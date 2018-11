FT buitenland 11/11. Boyata blijft met Celtic op 0-0-draw steken - Geen winnaar in heenwedstrijd Superclasico De voetbalredactie

11 november 2018

22u25

Bron: Belga 0

Geen winnaar in heenwedstrijd Superclasico

De eerste wedstrijd tussen Boca Juniors en River Plate in de finale van de Copa Libertadores heeft geen winnaar opgeleverd. Het duel in La Bombonera in Buenos Aires eindigde op 2-2. Daarmee heeft River Plate de betere uitgangspositie verworven voor de return op 24 november op eigen veld.

Boca Juniors verspeelde twee keer een voorsprong. Carlos Izquierdoz kreeg met een treffer in eigen doel in de 61e minuut de gelijkmaker op zijn naam.

De immer beladen derby in het befaamde stadion kon gisteren niet doorgaan wegens hevige regenval. Het veld stond blank en op de tribunes lagen grote plassen.

De twee rivalen uit Buenos Aires staan voor het eerst tegenover elkaar in de finale van de Copa Libertadores, de Zuid-Amerikaanse variant van de Champions League in Europa.

Boyata profiteert niet van misstap Hearts

In de Schotse eerste klasse bleef Celtic op 0-0 steken bij Livingston op de dertiende speeldag. Dedryck Boyata speelde de hele wedstrijd voor Celtic, dat niet echt profiteert van de misstap van Hearts (0-1-nederlaag tegen Kilmarnock). Celtic, dat een wedstrijd minder heeft gespeeld, en Hearts staan alle twee op kop met 26 punten.