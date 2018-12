FT buitenland 14/12. BBC kroont Salah opnieuw tot Afrikaans voetballer van het jaar - Boca Juniors moet op zoek naar nieuwe coach De voetbalredactie

14 december 2018

Schelotto niet langer coach van Boca Juniors

Guillermo Barros Schelotto is niet langer trainer van Boca Juniors. Dat deelde de club vandaag mee op Twitter. De 45-jarige Argentijn verloor zondag nog de terugwedstrijd van de finale van de Copa Libertadores tegen aartsrivaal River Plate. “Na de pijn van het niet winnen van de cup, ga ik met rust in mijn hoofd in gedachte dat ik alles heb gegeven”, zei de voormalig Argentijns international die tweeënhalf jaar coach was bij Boca Juniors. Onder Barros Schelotto was de club twee keer Argentijns landskampioen geworden. “We begrijpen dat het beste voor Boca is om te veranderen en het seizoen met een nieuwe coach te beginnen”, vertelde voorzitter Daniel Angelici van Boca Juniors.

Wolfsburg en Casteels gaan winnen in Nurnberg

Wolfsburg heeft vandaag de openingswedstrijd van de vijftiende speeldag in de Bundesliga met 0-2 gewonnen op bezoek bij Nurnberg. Doelman Koen Casteels hield voor de vijfde keer dit seizoen zijn netten schoon. De doelpunten in het Max-Morlock-Stadion van Neurenberg kwamen op naam van Ginczek (58.) en Brekalo (90.+3). De thuisploeg maakte het Casteels niet echt moeilijk, want kreeg geen enkele bal tussen de palen. Wolfsburg klimt na een reeksje (10 op 12) naar de achtste plaats in de stand. Nurnberg is zestiende.

In de Duitse tweede klasse blijft Hamburg de stand aanvoeren. De ploeg van Orel Mangala, die de partij volmaakte, ging op speeldag 17 met 1-2 winnen bij Duisburg.

BBC roept Salah (Liverpool) opnieuw uit tot Afrikaans speler van 2018

De Britse openbare omroep BBC heeft Mohamed Salah, de Egyptische aanvaller van Liverpool, vandaag voor het tweede jaar op rij uitgeroepen tot Afrikaans voetbalspeler van het jaar.

In een stemming bij luisteraars van BBC Radio haalde Salah het met een recordaantal van ruim 650.000 stemmen, voor de Marokkaan Medhi Benatia (Juventus), de Senegalezen Kalidou Koulibaly (Napoli) en Sadio Mané (Liverpool) en de Ghanees Thomas Partey (Atlético Madrid).

“Het is geweldig dat ik deze prijs opnieuw win. Ik ben ontzettend gelukkig. Hopelijk kan ik deze trofee volgend jaar opnieuw winnen”, reageerde de flankaanvaller van Liverpool. Salah is na Mohamed Barakat (2005) en Mohamed Aboutreika (2008) de derde Egyptenaar die de prijs pakt. Hij is de eerste sinds de Nigeriaan Jay-Jay Okocha (2003 en 2004) die zichzelf opvolgt.

De 26-jarige Salah, vorig seizoen topschutter van de Premier League en ook Champions League-finalist met Liverpool, is ook in de running om door de Afrikaanse voetbalfederatie CAF uitgeroepen te worden tot Afrikaanse Voetballer van het Jaar.

AC Milan moet Europese uitsluiting vrezen

De Italiaanse topclub AC Milan, die van inbreuken op de financiële fair play beschuldigd wordt, mag één seizoen (2022-2023 of 2023-2024) niet deelnemen aan Europese competities als het op 30 juni 2021 zijn begroting niet in evenwicht heeft, zo maakte de Europese Voetbalconfederatie UEFA vandaag bekend.

Daarnaast houdt de UEFA ook twaalf miljoen euro aan inkomsten van dit seizoen uit de Europa League in. Daarin strandde Milan gisteravond in de groepsfase. De komende twee seizoenen mogen ze bovendien slechts 21 spelers op hun Europese lijst zetten.

Aanvankelijk mocht het krasselende Milan ook dit jaar niet meedoen aan de Europa League, wegens eerdere inbreuken op de financiële fair play. De Rossoneri stapten daarop naar het Internationaal Sporttribunaal en het TAS gaf hen gelijk, waardoor ze toch mochten deelnemen.

Arjen Robben out tot de winterstop

Arjen Robben komt voor de winterstop niet meer in actie. De aanvaller van Bayern München heeft al een paar weken last van een onwillige zenuw in zijn bovenbeen. “Arjen zal dit kalenderjaar niet meer spelen”, zegt trainer Niko Kovac. “We zullen het zo opbouwen dat hij op 4 januari weer kan aansluiten als we de voorbereiding op de tweede seizoenshelft beginnen.”

