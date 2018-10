FT buitenland 19/10. Lukebakio scoort, maar kijkt tegen monsternederlaag aan - Denayer wint simpel met Lyon De voetbalredactie

19 oktober 2018

23u50 1

Lukebakio scoort, maar Düsseldorf krijgt er zeven om de oren

Dodi Lukebakio heeft zijn vierde treffer in het shirt van Fortuna Düsseldorf gemaakt, maar ging op de achtste speeldag in de Bundesliga wel met 7-1 onderuit op het veld van Frankfurt.

Benito Raman startte in de basis voor Fortuna, maar beleefde niet zijn fijnste avond. Sébastien Haller en Luka Jovic maakten brandhout van de bezoekers. Haller (20. en 50.) vond twee keer de weg naar het doel, maar Jovic (26., 34., 55., 69. en 72.) deed liefst vijf keer de netten trillen. De twintigjarige Servische spits is de jongste speler in de Bundesliga die vijf doelpunten scoort in één wedstrijd en bovendien de eerste in loondienst van Frankfurt die zo’n huzarenstukje neerzet. Lukebakio speelde mee vanaf het begin van de tweede helft en veegde met een goed geplaatste knal de nul van het bord. In de stand rukt Frankfurt op naar de zesde plaats, Düsseldorf staat na 1 op 15 helemaal onderaan in de stand.

In de Franse Ligue 1 boekte Olympique Lyon, met Rode Duivel Jason Denayer in de basis, een logische 2-0 overwinning tegen Nîmes. De doelpunten kwamen op naam van Dembele (24.) en Memphis (90.). Olympique Lyon is na tien matchen derde, al bedraagt de kloof op PSG wel al tien punten.

GOAL | Dodi Lukebakio met de eerredder voor Düsseldorf! 🇧🇪



4️⃣-1️⃣ #SGEF95 🇩🇪 pic.twitter.com/hn90ODesrV Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Te late aftrap levert Manchester United boete van 15.000 euro op

De Europese voetbalbond UEFA heeft vandaag een boete van 15.000 euro opgelegd aan Manchester United, omdat de teambus bij het Champions League-duel tegen Valencia op 2 oktober te laat aan het stadion in Manchester was toegekomen en de partij daardoor vijf minuten later startte dan voorzien.

Voor de late aankomst krijgen de Mancunians 5.000 euro boete, de andere 10.000 euro is voor de vertraging van de partij. ManU arriveerde pas 45 minuten voor de aftrap op Old Trafford en moest de Sloveense scheidsrechter Slavko Vincic vragen om de match met enkele minuten uit te stellen.

José Mourinho, coach van de Red Devils, zei na het 0-0 gelijkspel op Old Trafford dat de bus met spelers en staf te laat was omdat de politie geen escorte wilde geven. Daardoor raakte de bus vast in het verkeer. Een woordvoerder van de politie liet daarop verstaan dat de club op voorhand verwittigd was dat er geen begeleiding zou zijn. De UEFA gaf Mourinho voor zijn uitspattingen een waarschuwing.

Napoli kreeg dan weer een boete van 34.000 voor wantoestanden van de supporters in de Champions League-match tegen Liverpool van 3 oktober. Enkele fans staken vuurpijlen af en blokkeerden de trappen in het San Paolostadion. CSKA Moskou moet 12.000 euro boete ophoesten, ook omdat supporters de trappen blokkeerden in de knappe thuiszege tegen Real Madrid (1-0) op 2 oktober.

“Diego Maradona heeft twee knieprotheses nodig”

Diego Maradona heeft geen kraakbeen meer in zijn knieën en lijdt veel pijn. Dat onthulde zijn chirurg en traumatoloog Germán Ochoa in een interview met het Argentijnse medium Toda Pasión. Volgens Ochoa lijdt de Argentijnse voetballegende al sinds 2004 aan artrose. Volgens de arts moet Maradona zo snel mogelijk geopereerd worden. “Hij heeft geen kraakbeen meer in beide knieën. Daardoor wrijven de botten tegen elkaar. Dat geeft veel pijn en bovendien kan het tot een ontsteking leiden en bemoeilijkt het het lopen.”

