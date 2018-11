FT buitenland (10/11). Sterling verlengt tot 2023 bij Man City en tekent monsterdeal - Batshuayi valt uit de selectie bij Valencia - Mertens weer fit De voetbalredactie

09 november 2018

Sels houdt de nul tegen Rijsel, Koen Casteels slikt er twee tegen Hannover

Wolfsburg heeft met 2-1 van Hannover verloren op de elfde speeldag van de Duitse Bundesliga. Doelman Koen Casteels moest zich dus twee keer omdraaien. In Frankrijk kon Matz Sels wel de nul houden, hij speelde met Straatsburg 0-0 gelijk bij Rijsel.

Maina opende na 31 minuten de score voor Hannover, Bebou (63.) breidde vanop de stip uit tot 2-0 in de tweede helft. Eveneens met een strafschop wist Weghorst (82.) in het slot nog de aansluitingstreffer te verzorgen, maar verder kwam Wolfsburg niet meer.

Rijsel en Straatsburg kwamen onderling niet tot scoren in de Franse Ligue 1. Na dertien wedstrijd is Rijsel tweede, met nu al tien punten minder dan PSG. Straatsburg is zevende met 18 punten.

Adnan Januzaj speelde de hele wedstrijd voor Real Sociedad in de Spaanse Primera Division. Op bezoek bij Levante werd het 1-3. Chema opende al na vier minuten de score voor de thuisploeg, Hernandez (73.) maakte in de tweede helft gelijk voor de bezoekers. Met een subtiele doorsteekpas bezorgde Januzaj nadien de 1-2 aan Juanmi (77.). Oyarzabal (83.) maakte er in het slot nog 1-3 van.

In de Italiaanse Serie A mocht Kevin Mirallas veertien minuten voor tijd invallen bij Fiorentina, dat op bezoek ging bij Frosinone. Geluk bracht die wissel niet, want de voorsprong die Benassi (47.) de Florentijnen eerder had bezorgd, werd diep in het slot nog rechtgezet door Pinamonti (89.).

Raheem Sterling verlengt tot 2023 bij Manchester City en tekent monsterdeal

Raheem Sterling heeft zijn contract bij Manchester City verlengd tot de zomer van 2023. Dat maakte de club van Vincent Kompany en Kevin De Bruyne vandaag bekend. Het contract van de Engelse aanvaller liep af in 2020, en werd dus met drie jaar verlengd. Hij wordt één van de absolute grootverdieners in de Premier League.

Dit seizoen was Sterling al goed voor zeven doelpunten en evenveel assists in veertien wedstrijden. Volgens Engelse media gaat de 23-jarige aanvaller om en bij de 340.000 euro per week verdienen. Alleen Alexis Sanchez van Manchester United verdient in de Premier nog substantieel meer, met zijn 400.000 euro per week. Kevin De Bruyne, ploegmaat van Sterling, verdient 320.000 euro per week en is de best betaalde Belg in Engeland.

“Ik ben blij om bij te tekenen. Mijn ontwikkeling hier is al ongelofelijk geweest”, liet Sterling optekenen op de website van Manchester City. Hij kwam toe bij de Citizens in 2015, toen hij Liverpool verliet. Vorig seizoen had Sterling met zijn achttien doelpunten een groot aandeel in de titel van City.

Overleden voorzitter krijgt standbeeld in Leicester

De op tragische wijze verongelukte voorzitter van Leicester City, Vichai Srivaddhanaprabha, krijgt bij het stadion van de club een standbeeld. Dat heeft zijn zoon Aiyawatt vandaag aangekondigd. “Het wordt een permanent en passend eerbetoon aan de man die het allemaal mogelijk maakte”, zei hij.

De erg populaire Srivaddhanaprabha kwam met vier andere inzittenden om het leven bij een helikoptercrash op 27 oktober in Leicester. Het toestel stortte neer op een parkeerplaats vlakbij het stadion na een thuiswedstrijd van de club.

De steenrijke zakenman kocht Leicester City in 2010 en vierde zes jaar later met de club het kampioenschap van de Premier League. “We zullen er alles aan doen om de herinneringen aan hem en zijn gedachtegoed te laten voortleven”, sprak zijn zoon. “Hij zal voor altijd in ons hart zitten. Hij zal nooit worden vergeten.”

