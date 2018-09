FT buitenland (10/09). Verlegen Kanté in volgepakt Stade de France luidkeels toegezongen - Voormalig jeugdspeler van Saint-Etienne doodgeschoten Redactie

La Liga geeft spelers beslissende stem over spelen in VS

La Liga heeft een akkoord bereikt met de Spaanse spelersvakbond over het afwerken van competitiewedstrijden in de Verenigde Staten. De voetballers krijgen een beslissende stem of Primera División-duels in de VS gespeeld zullen worden.

De spelersvakbond was aanvankelijk tegen omdat het niet door La Liga-baas Javier Tebas bij de plannen werd betrokken. Enkele weken terug dreigden de voetballers met een staking. Nu zei Barcelona-middenvelder Sergio Busquets na de meeting met Tebas. "We zoeken de beste oplossing voor spelers, fans en het voetbal.''

De eerste wedstrijd overzees is in januari gepland. Dan zou het duel tussen Girona en FC Barcelona in Miami gespeeld gaan worden. Volgens La Liga zijn clubs niet verplicht om in de VS te spelen, maar kan het voor extra inkomsten zorgen. Het plan moet overigens nog goedgekeurd worden door de Spaanse voetbalbond.

PSG verkoopt bijna miljoen shirts

Paris Saint-Germain heeft afgelopen seizoen liefst 900.000 shirts verkocht - een record. Veel is te danken aan de komst van Neymar. De Braziliaan is verantwoordelijk voor 30 procent van de verkoop. Dat meldt L'Equipe.

Vorig jaar verkocht PSG op de dag dat Neymar in Parijs arriveerde liefst 10.000 shirts. Alleen Real Madrid, FC Barcelona en Manchester United verkopen meer tricots dan de Parijse club. Voor de komst van de Qatarese eigenaren in 2011 verkocht PSG slechts 80.000 shirts.

Olympique Marseille moet wedstrijd zonder fans spelen in Europa League

Olympique Marseille moet de Europa League-wedstrijd van komende week tegen Eintracht Frankfurt achter gesloten deuren afwerken, zo besliste de Europese Voetbalconfederatie UEFA in beroep. Daarnaast kreeg de Zuid-Franse club ook nog één wedstrijd voorwaardelijk opgelegd, voor een periode van twee jaar.

In de volgende twee EL-wedstrijden, tegen Lazio en Apollon Limassol, moet het stadion deels gesloten worden. Het gaat dan om de Noord- en Zuidtribune. Nadien volgen er nog twee wedstrijden voorwaardelijk. De club moet ook een boete betalen van 100.000 euro en moet binnen de termijn van dertig dagen contact opnemen met Olympique Lyon om de club te vergoeden voor de schade. De voorwaardelijke uitsluiting van een volledig seizoen Europees bekervoetbal werd dan weer geschrapt.

Marseille krijgt de sanctie wegens meerdere incidenten die vorig seizoen tijdens de Europese wedstrijden van de club plaatsvonden, onder meer tijdens de finale tegen Atlético in Lyon.

Roemenië en Napoli zien Chiriches uitvallen met zware knieblessure

Napoli-verdediger Vlad Chiriches heeft in het duel met Roemenië tegen Montenegro in de Nations League een scheur in de ligamenten aan de linkerknie opgelopen. De 29-jarige Roemeen is intussen al geopereerd en zal over enkele dagen aan zijn revalidatie beginnen, zo maakte Napoli maandag bekend.

Dit seizoen kwam Chiriches, aanvoerder bij Roemenië, nog niet in actie voor de club van Rode Duivel Dries Mertens. De Algerijnse linksback Faouzi Ghoulam staat dan weer dicht bij zijn rentree na een zware knieblessure, die hem maanden aan de kant heeft gehouden.

Voormalig jeugdspeler van Saint-Etienne doodgeschoten

William Gomis, een voormalige jeugdspeler van de Franse eersteklasser Saint-Etienne, is afgelopen nacht overleden in La Seyne-sur-Mer, zo maakte de club bekend.

Volgens mediaberichten zou de negentienjarige Gomis met een kalasjnikov zijn doodgeschoten. Bij de schietpartij, die gisteren plaatsvond, zou een veertienjarige jongen het tweede slachtoffer zijn.

Gomis verliet de club afgelopen zomer na achttien optredens in het tweede elftal.

