FT buitenland 19/08. Thorgan Hazard pakt wedstrijdbal huiswaarts - Iseka zet Toulouse op weg - Drie goals van Belgische makelij voor Düsseldorf

Thorgan Hazard pakt wedstrijdbal huiswaarts - Iseka zet Toulouse op weg - Drie goals van Belgische makelij voor Düsseldorf

19 augustus 2018

20u52

Ook over de grens is het nieuwe seizoen afgetrapt. Nog snel even poolshoogte nemen bij jouw favoriete club? Hoelang ligt die bepaalde middenvelder in de lappenmand? En welke zomeraankoop moet het waarmaken? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

Thorgan Hazard scoort hattrick in bekerzege voor Mönchengladbach

Borussia Mönchengladbach heeft zich na een doelpuntenfestival op het veld van Hastedt geplaatst voor de zestiende finales van de Duitse beker. De Borussen legden de amateurclub met 1-11 over de knie, mede dankzij een hattrick en een assist van Rode Duivel Thorgan Hazard.

Al in de tweede minuut stond de naam van Hazard op het scorebord. De middenvelder mocht aanleggen vanaf de strafschopstip en opende zo de score. Even later gaf hij de assist voor de 0-2. Op slag van rust trapte Hazard via een vrijschop de 0-6 tegen de touwen, in het slot van de wedstrijd maakte hij ook de elfde van de Borussen. Zo bezorgde hij Gladbach de grootste zege in de clubgeschiedenis in de DFB Pokal.

Derdeklasser Carl Zeiss Jena slaagde er met Jo Coppens tussen de palen niet in te stunten tegen tweedeklasser Union Berlijn. Voor de club van eigenaar Roland Duchâtelet zit het bekerverhaal er na een 2-4 nederlaag al op.

Leya Iseka zet Toulouse op weg naar eerste competitiezege

Aaron Leya Iseka heeft met Toulouse zijn eerste overwinning in de Franse Ligue 1 gevierd. Op de tweede speeldag namen de Zuid-Fransen met 2-1 de maat van Bordeaux. Leya Iseka opende voor eigen publiek de score in de derby de la Garonne.

Het jongere broertje van Rode Duivel Michy Batshuayi brak op slag van rust de ban. Met een schot vanop zo'n 20 meter verraste Leya Iseka doelman Costil. Voor de van Anderlecht overgekomen aanvaller was het meteen zijn eerste doelpunt bij Toulouse. Via Kamano (55.) kwam Bordeaux op gelijke hoogte, maar oude bekende Mathieu Dossevi (67.) hield de drie punten in Toulouse. Leya Iseka maakte de partij opnieuw vol.

Na een pijnlijke 4-0 nederlaag op het veld van Marseille knoopt Toulouse aan met een overwinning. Bordeaux, komende donderdag de tegenstander van AA Gent in de laatste voorronde van de Europa League, verloor zijn eerste twee competitieduels.

Op de vierde speeldag in de Oostenrijkse Bundesliga gingen Boli Bolingoli en Rapid Wenen met 2-1 onderuit bij LASK Linz. Bolingoli maakte de wedstrijd vol bij Rapid, dat met 5 op 12 pas zevende is.

Gebroken neus en whiplash na botsing met Ronaldo

Doelman Stefano Sorrentino van Chievo Verona heeft pijnlijk kennis genomen van de komst van Cristiano Ronaldo naar de Serie A. Hij heeft een gebroken neus, een gekneusde schouder en een whiplash overgehouden aan de botsing met de nieuwe aanvaller van Juventus.

Sorrentino hield Ronaldo met schitterende reddingen van scoren af, totdat hij in de slotfase bij een gelijke stand (2-2) hard in aanraking kwam met de beste voetballer van de wereld. Sorrentino ging groggy naar de grond en had niet eens door dat Mario Mandzukic scoorde voor Juventus. Die treffer werd uiteindelijk weer afgekeurd door de videoscheidsrechter. Sorrentino was al van het veld toen Federico Bernardeschi zijn ploeg Juventus in blessuretijd alsnog de winst bezorgde (2-3).

