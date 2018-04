FT buitenland 12/4: "Bayern heeft nieuwe coach eindelijk beet" - Fiorentina-trainer eert overleden Astori met tattoo De voetbalredactie

12 april 2018

Coach Fiorentina eert Astori met tattoo.

Het plotse overlijden van Davide Astori zindert na. Nadat eerder Fiorentina-linksback Cristiano Biragh een tatoeage liet aanbrengen om de gewezen kapitein te eren, heeft nu ook coach Stefano Pioli een permanent aadenken laten aanbrengen. Het is nog niet geweten hoe het kunstwerk eruit zal zien, maar ongetwijfeld zal het rugnummer 13 verwerkt zijn in de creatie.

Kovač nieuwe coach Bayern?

Volgens Duitse media is de zoektocht bij Bayern München naar een nieuwe coach definitief ten einde. 'Die Rekordmeister' zou uiteindelijk voor Niko Kovač kiezen. De 46-jarige Kroaat is momenteel aan de slag bij Eintracht Frankfurt waarmee hij op een zeer fraaie vijfde plek pronkt. Bayern was al een tijdje op zoek naar een nieuwe oefenmeester, Jupp Heynckes blijft immers maar tot het einde van het seizoen en gaat komende zomer met pensioen.

Onder meer Thomas Tuchel en Ralph Hasenhüttl werden genoemd, maar Kovač wint dus finaal het pleit. De Kroaat is een oud-speler van onder meer Hertha BSC, Bayer Leverkusen én Bayern München en was als trainer onder meer bondscoach van Kroatië.

Qatar neemt deel aan Copa America 2019

Qatar, gastland van het WK voetbal 2022, zal in 2019 deelnemen aan de Copa America, die dan doorgaat in Brazilië. Vijf andere niet-Zuid-Amerikaanse landen, zoals China, Japan en Mexico, zullen ook van de partij zijn. Dat heeft de Qatarese voetbalbond aangekondigd.

De uitnodiging werd aanvaard door bondsvoorzitter Hamad Bin Khalifa Bin Ahmed Al-Thani, die momenteel aanwezig is op het congres van de Zuid-Amerikaanse voetbalconfederatie (Conmebol) in Argentinië.

De Copa America 2019 zal in de maanden juni en juli doorgaan. Er zullen zestien ploegen deelnemen, waarvan zes van andere confederaties. Qatar wist zich niet te plaatsen voor het WK van komende zomer in Rusland (14 juni-15 juli).

Mertens wil Cristiano achterna

Dries Mertens heeft gisteren duidelijk ook naar de beklijvende pot voetbal tussen Real Madrid en Juventus gekeken. Op zijn verhaal op Instagram zette de kleine aanvaller van Napoli en de Rode Duivels een filmpje, waarop te zien is hoe hij in de fitnessruimte buikspieroefeningen aan het doen is. "Nadat ik de sixpack van Cristiano gisteren zag...", schreef hij erbij...

Trainen maar: @dries_mertens14 is jaloers op het sixpack van @Cristiano 💪🏼 pic.twitter.com/YsCde269Gk Stadion(@ VTMStadion) link

Schalke 04 kan dit seizoen niet meer rekenen op Matija Nastasic

Schalke 04 moet het de rest van het seizoen stellen zonder Matija Nastasic. De 25-jarige Servische verdediger heeft in de competitiewedstrijd van afgelopen zaterdag tegen Hamburg een scheurtje opgelopen in de achterste kruisband van zijn rechterknie. Dat meldt de Bundesliga-club.

Nastasic staat acht tot twaalf weken aan de kant. De Servische international dreigt zo ook het WK in Rusland (14/06-15/07) te missen.

Schalke speelt zondag tegen Borussia Dortmund, een duel tussen de nummers twee en drie in de Bundesliga. De Königsblauen (52) tellen één punt meer dan de Borussen (51). Landskampioen Bayern München (72) heeft een straat voorsprong.

