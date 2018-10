FT buitenland 16/10. Madagaskar voor het eerst gekwalificeerd voor Africa Cup - Mourinho moet vrezen voor schorsing tegen Chelsea Redactie

Madagaskar voor het eerst gekwalificeerd voor Africa Cup

Voor het eerst in de geschiedenis van het land mag Madagaskar meestrijden om de titel van beste Afrikaanse voetbalnatie op de Africa Cup of Nations (CAN). Madagaskar verzekerde zich van de kwalificatie met een krappe 1-0 zege tegen Equatoriaal-Guinea. Met tien punten uit vier wedstrijden is het land twee speeldagen voor het einde zeker van een plaats bij de eerste twee in zijn groep.

De Malagassische selectie, die zijn ticket voor de Africa Cup greep dankzij een treffer van Njiva Rakotoharimalala, had tot op heden nog nooit de kwalificatiereeksen overleefd. Met uitzondering van Kameroen, dat automatisch gekwalificeerd is als organiserend land, is Madagaskar het eerste land dat zich plaatst voor het toernooi, dat plaatsvindt van 15 juni tot 13 juli.

Intussen zijn er nog steeds twijfels over de organisatiecapaciteiten van Kameroen. De voorbereidingen voor het toernooi zouden aanzienlijke vertraging opgelopen hebben. De finale beslissing zal eind november vallen.

Mourinho moet vrezen voor schorsing tegen oude club Chelsea

José Mourinho (Manchester United) moet vrezen voor een schorsing. De Engelse voetbalbond (FA) heeft hem aangeklaagd wegens beledigend, kwetsend en/of ongepast taalgebruik.

De Portugese trainer kan tot vrijdag een weerwoord indienen. Daarna volgt de uitspraak. Indien hij schuldig wordt bevonden, zou hij volgens persbureau Reuters komende zaterdag al bij de topper tegen zijn vroegere club Chelsea op Stamford Bridge op de tribune moeten plaatsnemen.

Mourinho liet zich eerder deze maand kort na afloop van de gewonnen wedstrijd tegen Newcastle United (3-2, na een achterstand tot aan de zeventigste minuut van 0-2) gaan voor een tv-camera. In het Portugees reageerde hij zich even flink af. Na bestudering van de tv-beelden besloot de FA hem in staat van beschuldiging te stellen.