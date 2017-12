FT buitenland: 19-jarige Pulisic Amerikaans Voetballer van het Jaar - Pogba gaat nog maar eens voor ongeziene haarsnit De voetbalredactie

Christian Pulisic is tot Amerikaans Voetballer van het Jaar verkozen. De 19-jarige aanvallende middenvelder van Borussia Dortmund kreeg liefst 94 procent van de stemgerechtigde trainers, internationals, journalisten en oud-spelers achter zich.

Pulisic is de jongste speler op de erelijst van de trofee, die sinds 1984 uitgereikt wordt. Hij lost Landon Donovan af, die 21 was toen toen hij de onderscheiding in 2003 kreeg. Donovan zou de trofee uiteindelijk vier keer in ontvangst mogen nemen. Vorig jaar werd Jozy Altidore tot beste Amerikaanse speler verkozen.

"Dit is een grote eer. Ik had nooit verwacht dat ik me ooit in deze situatie zou bevinden en kijk uit naar wat de toekomst me nog brengt", reageerde Pulisic in en filmpje op de sociale media.

In negen interlands scoorde Puliscic, die in 2016 zijn profdebuut maakte bij Dortmund, al zes keer voor de Verenigde Staten. Daarmee kon hij niet voorkomen dat zijn land uitgeschakeld werd in de kwalificaties voor het WK in Rusland.

Pogba doet het weer: oranje hanenkam en blonde sik

Hij mocht vorig weekend dan wel geschorst toekijken voor de Manchester Derby, stilzitten heeft Paul Pogba niet echt gedaan. Of toch? De Franse middenvelder ging recentelijk naar de kapper en daar koos hij nog maar eens voor een opvallende haarsnit. Oranje hanenkam met blonde sik. Van een gewaagde zet gesproken.