Zuid-Amerikaanse landen vragen in Qatar al WK met 48 deelnemers

De landen van de Zuid-Amerikaanse voetbalbond Conmebol hebben aan Wereldvoetbalbond FIFA gevraagd om al tijdens het WK van 2022 met 48 deelnemers te spelen. Dat is pas gepland vanaf de editie van 2026, maar voor de Zuid-Amerikanen mag de uitbreiding dus al in Qatar een feit zijn.

Alejandro Dominguez, de Paraguayaanse Conmebol-voorzitter, deelde deze boodschap tijdens een bijeenkomst in Buenos Aires aan FIFA-baas Gianni Infantino mee.

Volgens de huidige regeling, uitgewerkt voor een WK met 32, plaatst de top vier van de Conmebol-kwalificaties zich voor de eindronde. De vijfde werkt een intercontinentale barragewedstrijd af tegen een team uit Oceanië. Als het WK met 48 gespeeld wordt, stijgt het aantal Zuid-Amerikaanse rechtstreekse deelnemers naar zes. Daar kan een zevende land bijkomen als het zich plaatst via de barragewedstrijd.

Panini 2022. pic.twitter.com/9y5kDQbk9P Kristof Terreur 📰(@ HLNinEngeland) link

Het verbluffend passpercentage van Isco

Isco voelt zich hoe langer hoe meer thuis in Madrid. Zijn perfect rapport in de CL-heenmatch tegen Juventus deelden we u al mee, maar de Spaanse balvirtuoos zette dat huzarenstukje in de twee volgende wedstrijden zo goed als fijntjes verder. Vijf dagen later, thuis tegen Atlético Madrid - toch ook geen kleine garnaal-, klokte Isco na zijn korte invalbeurt van 18 minuten (maar wél na 31 passes) opnieuw af met een perfect passpercentage en gisteren tijdens de terugmatch tegen de Oude Dame gingen amper twee stuks de mist in. Slotsom: op een totaal van 157 passes in de maand april kwamen er liefst 155 aan op hun bestemming. Oftewel 98,7 percent van alle pogingen. Indrukwekkend, en het is niet dat de artiest van Real telkens voor de meest eenvoudige oplossing kiest.

Isco has only given the ball away TWICE this month 😱 Een foto die is geplaatst door null (@brfootball) op 12 apr 2018 om 16:32 CEST

Wondergoal in Engeland

Het spookte gisteren niet enkel in het Estadio Santiago Bernabéu, ook in de Engelse tweede klasse leken er wel bovennatuurlijke krachten aanwezig. In de match tussen Wolverhampton en Derby County viel er immers een wereldgoal van jewelste. Artiest van dienst: Rúben Neves. Vanop zo'n dertig meter nam het Portugese toptalent een hobbelende bal heerlijk aan en jaste het leer vervolgens enig fraai binnen. Nú al het doelpunt van het jaar in Engeland, menen velen. Tot de koop toe leverde het fenomenale doelpunt de Wolves de zege op waardoor ze nog slechts twee puntjes nodig hebben om rechtstreekse promotie naar de Premier League af te dwingen. Geniet hieronder mee van de heerlijke treffer.

Jack Grealish. Lee Evans. Er is altijd baas boven baas ➡️ Ruben #Neves! 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/HutVoJd060 ChampionshipNieuws(@ CSnieuws) link

Eintracht Frankfurt strikt Deense doelman Rönnow

Eintracht Frankfurt heeft de Deense doelman Frederik Rönnow aangetrokken. De 25-jarige Rönnow komt na dit seizoen over van zijn huidige club Bröndby. Zodra hij de medische tests heeft afgelegd zal hij een vierjarig contract ondertekenen. Dat meldt de Bundesliga-club.

Rönnow speelde tot nu toe zeven interlands voor Denemarken. Hij moet de opvolger worden van Lukas Hradecky, die naar alle waarschijnlijkheid in de zomer andere oorden zal opzoeken. Voor zijn huidige club Bröndby kwam Rönnow al in 110 wedstrijden in actie.

