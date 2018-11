FT buitenland 19/11. Hondurese doelman doodgeschoten - Onderzoek naar ‘ethische discriminatie’ bij PSG geopend - “Vermaelen zal zijn contract bij Barcelona niet verlengen” Redactie

IJsland en Qatar spelen gelijk in Eupen

IJsland en Qatar hebben 2-2 gelijkgespeeld in een vriendschappelijke interland in het Kehrwegstadion van Eupen, dat in handen is van de Qatarese Aspire Zone Foundation.

Hassan Khalid Al Haidos bracht de Qatarezen al na drie minuten op voorsprong. Een owngoal van Saad Al Sheeb (29.) zorgde voor de 1-1. In de 56e minuut zette Kolbeinn Sigthorsson een strafschop om: 2-1. Boualem Khoukhi (68.) zette de eindstand op het scorebord.

Qatar, dat in 2022 het WK organiseert, won afgelopen woensdag in Lugano verrassend met 0-1 van een veredelde B-ploeg van Zwitserland. In groep 2 van de A-divisie in de UEFA Nations League wisten de Zwitsers zich zondag ten koste van de Rode Duivels te plaatsen voor de Final Four. In Luzern gingen de troepen van Roberto Martinez met 5-2 onderuit. IJsland werd laatste in de poule van de Duivels na vier nederlagen in evenveel wedstrijden.

Booooom Ari Freyr Skúlason (@Skulason11) scores his 1st goal for Iceland (@footballiceland) ⚽️🇮🇸👊 #TeamTotalFootball pic.twitter.com/4yokLqgu5J Total Football(@ totalfl) link

Sky Sports heeft bijna 700 miljoen euro veil voor lagere divisies in Engeland

Sky Sports blijft ook de komende vijf jaar de wedstrijden van de Engelse Football League uitzenden. De abonneezender betaalt bijna 700 miljoen euro voor de televisierechten van de drie profcompetities onder de Premier League. Dat is zo’n 35 procent meer dan de vorige deal.

Sky Sports brengt vanaf volgend seizoen jaarlijks 138 competitiewedstrijden en vijftien wedstrijden in de League Cup op televisie. Ook de vijftien duels in de play-offs, inclusief de drie finales zijn opgenomen in het nieuwe contract.

Sky Sports is ook in het bezit van de meeste televisierechten voor de Premier League, zo werd in het voorjaar al bekend. De belangrijkste Engelse profcompetitie ontvangt de komende drie jaar ruim 5 miljard voor het totale mediapakket.

Spanje, Portugal en Marokko willen WK 2030 organiseren

Spanje wil zich samen met Portugal en Marokko kandidaat stellen voor de organisatie van het WK voetbal 2030. Dat heeft de Spaanse premier Pedro Sanchez in de Marokkaanse hoofdstad Rabat verklaard. Daarmee zou voor het eerst een WK georganiseerd worden op twee continenten.

“Ik heb de gezamenlijke kandidatuur voorgesteld aan de Marokkaanse regering en aan koning Mohamed VI”, liet Sanchez optekenen. Volgens de Spaanse krant El Pais zijn de Marokkaanse eerste minister Saadedin Al Othmani en de koning het idee genegen.

Spanje was in 1982 al eens gastheer voor het WK. Marokko heeft vijf keer tevergeefs geprobeerd de WK-organisatie binnen te halen. In 1994 verkoos de FIFA de Verenigde Staten, in 1998 Frankrijk, in 2006 Duitsland, in 2010 Zuid-Afrika en voor 2026 moest Marokko het onderspit delven tegen Canada, Mexico en de Verenigde Staten.

Spanje, Portugal en Marokko mogen zich verwachten aan stevige concurrentie van Uruguay, Argentinië en Paraguay. De drie landen willen het WK naar Zuid-Amerika halen om de honderdste verjaardag van het evenement te vieren. De eerste editie vond in 1930 in Uruguay plaats.

Hondurese doelman doodgeschoten na ruzie in hotel

In Honduras is de doelman van voetbalclub CD Vida, uitkomend op het hoogste niveau, doodgeschoten in een hotel. Dat gebeurde bij een ruzie. Het hotel staat in La Ceiba, een stad in het noorden van het land. De dader vluchtte op een motor en is nog steeds niet gepakt.

