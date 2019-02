FT buitenland (12/2). Fenerbahçe klopt Zenit in Europa League - Atlético recupereert Costa voor duels met Juventus De voetbalredactie

Fenerbahçe neemt tegen Zenit optie op achtste finale Europa League

Fenerbahçe heeft in de heenwedstrijd van de zestiende finales in de Europa League met 1-0 gewonnen van Zenit Sint-Petersburg. De Turken kwamen voor eigen publiek in Istanboel na 21 minuten op voorsprong langs Islam Slimani. Zenit kreeg net voor de pauze dé kans op de gelijkmaker, maar Robert Mak kon de strafschop niet benutten. Na de pauze bleef de 1-0-stand op het bord. De terugwedstrijd wordt op 21 februari gespeeld.

De vijftien andere heenwedstrijden van de zestiende finales staan donderdag op het programma. Club Brugge ontvangt dan Red Bull Salzburg terwijl KRC Genk naar Slavia Praag trekt.

Napoli-verdediger Albiol ondergaat operatie aan linkerknie

Napoli heeft bekendgemaakt het de komende tijd zonder haar verdediger Raul Albiol te zullen moeten stellen. De 33-jarige Spanjaard onderging een operatie aan de linkerknie. De duur van zijn onbeschikbaarheid “zal de komende dagen duidelijk worden”, aldus de club van Dries Mertens. Albiol kwam eind januari voor het laatst in actie in de thuiswedstrijd tegen Milan (0-0).

“Raul Albiol onderging deze morgen een operatie aan zijn linkerknie in het Princess Grace Hospital in Londen”, liet Napoli weten. “Zijn patellapees werd gereinigd. De interventie is helemaal geslaagd. De duur van zijn herstel zal de komende dagen worden beoordeeld.”

Raul Albiol is al jaren een vaste waarde centraal achterin bij Napoli. De verdediger kwam dit seizoen tot 22 officiële duels, sinds zijn aankomst in de zomer van 2013 staat zijn teller al op 232 wedstrijden. Voordien was de 52-voudig Spaans international actief bij Valencia en Real Madrid.

Napoli lijkt ook dit seizoen alweer een kruis te kunnen maken over de scudetto. De Napolitanen, de voorbije zes jaar drie maal tweede in de eindklassering van de Serie A, staan opnieuw tweede, op elf punten van het weer ongenaakbare Juventus. In de groepsfase van de Champions League werd Napoli met negen punten derde in poule C. PSG (11) en Liverpool (ook 9) mochten door naar de knock-outfase. Napoli ging Europees door naar het vangnet van de Europa League, waar donderdag in de zestiende finales het heenduel bij FC Zürich op het programma staat.

VfB Stuttgart wisselt van technisch directeur

VfB Stuttgart heeft een nieuwe maatregel genomen om degradatie uit de Bundesliga te voorkomen. Nadat in oktober al een trainerswissel plaatsvond, is nu de technisch directeur weggestuurd. Michael Reschke wordt vervangen door oud-speler Thomas Hitzlsperger, die aan het hoofd stond van de jeugdopleiding en ook deel uitmaakt van het dagelijks bestuur.

“Helaas heeft zijn werk niet het gewenste sportieve succes opgeleverd en het behoud is na de resultaten van de laatste weken in groot gevaar”, legde voorzitter Wolfgang Dietrich het ontslag van Reschke uit. Stuttgart won dit kalenderjaar nog niet en staat zestiende in de Bundesliga, een plek die op het einde van het seizoen een barrage voor het behoud inhoudt met een tweedeklasser.

Reschke kwam anderhalf jaar geleden over van Bayern München en werd als een kenner van de internationale spelersmarkt beschouwd. Zijn laatste daad was het vertrouwen uitspreken in trainer Markus Weinzierl, die in oktober Tayfun Korkut opvolgde.

Thomas Hitzlsperger, bislang Direktor des Nachwuchsleistungszentrums und Mitglied des Präsidiums des VfB Stuttgart 1893 e.V., wird ab sofort neuer Sportvorstand.

Atlético Madrid recupereert Diego Costa voor duels met Juventus

Aanvaller Diego Costa, begin december geopereerd aan de voet, heeft vandaag de groepstrainingen hervat. Dat maakte zijn team Atlético Madrid bekend op haar website. Het wederoptreden van Costa lijkt op een ideaal moment te komen voor de Madrilenen, die volgende week woensdag hun heenduel in de achtste finales van de Champions League spelen tegen Juventus.

Naast Costa kon ook de Montenegrijnse verdediger Stefan Savic opnieuw meetrainen. Hij sukkelde met een spierscheur in de linkerdij.

Atlético Madrid anticipeerde in de wintermercato al op de blessure van Costa door aanvaller Alvaro Morata te huren van Chelsea. De Franse steraanvaller Antoine Griezmann, dit seizoen goed voor zeventien doelpunten in alle competities samen, loopt natuurlijk ook nog rond in Madrileense loondienst.

