in onderling overleg" stopgezet, zo maakte de Gibraltarese Voetbalbond bekend.

De 64-jarige Wood was sinds juli 2015 aan de slag als bondscoach bij Gibraltar, dat in de kwalificaties voor het WK van dit jaar in dezelfde groep zat als de Rode Duivels. In de thuiswedstrijd tegen de Belgen gingen ze met 0-6 onderuit, op Sclessin kregen ze een 9-0-pandoering om de oren. Met nul punten, slechts drie gescoorde doelpunten en 47 tegentreffers eindigden ze dan ook op de laatste plaats in de groep.

Jeff Wood blijft als opleidingsmanager wel aan de slag bij de Gibraltarese federatie. Een opvolger als bondscoach is er momenteel nog niet.

Rode lantaarn Keulen krijgt 50.000 euro boete voor wangedrag van fans

De Duitse voetbalbond (DFB) heeft Keulen een boete van 50.000 euro opgelegd. Supporters van de rode lantaarn in de Bundesliga gingen in vijf competitieduels tussen oktober en januari over de schreef, zo oordeelde de disciplinaire commissie van de DFB.

Tijdens de thuiswedstrijd van 5 november 2017 tegen Hoffenheim staken supporters van Keulen de draak met Dietmar Hopp. De geldschieter van Hoffenheim voelde zich beledigd door een spandoek van de "Geitenbokken" en legde klacht neer.

Een laatste stunt haalden de Keulense fans uit in de thuispartij tegen Borussia Mönchengladbach op 14 januari. Drie supporters verkleed als stewards gingen met een vlag van de Borussen aan de haal en werden nadien achternagezeten door enkele agenten.

Keulen liet weten niet in beroep te gaan tegen de boete.