FT buitenland 10/08. Messi krijgt kapiteinsband bij Barça - 24 Belgen bij start Premier League, Mourinho blijft ontevreden

10 augustus 2018

Ook over de grens staat het nieuwe seizoen voor de deur. Nog snel even poolshoogte nemen bij jouw favoriete club? Hoelang ligt die bepaalde middenvelder in de lappenmand? En welke zomeraankoop moet het waarmaken? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

Zambiaanse bondsvoorzitter (ex-Cercle) twee jaar geschorst

Kalusha Bwalya, de voorzitter van de Zambiaanse voetbalbond (FAZ), is door de Ethische Commissie van de FIFA voor twee jaar geschorst wegens corruptie. Dat liet de FIFA weten. De voormalige Cercle Brugge-speler (1985-1989) zou een geldsom aanvaard hebben van een Qatarese zakenman.

De 54-jarige Bwalya is een legende in het Afrikaanse voetbal: hij werd in 1988 als Cercle Brugge-speler uitgeroepen tot Afrikaans voetballer van het jaar, werd met PSV Eindhoven twee keer landskampioen en haalde met zijn land in 1994 de finale van de Afrika Cup. Nadat hij van 2005 tot 2008 bondscoach was van zijn land, trad hij in 2008 aan als bondsvoorzitter. Hij is ook lid van het Uitvoerend Comité van de CAF, de Afrikaanse tegenhanger van de UEFA.

Na al die jaren is Bwalya echter van zijn voetstuk gevallen: de Ethische Commissie van de FIFA stuitte in februari 2017 op een geldsom van 80.000 dollar (69.900 euro) die Bwalya kreeg van Mohammed Bin Hammam, een Qatarese zakenman die in 2011 levenslang verbannen werd door de FIFA nadat hij stemmen probeerde te kopen in de verkiezing van het FIFA-voorzitterschap.

Het interne rechtsorgaan van de FIFA oordeelde dat Bwalya zondigde tegen artikel 16 en 20 van de ethische code van de wereldvoetbalbond wegens het geven en aanvaarden van geschenken. Bijgevolg mag Bwalya twee jaar lang geen officiële functies meer uitoefenen in het voetbal - zowel nationaal als internationaal - en moet hij een boete van 100.000 Zwitserse frank (87.900 euro) betalen.

Messi krijgt aanvoerdersband bij Barcelona

Lionel Messi is de nieuwe aanvoerder van Barcelona. Dat heeft de Catalaanse grootmacht bekendgemaakt. De 31-jarige Argentijn neemt de band over van Andrés Iniesta, die Barça deze zomer verliet voor het Japanse Vissel Kobe.

Barcelona onthulde de hele hiërarchie. Als Messi niet speelt, voert Sergio Busquets de troepen aan. Nadien volgen Gerard Piqué en Sergi Roberto. De vier komen allen uit de jeugdopleiding van de Spaanse kampioen.

Messi vervulde al sinds 2015 de rol van vice-aanvoerder bij Barça, achter Iniesta. De middenvelder was de opvolger van Xavi Hernández, die indertijd zelf overnam van verdediger Carles Puyol.

24 Belgen bij start Premier League, Mourinho blijft gal spuwen

Manchester United en Leicester trappen vanavond het nieuwe Premier League-seizoen af. Toch verwacht José Mourinho er niet te veel van. Hij is niet tevreden met de transferactiviteiten van zijn club en ook de voorbereiding verliep niet zoals verhoopt. Spelers zoals Romelu Lukaku keerden op zijn vraag zelfs drie dagen vroeger terug na een korte break na het WK. "Ik zal met de WK-gangers overleggen of ze er klaar voor zijn", zei hij. Lukaku staat aan de aftrap, Fellaini voelt zich altijd klaar, zelfs met amper vier dagen training in de benen. Mourinho rekende nog eens fijntjes af met Martial, die tijdens de voorbereiding te lang wegbleef na de geboorte van zijn kind. De situatie rond de ontevreden Pogba ontmijnde hij. "Hij heeft hard gewerkt, hij ziet er gelukkig uit." Bij United zijn ze vooral niet te spreken over de rol van zaakwaarnemer Mino Raiola, die de speler aanbood bij Barcelona.

Roy Hodgson verlengt bij Crystal Palace

Coach Roy Hodgson heeft zijn contract aan het hoofd van Crystal Palace met een seizoen verlengd tot juni 2020. De 71-jarige Hodgson leidt het team sinds september 2017. "Ik draag Crystal Palace al sinds mijn jeugd in mijn hart", reageerde de ervaren trainer. "Het is schitterend om al die jaren later mijn jongensclub te trainen. We kunnen ondanks onze moeilijke start vorig jaar trots zijn op wat we bereikt hebben. Dit jaar willen we ervoor zorgen dat we niet dezelfde strijd moeten leveren."

Hodgson zit al sinds midden de jaren 1970 in de trainerswereld. Zijn laatste opdracht voor hij aan de slag ging bij Palace was coach van de Engelse nationale ploeg (sinds 2012). De ex-voetballer moest na het mislukte EK 2016, met een pijnlijke exit in de achtste finales tegen IJsland, opstappen. Crystal Palace treft morgen op de eerste speeldag van de Premier League promovendus Fulham.