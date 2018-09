FT buitenland (19/9): Eden Hazard niet aan de bak in Europa League - Wederoptredende Praet gelijk tegen debuterende Mirallas De voetbalredactie

19 september 2018

11u00 5

Praet keert terug uit blessure, debuut voor Mirallas

In de Italiaanse Serie A vond vanavond een inhaalwedstrijd plaats tussen Sampdoria en Fiorentina. Het duel van de eerste speeldag werd verplaatst na de instorting van het viaduct in Genua. De clash tussen de Belgische invallers Dennis Praet (Sampdoria) en Kevin Mirallas, die zijn eerste speelminuten kreeg bij Fiorentina, eindigde op 1-1.

Praet vierde tegen Fiorentina zijn rentree op de Italiaanse velden. De Lubbekenaar kwam ten gevolge van een knieblessure die hij opliep in de bekerwedstrijd tegen Viterbese op 12 augustus niet meer in actie. Praet mocht in de 55e minuut opdraven voor Karol Linetty. Met Kevin Mirallas, die in de 61e minuut inviel voor Marko Pjaca, stonden er plots twee Belgen op het veld. Mirallas, door Everton uitgeleend aan Fiorentina, toonde in zijn debuut bij de Viola's meteen zijn kunnen door nipt naast te schieten. Sampdoria en Fiorentina speelden 1-1 gelijk na doelpunten van Giovanni Simeone (13.) en Gianluca Caprari (60.).

Sampdoria en Fiorentina, die alle twee 7 punten tellen, hebben hun competitiestart niet gemist en staan op respectievelijk de 4e en 5e plek in de Serie A.

Na Modric ook aanklacht tegen Lovren

Na Luka Modric is ook Dejan Lovren in Kroatië aangeklaagd door het Openbaar Ministerie. De international zou vorig jaar als getuige hebben gelogen tijdens de rechtszaak die vanwege belastingontduiking en geldverduistering was aangespannen tegen zijn oude club Dinamo Zagreb. In Kroatië staat een gevangenisstraf van zes maanden tot maximaal vijf jaar op meineed.

De nu 29-jarige Lovren stond van 2005 tot 2010 onder contract bij Dinamo Zagreb, dat hem tussentijds verhuurde aan NK Inter. Inmiddels speelt Lovren bij Liverpool.

Lovren moest vorig jaar bij de rechtbank in Osijek getuigen. Dinamo Zagreb stond toen onder leiding van Zdravko Mamic, de spil in de corruptiezaak. Mamic werd in juni veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6,5 jaar. De oud-voorzitter kreeg die straf wegens belastingontduiking en verduistering.

FIFA schorst drie voormalige officials levenslang

De Ethische Commissie van de Wereldvoetbalbond FIFA heeft drie voormalige officials een levenslange schorsing opgelegd wegens corruptie. Ze moeten ook een boete van één miljoen Zwitserse frank (884.000 euro) ophoesten.

De Amerikaan Aaron Davidson, de Griekse Brit Costas Takkas en de Colombiaan Miguel Trujillo mogen zich levenslang niet meer inlaten met voetbalactiviteiten. Davidson is de voormalige voorzitter van de North American Soccer League en van het sportmarketingbedrijf Traffic Sports, dat betrokken was in een groot corruptieschandaal. Takkas is de voormalige raadgever van Jeffrey Webb, ex-topman van de CONCACAF (de voetbalbond van Noord- en Centraal-Amerika en de Caraïben). Webb was één van de protagonisten in het corruptieschandaal binnen de FIFA. Trujillo is dan weer een voormalige voetbalconsultant, die onder meer voor de FIFA werkte.

België morgen opnieuw nummer 1 in FIFA-klassement

De Rode Duivels zullen in het FIFA-klassement dat morgen verschijnt opnieuw op de eerste plaats staan. België bekleedde de hoogste podiumplaats eerder al van november 2015 tot en met maart 2016.

De Belgen zullen volgens de rekenkundige voorspellingen een heel nipte voorsprong hebben op Frankrijk. De wereldkampioen voert de huidige ranking aan, maar zakt naar de tweede plek.

Na de historische derde plaats op het WK in Rusland stegen Eden Hazard en co in het klassement naar de tweede plaats. Sindsdien werkte het team van bondscoach Roberto Martinez twee wedstrijden af. De Duivels wonnen een oefeninterland in Schotland met ruime 0-4, waarna in de eerste wedstrijd van de Nations League ook IJsland (0-3) vlot geklopt werd. Die zeges volstaan voor België om weer eerste van de wereld te worden.