De 39-jarige Sorrentino bleef een nacht in het ziekenhuis, maar mocht vandaag naar huis. "We waren als ploeg geweldig", zei hij. "Maar Ronaldo heeft me geveld met een schot in de roos."

Lukebakio en Raman meteen aan het kanon voor Düsseldorf

Düsseldorf heeft zich vlot geplaatst voor de zestiende finales van de Beker van Duitsland. Fortuna ging in de eerste wedstrijd met inzet met 0-5 winnen op het veld van amateurclub Koblenz. Dodi Lukebakio (9. en 12.) en Benito Raman (62.) leverden drie doelpunten van Belgische makelij af.

Lukebakio zette Düsseldorf met twee vroege treffers op rozen. Nog voor de rust stond er 0-4 op het scorebord dankzij treffers van Ducksch (31.) en Stoger (44.), die Raman mocht bedanken voor de assist. Na de pauze legde Raman zelf de forfaitscore vast met een binnentikker. De winger werd even later naar de kant gemaakt, Lukebakio maakte de bekermatch vol.

Düsseldorf promoveerde afgelopen seizoen als kampioen naar de Bundesliga. Raman, die vorige zomer overkwam van Standard, was in 28 competitiewedstrijden goed voor tien goals en drie assists. Lukebakio wordt door Watford een jaartje uitgeleend aan Düsseldorf. Fortuna viert volgend weekend zijn terugkeer in de Bundesliga met een thuiswedstrijd tegen Augsburg.

Ook Leipzig bekert voort na een moeizame overwinning op bezoek bij Viktoria Keulen (1-3). Massimo Bruno kwam bij de bezoekers niet van de bank.

Leverkusen moet Baumgartlinger twee maanden missen met zware knieblessure

Bayer Leverkusen zal het een tijdje zonder haar middenvelder Julian Baumgartlinger moeten stellen. De Oostenrijker - kapitein van zijn nationaal elftal - liep gisteren in de gewonnen bekerwedstrijd bij vijfdeklasser CF Pforzheim (0-1) een scheur in de binnenband van de linkerknie op.

Leverkusen-coach Heiko Herrlich zag de situatie niet bijster positief in voor zijn team. "Dit is een moeilijke situatie voor ons. We zullen moeten improviseren."

Het was de Zweedse spits Isaac Kiese Thelin, door Anderlecht verhuurd aan Leverkusen, die Baumgartlinger kwam vervangen. Het Jamaicaanse goudhaantje van Bayer, Leon Bailey (ex-Racing Genk), zat door een blessure niet in de kern.

Lamah en Dallas blijven op kop, Mangala scoort meteen voor nieuwe club

Roland Lamah en FC Dallas hebben in de Major League of Soccer na twee nederlagen op rij opnieuw de weg naar de overwinning gevonden. Dallas klopte in eigen huis Minnesota met 2-0 en blijft zo aan kop in de Western Conference van de MLS. Lamah mocht als invaller een kwartier voor tijd invallen. De goals kwamen van Figueroa (44.) en Barrios (57.).

In de 1/32e finales van de DFB Pokal toonde Orel Mangala zich meteen belangrijk voor zijn nieuwe club Hamburg. HSV, dat voor het eerst in de geschiedenis van de Bundesliga niet aanwezig is op het hoogste toneel, won met 3-5 bij Erndtebruck, een vijfdeklasser, en Mangala scoorde in de slotminuut het laatste bezoekende doelpunt. De Brusselaar stond het hele duel centraal op het middenveld en zag bekende namen als Holtby (7. pen), Arp (10.) en Lasogga (64. en 65.) voor de andere bezoekende doelpunten zorgen.

Ook in Schotland staat dit weekend bekervoetbal op het programma. Titelhouder Celtic bracht zonder Rode Duivel Dedryck Boyata een bezoek aan tweedeklasser Partick Thistle. De Bhoys wonnen makkelijk met 1-3, na goals van Griffiths (18.), Dembele (78.) en Rogic (80.). Voor de tweedeklasser kwam het doelpunt van de Congolese Belg Andrea Mbuyi-Mutombo (73.), die afgelopen zomer het Kroatische RNK Split verliet voor Partick Thistle.

