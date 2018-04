FT buitenland 15/04: PSV pakt de titel in Nederland - Juventus loopt uit op Napoli - Denayer weer op kop met 'Gala' TLB

15 april 2018

21u54

Geen winnaar in Romeinse derby

De Romeinse derby tussen Lazio en AS Roma is vanavond op de 32e speeldag in de Serie A op een doelpuntenloos gelijkspel geëindigd. Radja Nainggolan maakte bij AS Roma de partij vol, Jordan Lukaku voetbalde het laatste halfuur mee bij Lazio.

AS Roma kwam het dichtst bij het doelpunt, maar het schot van Bruno Peres strandde op de paal. Voor het overige viel er geen bal tussen de palen te noteren. Lazio moest de laatste 10 minuten met een man minder volmaken na de rode kaart voor Stefan Radu. In de slotminuten was Edin Dzeko nog twee keer dicht bij de winnende treffer, maar zijn kopbal viel tegen de lat en zijn afstandsschot scheerde de paal. Ook in de stand geven de Romeinse clubs elkaar geen duimbreed toe. Met 61 punten delen ze de derde plaats.

Real nipt langs Malaga van Lestienne

Real Madrid heeft de derde plaats in de Primera Division overgenomen van Valencia. De 'Koninklijke' versloeg hekkensluiter Malaga met 1-2 en heeft nu twee punten meer dan Valencia, dat zaterdag met 2-1 verloor bij FC Barcelona. Isco opende in de eerste helft de score. De middenvelder krulde de bal bij een vrije trap over de muur in de linkerhoek, onhoudbaar voor doelman Roberto. In de tweede helft tikte Casemiro de 0-2 binnen na een combinatie met Karim Benzema en Isco. Pas diep in blessuretijd kon Malaga iets terugdoen. Via de Uruguayaan Rolan werd het 1-2. Maxime Lestienne mocht na 78 minuten invallen.

Denayer en 'Gala' opnieuw op kop

Galatasaray is opnieuw leider in de Turkse competitie. Met Jason Denayer tussen de lijnen won 'Gala' de topper tegen Basaksehir met 2-0. Mariano en Aziz stonden aan het kanon. Vijf speeldagen voor het einde van de competitie springt Galatasaray over Besiktas en Basaksehir naar de koppositie. Met 60 punten verzamelde het er eentje meer dan Besiktas en Basaksehir (59). Fenerbahce (57) is ook nog in de running voor de titel.

Juventus loopt uit op Napoli

Juventus heeft op de 32ste speeldag in de Serie A met 3-0 gewonnen tegen het Sampdoria van Dennis Praet. De 'Oude Dame' loopt zo zes punten uit op Napoli, dat bleef steken op een gelijkspel tegen AC Milan (0-0). Douglas Costa was bij Juventus de man van de match. De Braziliaanse buitenspeler kwam op slag van rust tussen de lijnen voor de geblesseerde Pjanic, maar leverde met zijn eerste baltoets de perfecte assist af voor Mandzukic. Ook na de pauze vervulde Costa nog twee keer de rol van aangever. Höwedes en Khedira profiteerden van de kunstjes van de Braziliaan. Praet maakte de match vol bij Sampdoria, dat de negende plaats bezet met 49 punten. Juventus voert met 84 punten de stand aan, dat zijn er zes meer dan eerste achtervolger Napoli. Er resten Dries Mertens en co nog zes speeldagen om die kloof goed te maken.

PSV pakt 24ste landstitel na overtuigende zege tegen Ajax

PSV heeft vandaag de landstitel in de eredivisie behaald. De Eindhovenaren stelden het kampioenschap veilig door nummer twee Ajax met 3-0 te verslaan. Het is voor PSV de 24ste landstitel in de geschiedenis.

Gastón Pereiro opende halverwege de eerste helft de score. In de 38e minuut verdubbelde Luuk de Jong de voorsprong. Het derde doelpunt kwam na de pauze op naam van Steven Bergwijn. Luuk de Jong viel na die treffer uit met een blessure. Ajax beëindigde de wedstrijd met negen man na rode kaarten voor Nicolás Tagliafico (twee keer geel) en invaller Siem de Jong (direct rood).

PSV speelt de laatste drie wedstrijden nog tegen Roda JC, ADO Den Haag en FC Groningen. Ajax moet zich richten op de tweede plaats. De voorsprong op AZ is vijf punten.

In Schotland waren alle ogen gericht op de Old Firm, de stadsderby tussen Rangers en Celtic Glasgow. Celtic plaatste zich na een 4-0 zege tegen de aartsrivaal voor de finale van de FA Cup. Op Hampden Park stond Celtic aan de rust al 2-0 voor. Na de pauze moesten de Rangers met tien voort na rood voor Mccrorie, Celtic profiteerde optimaal. De club van Rode Duivel Dedryck Boyata, die 90 minuten afwerkte, won 154 van de onderlinge confrontaties. Rangers zette 159 Old Firms naar zijn hand, 99 keer eindigde het stadsduel onbeslist. In de finale van 19 mei neemt titelverdediger Celtic het op 19 mei op tegen Motherwell.

Lamah weer beslissend in de MLS, Ibrahimovic scoort ook bij eerste basisplaats

FC Dallas en Roland Lamah hebben hun vijfde wedstrijd in de Major League of Soccer (MLS) winnend afgesloten. Dallas won bij New England Revolution met 0-1. Roland Lamah gaf de assist bij het doelpunt. Ook Zlatan Ibrahimovic was weer beslissend bij LA Galaxy. De Zweed maakte de enige goal in de 0-1 zege bij Chicago.

Lamah zorgde een kwartier voor tijd voor de assist op Hayes, hetgeen volstond voor een 0-1 zege voor Dallas. De vijfvoudig Rode Duivel mocht meteen daarna gaan rusten. In de stand klimt Dallas naar de vijfde stek in de Western Conference, New England Revolution is derde in de Eastern Conference.

Zlatan Ibrahimovic stond op bezoek bij het Chicago Fire van Bastian Schweinsteiger voor het eerst aan de aftrap voor LA Galaxy. De Zweed, die LA eind maart vervoegde en toen bij zijn debuut in de derby tegen het LA FC van Laurent Ciman meteen twee maal scoorde, zorgde voor het enige doelpunt van de partij met een kopbal in de toegevoegde tijd van de eerste helft. De assistgever was met 107-voudig Engels international Ashley Cole eveneens niet de minste. Galaxy is tweede in de Western Conference, Chicago pas tiende in de Eastern Conference.

De treffer van Zlatan:

Zlantan Ibrahimovic sets MLS on fire as he scores his third league goal with the La galaxy against Bastian Schweinsteiger's Chicago Fire.