De Belgen proefden drie jaar geleden al enkele maanden van de eerste plaats. Na de kwalificatiecampagne voor het EK van 2016 in Frankrijk werd de ploeg van toenmalig bondscoach Marc Wilmots in november 2015 de nummer 1. De Duivels hielden deze plaats vast tot maart 2016, waarna in april van dat jaar Argentinië weer overnam. Sindsdien behield België steevast zijn plek in de top 10, maar de eerste plaats zat er niet meer in.

Sinds de creatie van het klassement voerden amper zeven andere landen de lijst aan. Duitsland (in 1993 het eerste land aan de top), Brazilië, Italië, Frankrijk, Argentinië en Spanje wisselden elkaar door de jaren heen veelvuldig af als nummer 1. In augustus 2011 mocht ook Nederland zich even beste land van de wereld noemen. België en Nederland zijn de twee enige leiders die nooit de wereldtitel veroverden.

De twee volgende opdrachten van de Duivels zijn de tweede wedstrijd in de Nations League thuis tegen Zwitserland (12/10) en een oefenderby tegen Nederland (16/10). In 2018 volgen dan nog twee partijen in de Nations League: thuis tegen IJsland (15/11) en in Zwitserland (18/11).

Al-Nasr vist transfervrije Alvaro Negredo op

Alvaro Negredo zet zijn carrière verder in de Verenigde Arabische Emiraten bij Al-Nasr. De Spaanse aanvaller zat zonder contract sinds zijn overeenkomst bij het Turkse Besiktas afgelopen zomer ontbonden werd. Bij Al-Nasr tekende hij een contract voor twee seizoenen.

De 33-jarige Negredo heeft er al een woelig transferpad opzitten. Na zijn profdebuut bij Rayo Vallecano (2004-2005) volgden passages bij Real Madrid B (2005-2007), Almeria (2007-2009), Sevilla (2009-2013), Manchester City (2013-2014), Valencia (2014-2016), Middlesbrough (2016-2017) en Besiktas (2017-2018).

Negredo, 21-voudig international, werd in 2012 met Spanje Europees kampioen. In clubverband won hij onder meer een Premier League-titel (2014) en de Copa del Rey (2010).

Hazard niet mee naar Griekenland

Geen Eden Hazard (27) in de Europa League morgen. De Rode Duivel stapt vanmiddag niet mee op het vliegtuig naar Griekenland. Coach Maurizio Sarri wil zijn beste speler sparen voor de Premier League, veel belangrijker voor Chelsea dan de tweede Europese competitie. Bovendien heeft Hazard geen voorbereiding in de benen, omdat België zo ver raakte op het WK. Om blessures te mijden springt men omzichtig om met onze landgenoot. Sarri gaf zaterdag al een hint dat hij hem thuis zou laten: “Ik moet nog met Eden en de dokter spreken, maar een aantal spelers zullen rust krijgen tegen PAOK.” Hazard is momenteel topschutter in de Premier League met vijf doelpunten. Hij gaf ook al twee assists. Zijn strafste start ooit.

Catalaanse krant pakt uit met nieuw shirt Barcelona

FC Barcelona draagt volgend jaar een revolutionair nieuw shirt. Volgens de Catalaanse krant Sport stapt Barça af van de verticale strepen op het shirt en kiest het voor 'Kroatische blokjes.'

Het bestuur van Barcelona zou al goedkeuring aan Nike hebben gegeven om het productieproces op te starten. Het Amerikaanse sportmerk zou zo'n zes maanden nodig hebben om genoeg shirts te maken.

Op social media reageren veel fans verschrikt. Het wordt een schande genoemd dat een historisch shirt zo wordt aangepakt. "Stel je voor dat je 100 euro moet gaan betalen voor een tafelkleed..." is een van de reacties op het 'horrorshirt.'

🔴🔴🔴 Exclusiva!!! Así será la nueva camiseta Nike del Barça!!! A cuadros!!! Pronto empezará la producción y ayer ya la vieron algunos ejecutivos el FC Barcelona. Mi pronóstico es que arrasará!!! pic.twitter.com/AMuIniLMFm Joan Vehils(@ jvehils) link