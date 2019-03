FT buitenland (11/3). Raman en Lukebakio met 0-3 de boot in - Atlético zonder twee linksbacks naar Turijn Redactie

11 maart 2019

Zware thuisnederlaag voor Düsseldorf

Op de 25ste speeldag in de Bundesliga hebben Dodi Lukebakio en Benito Raman met Fortuna Düsseldorf een 0-3 thuisnederlaag geleden tegen Eintracht Frankfurt, de vijfde in de stand. Beide Belgen speelden de volledige wedstrijd. Bij de rust was er nog niet gescoord. Goncalo Paciencia zette de bezoekers in de 48ste minuut op 0-1. Die score bleef tot de 90ste minuut op het bord staan. In blessuretijd scoorde Sebastian Haller nog twee keer. Ondanks de nederlaag blijft Düsseldorf, dat vorige week nog met 0-4 uithaalde op het veld van Schalke 04, elfde in de stand.

Luis Neto speelt volgend seizoen voor Sporting Lissabon

De Portugese international Luis Neto is vanaf juli een speler van Sporting Lissabon. De 30-jarige rechtsachter komt over van het Russische Sint-Petersburg, waar hij na dit seizoen einde contract is. Bij Sporting tekende hij een contract voor drie jaar. Neto startte zjn carrière bij zijn jeugdclub Varzim (2006-2011). Nadien verdedigde hij de kleuren van Nacional (2011-2012), Siena (2012-2013) en Sint-Petersburg, dat hem afgelopen seizoen aan Fenerbahçe uitleende.

Trainer Henk de Jong verlaat De Graafschap na seizoen

Trainer Henk de Jong verlaat aan het einde van dit seizoen De Graafschap. Dat heeft de Nederlandse club, pas zeventiende in de Eredivisie, vandaag laten weten. De 54-jarige Fries had een aanbod op zak om zijn contract in Doetinchem te verlengen, maar hij stopt omdat zijn vrouw ziek is.

De Jong onthulde afgelopen week al dat het dagelijkse reizen tussen zijn woonplaats Drachten en Doetinchem hem ook zwaar valt. “Ik heb deze beslissing met pijn in mijn hart genomen, maar het voelt op dit moment wel als de beste oplossing”, verklaart De Jong, die sinds eind 2016 bij De Graafschap werkt. “Ik wil gewoon meer bij mijn gezin zijn. Een verhuis is gezien mijn gezinssituatie ook geen optie. Dan moet je eerlijk zijn en zeggen: we hebben al die jaren geweldig samengewerkt, maar aan het einde van het seizoen stopt het. Ik ga er nu alles aan doen om deze geweldige club in de eredivisie te houden.”

De Jong leidde de ‘Superboeren’ vorig jaar via de play-offs terug naar het hoogste niveau. Dit seizoen staat De Graafschap met 22 punten in de kelder. Alleen NAC Breda (17 ptn) doet minder goed.

Henk de Jong kiest voor zijn gezin en stopt, met pijn in zijn hart, aan het einde van dit seizoen bij de Superboeren.



Austria Wenen neemt afscheid van coach Letsch

Thomas Letsch is niet langer de coach van Austria Wenen. Dat heeft de Oostenrijkse club vandaag gemeld. Assistent Robert Ibertsberger neemt voorlopig over.

Letsch leidde Austria sinds februari 2018. De 50-jarige Duitser kon weinig regelmaat in de prestaties van het team brengen. De club uit Wenen staat met dertig punten nog derde in de Oostenrijkse eerste klasse, meer heeft wel erg veel achterstand op koploper Salzburg (52 ptn) en runner-up Linz (43 ptn).

Afgelopen weekend ging Austria met 1-3 onderuit tegen kelderteam Altach. Dat was voor Letsch de nederlaag te veel. “We zijn ervan overtuigd dat een trainerswissel nodig is als we ons seizoensdoel, een Europese plaats, willen bereiken”, verduidelijkte Markus Kraetschmer, voorzitter van de Raad van Bestuur.

Atlético mist Filipe Luis en Lucas Hernandez in Turijn

Atlético Madrid mist dinsdag in de return van de achtste finales van de Champions League bij Juventus linksachters Filipe Luis en Lucas Hernandez. De Spanjaarden verdedigen in Turijn een 2-0-voorsprong.

Het duo ligt nog de lappenmand met respectievelijk een kuit- en knieblessure. Ook middenvelder Thomas Partey en spits Diego Costa missen de verplaatsing, zij zijn geschorst. Diego Godin sukkelde de afgelopen week met wat pijntjes, maar zit wel in de wedstrijdselectie.

Atlético heeft, na de 2-0-zege in de heenwedstrijd in eigen huis, een stevige optie op een plaats bij de laatste acht. José Maria Giménez en Godin scoorden toen de Madrileense goals.

Birmingham geeft belager van Aston Villa-aanvoerder Grealish levenslang stadionverbod

De man die zondag tijdens de Championship-wedstrijd tussen Birmingham en Aston Villa (0-1) het veld opstormde en Villa-aanvoerder Jack Grealish aan klap gaf, heeft van Birmingham een levenslang stadionverbod gekregen. Dat heeft de club vandaag gemeld.

In St. Andrews, het stadion van Birmingham, rende in de tiende minuut een man met een pet het veld op. Hij liep naar Grealish, die met de rug naar de aanvaller stond, en gaf de middenvelder een mep in het gezicht. De aanvoerder van Aston Villa werd nadien rechtop geholpen door spelers van beide teams en kon de wedstrijd voortzetten. Grealish scoorde in de tweede periode zelfs de winning goal.

De politie arresteerde de agressor, die een nacht in de cel doorbracht. Vandaag moet hij zich voor het gerecht in Birmingham verantwoorden.

Keniaanse voetbalofficial komt om bij crash

Hussein Swaleh Mtetu, de voormalige algemeen secretaris van de Keniaanse voetbalbond, is om het leven gekomen bij de crash van het Boeing-passagiersvliegtuig van luchtvaartmaatschappij Ethiopian Airlines. Dat heeft de Afrikaanse voetbalbond CAF gemeld. Bij het ongeval stierven alle 157 inzittenden.

Husein Swaleh keerde huiswaarts nadat hij in het Egyptische Alexandria een wedstrijd van de Afrikaanse Champions League had bijgewoond tussen Ismaily SC en TP Mazembe. Het toestel was op weg naar Nairobi en crashte enkele minuten na het vertrek vanuit Addis Abeba.

“De voorzitter van de Afrikaanse voetbalbond, Ahmad Ahmad, en de hele Afrikaanse voetbalfamilie willen steun betuigen aan de familie en dierbaren van Hussein Swale hMtetu”, laat de CAF in een mededling weten.

Lamah schenkt Cincinnati punt tegen titelverdediger Atlanta United

Cincinnati heeft op de tweede speeldag in de Major League Soccer (MLS) een punt veroverd op het veld van titelverdediger Atlanta United. Roland Lamah scoorde voor de bezoekers in het slot de gelijkmaker.

Martinez (5.) zette Atlanta helemaal in het begin op voorsprong. Die goal leek de thuisploeg de volle buit te gaan bezorgen, tot Lamah (86.) in het slot toesloeg. De vijfvoudig Rode Duivel trapte op het eind, op aangeven van Kenny Saief (ex-AA Gent en -Anderlecht), de 1-1 tegen de touwen.

Cincinnati pakt zijn eerste punt van het seizoen. Ook het Atlanta van coach Frank de Boer telt een punt.