In de Turkse Süper Lig pakten Ruud Boffin en Antalyaspor op de tweede speeldag hun eerste punt. Boffin en co speelden in eigen huis 3-3 gelijk tegen Konyaspor. Bij de thuisploeg waren er ook basisplaatsen weggelegd voor de Braziliaanse Belg Danilo, een zoon van Wamberto, en de Fransman William Vainqueur (ex-Standard). Bij de bezoekers bleef Deni Milosevic op de bank gekluisterd.

"Nouri toont kleine neurologische vooruitgang"

Abdelhak Nouri's (21) gezondheid is stabiel en op neurologisch vlak heeft er zelfs een kleine vooruitgang plaatsgevonden. Dat zegt de oudste broer van de voetballer in een interview met de NOS.

Abderrahim Nouri (25) zegt in het interview dat het op dit moment 'veel beter' gaat met Abdelhak. "Zijn neurologische status is beter dan maanden geleden. Lichamelijk is het wel moeilijk. Er is achteruitgang. dat is puur omdat hij niet beweegt. Hij kan niet op eigen krachten zijn lichaam bewegen, alleen zijn hoofd."

Belgische invaller redt PSV in blessuretijd

Dante Rigo heeft PSV een benauwde uitzege op Fortuna Sittard bezorgd. De Belgische invaller tekende in blessuretijd voor de winnende treffer: 1-2. Hirving Lozano bracht PSV in de 33ste minuut met een fraaie hakbal op voorsprong. Fortuna Sittard kwam na een uur op gelijke hoogte door een treffer van Andrija Novakovich.

Cazorla maakt na twee jaar comeback bij Villarreal na zware achillespeesinfectie

Santi Cazorla kampte sinds 2016 met een zware infectie aan de achillespees en ontsnapte maar net aan een amputatie. Twee jaar en acht operaties later maakte de Spaanse international vandaag zijn comeback voor Villarreal met een basisplaats op de openingsspeeldag in de Primera Division tegen Real Sociedad.

De 77-voudige Spaanse international had geen officiële competitiematch meer gespeeld sinds hij in oktober 2016 een zware blessure opliep met Arsenal tegen Ludogorets (6-0). De 33-jarige middenvelder zette door en belandde deze zomer na het einde van zijn contract bij Arsenal (2012-2018) opnieuw bij zijn jeugdclub Villarreal. Hij ambieerde daarbij een terugkeer naar het hoogste niveau. Zijn titularisplaats zaterdag beloont de vastberadenheid van de tweevoudige Europese kampioen (het WK 2010 miste hij door een hernia), die van 2003 tot 2006 en van 2007 tot 2011 (241 wedstrijden, 34 doelpunten) al de kleuren van "de gele onderzeeër" droeg.

Videoref helpt Ajax aan late uitzege

Ajax is in de slotfase van de uitwedstrijd bij VVV-Venlo ontsnapt aan puntenverlies. Dusan Tadic benutte in de 88ste minuut een strafschop: 0-1. Tadic mocht vanop de stip aanleggen nadat scheidsrechter Kevin Blom van de videoref een seintje kreeg dat thuisspeler Janssen misschien een overtreding had gemaakt op Klaas-Jan Huntelaar. Blom besloot het moment te gaan bekijken op televisie en floot alsnog voor een penalty. In de eerste helft keurde Blom een treffer van VVV dan weer af na een interventie van de videoref. Ajax kreeg veel kansen in Venlo, maar stuitte steeds op een uitblinkende doelman Unnerstall.

AC Milan-aanwinst Strinic aan de kant met hartproblemen

AC Milan kan voor onbepaalde tijd niet rekenen op zijn Kroatische aanwinst Ivan Strinic. De 31-jarige linksachter, die vorige maand nog aan de aftrap stond van de WK-finale, kampt met hartproblemen. Strinic maakte afgelopen zomer als vrije speler de transfer van Sampdoria naar Milan. Hij tekende op San Siro een contract voor drie seizoenen. Voordien verdedigde hij de kleuren van Le Mans, Hajduk Split, Hrvatski Dragovoljac, Dnipro Dnipropetrovsk en Napoli.