Dries Mertens weer helemaal fit

Dries Mertens blesseerde zich dinsdag in het Champions League-duel met Napoli tegen PSG aan de schouder, maar de Rode Duivel is alweer fit. Hij is klaar voor de wedstrijd tegen Genoa in de Italiaanse Serie A van morgen, zo wist zijn coach Carlo Ancelotti vandaag te vertellen.

“Hij had inderdaad een probleem aan de schouder, maar is al volledig hersteld. Het gaat goed met hem, en hij heeft normaal getraind”, aldus Ancelotti op zijn wekelijkse persbabbel. Napoli staat na elf speeldag derde in Italië, op zes punten van leider Juventus.

De inzetbaarheid van Mertens is ook goed nieuws voor bondscoach Roberto Martínez, die de aanvaller opriep voor de twee aankomende wedstrijden in de Nations League van België tegen IJsland en Zwitserland. Met Romelu Lukaku is een andere aanvaller van de Duivels wel nog altijd onzeker voor het tweeluik volgende week.

Embolo en Lichtsteiner keren terug in Zwitserse selectie voor confrontatie met België

De Zwitserse bondscoach Vladimir Petkovic heeft zijn 25-koppige selectie bekendgemaakt voor de cruciale wedstrijd in groep 2 van de A-divisie in de Nations League tegen België (op zondag 18 november in Luzern). Vier dagen eerder spelen de Zwitsers in Lugano vriendschappelijk tegen Qatar.

Aanvoerder Stephan Lichtsteiner, Roman Bürki, Breel Embolo en Kevin Mbabu zijn er opnieuw bij nadat ze in oktober verstek moesten laten gaan voor de wedstrijden tegen de Rode Duivels (2-1 nederlaag) en IJsland (1-2 zege). Arsenal meldde wel dat Lichtsteiner wegens een hamstringblessure onzeker is voor de competitiematch van zondag tegen Wolves. Fabian Schär, geschorst voor de komende match tegen de Rode Duivels, is eveneens opgenomen in de selectie. Loris Benito, een verdediger van Young Boys, is voor het eerst sinds 2014 geselecteerd.

David von Ballmoos, Florian Hadergjonaj en Renato Steffen werden deze keer gepasseerd. Johan Djourou en Admir Mehmedi zijn nog buiten strijd met blessures.

“Ik maakte me zorgen over acht à negen spelers, er was lang veel onzekerheid”, stelt Petkovic. “Maar we zullen de 23 beste spelers op het wedstrijdblad hebben. Ik heb ook veel vertrouwen in de spelers die meer tot de bredere kern behoren. Met hun prestaties van de voorbije weken hebben ze hun selectie verdiend. Deze spelers zullen de kans krijgen zich te tonen.”

België staat met 6 op 6 aan de leiding in groep 2. Zwitserland heeft evenveel punten maar een match meer gespeeld, de Rode Duivels kijken donderdag het al uitgeschakelde IJsland in de ogen. In Brussel haalden de Rode Duivels het met 2-1 van de Zwitsers. De groepswinnaar stoot door naar de finale van de nieuwe landencompetitie. In juni 2019 zullen vier landen strijden om de eerste eindzege in de UEFA Nations League. “We zijn heel trots dat we ons in deze zware groep al van het behoud hebben verzekerd. We kunnen nu nog voor de eerste plaats spelen en zullen er alles voor doen om in juni deel te nemen aan de Final Four met de beste Europese teams”, besloot Petkovic.