Robben kwam eind vorige maand in het Champions League-duel tegen Benfica (5-1) voor het laatst in actie. De Nederlandse aanvaller maakte toen twee doelpunten, maar hield wel de nodige klachten over aan de wedstrijd. Robben, die onlangs bekendmaakte dat hij komende zomer na tien jaar vertrekt uit München, miste daardoor tot zijn grote teleurstelling woensdag ook de laatste CL-groepswedstrijd tegen Ajax (3-3). Bayern speelt tot de winterstop nog drie competitiewedstrijden: tegen Hannover 96, RB Leipzig en Eintracht Frankfurt.

Mo Salah topfavoriet om zichzelf op te volgen

De Afrikaanse voetbalconfederatie (CAF) heeft een shortlist bekendgemaakt met daarop de namen van de tien overgebleven spelers voor de trofee voor Afrikaans Voetballer van het Jaar. Mo Salah is topfavoriet om zichzelf op te volgen. De Egyptische aanvaller van Liverpool speelde vorig seizoen de finale van de Champions League en werd topschutter in de Premier League. Als zijn belangrijkste concurrenten gelden Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal), Riyad Mahrez (Manchester City) en Liverpool-ploegmaat Sadio Mané. Voormalig Moeskroen-aanvaller Anice Badri (Espérance Tunis) is een verrassende naam bij de laatste tien. De winnaar wordt op 8 januari in de Senegalese hoofdstad Dakar bekendgemaakt. De bondscoaches en aanvoerders van de Afrikaanse landen, voetballegendes van het continent en een selecte groep journalisten mogen stemmen.

In de categorie voor ‘beste jongere’ is de Nigeriaan Wilfred Ndidi (Leicester City, ex-RC Genk) één van de drie genomineerden. Hij neemt het op tegen de Marokkaan Achraf Hakimi (Borussia Dortmund) en de Ivoriaan Franck Kessie (AC Milan).

Koscielny na rentree: “Ik kan weer lachen”

Laurent Koscielny maakte gisteravond in het Europa League-duel van Arsenal tegen Qarabag zijn rentree, precies 225 dagen nadat de achillespees in zijn rechterbeen was afgescheurd. De Franse verdediger raakte begin mei geblesseerd tijdens de return in de halve finale van de Europa League tegen Atletico Madrid. Koscielny miste daardoor ook het WK in Rusland, waar zijn landgenoten de wereldtitel pakten. Tegen Qarabag hield de 33-jarige Fransman het ruim 70 minuten vol. “Het was emotioneel, er kwamen in mijn hoofd 'flashbacks' voorbij van diverse momenten tijdens de revalidatie”, aldus Koscielny. “Ik moest opnieuw leren lopen, stap voor stap de trap op. In het begin dacht ik dat ik nooit meer zou terugkeren op het veld. Ik heb zeven maanden hard moeten werken, maar nu ben ik er weer. Ik kan weer lachen, mijn seizoen begint nu.”

Erwin Koeman niet langer interim-hoofdtrainer bij Fenerbahçe

Erwin Koeman fungeert niet langer als interim-hoofdtrainer van Fenerbahçe. De broer van de Nederlandse bondscoach Ronald Koeman moet bij de Turkse topclub plaatsmaken voor Ersun Yanal, de trainer die Fenerbahçe voor het laatst kampioen maakte. Met Yanal op de bank was ‘Fener’ in het seizoen 2013-2014 met afstand de beste club in Turkije.

De bijna 57-jarige Turk is al de derde trainer dit seizoen van Fenerbahçe. Phillip Cocu moest eind oktober vertrekken na een slechte seizoensstart. Zijn assistent Erwin Koeman zat sindsdien als eindverantwoordelijke op de bank. Met slechts veertien punten uit vijftien competitieduels staat Fenerbahçe in de Süper Lig op de voorlaatste plaats. De ploeg van Koeman verloor gisteren in de Europa League ook bij Spartak Trnava (1-0). Fenerbahçe was echter al zeker van overwintering, door in de groep van Anderlecht als tweede te eindigen na Dinamo Zagreb.

De nu 57-jarige Koeman had als hoofdtrainer naast Feyenoord, ook RKC Waalwijk (twee periodes), FC Utrecht en FC Eindhoven onder zijn hoede. Bij Southampton werkte Erwin Koeman als assistent van Ronald, die inmiddels bondscoach van Oranje is. Erwin Koeman was zelf werkzaam als bondscoach van Hongarije. Als speler kwam hij vijf jaar uit voor KV Mechelen (1985-1990), tijdens de hoogdagen van de club.