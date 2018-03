FT buitenland 19/03: Stanciu in grootste doen - Nieuwe coach Carrasco geland in China - Koeman leidt eerste training Oranje - Guardiola komt naar België De voetbalredactie

19 maart 2018

13u21 0 Buitenlands Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

Pep Guardiola komt naar België

Pep Guardiola zal komende zomer afzakken naar de KDB Cup in Drongen, zo maakte de organisatie zopas bekend. "De succescoach van Manchester City heeft ons persoonlijk laten weten dat hij op zaterdag 2 juni 2018 aanwezig zal zijn", zo klonk het bij de inrichters van het toernooi dat vernoemd is naar Kevin De Bruyne.

Ronald Koeman leidt eerste training Oranje

Het tijdperk voor Oranje onder nieuwbakken bondscoach Ronald Koeman is begonnen. In Zeist, gelegen in de provincie Utrecht, gaf de 54-jarige oefenmeester vandaag zijn eerste training. Vrijdag volgt meteen een eerste test met de oefeninterland in Amsterdam tegen Engeland. Volgende maandag neemt Oranje het in Zwitserland dan weer op tegen Europees kampioen Portugal.

Nu de generatie Sneijder/Robben is afgehaakt, is de selectiespeler met de meeste interlands iemand die een luttele 46 interlands op zijn naam heeft staan: Ryan Babel. De aanvaller van Besiktas meldde zich vanmiddag samen met 24 andere spelers in Zeist, vanaf nu de vaste pleisterplaats van Oranje. Achter Babel is Georginio Wijnaldum de nummer twee, met 45 gespeelde duels in Oranje.

Het zijn cijfers die alles zeggen over de klus waar Ronald Koeman en zijn staf voor staan. Er moet een nieuw elftal worden gebouwd in een fase waarin de wereldtop uit Oranje is verdwenen. Koeman gaat aan de slag met een selectie waarin AZ en Ajax de hofleveranciers zijn met elk drie spelers.

Fiorentina vernoemt complex naar Astori

De Italiaanse voetbalclub Fiorentina gaat het eigen trainingscomplex een nieuwe naam geven. De accommodatie zal worden vernoemd naar voormalig aanvoerder Davide Astori. De 31-jarige verdediger overleed begin deze maand in een hotel in Udine. Daar verbleef hij met de selectie van Fiorentina om zich voor te bereiden op de uitwedstrijd tegen Udinese op 4 maart. Vermoedelijk kreeg Astori in zijn slaap een hartstilstand.

Uit eerbetoon aan de veertienvoudige international zal het trainingscomplex van Fiorentina "Centro Sportivo Davide Astori" gaan heten. De overleden voetballer liet een vrouw en een dochtertje van twee jaar na. Zijn uitvaart op 8 maart werd door duizenden supporters bijgewoond.

Astori speelde bij Fiorentina met rugnummer 13. De Italiaanse club besloot eerder al dat nummer nooit meer te gebruiken. Ook Cagliari, waar Astori vele jaren speelde, heeft dat rugnummer teruggetrokken.

Nieuwe coach Carrasco zet voet aan land in China

Bernd Schuster lijkt de nieuwe coach te gaan worden van Dalian Yifang. De Duitser, die in een ver verleden nog succesvol was als coach van Real Madrid, moet Ma Lin gaan opvolgen. Die parkeerde de club van Yannick Carrasco, Nico Gaitan en José Fonte na drie speeldagen op een troosteloze laatste plaats in de Chinese Super League, met nog nul punten, nul doelpunten gemaakt en al 13 tegen.

Lyon vreest Europese schorsing na wangedrag fans

Echt goed komt Lyon de laatste tijd niet in het nieuws. Nadat gisteren de topper tegen Marseille volledig escaleerde, moet de Franse club nu serieus vrezen voor een uitsluiting van Europees voetbal. Fans misdroegen zich vorige week tijdens de return in de achtste finales van de Europa League tegen CSKA Moskou. De tuchtcommissie van de UEFA heeft vier aanklachten opgesteld tegen Lyon, dat nog een voorwaardelijke straf heeft openstaan.

Zo staken de fans vuurwerk af, gooiden ze van alles op het veld en waren er racistische spreekkoren te horen. Vorig seizoen ging het ook al helemaal mis in het stadion van Lyon bij de kwartfinale tegen Besiktas. Het kwam de club op een boete van 100.000 euro te staan én een voorwaardelijke schorsing als het binnen twee jaar nog eens mis zou gaan.

Franse hooligans zorgden vorige week weer voor problemen. Omdat Lyon al is uitgeschakeld, behandelt de UEFA de zaak pas aan het einde van het seizoen op 31 mei. Twee weken eerder staat de finale van de Europa League op het programma, in het stadion van Lyon.

Brazilië test op 10 juni laatste keer tegen Oostenrijk

Brazilië houdt op 10 juni een ultieme oefengalop voor het WK. De Seleçao neemt het dan in Wenen (vanaf 16 uur) op tegen Oostenrijk, zo maakte de Braziliaanse voetbalbond maandag bekend.