Milan-waarnemers meenden al langere tijd dat Strinic met een ongemak kampte. De Kroaat kwam de voorbije weken in geen enkele oefenwedstrijd van de 'rossoneri' in actie. Op zijn website meldt Milan dat bij onderzoeken een "initiële hypertrofie van de hartspier", een vergroting van de holten in het hart, aan het licht kwam. "De situatie zal na een rustperiode ernstig onderzocht worden. De speler moet wachten met het hervatten van zijn sportieve activiteit tot de onderzoeken zijn beëindigd."

Milan zou zijn seizoen zondag openen met een uitwedstrijd bij Genoa, maar dat duel werd door de brugramp van dinsdag afgelast.

Mbappé loodst PSG in slotfase voorbij Guingamp

PSG heeft met de nodige moeite gewonnen bij Guingamp. Kylian Mbappé schoot de Franse landskampioen in de slotfase met twee doelpunten naar een 1-3-zege. Nolan Roux had de thuisploeg na twintig minuten op voorsprong gezet. Guingamp leek zelfs op 2-0 te komen, maar de treffer werd na raadpleging van de VAR afgekeurd. PSG kwam in de tweede helft op 1-1 vanop de stip. Neymar werd na een hoogstandje neergehaald, de Braziliaan benutte zelf de strafschop. Mbappé, die na rust in het veld werd gebracht, werd in het slot de matchwinnaar. Thomas Meunier speelde bij PSG de hele wedstrijd.

Tottenham pakt 6 op 6, Kane scoort eindelijk in augustus

Het duurde maar liefst 1.069 minuten, maar eindelijk mocht Harry Kane juichen tijdens een competitiewedstrijd in augustus. De spits zette zijn ploeg op 3-1 tegen Fulham en maakte een einde aan een vervelende statistiek. Kane had in de Premier League nog nooit eerder gescoord in augustus. Hij tekende op Wembley voor de 3-1-eindstand. Lucas Moura en Kieran Trippier maakten de eerste doelpunten van de Spurs, die na twee duels nog zonder puntenverlies zijn. Aleksandar Mitrovic maakte in de openingsfase van de tweede helft gelijk voor Fulham.

Bij Tottenham stonden Jan Vertonghen en Toby Alderweireld aan de aftrap. Moussa Dembélé mocht iets voorbij het uur invallen. Denis Odoi stond bij Fulham nog aan de kant door een schorsing.

Bekerwinnaar Frankfurt sneuvelt tegen vierdeklasser

Eintracht Frankfurt, de Duitse bekerwinnaar van vorig seizoen, heeft de eerste ronde van de nieuwe bekercompetitie niet overleefd. Vierdeklasser SSV Ulm was in eigen huis met 2-1 te sterk. Goals van Kienle en Lux brachten de thuisploeg na rust op een dubbele voorsprong. De aansluitingstreffer van invaller Paciencia kwam te laat. Vorige week kreeg Frankfurt in de Supercup ook al een oplawaai van Bayern München (5-0), de nieuwe club van Niko Kovac, vorig seizoen nog T1 van Frankfurt.

Datzelfde Bayern had het vandaag eveneens lastig tegen een club uit de Regionalliga, de Duitse vierde klasse. Drochtersen/Assel hield 81 minuten stand tegen de landskampioen, die uiteindelijk Robert Lewandowski het verschil zag maken (0-1).

Carrasco pakt derde zege in vier duels

Dalian Yifang heeft op de negentiende speeldag van de Chinese Super League de drie punten thuisgehouden tegen Henan Jianye (2-1). Rode Duivel Yannick Carrasco stond bij de thuisploeg negentig minuten tussen de lijnen.

De Zimbabwaan Nyasha Mushekwi, op een blauwe maandag even actief voor KV Oostende, zorgde voor de twee doelpunten van Dalian Yifang (45.+1 en 50.). Voor Henan Jianye had de Portugees Vaz Te (34.) eerder de openingstreffer gescoord.

Dalian Yifang, dat haar derde zege in vier duels boekte, springt door de overwinning over Henan Jianye naar de dertiende plaats (op zestien teams).

Julio Baptista maakt comeback bij Roemeense kampioen

De Braziliaanse aanvaller Julio Baptista heeft op 36-jarige leeftijd zijn voetbalcarrière nieuw leven ingeblazen. Baptista tekende, na bijna twee jaar zonder club te hebben gezeten, een contract bij de Roemeense kampioen CFR Cluj. Zijn contractduur werd niet bekendgemaakt.