De selectie:

Doelmannen (3): Roman Bürki (Borussia Dortmund/Dui), Yvon Mvogo (RB Leipzig/Dui), Yann Sommer (Borussia Mönchengladbach/Dui)

Verdedigers (10): Manuel Akanji (Borussia Dortmund/Dui), Loris Benito (Young Boys), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach/Dui), Timm Klose (Norwich City/Eng), Michael Lang (Borussia Mönchengladbach/Dui), Stephan Lichtsteiner (Arsenal/Eng), Kevin Mbabu (Young Boys), François Moubandje (Toulouse/Fra), Ricardo Rodriguez (AC Milan/Ita), Fabian Schär (Newcastle United/Eng)

Middenvelders (8): Christian Fassnacht (Young Boys), Edimilson Fernandes (Fiorentina/Ita), Remo Freuler (Atalanta/Ita), Xherdan Shaqiri (Liverpool/Eng), Djibril Sow (Young Boys/Zwi), Granit Xhaka (Arsenal/Eng), Denis Zakaria (Borussia Mönchengladbach/Dui), Steven Zuber (Hoffenheim/Dui)

Aanvallers (4): Albian Ajeti (Bazel), Breel Embolo (Schalke 04/Dui), Mario Gavranovic (Dinamo Zagreb/Kro), Haris Seferovic (Benfica/Por)

Skulason in IJslandse selectie

De Zweed Erik Hamren, bondscoach van IJsland, heeft 25 spelers geselecteerd voor het duel tegen België in de UEFA Nations League van komende donderdag in Brussel. Hamren nam Lokeren-verdediger Ari Skulason op in zijn selectie. Na nederlagen tegen Zwitserland (6-0 en 1-2) en België (0-3) kan IJsland de laatste plaats in groep 2 van de A-divisie in de Nations League niet meer ontlopen. De IJslanders degraderen al zeker naar de B-divisie. IJsland moet het al elf wedstrijden op rij zonder zege stellen (acht nederlagen en drie draws). Na het eerste WK ooit voor de IJslanders, waar ze in de groepsfase strandden met 1 op 9, volgden drie nederlagen in de Nations League en een 2-2-gelijkspel in een oefeninterland tegen wereldkampioen Frankrijk.

Selectie:

Doelmannen: Hannes Halldorsson (Qarabag Agdam/Aze), Runar Alex Runarsson (FCO Dijon/Fra), Ögmundur Kristinsson (AE Larissa/Gri)

Verdedigers: Gudmundur Thórarinsson (IFK Norrköping/Zwe), Ari Skulason (Lokeren/BEL), Hördur Björgvin Magnusson (CSKA Moskou/Rus), Jon Gudni Fjoluson (FK Krasnodar/Rusland), Eggert Jonsson (SönderjyskE/Den), Kari Arnason (Gençlerbirligi/Tur), Sverrir Ingi Ingason (Rostov/Rus), Hjörtur Hermannsson (Bröndby IF/Den), Birkir Már Saevarsson (Valur Reykjavik)

Middenvelders: Arnor Traustason (Malmö/Zwe), Birkir Bjarnason (Aston Villa/Eng), Aron Einar Gunnarsson (Cardiff City/Eng), Victor Palsson (FC Zürich/Zwi), Samuel Fridjonsson (Valerenga Oslo/Noo), Arnor Sigurdsson (CSKA Moskou/Rus), Johann Berg Gudmundsson (Burnley/Eng), Rurik Gislason (Sandhausen/Dui)

Aanvallers: Jon Dagur Thorsteinsson (Vendsyssel FF/Den), Albert Gudmundsson (AZ/Ned), Kolbeinn Sigthorsson (FC Nantes/Fra), Alfred Finnbogason (FC Augsburg/Dui), Gylfi Sigurdsson (Everton/Eng)

Valencia-coach neemt Batshuayi niet op in selectie

Valencia neemt het morgen in de Primera Division op tegen Getafe, maar doet dat wel zonder Michy Batshuayi. De spits, die gehuurd wordt van Chelsea, werd gepasseerd door zijn trainer Marcelino. “De coach is niet overtuigd van het vormpeil van de Belg”, schrijft het Spaanse Marca. “Hij heeft Mina zelfs als voorbeeld gegeven van wat hij van een spits in zijn ploeg vraagt.” Volgens Marca wil Marcelino op die manier een reactie zien van Batshuayi. ‘Batsman’ bleef woensdag in het Champions League-duel met Young Boys Bern nog aan de bank gekluisterd. Vandaag werd hij door bondscoach Roberto Martínez wel opgenomen in de selectie voor de interlands tegen IJsland en Zwitserland.