Neymar, als hij fit geraakt, en zijn teamgenoten openen op 17 juni in Rostov tegen Zwitserland. Dan volgen duels met Costa Rica (22 juni in Sint-Petersburg) en Servië (27 juni in Moskou).

Oostenrijk kon zich niet plaatsen voor het WK in Rusland.

De volgende oefenpartijen werkt Brazilië af tegen WK-gastheer Rusland (23 maart) en titelverdediger Duitsland (27 maart).

Manchester United licht optie in contract van Ashley Young

De Engelse international Ashley Young zal ook volgend seizoen voor Manchester United voetballen. De Red Devils lichtten de optie voor een extra seizoen in zijn contract.

De 32-jarige Young is dit seizoen in het elftal van José Mourinho een vaste waarde op de linkerflank. Zijn goeie prestaties vielen ook bondscoach Gareth Southgate op, die hem weer bij de nationale ploeg haalde voor de oefenduels tegen Nederland en Italië. Young speelt sinds 2011 voor ManU, dat hem weghaalde bij Aston Villa.

Chiellini mist door dijblessure oefenduels tegen Argentinië en Engeland

Giorgio Chiellini heeft zaterdag in het competitieduel op het veld van SPAL (0-0) een spierblessure in de rechterdij opgelopen. De centrale verdediger van kampioen en competitieleider Juventus moet forfait geven voor de vriendschappelijke wedstrijden tegen Argentinië (23 maart in Manchester) en Engeland (27 maart in Wembley).

De 33-jarige Chiellini heeft de Italiaanse selectie vandaag verlaten en is voor verzorging naar Turijn teruggekeerd. Het is nog onduidelijk hoelang de international buiten strijd is.

Juventus ontvangt op 3 april titelhouder Real Madrid in de heenwedstrijd van de kwartfinales in de Champions League.

Lazio beloont Luiz Felipe met nieuw contract

Lazio heeft het contract van zijn Braziliaanse centrale verdediger Luiz Felipe met twee jaar opengebroken. De 20-jarige ploegmaat van Jordan Lukaku ligt nu vast tot 30 juni 2022, zo melden de Romeinen.

Felipe begon als bankzitter aan het seizoen maar is uitgegroeid tot vaste waarde in het elftal. In de Europa Leagueduels tegen Zulte Waregem (2-0 winst en 3-2 verlies) stond hij twee keer aan de aftrap.

De Braziliaan speelde dit seizoen al 22 wedstrijden voor Lazio.

Onemanshow van Stanciu in Praagse derby

Hoe vergaat het Nicolae Stanciu in Tsjechië? Prima, zo blijkt uit zijn eerste vijf matchen. Gisteren was de Roemeen van Sparta Praag in de beladen derby tegen Slavia goed voor twee goals én een assist. De onemanshow kende echter geen vrolijk einde. Sparta Praag gaf een 3-0-bonus nog uit handen - de 3-3 viel in minuut 95. Maar Stanciu heeft zich in een mum van tijd ontpopt tot sleutelpion. De Anderlecht-flop tekende tot dusver voor drie goals en twee assists.

"We speelden een goede eerste helft, maar daarna weet ik niet wat er met ons gebeurde", vertelde Stanciu na de wedstrijd. "Het is nu al vijf wedstrijden dat we goed spelen in de eerste helft en in de tweede helft doen we niets. Er wordt te makkelijk gescoord tegen ons. Het gebeurt elke wedstrijd opnieuw. We moeten meer gefocust en geconcentreerd zijn."

Benito Raman gaat trouwen

Op sportief vlak gaat het Benito Raman weer helemaal voor de wind bij de Duitse tweedeklasser Fortuna Düsseldorf en ook privé loopt het op wieltjes. De voormalige spits van Gent vroeg zijn vriendin ten huwelijk. "Ze zei ja", pronkte Raman op zijn Instagram-account. Onze landgenoot geniet in Rome van enkele dagen vakantie.

'Schweini' is vader van een dochter

Bastian Schweinsteiger en Ana Ivanovic mogen zich de trotse ouders noemen van een zoontje. De voormalige Servische tennisvedette kondigde het nieuws zondagavond aan op Twitter. "We heten onze kleine jongen welkom in de wereld. Er zijn geen woorden om te beschrijven hoe gelukkig wij ons voelen", schreef Ivanovic, die geen naam vrijgaf. Volgens Servische media zou het kind Luka worden genoemd.

Schweinsteiger en Ivanovic vormen sinds 2014 een koppel en zijn sinds 2016 gehuwd. Het paar woont in Chicago, waar voormalig Duits international Schweinsteiger voor Chicago Fire voetbalt.

Ivanovic zette in 2016 na heel wat blessureleed een punt achter haar tenniscarrière. De Servische won in 2008 Roland Garros en is een ex-nummer 1.

