FT buitenland (14/2). Simeone blijft Atlético trouw - Mourinho kreeg 17 miljoen euro ontslagvergoeding van Man United

14 februari 2019

Vijf grootste Europese competities gaven 570 miljoen euro aan wintertransfers uit

De clubs van de vijf grootste Europese voetbalcompetities hebben samen 570 miljoen euro uitgegeven tijdens de wintertransferperiode. Dat maakte de FIFA vandaag bekend. Duitsland, Engeland, Spanje, Frankrijk en Italië waren samen goed voor 59,1 procent van de wereldwijde transfersommen in januari van dit jaar. Over heel de wereld werd 967 miljoen euro gespendeerd. Dat is 6,4 procent meer als in dezelfde periode vorig jaar, zo wist de FIFA te achterhalen op basis van zijn registratiesysteem TMS (Transfer matching system).

In Engeland werd met 157,8 miljoen euro het meest uitgegeven, maar de uitgaven lagen in de Premier Laegue wel 65 procent lager dan een jaar geleden. Italië volgt op de tweede plaats met 128 miljoen euro, voor Duitsland (99,6 miljoen), Spanje (99,1 miljoen) en Frankrijk (84,5 miljoen). Buiten de grote vijf werd in Mexico (51,8 miljoen) het meest gespendeerd. Saoedi-Arabië (43,6 miljoen), Turkije (30,3 miljoen), Rusland (27,5 miljoen) en Argentinië (26,4 miljoen) maken de top tien compleet.

In 162 van de 211 bij de FIFA aangesloten voetbalfederaties ging de transfermarkt open in januari. De duurste wintertransfer was die van de Amerikaan Christian Pulisic, die voor 64 miljoen euro van Dortmund naar Chelsea trok. Wereldwijd veranderden 3.716 spelers van club. Dat cijfer ligt 9,2 procent hoger dan in januari 2018.

Diego Simeone tot 2022 coach van Atlético Madrid

Diego Simeone is ook de komende jaren trainer van Atlético Madrid. De passievolle Argentijn trad in december 2011 in dienst bij de club uit Madrid en heeft zijn contract verlengd tot de zomer van 2022.

Simeone was ook als speler actief voor Atlético, naast onder meer dienstverbanden bij Sevilla, Internazionale en Lazio. Hij speelde 106 interlands voor Argentinië.

Als trainer werkte hij eerst bij enkele clubs in zijn vaderland alvorens de oversteek te maken naar het Italiaanse Catania. In Madrid volgde hij de ontslagen Gregorio Manzano op. Met Atlético werd hij eenmaal Spaanse kampioen, won hij de Spaanse beker en twee keer de Europa League. Ook bereikte Simeone met zijn team twee keer de finale van de Champions League, beide keren werd verloren van stadgenoot Real Madrid.

Mourinho kreeg 17 miljoen euro ontslagvergoeding van Manchester United

Zijn ontslag bij Manchester United heeft José Mourinho geen windeieren gelegd. De 56-jarige Portugees werd half december vanwege de tegenvallende resultaten bedankt, maar kon zich troosten met een ontslagvergoeding van liefst 15 miljoen pond (ruim 17 miljoen euro). Dat blijkt uit de halfjaarlijkse financiële cijfers die United vandaag vrijgaf.

De Red Devils keerden onder de noemer “uitzonderlijke items” in totaal 19,6 miljoen pond uit aan Mourinho en zijn zes stafleden. Die mochten onder elkaar 5,2 miljoen euro verdelen.

Na het ontslag van Mourinho duidde Manchester United de Noor Ole Gunnar Solskjaer aan als opvolger. Meteen gingen de resultaten in stijgende lijn. De ex-spits won tien van zijn eerste elf wedstrijden als coach van Lukaku en co. Dinsdag bleek PSG in de achtste finales van de Champions League wel een maatje te groot (0-2).

Modeste kan eindelijk spelen voor FC Keulen

De Duitse tweedeklasser FC Keulen kan eindelijk opnieuw rekenen op Anthony Modeste. De Franse spits, eerder actief voor de club tussen juni 2015 en juni 2017, tekende in november vorig jaar een nieuw contract in Keulen tot medio 2023. Modeste mocht echter nog niet aantreden voor FC Keulen omdat zijn Chinese werkgever Tianjin Quanjian, de ex-club van Axel Witsel, weigerde hem vrij te geven. Die vrijgave kwam er vandaag eindelijk, onder druk van de FIFA. Modeste kan vrijdag al aantreden voor Keulen in de competitiewedstrijd bij Paderborn. Keulen, dat vorig jaar degradeerde uit de Bundesliga, staat in de Duitse tweede klasse momenteel tweede, met vier punten minder dan leider Hamburg.