Geen Boateng en Ter Stegen in Duitse selectie

Duitsland kan in het Nations League-duel tegen Oranje niet beschikken over Jérôme Boateng. De verdediger van Bayern München last in samenspraak met bondscoach Joachim Löw een rustperiode in. Ook doelman Marc-André ter Stegen werd door Löw niet opgenomen in zijn selectie. Ter Stegen wil de interlandperiode aangrijpen om zijn schouderklachten te verhelpen. Toni Kroos komt wel in actie tegen het Nederlands elftal. Kroos laat de oefenwedstrijd tegen Rusland nog schieten en sluit later aan bij de groep. Marco Reus keert terug in de selectie. Hij moest de vorige wedstrijden laten schieten wegens een knieblessure. Duitsland speelt komende donderdag thuis tegen Rusland een oefeninterland en ontvangt op maandag 19 november in Gelsenkirchen Oranje.

Zuid-Koreaanse international betrokken in dodelijk ongeval

De Zuid-Koreaanse international Lee Chang-min is op het eiland Jeju betrokken geraakt bij een zwaar verkeersongeval. De 24-jarige Lee zat aan het stuur van zijn SUV toen hij de middenlijn van de weg overstak en daarbij vol op een wagen botste die uit de tegenovergestelde richting kwam. Een passagier van 68 jaar in het andere voertuig kwam om het leven terwijl de bestuurder en een andere passagier zwaargewond raakten. Lee, een middenvelder van de Zuid-Koreaanse eersteklasser Jeju United, werd diverse keren ondervraagd. Hij erkende de middenlijn de hebben overgestoken, maar bevestigde nuchter te zijn geweest op het moment van het ongeval. Wat niet duidelijk is, is of Lee zich aan de snelheidslimiet van 30 km/u hield in de smalle straten van het eiland.

Nog geen beslissing over aantreden Robben in Duitse topper

Bayern München heeft nog geen beslissing genomen over het aantreden van Arjen Robben in de topper tegen Borussia Dortmund. Trainer Niko Kovac zei vandaag op een persconferentie dat hij de laatste training wil afwachten. Robben miste woensdag de wedstrijd in de Champions League tegen AEK Athene door een knieblessure. Gisteren verliet de 34-jarige Nederlander de training al na twintig minuten. Borussia Dortmund en Bayern München treffen elkaar zaterdagavond om 18.30 uur in Dortmund. De thuisploeg is leider in de Bundesliga en heeft een voorsprong van vier punten op Bayern en Mönchengladbach.

Nog geen Danjuma bij Oranje

Club Brugge-winger Arnaut ‘Danjuma’ Groeneveld zit nog niet in de selectie van Nederlands bondscoach Ronald Koeman. Danjuma staat dicht bij een terugkeer na een blessure, maar de matchen met Oranje tegen Frankrijk en Duitsland zal hij dus niet betwisten. Ook Gouden Schoen Ruud Vormer is niet opgeroepen. De enige nieuwkomer in de selectie van Koeman is Javairo Dilrosun, een 20-jarige aanvaller van Hertha Berlijn.

Nederland staat na twee duels in de Nations League op de tweede plek met drie punten. Van Frankrijk werd verloren, maar het thuisduel met Duitsland werd met 3-0 gewonnen. Duitsland staat onderaan met één punt uit drie wedstrijden en Frankrijk leidt met zeven punten uit drie duels. De winnaar van deze poule plaatst zich een het Nations League eindtoernooi, terwijl de nummer drie degradeert naar Divisie B.

🔶 | Dit is de selectie voor de interlands tegen Frankrijk en Duitsland! #NEDFRA #DUINED @UEFAEURO 👉 https://t.co/SUMDZataY8 pic.twitter.com/lFujak0Xg1 OnsOranje(@ OnsOranje) link

Apollon Limassol wacht zware straf

Apollon Limassol moet rekening houden met een zware straf van de UEFA. De Europese voetbalbond is een onderzoek gestart naar het wangedrag van de fans van de Cypriotische club tijdens het Europa League-duel tegen Eintracht Frankfurt gisteravond. Supporters van Limassol brachten in het stadion de Hitlergroet. Ook waren meermaals apengeluiden te horen richting de donkere spelers van Frankfurt. De Duitse club won de wedstrijd met 2-3 en is na vier speeldagen al zeker van een plaats in de volgende ronde van de Europa League.

