FT Buitenland (17/09). Defour speelt eerste minuten in acht maanden bij Burnley - Divock Origi loopt lichte enkelblessure op bij beloften Voetbalredactie

17 september 2018

20u48

Bron: Eigen berichtgeving/Belga 0

Castagne en Atalanta gaan de boot in bij revelatie SPAL

Kersvers Rode Duivel Timothy Castagne is tijdens de afsluiter van de vierde speeldag in de Serie A met Atalanta Bergamo met 2-0 onderuitgegaan bij SPAL. Petagna was bij de thuisploeg de held van de avond met twee snelle goals na rust (50. en 56.). Castagne, die tien dagen geleden tijdens de vriendschappelijke interland van de Rode Duivels in Schotland (0-4) zijn debuut als international maakte, speelde de hele wedstrijd als rechterwingback.

In het klassement klimt SPAL met 9/12 naar een gedeelde tweede plaats, samen met Napoli. Het team uit Ferrara, dat zich vorig seizoen als zeventiende maar nipt kon handhaven in de Serie A, is de revelatie van het seizoensbegin in Italië.

Junior Edmilson en Al-Duhail sneuvelen in kwartfinale Aziatische Champions League

Junior Edmilson en zijn Qatarese club Al-Duhail zijn er maandag niet in geslaagd zich te plaatsen voor de halve finales van de Aziatische Champions League. Na de heenwedstrijd in Qatar met 1-0 te hebben gewonnen van het Iraanse Persepolis, werd in Iran met 3-1 verloren.

Boudiaf (33.) bracht de bezoekers nochtans voor rust op voorsprong, maar na pauze zorgden goals van Hosseini (57.), Al-Brake Hussain (76. own) en Mensha (78.) alsnog voor de Iraanse kwalificatie. Junior Edmilson speelde de hele wedstrijd.

De Braziliaanse Belg maakte in augustus voor zo'n 5,5 miljoen euro de overstap van Standard naar het Midden-Oosten.

Tottenham mist Lloris en Alli tegen Inter

Middenvelder Dele Alli en doelman Hugo Lloris missen morgenavond de uitwedstrijd van Tottenham Hotspur bij Internazionale op de eerste speeldag van de Champions League. Beide spelers zijn onvoldoende hersteld van blessureleed.

Lloris kampt met een dijbeenblessure en Alli heeft last van een hamstring. Ook Moussa Sissoko is afwezig, de Franse middenvelder kampt net als Alli met een hamstringblessure. Rode Duivels Toby Alderweireld, Jan Vertonghen en Mousa Dembélé zijn wel allen speelklaar. Dat geldt ook voor Radja Nainggolan bij Inter.

Tottenham begon de competitie in eigen land met 9/15. De Spurs verloren wel hun laatste twee duels, bij Watford (2-1) en thuis tegen Liverpool (1-2). Inter kent een ronduit zwak seizoensbegin. De Nerazzurri tellen na vier speeldagen nog maar vier punten. Zaterdag ging Inter met 0-1 de boot in tegen promovendus Parma.

FC Barcelona en PSV zijn de overige twee teams in groep B. Ook zij treffen elkaar morgen.

Oguchi Onyewu hangt schoenen aan de haak

De Amerikaan Oguchi Onyewu, voormalig verdediger van La Louvière en Standard, heeft maandag op 36-jarige leeftijd bekendgemaakt zijn professionele voetbalcarrière stop te zetten. "Aan alle goede dingen komt een einde", legde Onyewu uit op zijn Instagramaccount. "Bedankt. Van een slungel die opgroeide in Olney MD tot spelen voor enkele van de grootste clubs ter wereld. Deze sport gaf me zoveel."

Onyewu begon zijn carrière in Europa zestien jaar geleden in Frankrijk bij FC Metz (2002-2003). Nadien volgden passages bij La Louvière (2003-2004), Standard (2004-2009), Newcastle United (2007), AC Milan (2009-2011), FC Twente (2011), Sporting Lissabon (2011-2012), Malaga (2012-2013), QPR (2013-2014), Sheffield Wednesday (2014), Charlton Athletic (2014-2015) en Philadelphia Union (2017). Sinds het najaar van 2017 zat hij zonder club.

