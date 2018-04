FT buitenland 16/04: Mirallas én Engels scoren voor Olympiakos Redactie

16 april 2018

22u24 6 Buitenlands Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

Mirallas en Engels aan het kanon bij Olympiakos

Bij Olympiakos kunnen ze opgelucht ademhalen. De Griekse topclub heeft een woelige periode, waarbij de voorzitter ontgoocheld heel wat spelers vervroegd met vakantie stuurde, afgesloten met een 5-1-zege tegen Kerkyra. En er stonden ook twee landgenoten aan het kanon. Kevin Mirallas maakte er op slag van rust 2-1 van en verdediger Björn Engels kopte na rust de 4-1 in doel. Odjidja en Gillet zaten niet in de kern bij Olympiakos, dat waarschijnlijk naast de Griekse titel zal grijpen.

FC Sion verbannen uit Europa

FC Sion is voor het eerstvolgende seizoen geschorst voor Europees voetbal. De Zwitserse club van Ilombe Mboyo had verzuimd een openstaande rekening van 950.000 euro te vermelden in de inschrijvingspapieren voor deelname dit seizoen aan de Europa League. FC Sion moest dat bedrag nog betalen aan de Franse club Sochaux. Deelname aan de Europese competities is verboden voor clubs die nog onbetaalde facturen aan andere partijen moeten voldoen. Sion moet ook een boete van 235.000 euro betalen aan de UEFA.

FC Irtysj uit Kazachstan werd eveneens door de UEFA voor één seizoen verbannen wegens het overtreden van de financiële spelregels. Deze straf is echter voorwaardelijk, met een proeftijd van drie jaar. De club moet wel een boete betalen van 435.000 euro. FC Vojvodina uit Servië en KF Tirana uit Albanië werden 215.000 euro gekort op hun premies uit de Europa League wegens licentieproblemen.

Alderweireld weer in de selectie bij Tottenham

Toby Alderweireld zit morgen voor de partij tegen Brighton & Hove Albion nog een keer in de wedstrijdselectie van Tottenham. En dat is toch al een tijdje geleden. Voor het eerst sinds de internationale break om precies te zijn. Omdat zijn coach Mauricio Pochettino wil roteren kan de Belgische verdediger wellicht profiteren. Voorlopig weigert Alderweireld zijn contract te verlengen en daardoor werd onze landgenoot een tijdje aan de kant geschoven. Het is nog afwachten of Alderweireld dit seizoen nog in actie zal komen voor de Spurs.

Those days when Toby Alderweireld is back in the Spurs squad. But how many times will he feature? #thfc pic.twitter.com/ozcj3anS1D Kristof Terreur 📰(@ HLNinEngeland) link

Panathinaikos moet opnieuw punten inleveren wegens schulden

De Griekse voetbalbond heeft Panathinaikos negen punten afgenomen wegens schulden aan drie voormalige spelers. Dat heeft de federatie meegedeeld. De Griekse topclub heeft nog slechts enkele dagen tijd om de verschuldigde bedragen over te maken of tot een akkoord te komen over een termijnbetaling. Als Panathinaikos hier niet in slaagt, dan dreigt de club mogelijk voor het eerst in zijn geschiedenis te degraderen.

Vorige week al moest Panthinaikos drie punten inleveren wegens schulden aan ex-speler Jens Wemmer. Volgens Griekse media heeft de club bijna 60 miljoen euro schulden bij (ex-)spelers en leveranciers. De huidige spelersgroep wordt in termijnen betaald. Vorige week staakten de spelers nog één dag door onder meer niet te trainen.

Neymar aan het pokeren tijdens titelmatch PSG

Terwijl zijn ploegmaats er zeven in het mandje legden tegen Monaco en zich zo met groot overwicht tot Frans kampioen kroonden, was er van Neymar geen sprake in het Parc des Prinses. De gekwetste Braziliaanse aanvaller liet zich in Parijs vertegenwoordigen door zijn vader, die ook zijn zaakwaarnemer is. Zelf keek hij ook wel naar de wedstrijd, maar leek hij toch vooral voorrang te geven aan een spelletje poker online. Zo is te zien op de Instagramstories van Neymar. Een post die niet in goeie aarde viel bij de fans van PSG. De toekomst van Neymar in Parijs lijkt erg onzeker, met veel geruchten als zou hij deze of volgende zomer terugkeren naar La Liga, waar Real Madrid-voorzitter Florentino Perez hem graag naar Bernabeu wil halen.

Neymar may not be in Paris tonight, but he is watching the game (albeit in the background of his online poker game) #PSGASM pic.twitter.com/DEKBCMsXyZ GFFN Match Zone(@ GFFNMatchZone) link

Buffon meest loyale speler in vijf grootste Europese competities

In een nieuwe gepubliceerde lijst van CIES (Het Internationaal Centrum voor Sportstudie) blijkt dat Gianluigi Buffon de meest loyale speler is in de vijf grootste Europese competities. De Premier League, La Liga, de Serie A, de Bundesliga en de Ligue 1. Het Italiaanse sluitstuk verdedigt al zeventien seizoenen de kleuren van Juventus. Daarmee blijft hij Sergio Pellissier (16,5 seizoenen bij Chievo Verona) en Andrés Iniesta (16 seizoenen bij Barcelona) en Roman Weidenfeller (16 seizoenen bij Borussia Dortmund) net voor. Ook Vincent Kompany verschijnt in de lijst. De Rode Duivel speelt al tien seizoenen bij Manchester City.

Knieoperatie voor Arturo Vidal (Bayern München)

Bayern München moet het nog even zonder Arturo Vidal (30) stellen. Er is een stukje kraakbeen losgekomen in de rechterknie van de Chileense middenvelder, die onder het mes moet. Dat maakte de Duitse landskampioen vandaag bekend.

Zondagvoormiddag liep de al gehavende rechterknie van Vidal, die al twee weken out is, nog meer schade op tijdens een trainingssessie. "Hij is weggegleden en heeft zich verzwikt", verklaarde coach Jupp Heynckes op de persconferentie daags voor de halve finale van de Duitse beker tegen Bayer Leverkusen. "Hij is op weg naar Augsburg, waar hij een kleine ingreep zal ondergaan." Het is niet duidelijk of Vidal de duels met Real Madrid (25/04 en 1/05) in de halve finales van de Champions League haalt.

Monaco betaalt meegereisde fans terug na pandoering tegen PSG

AS Monaco zal zijn supporters die een ticket kochten voor de met 7-1 verloren wedstrijd in het Parc des Princes terugbetalen. Dat heeft de Monegaskische club gisteravond nog bekendgemaakt. Dankzij die klinkende zege veroverde Paris-Saint-Germain zijn zevende Franse landstitel.

"Dit was voor ons een rampzalig scenario", verklaarde Vadim Vasilyev, de vicevoorzitter van AS Monaco. "Alleen onze supporters waren op niveau, ik wil hen dan ook bedanken. Het is nu aan ons om die tweede plaats te pakken. Ik wil dit scenario niet opnieuw meemaken. Ik verwacht zaterdag tegen Guingamp een reactie van de spelers." Vorig seizoen kroonde AS Monaco zich tot landskampioen.

Later deze week zullen de fans op de clubwebsite vernemen hoe de terugbetaling van de tickets zal verlopen.