Atlético Madrid verloor vorige zaterdag de Madrileense stadsderby tegen Real Madrid met 1-3. Komende zaterdag trekken ‘los Colchoneros’ nog naar Rayo Vallecano, alvorens op woensdag 20 februari gastheer te spelen voor het Juventus van Cristiano Ronaldo. Het team van Diego Simeone maakte dit seizoen van de Champions League haar hoofddoel. De finale van het kampioenenbal wordt eind mei namelijk gespeeld in het Wanda Metropolitano Stadion.

Rode lantaarn Nürnberg stuurt coach Köllner weg

Michael Köllner is niet langer de coach van FC Nürnberg. Dat maakte de hekkensluiter uit de Duitse Bundesliga vandaag bekend. Assistent Boris Schommers en Marek Mintal nemen de taken van Köllner voorlopig over.

De 49-jarige Duitser stond sinds maart 2017 aan het hoofd van Nürnberg, eerst als interim-coach en nadien als T1. Onder zijn vleugels dwong het team de promotie naar de Bundesliga af.

Dit seizoen krijgt Köllner de motor van Nürnberg niet aan de praat. De ploeg staat laatste met twaalf punten. Augsburg, op een veilige vijftiende stek, telt al zes eenheden meer. Afgelopen weekend verloor Nürnberg met 2-0 bij Hannover, dat zo de laatste stek aan Nürnberg doorgaf. Komende speeldag ontvangt de club uit Beieren leider Borussia Dortmund.

Michael #Köllner wird beurlaubt.



Michael Köllner wird beurlaubt.

Engelse legende Gordon Banks overleden

Gordon Banks, de legendarische ex-doelman van de Engelse nationale ploeg, is op 81-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn vroegere club Stoke City. Banks werd met Engeland in 1966 wereldkampioen in de beruchte finale tegen West-Duitsland (4-2), met het doelpunt van Geoff Hirst waarbij de bal terugkwam van de lat en al dan niet over de doellijn was. De doelman speelde 73 interlands voor Engeland. Aan zijn carrière kwam in 1972 een abrupt einde. Na een zwaar auto-ongeval raakte hij aan één oog blind. Banks zou nooit meer terugkeren op het hoogste niveau. Hij werd tijdens zijn carrière liefst zes keer uitgeroepen tot beste keeper van de wereld.

Minuut stilte voor Sala bij alle Europese duels

Voor het begin van alle wedstrijden in de Champions League en de Europa League wordt deze week een minuut stilte gehouden als eerbetoon aan de Argentijnse voetballer Emiliano Sala. Dat heeft de UEFA beslist. De 28-jarige Sala en piloot David Ibbotson zaten in een vliegtuigje dat op maandag 21 januari boven Het Kanaal van de radar verdween. Vorige week zondag werd het toestel gevonden, met daarin het lichaam van Sala. “Namens iedereen bij de UEFA wil ik mijn medeleven overbrengen aan de familie van Emiliano Sala en aan iedereen die van hem hield”, aldus UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin. “Het maakt mij erg verdrietig dat zijn leven zo wreed is weggenomen op zo’n jonge leeftijd. Ik wil alle voetbalfans oproepen om respect te tonen tijdens het eerbetoon aan hem.”

De clubs mogen tijdens de wedstrijden in de Champions League en Europa League ook een rouwband dragen voor Sala.

Katrien Meire stopt als CEO van Sheffield Wednesday

Katrien Meire is niet langer de CEO van Sheffield Wednesday. Dat heeft het Engelse team, dat uitkomt in de Championship, bekendgemaakt. Meire was in functie sinds januari 2018.

"Sinds mijn aankomst voelde ik een warm welkom van iedereen bij de club en van de fans tijdens wedstrijden en in de stad", reageert Meire op de clubsite. "Ik wens de voorzitter, staf en spelers het beste. Met de nieuwe manager Steve Bruce en de fantastische steun van onze geweldige supporters staat de club er in zijn tocht richting Premier League beter voor dan ooit tevoren."

Meire is al een tijdje actief in het Engelse voetbal. In 2014 werd de advocate onder de vleugels van Roland Duchâtelet CEO bij toenmalig tweedeklasser Charlton Athletic. De club degradeerde onder leiding van Meire naar derde klasse en ze kreeg, net als eigenaar Duchâtelet, bakken kritiek over zich heen. In de eindejaarsperiode van 2017 vertrok Meire bij Charlton, waarna ze enkele dagen later bij Sheffield aan de slag ging.

Sheffield Wednesday’s Chief Executive Officer Katrien Meire has left Hillsborough #swfc https://t.co/7Gtz7swBzr Sheffield Wednesday(@ swfc) link