Op zijn palmares staan onder meer twee Belgische titels (2008 en 2009) met Standard. Onyewu telt ook 67 caps voor het Amerikaanse nationale team. Hij was met Team USA aanwezig op de Wereldbekers van 2006 en 2010 en won twee maal de Gold Cup (2005 en 2007), het Noord- en Midden-Amerikaans landenkampioenschap.

Firmino herstelt snel van oogblessure

Liverpool kan morgen op de eerste speeldag van de Champions League tegen PSG mogelijk al opnieuw rekenen op spits Roberto Firmino. De Braziliaan blesseerde zich afgelopen zaterdag in het competitieduel bij Tottenham (1-2) aan het oog na een duel met Rode Duivel Jan Vertonghen, maar coach Jürgen Klopp is optimistisch.

"We hebben allemaal de foto gezien en het zag er angstaanjagend uit. Gelukkig is uit onderzoek gebleken dat er geen blijvende schade is. Hij herstelt sneller dan gedacht. Op dit moment is het nog te vroeg om te beslissen of hij zal spelen tegen PSG. We kijken het nog even aan."

Firmino kreeg een kwartier voor tijd een vinger van Vertonghen in zijn oog en moest vervolgens gewisseld worden. De Reds wonnen de partij bij de Spurs wel met 1-2 en staan na vijf speeldagen nog steeds met het maximum van vijftien punten bovenaan in de Premier League. Firmino scoorde even na rust de tweede bezoekende treffer.

Divock Origi (Liverpool) loopt lichte enkelblessure op bij beloften

Divock Origi heeft bij een wedstrijd met de beloften van Liverpool een lichte enkelblessure opgelopen en mist zo goed als zeker de eerste wedstrijd van de groepsfase van de Champions League van dinsdag tegen Paris Saint-Germain. Dat heeft Liverpool-coach Jürgen Klopp bevestigd.

"We gaven Divock dit weekend wat speelminten bij de beloften, hij scoorde maar het ziet ernaar uit dat hij niet speelklaar geraakt voor morgen", legde de Duitse trainer uit. "Hij heeft een lichte enkelblessure, het lijkt niet te ernstig. Hij probeerde het deze ochtend even maar dat ging niet te best. Morgenochtend zal hij het opnieuw proberen."

Fit of niet, de kans dat Origi tegen PSG zou spelen is sowieso klein. De 23-jarige aanvaller heeft bij Liverpool af te rekenen met erg veel concurrentie en speelde dit seizoen nog niet voor de hoofdmacht.

The Reds hebben de goede vorm dit seizoen te pakken. Het team van (tweede) doelman Simon Mignolet liet in de Premier League na vijf duels nog geen punt liggen en staat samen op kop met Chelsea. Maar ook PSG kan in Frankrijk een soortgelijk perfect rapport na vijf wedstrijden voorleggen. Nog in groep C treft Rode Ster Belgrado in Servië Napoli.

Defour speelt met U23 Burnley

Hij maakt zijn eerste wedstrijdminuten sinds januari. De middenvelder stond acht maanden aan de kant met een zware knieblessure en vervolgens ook kuitproblemen. Dyche: “Hij traint nu al tien dagen met de groep mee”, zegt Dyche. “Hij zal nog een tijdje nodig hebben om wedstrijdfit te raken.” Vanmiddag stond hij aan de aftrap bij de u23. (KTH)

Youngster Nsoki blijft PSG trouw

Verdediger Stanley Nsoki heeft zijn handtekening gezet onder een profcontract bij Paris Saint-Germain. Dat heeft de Franse kampioen laten weten. De 19-jarige Fransman blijft PSG nu tot juni 2021 trouw.

Het is het eerste profcontract voor Nsoki, die dit seizoen definitief lijkt door te breken bij de Franse grootmacht. De linksachter speelde tot dusver al drie Ligue 1-wedstrijden en veroverde mee de Franse Supercup.

PSG is met vijf zeges in evenveel wedstrijden erg sterk aan het nieuwe seizoen begonnen en lijkt in Frankrijk weinig tegenstand te zullen ondervinden. Eerste achtervolgers Marseille, Rijsel en Toulouse volgen al op vijf punten van Thomas Meunier en co.

Se queda ✍️#Nsoki2021 pic.twitter.com/DUKp02AiFh Paris Saint-Germain(@ PSG_inside) link