Mignolet mag voorlopig niet weg bij Liverpool

De situatie is voorlopig onveranderd. Liverpool blijft zich verzetten tegen een transfer van Simon Mignolet (30) in januari. Het Franse OGC Nice zoekt een nieuwe doelman en in makelaarscircuits klinkt het dat de Rode Duivel een interessante optie is. Alleen: Nice zal altijd bij Liverpool moeten passeren. Op Anfield klinkt het al een tijdje dat de club pas in de zomer wil nadenken over een transfer van Mignolet. Liverpool is na nieuwjaar nog op drie fronten actief: de titelstrijd in de Premier League, normaal gezien ook de Champions League en de FA Cup. Daarom dat Klopp zijn tweede keeper absoluut wil houden – een waardige back-up als titularis Alisson iets zou overkomen. De trainer degradeerde Mignolet vorig seizoen tot tweede keus, zelfs even tot derde, maar is erg tevreden van zijn ingesteldheid. De Limburger blijft even hard werken, zelfs als nummer twee.

Liverpool loosde vorige zomer blunderkeeper Loris Karius bij Besiktas, een verhuur voor twee jaar met verplichte aankoopoptie als de Duitser er x-aantal wedstrijden speelt. Een contract waar de Turken niet zomaar onderuit kunnen. Danny Ward, een ander ervaren pion, verhuisde naar Leicester. Mignolet had in augustus ook graag andere oorden opgezocht, maar Liverpool wilde toen niet meewerken aan een verhuur. Voor een definitieve transfer bedroeg de prijs meer dan 10 miljoen euro. Een bedrag waar geïnteresseerden toen de neus voor ophaalden. (KTH)

Lukaku mikt op Manchester Derby

Romelu Lukaku (25) hoopt fit te geraken voor de derby, zondag tussen Man City en Man United. De spits haakte vorig weekend af met lichte pijn in de hamstring. Daarop liet José Mourinho hem ook thuis voor de trip naar Juventus. Of hij meteen weer in de basis wordt gedropt, is allesbehalve zeker. Mourinho zette Lukaku twee weken geleden op de bank, nadat er geen beterschap in zicht was tijdens de vormdip. “Het is nu vrijdagochtend, de kans bestaat dat Lukaku zondag zijn comeback maakt”, liet Mourinho alvast optekenen. Voor de Rode Duivels is er momenteel nog geen probleem. Zoals het er nu naar uitziet is hij beschikbaar voor IJsland en Zwitserland. (KTH)

Ceferin enige kandidaat om zichzelf op te volgen

Aleksander Ceferin is de enige kandidaat bij de komende voorzittersverkiezing van de Europese voetbalbond UEFA. De 51-jarige Sloveen volgde twee jaar geleden de Fransman Michel Platini op. Ceferin liet in augustus al weten dat hij graag door wil als preses van de UEFA. Tot gisteren hadden tegenkandidaten de tijd zich te melden, maar niemand wil het op 7 februari bij het verkiezingscongres in Rome opnemen tegen Ceferin.

Nederlander Marcel Keizer neemt over bij Sporting Lissabon

Marcel Keizer is de komende tweeënhalf jaar trainer van Sporting Lissabon. De Nederlander komt over van Al-Jazira. De club uit Abu Dhabi meldde gisteren het vertrek van Keizer. Sporting laat op de clubsite weten dat de 49-jarige trainer zijn handtekening heeft gezet onder een contract dat loopt tot de zomer van 2021. Keizer trad in juni aan bij de club in het Midden-Oosten. Het was zijn eerste aanstelling na zijn gedwongen vertrek bij Ajax eind 2017. Bij Sporting, de club van zijn landgenoten Bas Dost en Luc Castaignos, volgt hij de onlangs ontslagen José Peseiro op.

Sporting speelde in de Europa League gelijk tegen Arsenal (0-0). Met zeven punten uit vier duels is de Portugese club dicht bij een plek in de volgende ronde. In de Portugese competitie staat Sporting na negen speelronden op de derde plaats met twee punten achterstand op FC Porto en Sporting Braga.