William Gomis, ancien joueur de Saint-Etienne, tué par balles https://t.co/3K6seZ84tz pic.twitter.com/0FwQiMz5zt Dakarmidi(@ dakarmidi) link

Kanté door duizenden fans toegezongen

N'Golo Kanté is dan niet de meest besnaarde voetballer, toch draagt Frankrijk hem op handen. Heel veel handen. De bescheiden middenvelder is van onschatbare waarde voor de wereldkampioen, maar zelf blijft hij liever uit de spotlights. Dan zorgen zijn ploegmaats maar voor zijn moment van glorie.

De Fransen speelden gisteren hun allereerste thuismatch na de triomf in Rusland. Nederlands werd met 2-1-cijfers huiswaarts gestuurd, waarna de wereldtitel in een volgepakt Stade de France voor een zoveelste keer werd gevierd. Kanté stond daarbij in het middelpunt van de belangstelling, duizenden fans zongen mee.

OFFICIEEL | Iedereen houdt van N'Golo Kanté! 😍🇫🇷 pic.twitter.com/NwVR4u3VSu Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Balotelli niet tegen Portugal

Mario Balotelli ontbreekt vanavond in de Italiaanse voetbalselectie voor de uitwedstrijd tegen Portugal in de Nations League. De aanvaller deed vrijdag nog wel mee in het thuisduel met Polen (1-1). Balotelli maakte toen geen beste indruk en kreeg veel kritiek.

De naam van Balotelli ontbreekt op de door de Italiaanse voetbalbond vrijgegeven lijst met spelers voor de ontmoeting met de Portugezen. Een verklaring is daarbij niet gegeven.

De nieuwe bondscoach Roberto Mancini riep Balotelli in mei op. Het was voor het eerst sinds het WK van 2014 dat de speler van Olympique Nice weer een uitnodiging kreeg voor de nationale ploeg.

Dele Alli verlaat Engelse selectie met spierblessure

Engeland kan morgen in het oefenduel tegen Zwitserland niet rekenen op Dele Alli. De 22-jarige middenvelder van Tottenham liep zaterdag in het verloren Nations Leagueduel tegen Spanje (1-2) een "kleine spierblessure" op, zo laat de bond weten.

De Engelsman is inmiddels teruggekeerd naar zijn club om er zich te laten verzorgen. Als vervanger haalde bondscoach Gareth Southgate Leicesterspeler Demarai Gray bij de groep.

Hond steelt de show in Paraguay

De Paraguayaanse club Sporting Club 2 de Mayo heeft een bijzondere kracht in de rangen. Coach Carlos Jara Saguier kan voortaan immers rekenen op de hulp van... een hond. "Op een dag gaf ik hem een stuk Empanada (gevuld deegwaar, red.), waarna hij niet meer van mijn zijde week. Elke ochtend ik op de club kwam, stond hij me op te wachten. Hij leeft nu in het clubhuis en overdag is hij op elke training, persconferentie of tactische bespreking aanwezig. Iedereen houdt van hem. Hij imiteert zelfs de bewegingen van de spelers. Heel grappig." Enig minpunt: tijdens de match mag hij niet in de dug-out plaatsnemen. De nieuwe kracht nestelt zich dan maar enkele rijtjes hoger in de tribune - doodleuk tussen de supporters.

Het is trouwens een gouden zet om de zwerfhond als 'assistent' aan te stellen. Sinds zijn aanwezigheid zijn de resultaten er namelijk flink op vooruitgegaan.

Bezpański pies stał się "asystentem" głównego trenera Carlosa Saguiera w zespole @club2demayo. Saguiera znalazł pewnego dnia psa pod stadionem, nakarmił i tak została razem z nim. Tesapara jest zawsze ze swoją drużyną. Wielkie serduszko. ❤️ pic.twitter.com/Ism9tk6FUt Tomasz Szczygieł 📡(@ TomekSzczygiel) link

Neymar wordt gek na panna van Coutinho

Schitterende beelden vanop de training van de Braziliaanse voetbalploeg: Neymar wordt uitzinnig nadat Philippe Coutinho een bal door de benen van Filipe Luis speelt. De euforie wordt nog groter wanneer de spelers zien dat de schitterende panna op camera is vastgelegd. Filipe Luis stapt weg met het schaamrood op de wangen, Neymar zakt op zijn knieën van geluk.