Gevluchte voetballer uit Bahrein krijgt Australisch paspoort

Hakeem Al Araibi kan een Australisch paspoort tegemoetzien. De voetballer uit Bahrein ging vandaag in Canberra langs bij premier Scott Morrison, om de Australische overheid te bedanken voor de hulp bij zijn vrijlating in Thailand. Morrison vertelde dat het naturalisatieproces van Al Araibi gaande is. “Een paspoort is niet ver weg”, aldus de premier, die de speler een bal overhandigde met de tekst ‘Welkom thuis Hakeem’.

Al Araibi vroeg in 2014 politiek asiel aan in Australië. De voetballer was gevlucht uit zijn geboorteland Bahrein, waar de international bij verstek tot tien jaar gevangenisstraf was veroordeeld omdat hij een politiebureau zou hebben vernield. Al Araibi stond destijds bekend als tegenstander van het regime in zijn land. Hij ging in Australië voetballen en kreeg daar in 2017 een vluchtelingenstatus. De speler van Pascoe Vale FC werd in eind november in Thailand opgepakt. Bahrein wilde dat Al Araibi zou worden uitgeleverd, zodat hij zijn straf kon uitzitten, maar begin deze week werd dat verzoek onder politieke druk ingetrokken. De voetballer keerde daarop terug naar Australië.

Drie mensen raken gewond bij rellen tussen fans van Lazio en Sevilla in Rome

Gisteravond kwam het in Rome tot rellen tussen aanhangers van Lazio en Sevilla. Daarbij vielen drie gewonden, zo berichtten Italiaanse media.

Twee Spanjaarden en een Amerikaan moesten naar het ziekenhuis worden afgevoerd nadat ze gewond raakten bij de rellen, die naar verluidt begonnen met een ruzie in een bar nabij het Colosseum. De politie is een onderzoek gestart.

Lazio en Sevilla treffen elkaar vanavond in de zestiende finales van de Europa League. Voor de match zijn extra veiligheidsmaatregelen getroffen want de Ultra’s van Lazio hebben sowieso al geen te beste reputatie. De Romeinse politie verwacht zo’n 1.500 Spaanse fans in het Stadio Olimpico.

Hamsik trekt naar club van Carrasco

De overgang van Marek Hamsik naar het Chinese Dalian Yifang, de ploeg van Yannick Carrasco, is in kannen en kruiken. Dat bevestigde de advocaat van Napoli gisteravond aan een lokaal radiostation. "Hamsik is sinds 20u30 speler van Dalian", vertelde Mattia Grassani aan Radio Kiss Kiss, dat uitzendt vanuit Napels. Hamsik wordt vrijdag in China verwacht. Napoli ontvangt voor zijn aanvoerder 20 miljoen euro. De transfer van de 31-jarige Slovaakse middenvelder werd vorige week opgeschort omdat er geen akkoord werd gevonden over de modaliteiten voor de betaling. Dat probleem is nu opgelost. Met Hamsik verliest Napoli, het team van Dries Mertens, één van zijn absolute sterkhouders. Hij voetbalde er sinds 2007, won twee keer de Coppa Italia (in 2012 en 2014) en maakte 121 doelpunten in 520 wedstrijden. Bij Dalian Yifang ligt voor Hamsik een contract voor drie seizoenen klaar. Hij zal er jaarlijks negen miljoen euro verdienen.

Manchester United rouwt om jeugdcoach

Eric Harrison, voormalig jeugdcoach bij Manchester United en de man achter de legendarische ‘class of ‘92', is op 81-jarige leeftijd overleden. Nadat Alex Ferguson in 1986 het roer in handen kreeg bij ManU, haalde hij Harrison binnen om de meest beloftevolle spelers op te leiden. Onder diens hoede won United in 1992 de prestigieuze FA Youth Cup. Heel wat spelers uit die ploeg zouden later vedetten worden in het eerste elftal. Onder meer Gary en Phil Neville, David Beckham, Nicky Butt, Ryan Giggs en Paul Scholes werden onder Harrison klaargestoomd voor het grote werk. In 1999 wonnen zij de ‘treble’ (Premier League, FA Cup en Champions League). “We zijn onze mentor kwijt, onze coach en de man die ons gevormd heeft”, reageerde Gary Neville op het overlijden van Harrison, die al enkele jaren aan dementie leed. “Hij leerde ons hoe te spelen, nooit op te geven, hoe belangrijk het was je individuele gevechten te winnen en wat er nodig was om voor Manchester United te spelen. Eric, we zijn je alles verschuldigd.”

In totaal werkte Harrison 27 jaar voor Manchester United. In december 2017 werd hij opgenomen in de Orde van het Britse Rijk.