Na 29 speeldagen is Frankfurt vijfde in de Bundesliga. De club hoopt volgend seizoen in de Champions of Europa League aan te treden.

Die Eintracht hat sich mit @BrondbyIF und Frederik Rönnow auf einen Transfer geeinigt. Der dänische Nationalkeeper wird bei der Eintracht, vorbehaltlich der noch ausstehenden medizinischen Untersuchungen, einen Vierjahresvertrag unterzeichnen. #SGE https://t.co/IrPNJMNRmv Eintracht Frankfurt(@ Eintracht) link

Rode lantaarn Keulen gaat volgend seizoen niet verder met coach

Keulen, de hekkensluiter in de Bundesliga, zal het contract van zijn trainer Stefan Ruthenbeck niet verlengen. Beide partijen hebben donderdag beslist de samenwerking na afloop van dit seizoen te beëindigen.

Ruthenbeck, 45, begon het seizoen als trainer van de U19. Na het ontslag in december van Peter Stoeger, die nu Dortmund coacht, werd hij verantwoordelijk voor het eerste elftal. Onder zijn leiding haalde Keulen 18 op 45. Het team staat na 29 wedstrijden achttiende en laatste met 21 punten. Wolfsburg, dat op de 'veilige' vijftiende plaats staat, telt met nog vijf matchen te gaan 8 punten meer.

Of Ruthenbeck komend seizoen in een andere functie bij Keulen blijft, is nog onduidelijk. Volgens lokale media zou Keulenaar Markus Anfang, trainer van tweedeklasser Holstein Kiel, favoriet zijn om Ruthenbeck op te volgen.

Franse Supercup wordt de komende twee seizoenen in China afgewerkt

De Franse Supercup, de Trophée des Champions, zal de komende twee seizoenen gespeeld worden in het Chinese Shenzhen. Dat maakte de Franse profliga (LFP) bekend. Er werd ook overeengekomen tussen 2020 en 2023 nog een derde Supercup af te werken in Shenzhen. De editie van 2018 staat op zaterdag 4 augustus geprogrammeerd. De Franse Supercup wordt sinds 2009 steevast in het buitenland afgewerkt. In 2014 ontving met Peking al eens een Chinese stad de strijd tussen de Franse landskampioen en Bekerwinnaar.

Sinds 2009 werd achtereenvolgens uitgeweken naar het Canadese Montréal (2009 en 2015), het Tunesische Radès (2010), het Marokkaanse Tanger (2011 en 2017), het Amerikaanse New York (2012), het Gabonese Libreville (2013), het Chinese Peking (2014) en het Oostenrijkse Klagenfurt (2016).

Paris Saint-Germain won de laatste vijf edities van de Franse Supercup. Vorige zomer in Tanger stonden in de strijd tussen PSG en Monaco met Thomas Meunier (PSG) en Youri Tielemans (Monaco) twee landgenoten aan de aftrap.

Kicker ziet Franck Ribéry ook volgend seizoen bij Bayern

Franck Ribéry heeft met Bayern München een akkoord om zijn aflopende contract met een jaar te verlengen. Dat schrijft het Duitse vakblad Kicker. De Franse vedette, 35, draagt het shirt van de Rekordmeister al elf seizoenen. Hij won met de Duitse grootmacht onder meer acht landstitels, vijf DFB-Pokals, de Champions League (in 2013) en het WK voor clubs.

Volgens Kicker staat Ribéry op het punt te verlengen tot juni 2019. In het contract zou een clausule staan waarin de vedette aanvaardt dat jonge wingers als Kingsley Coman of de aan Hoffenheim uitgeleende Serge Gnabry meer speelgelegenheid krijgen. Ook met Arjen Robben wil Bayern naar verluidt verder. De 34-jarige Nederlander is net als Ribéry einde contract. De linkspoot speelt sinds 2009 in München.