Maradona heeft echter geen trek in een operatie. Hij moet als trainer van de Mexicaanse club Dorados de Sinaloa veel reizen. Na een operatie zal Pluisje enkele maanden moeten herstellen. Hij gaf eerder aan te willen werken totdat zijn knieën het begeven. Met injecties kan de pijn beheersbaar worden.

Maradona está de regreso con @Dorados.@ESPNmx pic.twitter.com/NaalF4OY16 Iván Elenes(@ Ivan_Elenes) link

Lazio voegt Jordan Lukaku opnieuw toe aan spelerslijst

Lazio Roma heeft bekendgemaakt Jordan Lukaku opnieuw toe te voegen aan haar 25-koppige spelerslijst voor wedstrijden in de Serie A. De linksachter vervangt de Servische verdediger Dusan Basta.

De 24-jarige Lukaku kampt al enkele maanden met een hardnekkige knieblessure. Hij kwam daardoor sinds mei niet meer in actie voor de Romeinen. Lazio nam de jongste Lukaku deze zomer omwille van zijn blessure ook niet op in de spelerslijsten voor zowel de Serie A als de Europa League. Het feit dat hij nu alsnog heropgevist wordt, lijkt erop te duiden dat hij eindelijk opnieuw speelklaar is.

Ook bij de Rode Duivels verdween de linkervleugelverdediger de voorbije maanden uit beeld. Door de knieperikelen miste hij de Wereldbeker in Rusland en ook na het WK behoorde hij niet meer tot de kern van bondscoach Roberto Martinez.

Lazio begon het nieuwe seizoen in Italië sterk met 15/24. De Romeinen staan daarmee voorlopig vierde. Zondagnamiddag wacht Lazio op de negende speeldag een verplaatsing naar Parma.

Guardiola: “De Bruyne is speelklaar, maar weet niet of hij start”

Manchester City-coach Pep Guardiola heeft een dag voor de competitiewedstrijd tegen Burnley bevestigd dat Kevin De Bruyne opnieuw speelklaar is. De Rode Duivel was sinds midden augustus out met een knieblessure, maar kon vorige week de trainingen al hervatten. De duels van de Rode Duivels tegen Zwitserland (2-1) en Nederland (1-1) kwamen nog net te vroeg voor de middenvelder.

“Kevin De Bruyne is speelklaar”, begon Guardiola zijn persconferentie. “Ik weet nog niet of hij zal starten, maar hij is klaar. Het is niet zeker dat hij al negentig minuten aankan, maar hij heeft de voorbije twee weken goed getraind. Kevin is zo’n belangrijke speler voor ons. Wanneer je zo’n speler een tijdje hebt moeten missen en hij keert nadien terug, wordt het team opnieuw sterker.”

Back at it! ⚽ @SporthouseGroup pic.twitter.com/fwo3CjB3r1 Kevin De Bruyne(@ DeBruyneKev) link

De Bruyne kwam dit seizoen nog maar tot één officieel duel, in de openingswedstrijd van de Premier League voor City bij Arsenal (0-2). De Rode Duivel viel toen een halfuur voor tijd in. Nadien blesseerde hij zich op training zwaar aan de knie.

Guardiola had op de persconferentie minder goed nieuws over zijn Duitse middenvelder Ilkay Gündogan. “Ilkay is niet fit. Hij zal nog twee à drie weken out zijn. Dat weten we nog niet exact. Fabian Delph is wel opnieuw klaar. Hij heeft kunnen trainen en maakt kans op een selectie.”

Genoa geeft transfervrije Veloso een nieuwe kans

Serie A-club Genoa heeft zich versterkt met de Portugees Miguel Veloso. De middenvelder speelde de voorbije twee seizoenen ook al voor de Italiaanse eersteklasser, maar verlengde afgelopen zomer zijn overeenkomst niet. Hij vond echter geen nieuwe club en nu kwamen beide partijen toch tot een vergelijk.