Baptista was een decennium geleden een veelbelovende aanvaller bij achtereenvolgens Sao Paulo (2000-2003), Sevilla (2003-2005), Real Madrid (2005-2007), Arsenal (2007-2008) en AS Roma (2008-2011). Nadien volgden nog passages bij Malaga (2011-2013), Cruzeiro (2013-2015) en Orlando City (2016). Bij die laatste club stond hij slechts acht maanden onder contract. Zijn overeenkomst werd ontbonden in november 2016 en sindsdien was Julio Baptista clubloos.

De 48-voudig Braziliaans international was met de Seleçao aanwezig op de Wereldbeker in 2010 in Zuid-Afrika. Hij won met Brazilië verder twee maal de Copa América (2004 en 2007) en twee maal de Confederations Cup (2001 en 2005).

CFR Cluj kroonde zich vorig seizoen voor de vierde keer in haar geschiedenis tot kampioen van Roemenië. De club stroomde daardoor in in de tweede voorronde van de Champions League, waarin het Zweedse Malmö te sterk bleek. In het vangnet van de derde voorronde van de Europa League rolden de Roemenen het Armeense Alashkert wel makkelijk op, in de play-offronde wacht nu een confrontatie met het Luxemburgse Dudelange. Cluj telt met Cristian Manea (ex-Moeskroen) en George Tucudean (ex-Standard) twee oude bekenden van de Jupiler Pro League in zijn rangen.

Usain Bolt blijft het proberen

Usain Bolt gaat opnieuw een poging doen om een carrière als profvoetballer op te starten. De voormalige topsprinter, achtvoudig olympisch kampioen, begint komende week aan een proefperiode van onbepaalde tijd bij de Australische club Central Coast Mariners. éDit is echt. Ik heb de wereld verteld dat ik voetballer wil worden en ik ga dat hier laten zien'', zei Bolt bij aankomst in Sydney, waar hij werd opgewacht door een grote schare fans en journalisten.

De Jamaicaan heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij ook een voetbalcarrière ambieert. Bolt nam vorig jaar na de WK in Londen afscheid van de atletiek en heeft sindsdien via zijn kledingsponsor Puma al heel wat stages kunnen afwerken bij voetbalclubs, al dan niet als marketingstunt. De wereldrecordhouder op de 100 en 200 meter trainde onder meer bij Borussia Dortmund, Mamelodi Sundowns en Strømsgodset, clubs die allemaal banden hebben met Puma. Dat geldt overigens niet voor Central Coast Mariners.

De Australische club wil Bolt helpen om als voetballer te slagen. 'Down Under' moet de nieuwe carrière van de snelste man op aarde dan echt beginnen. "Dit is een geweldige kans voor mij", zei Bolt, die bij de Mariners gaat trainen met onder anderen Tom Hiariej, ex-speler van FC Groningen. "Ik weet wat ik kan en ben de Mariners dankbaar dat ik dat hier mag laten zien."

Central Coast Mariners eindigde afgelopen seizoen als laatste in de A-League. De nieuwe competitie start eind oktober. Met of zonder Bolt, dat moet de komende weken blijken. "Ik hou van Australië en ben blij dat ik dit nu mijn nieuwe thuis mag noemen'', aldus de Jamaicaan, wiens proefperiode dinsdag start op zijn 32se verjaardag.

Guardiola zal De Bruyne missen

Manchester City-coach Pep Guardiola bevestigde gisteren dat Kevin De Bruyne in het slechtste geval drie maanden aan de kant staat met een blessure aan de rechterknie. Een operatie is niet nodig. "De dokter vertelde me dat hij tweeënhalve maand tot drie maanden out kan zijn", zei de coach. "Een groot verlies. Vorig seizoen was Kevin outstanding. Voor hem, voor zijn familie en voor ons is het hard, maar we moeten ermee leven. Dat gebeurt nu, zeker met de overvolle agenda. Mensen hebben limieten. We weten niet of de korte zomerbreak een invloed had." Intern houden ze er bij City rekening mee dat De Bruyne na acht weken terug kan zijn. (KTH)