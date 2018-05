FT buitenland 19/05: Herstelde Ronaldo scoort voor Real - Tielemans mag met Monaco Champions League in Redactie

19 mei 2018

23u22

Bron: Belga 7 Buitenlands Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

Tielemans mag met Monaco Champions League in

AS Monaco heeft zich vanavond verzekerd van de tweede plaats in de Ligue 1. Het ging op de slotspeeldag met 0-3 bij Troyes winnen en gaat rechtstreeks de Champions League in. Youri Tielemans speelde de hele wedstrijd.

De derde plaats in Frankrijk is voor Lyon, dat met 3-2 van Nice won na een hattrick van Memphis Depay. Marseille, dat met 2-1 won van Amiens, moet vrede nemen met de vierde plaats en speelt volgend jaar opnieuw Europa League.

Kampioen PSG speelde met Thomas Meunier de hele wedstrijd in de ploeg 0-0 gelijk tegen Caen, dat zich wist te verzekeren van het behoud. Toulouse speelt als achttiende barrages. Troyes en Metz degraderen.

Real geeft 0-2-voorsprong uit handen

Een week voor de finale van de Champions League heeft Real Madrid de Spaanse competitie afgesloten met een 2-2-gelijkspel bij Villarreal. De ploeg van Zinédine Zidane verspeelde in de laatste twintig minuten een 0-2-voorsprong.

Cristiano Ronaldo vierde zijn rentree met een doelpunt. De Portugese superster, die de vorige twee wedstrijden van Real miste vanwege een enkelblessure, kopte na een halfuur een prachtige voorzet van Marcelo binnen. De Madrilenen waren na tien minuten op voorsprong gekomen via Gareth Bale. Ronaldo ging na een uur spelen naar de kant. Hij zag hoe de debuterende doelman Luca Zidane, de 20-jarige zoon van de hoofdcoach, in de slotfase werd gepasseerd door Roger Martinez en Samu Castillejo.

Denayer verovert titel met Galatasaray

Galatasaray heeft zich voor de 21ste keer, en voor de eerste keer sinds 2015, tot landskampioen van Turkije gekroond. Het ging op de slotspeeldag met 0-1 winnen bij Goztepe. Onze landgenoot Jason Denayer speelde de hele wedstrijd.

Bafetimbi Gomis maakte na 66 minuten het enige doelpunt vanop de stip. Galatasaray komt zo als winnaar uit een erg spannend seizoensslot. De nieuwe kampioen telt 75 punten, Fenerbahce heeft er net als nummer drie en uittredend kampioen Basaksehir 72. Besiktas eindigt vierde met 71 punten. Galatasaray gaat rechtstreeks de Champions League in. Voor Denayer is het de tweede prijs die hij pakt met de club uit Istanboel. In 2016 won hij al de Turkse beker.

Viktoria Plzen kampioen in Tsjechië

Viktoria Plzen heeft zich voor de vijfde keer in acht jaar tijd tot landskampioen van Tsjechië gekroond. Het won op de 29ste en voorlaatste speeldag met 2-1 van FK Teplice en gaat komend seizoen rechtstreeks de Champions League in.

Met nog één wedstrijd te spelen telt Plzen een voorsprong van zeven punten op eerste achtervolger Slavia Praag, de uittredende kampioen, die thuis met 1-3 verloor van FK Jablonec. Plzen, getraind door ex-bondscoach Pavel Vrba, pakte de titel ook al in 2011, 2013, 2015 en 2016.

Boyata pakt met Celtic de Schotse beker

Celtic heeft voor de 38ste keer in zijn geschiedenis de Schotse beker gewonnen. Het versloeg Motherwell met 2-0 in de finale in Hampden Park. Bij Celtic maakte Rode Duivel Dedryck Boyata de 90 minuten vol en zat Charly Musonda Jr. niet eens op de bank.

De beker was halfweg de eerste helft al binnen voor Celtic, want al na 11 minuten schoot Callum McGregor van net buiten de zestien de 1-0 tegen de netten. Na 25 minuten zette Olivier Ntcham 'The Bhoys' op 2-0 met een schuiver vanop zo'n twintig meter. Motherwell zocht naar de aansluitingstreffer, maar vond die niet. Tien minuten voor tijd pakte Boyata nog een gele kaart na een zware tackle.

Celtic kroonde zich eind vorige maand ook al voor de 49ste keer tot Schots kampioen. Voor Boyata is het zijn tweede Schotse beker met Celtic, na zijn eerste vorig jaar. Hij won ook al drie keer de titel (2016, 2017, 2018) en tweemaal de Schotse League Cup (2017, 2018).

Borussia Dortmund strikt doelman Marwin Hitz

Doelman Marwin Hitz heeft de overstap van FC Augsburg naar Borussia Dortmund gemaakt. Dat maakten de Borussen vandaag bekend op Twitter. De 30-jarige Zwitser ondertekende een contract tot 2021.

Na het afscheid van Dortmund-icoon Roman Weidenfeller moest Dortmund op zoek naar een nieuwe doelman die de concurrentie zou kunnen aangaan met eerste doelman Roman Bürki. De Duitse club belandde uiteindelijk bij Hitz, die dit seizoen in 32 Bundesliga-wedstrijden negen keer de nul hield voor FC Augsburg. Hitz werkte dit jaar zijn vijfde seizoen af bij FC Augsburg, dat hem in de zomer van 2013 had weggeplukt bij Wolfsburg.

"Na vijf zeer waardevolle jaren bij FC Augsburg wilde ik eens iets nieuws beleven", zegt Hitz op het Twitteraccount van Dortmund. "Ik kijk er naar uit om de uitdaging bij zo'n grote club aan te gaan en de Champions League te spelen."