Lokale media melden dat de 27-jarige keeper, Oscar Said Mungua, met enkele vrienden in een hotel ruzie kreeg met een andere groep, waarna een dodelijke schietpartij volgde. Daarbij kwam ook een vriend van Mungua om het leven.

Mungua’s club, Club Deportivo Vida, bevestigde het overlijden op Twitter en steunt de nabestaanden: “We betreuren het overlijden van onze doelman Oscar Mungua, die zondagmorgen tragisch stierf. Onze deelneming aan zijn familie.”

R-Media lamenta la muerte de Óscar Munguia guardameta del Club VIDA https://t.co/pKdSq5kKyb ClubDeportivoVIDA(@ cdsvida) link

Parket opent onderzoek naar “etnische discriminatie” bij PSG

Het parket van Parijs heeft een onderzoek geopend naar Paris Saint-Germain, om na te gaan of er sprake is van “etnische discriminatie” bij de Franse topclub. Dat meldt het Franse persbureau AFP op basis van gerechtelijke bronnen. Eerder deze maand onthulde Football Leaks dat PSG jonge spelers etnisch zou screenen.

Tussen 2013 en de lente van dit jaar vermeldde de scoutingscel van PSG etnische criteria in zijn evaluatierapporten van jonge spelers, zo bracht Football Leaks aan het licht. De scouts maakten bijvoorbeeld een onderscheid tussen spelers van Franse, Maghrebijnse, Antilliaanse en Afrikaanse afkomst. PSG bevestigde kort nadien het nieuws en startte een intern onderzoek. De Franse topclub erkent de etnische screening, maar beweert dat er van discriminatie geen sprake is.

De zaak zorgt voor heel wat ophef in Frankrijk. De minister van Sport, Roxana Maracineanu, sprak haar “ontzetting” over de zaak uit, en ook de Liga voor Mensenrechten diende al officieel klacht in tegen onbekenden.

“Thomas Vermaelen zal contract bij Barcelona niet verlengen”

Volgens El Mundo Deportivo verlaat Thomas Vermaelen op het einde van dit seizoen, wanneer zijn contract afloopt, Barcelona. “Robert Fernández, de voormalige sportief directeur, wilde het contract met nog een jaar verlengen, maar de blessures hebben die optie afgesloten”, klinkt het bij de Catalaans gezinde krant. El Mundo Deportivo denkt zelfs te weten dat de 33-jarige Vermaelen (momenteel out met een hamstringblessure) achter de schermen werkt aan een terugkeer naar de Premier League. Watford en Southampton zouden de Rode Duivel al volgen.

Dader van aanslag op spelersbus Borussia Dortmund riskeert levenslang

Sergueï Wenergold, de dader van de bomaanslag op de spelersbus van de Duitse topclub Borussia Dortmund in april 2017, riskeert een levenslange straf. Het Duitse gerecht beschuldigt de 28-jarige Wenergold van poging tot moord.

Toen de spelersbus van Dortmund op 11 april 2017 op weg was naar het eigen stadion voor de wedstrijd in de Champions League tegen AS Monaco, ontploften nabij het voertuig drie spijkerbommen. De explosieven waren langs de kant van de weg verstopt in een haag, maar maakten geen dodelijke slachtoffers. Toenmalig Dortmund-verdediger Marc Bartra liep door rondvliegend glas wel een handblessure op. De partij tegen Monaco werd nadien uitgesteld.

Wenergold geeft toe dat hij de bommen liet afgaan, maar weerlegt dat hij slachtoffers wilde maken. Het gerecht stapt niet mee in die redenering. Volgens de procureur wilde Wenergold wel zoveel mogelijk spelers om het leven brengen, om zo het aandeel van Borussia op de beurs te kelderen. Wenergold had hierop gespeculeerd en hoopte zichzelf op die manier te verrijken.

Verschillende spelers van Dortmund, waarbij Barta, getuigden in de rechtbank over de impact die de aanslag op hun leven had. Volgende week wordt de uitspraak verwacht.