FT buitenland 19/03. Zwitsers missen sterkhouder Shaqiri tegen Georgië en Denemarken - Matthäus wil Ter Stegen in doel bij Mannschaft

19 maart 2019

Inter opnieuw gestraft voor racistische gezangen van fans

Inter Milaan, dat dit seizoen al twee wedstrijden achter gesloten deuren moest afwerken na racistische gezangen van zijn fans richting Kalidou Koulibaly van Napoli, is opnieuw gestraft voor het racisme van zijn supporters. Dat liet de Italiaanse voetbalbond weten. Deze keer was de Ivoriaan Franck Kessie van AC Milaan het slachtoffer, afgelopen zondag in de Milanese derby.

De straf die Inter kreeg is er eentje met uitstel. Als er zich in de komende twaalf maanden nog eens een gelijkaardig incident voordoet, zal dat beschouwd worden als recidive en wordt een deel van de tribune op San Siro gesloten voor de fans van de Nerazzurri.

Officials van de Italiaanse voetbalbond, die over het hele stadion verspreid stonden, registreerden in de 7e en de 39e minuut racistische gezangen in de Curva Nord van San Siro. Inter won de derby tegen AC met 3-2, en wist zo over de stadsgenoot naar de derde plaats te springen achter leider Juventus en eerste achervolger Napels.

Servië ontmoet Duitsland zonder rits aan sterspelers

Servië moet het woensdagavond (om 20u45) in een oefenwedstrijd bij Duitsland zonder een resem sterspelers doen. Dat liet de Servische bondscoach Mladen Krstajic dinsdag weten. Hij moet in Wolfsburg Dusan Tadic (Ajax), Aleksandar Mitrovic (Fulham, ex-Anderlecht), Nemanja Matic (Manchester United), Filip Kostic (Eintracht Frankfurt) en aanvoerder Aleksandar Kolarov (Roma) missen. Servië bereidt zich tegen Duitsland voor op haar eeste EK-kwalificatieduel, volgende week maandag bij Portugal.

Tadic herstelt van ziekte en hoopt er tegen Portugal opnieuw bij te zijn. Mitrovic, Matic, Kolarov en Kostic kampen allen met kleine fysieke ongemakken.

Mitrovic zal voorin vervangen worden door Bundesliga-revelatie Luka Jovic, kon Krstajic nog meegeven. Die scoorde dit seizoen al vijftien keer in de Duitse hoogste klasse.

Everton-coach krijgt 14.000 boete voor wangedrag tegen Newcastle

Marco Silva, trainer van Everton, krijgt een boete van 14.000 euro na een incident tegen Newcastle op 9 maart. Dat kondigde de Engelse voetbalbond (FA) aan. De Portugees kwam na de beslissende 3-2 op de 30e speeldag van de Premier League het veld op en ging de scheidsrechter zijn gedacht zeggen.

Volgens Silva stonden er verschillende spelers van Newcastle buitenspel. Omdat hij het veld opliep, opende de FA een discplinair onderzoek, en dat resulteerde in de boete van 14.000 euro.

“De assistent beging een zware fout bij het derde tegendoelpunt”, had de Everton-manager zich nog verdedigd na afloop van de wedstrijd. “Het was duidelijk buitenspel. Het ging niet om één of twee spelers, maar liefst vijf spelers van Newcastle die op dezelfde lijn liepen en offside stonden.”

TAS maakt einde aan procedure UEFA tegen PSG

Het Internationaal Sporttribunaal (TAS) heeft dinsdag Paris Saint-Germain in het gelijk gesteld in haar geschil met de Europese voetbalbond (UEFA) inzake het Financial Fair Play-systeem. Het TAS “annuleert” de beslissing van de UEFA om de financiën van de Parijse club opnieuw te onderzoeken.

De financiële instantie van de UEFA besliste in september vorig jaar het dossier van de Parijzenaars, dat geklasseerd werd in juni 2018, te heropenen. De UEFA wilde de drukke transferzomer van PSG in 2017 nog eens onder de loep nemen. Die zomer investeerde PSG meer dan 400 miljoen euro in de transfers van Neymar en Kylian Mbappé.

Het TAS liet de UEFA weten te stoppen met het nieuwe onderzoek. Het besliste dat het oorspronkelijke onderzoek in juni 2018 “definitief gesloten werd” en wil dat zo houden.

Adrie Koster blijft tot 2021 bij Willem II

Adrie Koster heeft zijn contract als trainer van Willem II verlengd tot 2021. Dat meldt de club uit de Eredivisie vandaag in een tweet. De 64-jarige Nederlander heeft een verleden als coach bij Club Brugge (2009-2011) en Beerschot (2012). Sinds de zomer van 2018 is hij coach van Willem II. Na 26 speeldagen staat het team uit Tilburg op de negende plaats. Op 5 mei speelt Willem II in de Nederlandse bekerfinale tegen Ajax.