Hitz haalde gisteren al de Zwitsere pers met opmerkelijk nieuws. Hij gaf forfait voor het WK in Rusland af. Hitz werd opgenomen in de WK-selectie, maar liet aan bondscoach Vladimir Petkovic weten geen zin te hebben in het WK. Bij Zwitserland was Hitz derde doelman achter Borussia Mönchengladbach-doelman Yann Sommer en zijn nieuwe ploegmaat Roman Bürki. Hij wordt nu vervangen door RB Leipzig-doelman Yvon Mvogo.

Nigeriaanse international Ebuehi ruilt ADO Den Haag voor Benfica

Tyronne Ebuehi voetbalt de komende vijf seizoenen voor Benfica. Dat heeft de Portugese topclub vandaag bekendgemaakt. De 22-jarige rechtsback komt over van het Nederlandse ADO Den Haag.

"Benfica is een geweldige club, in de hele wereld bekend", reageerde Ebuehi. "Het feit dat ik elke wedstrijd op het hoogste podium kan spelen, is erg aantrekkelijk. Het was eigenlijk vrij eenvoudig voor Benfica te kiezen." Benfica greep dit seizoen voor het eerst in vier jaar naast de titel in de Primeira Liga. Porto bleef het team uit Lissabon voor.

De in Nederland geboren Ebuehi speelde sinds 2014 in het eerste elftal van ADO. De Nigeriaanse international maakt ook nog kans deze zomer actief te zijn op het WK in Rusland, want hij is opgenomen in de voorlopige selectie van het Afrikaanse land.

Bayern heeft 60 miljoen veil voor Bailey

Bayern München zou zestig miljoen euro veil hebben om Leon Bailey weg te kapen bij Bayer Leverkusen. Dat schrijft de Amerikaanse sportzender ESPN . Ook Real Madrid zou zijn zinnen hebben gezet op de ex-speler van Racing Genk.

Bailey trof dit seizoen in totaal twaalf keer raak met Leverkusen. De 20-jarige Jamaicaanse aanvaller kwam zo in de belangstelling van Bayern, maar de Duitse kampioen krijgt concurrentie uit Madrid. Zo zou Real de bekende voetbalmakelaar Jose Mendes ingeschakeld hebben om Bailey naar Santiago Bernabéu te halen. Bayern-voorzitter Karl-Heinz Rummenigge liet vrijdag wel aan Bild verstaan dat zijn club diep in de financiële buidel wil tasten voor versterking. "Als we een speler echt willen, ook al kost die tachtig of negentig miljoen, zullen we ooit de sprong moeten maken", verklaarde Rummenigge. "Of het dit jaar het geval zal zijn weet ik niet. Maar het is duidelijk dat het ooit zal gebeuren."

Bailey voetbalde even in de jeugd van Racing Genk en maakte in 2015 zijn debuut in het eerste elftal. In 2017 verkaste hij naar Leverkusen.

Pellegrini kan naar West Ham

West Ham moet na het ontslag van David Moyes op zoek naar een nieuwe manager en komt daarvoor uit bij Manuel Pellegrini. De 64-jarige Chileen zit na zijn passage bij Hebei China Fortune zonder club en zou de geknipte man zijn om 'The Hammers' weer op de rails te krijgen. De ex-coach van onder meer Real Madrid kan in Londen voor drie jaar aan de slag.

An engineer for a rebuild. #whufc pic.twitter.com/QTG2p7o6tT Kristof Terreur 📰(@ HLNinEngeland) link

Ivoriaanse voetbalbond klaagt "koppige" FIFA aan bij TAS

De Ivoriaanse voetbalbond FIF heeft Wereldvoetbalbond FIFA aangeklaagd bij het Internationaal Sporttribunaal TAS. De FIFA voerde de afgelopen periode meerdere audits uit bij de FIF die ten prooi is gevallen aan een interne crisis.

"De voorbije drie jaar bleek duidelijk dat de FIF het voorwerp is van de koppigheid van de FIFA", liet de Ivoriaanse bond in een mededeling weten. "De laatste audits, in april en mei van dit jaar, getuigen hiervan. De FIF is sinds 1964 lid van de FIFA en heeft altijd de beslissingen en het reglement van de Wereldvoetbalbond gerespecteerd."

De FIF kent al een tijd een bestuurscrisis, waar de FIFA met hulp van auditeurs een einde aan wil maken. Zij moeten onder meer de leiding van voorzitter Augustin Sidy Diallo onder de loep nemen. Afgelopen donderdag kondigde de Wereldvoetbalbond nog aan betalingen aan Ivoorkust op te schorten, nadat de FIFA-auditeurs hun werk in het Afrikaanse land niet zoals gewenst konden uitvoeren.

Hommeles op Corsica

De wedstrijd in de Franse Ligue 2 tussen AC Ajaccio en Le Havre is vrijdagavond op Corsica niet kunnen doorgaan nadat hooligans van de thuisploeg de spelersbus van Le Havre op weg naar het stadion bestookten. De partij zal zondagavond (19u) ingehaald worden.

Relschoppers hielden de spelersbus in de omgeving van het stadion tegen en staken ondertussen rookbommen af. Ook wierpen ze heel wat projectielen. De bus liep hierbij schade op en de ordediensten moesten uitrukken. De aftrap werd in eerste instantie verlaat, maar nadien viel na een crisisberaad de beslissing om de wedstrijd uit te stellen.

Beide clubs treffen elkaar in het kader van de eindronde in de Ligue 2. De winnaar van het duel neemt het op tegen de achttiende uit de Ligue 1. Die confrontatie, met heen- en terugwedstrijd, beslist over wie blijft in/stijgt naar de hoogste Franse voetbalklasse.