Het wordt voor de 32-jarige Veloso zijn derde periode bij Genoa. Eerder verdedigde hij de rood-blauwe kleuren van de club ook al tussen 2010 en 2012 en de voorbije twee jaar, tussen 2016 en 2018. Verder kwam de middenvelder tijdens zijn carrière ook uit voor Sporting Lissabon (2005-2010) en Dinamo Kiev (2012-2016).

Veloso is ook 56-voudig Portugees international. Hij vertegenwoordigde zijn land op de WK’s van 2010 en 2014 en de EK’s van 2008 en 2012.

Genoa is behoorlijk gestart aan het seizoen in Italië. Ze tellen na zeven speeldagen twaalf punten.

Russisch gerecht weigert voetballers Mamaev en Kokorin voorlopig vrij te laten

Het Russisch gerecht heeft negatief geantwoord op de vraag van voetballers Pavel Mamaev (FC Krasnodar) en Alexander Kokorin (Zenit Sint-Petersburg) om in afwachting van hun proces vrijgelaten te worden. Het duo zit sinds vorige week in voorlopige hechtenis. Mamaev en Kokorin worden beschuldigd van agressie tegenover een hoge functionaris van het Russisch ministerie van Handel. De zaak veroorzaakt in Rusland erg veel deining.

De advocaat van Kokorin, geciteerd door het Russisch persagentschap TASS, vroeg de voorlopige vrijlating van zijn cliënt, met als borgtocht 10,4 miljoen roebel (ongeveer 140.000 euro). De advocaat van Mamaev van zijn kant, geciteerd door agentschap Interfax, focuste op het argument dat zijn cliënt moest toegestaan worden zijn conditie te kunnen onderhouden als topsporter.

Vorige week woensdag werd het duo aangehouden. Mamaev, een 30-jarige middenvelder en 15-voudig Russisch international, en Kokorin, een 27-jarige aanvaller en 48-voudig international, sloegen vorige week maandag zichtbaar dronken in een café in de Russische hoofdstad Moskou functionaris Denis Pak met een stoel op zijn gezicht. Dat bleek uit bewakingsbeelden. Daarna volgde nog een handgemeen met een collega van Pak. Beide voetballers slingerden Pak, die van Koreaanse origine is, ook talrijke racistische verwensingen naar het hoofd. Enkele minuten eerder waren de twee voetballers op straat al slaags geraakt met de chauffeur van een tv-presentatrice. Ook de broer van Kokorin was betrokken bij de incidenten.

Nadien bleven beide spelers anderhalve dag spoorloos, totdat ze zich woensdagnamiddag toch aanmeldden op het politiekantoor voor ondervraging nadat de autoriteiten gedreigd hadden een aanhoudingsbevel uit te vaardigen. Beide spelers worden nu beschuldigd van hooliganisme en daarop staan in Rusland celstraffen tot zeven jaar. Het duo moet tot 8 december in de cel blijven in afwachting van hun proces.

Marcelo Bielsa schenkt ex-club 2 miljoen euro voor bouw trainingscomplex

Marcelo Bielsa (63) heeft zijn vroegere club Newell’s Old Boys een aardige duit toegestoken. De Argentijnse coach doneerde onlangs 2,1 miljoen euro aan de club waar hij zijn trainerscarrière begon. Het geld diende voor de bouw van een nieuw trainingscomplex voor Newell’s Old Boys.

“Newell’s Old Boys is de club die mij heeft gevormd”, zegt Bielsa. “Ik heb meer gekregen dan wat ik hen gaf. Ik betaal een schuld aan hen en geef ze geen geschenk. Het nieuwe trainingscomplex zal het team helpen om zich goed voor te bereiden op wedstrijden.”

Bielsa was van 1990 tot 1992 hoofdtrainer bij Newell’s Old Boys, de club waar Lionel Messi zijn jeugdopleiding kende. Dezer dagen is Bielsa aan de slag als coach van het Engelse Leeds United.