T2 Ajax, Alfred Schreuder, wordt hoofdcoach bij Hoffenheim

Alfred Schreuder (46) wordt vanaf volgend seizoen trainer van het Duitse Hoffenheim. De Nederlander verlaat Ajax, waar hij T2 is van Erik ten Hag. Zo keert hij terug naar de club waar hij tot begin 2018 assistent-coach was. Bij Hoffenheim is een vacature, omdat Julian Nagelsmann komend seizoen trainer wordt van RB Leipzig.

Schreuder heeft bij de nummer negen uit de Bundesliga een akkoord voor een contract tot 2022.

Iker Casillas gaat tot zijn 40e door bij Porto

Iker Casillas heeft met FC Porto een akkoord om zijn contract tot juni 2021 te verlengen. De Spaanse doelman zal dan 40 zijn. Op vraag van zijn clubvoorzitter tekende de spanjaard bij: “De voorzitter vertelde mij: ik wil niet dat je voor één jaar bijtekent maar dat je hier blijft tot je 40e.”

Casillas speelt sinds de zomer van 2015 voor Porto. Daarvoor was hij liefst zestien seizoenen het sluitstuk van Real Madrid. Met Porto werd hij vorig seizoen voor het eerst kampioen.

“Als ik mij kan blijven inzetten aan de zijde van mijn ploegmaten om de doelstellingen van de club te verwezenlijken, dan wil ik graag verderdoen. Want ik ben deze stad en FC Porto heel erkentelijk”, verklaarde Casillas.

Christian Poulsen wordt volgend seizoen assistent-trainer bij Ajax

Christian Poulsen is door Ajax benoemd als assistent-trainer. De Deen volgt na dit seizoen Alfred Schreuder op, die hoofdtrainer wordt bij het Duitse Hoffenheim.

De voormalig middenvelder ondertekent een contract voor twee jaar in Amsterdam. Hij behaalde vorig jaar zijn UEFA A-diploma en liep sinds september enkele maanden stage bij de technische staf van het eerste elftal.

De 39-jarige Poulsen, die hoofdtrainer Erik ten Hag gaat assisteren, speelde van 2012 tot en met 2014 bij Ajax. Daarvoor kwam hij uit voor clubs als Liverpool, Juventus en Sevilla. In 2015 zette hij bij FC Kopenhagen een punt achter zijn loopbaan.

Fabian Ruiz belandt na griepaanval in ziekenhuis

De Spaanse international Fabian Ruiz is opgenomen in het ziekenhuis na een griepaanval. Bondscoach Luis Enrique had hem geselecteerd voor de EK-kwalificatieduels tegen Noorwegen (zaterdag in Valencia) en Malta (26 maart in La Valetta).

De 22-jarige middenvelder, bij Napoli ploegmaat van Dries Mertens, zou er niet al te ernstig aan toe zijn. Volgens La Roja zou hij het ziekenhuis vandaag nog mogen verlaten, om verder te herstellen in Napels. Luis Enrique riep Saul Niguez (Atletico Madrid) op als vervanger voor Fabian Ruiz, die nog geen cap achter zijn naam heeft.

Lothar Matthäus wil Ter Stegen in doel bij Mannschaft

Manuel Neuer was jarenlang een certitude bij de Duitse nationale ploeg maar na heel wat blessureleed heeft het sluitstuk van Bayern München moeite om zijn oude vorm terug te vinden. Volgens Lothar Matthäus, in 1990 wereldkampioen met zijn land en recordinternational bij de Mannschaft, verdient Barcelonakeeper Marc-André ter Stegen een kans tussen de palen.

“De aanvoerdersband mag niet bepalen of je al dan niet op de bank zit. Ter Stegen heeft de voorbije jaren wereldklasse getoond en verdient een eerlijke kans. Als prestaties bepalend zijn, dan moet je consequent zijn”, richt Matthäus zich in Bild tot bondscoach Joachim Löw.

Die laatste bevestigde onlangs dat de 32-jarige Neuer nog altijd de nummer 1 is bij de nationale ploeg, waar hij ook de kapiteinsband draagt. Hij voegde er wel aan toe dat ook Neuer “prestaties moet tonen” en dat “Ter Stegen zijn kans zal krijgen”.

Duitsland speelt morgen in Wolfsburg vriendschappelijk tegen Servië. Zondag wacht in Amsterdam een duel tegen Nederland in de voorronde van het EK 2020.

Zwitsers missen Shaqiri tegen Georgië en Denemarken

De Zwitserse international Xherdan Shaqiri moet forfait geven voor de eerste twee EK-kwalificatieduels tegen Georgië en Denemarken. De middenvelder van Liverpool sukkelt met een ontsteking in de lies. Zwitserland opent de voorronde van het EK 2020 zaterdag (23 maart) in het Georgische Tbilisi. Drie dagen later (26 maart) wacht een thuismatch in Bazel tegen Denemarken.

Shaqiri is na Benfica-spits Haris Seferovic (ook een liesblessure) de tweede basispion die uitvalt bij Zwitserland. Die laatste scoorde in november drie keer tegen de Rode Duivels in de Nations League (5-2). Shaqiri gaf toen twee assists.