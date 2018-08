FT buitenland (13/8). David Silva stopt als Spaans international - Tottenham stelt opening nieuwe voetbaltempel uit Redactie

13 augustus 2018

18u16

Bron: Belga, ANP 0 Buitenlands Voetbal Ook over de grens is het nieuwe seizoen afgetrapt. Nog snel even poolshoogte nemen bij jouw favoriete club? Hoelang ligt die bepaalde middenvelder in de lappenmand? En welke zomeraankoop moet het waarmaken? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

Tottenham stelt opening nieuwe voetbaltempel uit

De officiële opening van het nieuwe voetbalstadion van Tottenham Hotspur in Londen laat nog even op zich wachten. De diverse veiligheidssystemen in het complex werken volgens de Engelse topclub nog niet optimaal. "We vragen nog even om geduld", liet voorzitter Daniel Levy weten. De testdagen op 27 augustus en 1 september zijn uitgesteld.

De club van Rode Duivels Jan Vertonghen, Toby Alderweireld en Mousa Dembélé zou op 15 september de eerste competitiewedstrijd in het nieuwe White Hart Lane, met een capaciteit van 62.000 bezoekers, spelen tegen Liverpool. Dat duel is echter verschoven naar Wembley, het befaamde stadion waar de Spurs vorig seizoen tijdens de nieuwbouw vaste gast waren. Ook het thuisduel met Cardiff (6 oktober) en een NFL-wedstrijd tussen de Seattle Seahawks en de Oakland Raiders op 14 oktober zijn naar Wembley verplaatst.

David Silva stopt als Spaans international

David Silva (32) zet een punt achter zijn interlandloopbaan bij Spanje. Dat heeft de Spanjaard via Instagram laten weten in een officiële brief. Silva vindt het "geen gemakkelijke beslissing". Twee dagen geleden liet ook Gerard Piqué weten definitief niet meer uit te komen voor het Spaanse elftal.

"Ik ben blij met al wat ik met het Spaanse elftal gerealiseerd heb", schreef Silva. "Ik maakte deel uit van een team dat altijd herinnerd zal worden." Silva is niet de eerste van de Spaanse gouden generatie die er een punt achter zet na het WK in Rusland. Gerard Piqué en Andrés Iniesta gingen hem voor.

Silva speelde 125 interlands voor Spanje en scoorde daarin 35 keer. maakte 35 keer. De middenvelder maakte deel uit van het Spaanse team dat in 2008 en 2012 Europees kampioen werd en ook in 2010 was Sivla van de partij toen Spanje wereldkampioen werd. Het afgelopen WK in Rusland verging het Spanje en Silva minder goed. De achtste finale tegen Rusland die na penalty's verloren ging, bleek dus zijn laatste wedstrijd voor zijn land.

Gracias, suerte y hasta siempre! 🇪🇸 Een foto die is geplaatst door null (@david21lva) op 13 aug 2018 om 17:57 CEST

🔴OFICIAL | David Silva pone fin a su etapa en la @SeFutbol #GraciasSilva🎩 pic.twitter.com/qMNx4Z4ig6 Selección Española de Fútbol(@ SeFutbol) link

Ajax-coach: " Kunnen niet wéér gemakzuchtig zijn"

Erik ten Hag waakt voor gemakzucht morgenavond in de return tegen Standard in de derde voorronde van de Champions League. "In de eerste wedstrijd werden we gemakzuchtig na de rust. Op dat vlak ging het vooral mis", aldus de Ajax-coach.

In het uitduel gaven de Amsterdammers een comfortabele voorsprong uit handen (2-2). Ten Hag realiseert zich dat zijn ploeg een betere uitgangspositie had kunnen hebben. "We gingen niet meer volle bak na de rust. We werden slordig aan de bal en benutten de kansen niet want we hadden de mogelijkheden om de 3-0 te maken. Dat lieten we na. Doodzonde en daardoor is de 2-2 ook totaal onnodig."

Ondanks het teleurstellende gelijkspel van zaterdag tegen Heracles Almelo (1-1), heeft Ten Hag vertrouwen in een goed resultaat. "Standard creëerde weinig echte open kansen in het vorige duel. Het waren eigenlijk alleen maar schoten van afstand. Als wij ons eigen spel spelen, moet het goed komen. Wat ik verwacht? Geen open wedstrijd in elk geval. We zullen anticiperen op wat Standard doet."

Kasper Dolberg zal morgen sowieso niet meedoen. Carel Eiting is nog een twijfelgeval. De jonge middenvelder kampt met buikkrampen. Mocht Ajax de ploeg van Michel Preud'homme uitschakelen, dan wacht in de laatste voorronde van de Champions League Dinamo Kiev of Slavia Praag. In Tsjechië eindigde de eerste confrontatie in 1-1. Beide ploegen treffen elkaar dinsdagavond al 18.30.

Real-aanwinst Odriozola onzeker voor Europese supercup tegen Atlético

Real Madrid moet het in de Europese supercup tegen stadgenoot Atlético zo goed als zeker zonder Alvaro Odriozola stellen. De 22-jarige verdediger sukkelt met een blessure aan de adductoren van zijn rechterbeen. Dat heeft Real vandaag gemeld.

Real specificeert niet hoe lang Odriozola aan de kant zal staan, maar achter zijn naam voor de Europese supercup van woensdag in de Estse hoofdstad Tallinn staat een groot vraagteken. Odriozola voetbalt nog maar sinds deze zomer voor Real. De talentvolle Spanjaard kwam over van Real Sociedad.

Lovren nog drie à vier weken buiten strijd

Liverpool zal het nog even zonder Dejan Lovren moeten stellen. De Kroatische verdediger liep op het WK voetbal in Rusland een bekkenblessure op en het herstel verloopt minder voorspoedig dan verwacht.

Lovren, die met Kroatië de finale van Frankrijk verloor, keerde vorige week terug naar Liverpool. Hij was niet in staat om mee te trainen. "Hij is niet fit. Vorig jaar had hij al dezelfde klachten, maar toen kon hij er gewoon mee spelen", verduidelijkte trainer Jürgen Klopp. "Op het WK heeft hij drie wedstrijden gespeeld van 120 minuten en dat heeft hem geen goed gedaan."

Liverpool opende zijn seizoen dit weekend met een 4-0 zege tegen West Ham United. The Reds verwachten Lovren nog drie à vier weken te moeten missen.